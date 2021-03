Las giras de los candidatos por el sur del Estado y los tres amigos en la tumba de Colosio

DE PRONTO APARECIÓ EN LA PÁGINA 03 DE TRIBUNA y me sorprendió. No me esperaba algo periodísticamente tan significativo como esto: la nota revela declaraciones de un amigo cercano a ALFONSO DURAZO MONTAÑO, llamado ARMANDO MORENO.

Lo medular de sus declaraciones, se limita a lo siguiente: que Durazo no quería ser secretario de Seguridad federal. Que este cargo no le interesaba, que su sueño había sido ser gobernador de Sonora.

O sea, que no quería asumir ese cargo pero tuvo que hacerlo si quería llegar a ser candidato a gobernador.

Mire usted: particularmente no sé quién es este señor Armando Moreno. Se dice muy amigo del de Bavispe y así debe de ser, creo yo. Aquí el punto es que durante más de dos años nos estuvo jugando el dedo en la boca a los mexicanos, fingiendo que él era el responsable de la seguridad nacional y que a él obedecían los batallones de la Guardia Nacional. Ahora sabemos, a través de las revelaciones de Moreno, que todo ha sido una farsa y que, en realidad, Durazo nunca mandó en la Guardia Nacional.

Al menos en la toma de grandes decisiones. Ahora bien: ¿le afectarán a Durazo estas revelaciones que muestran que el candidato de Morena a la Gubernatura de Sonora, ha mentido todos estos meses en que se le vio supuestamente dirigiendo la lucha contra la inseguridad en el país?

Hay mentiras que duelen más que otras. Y esta es una de ellas.

Pero vuelvo a la pregunta: ¿lo afectará en las urnas?

La verdad sea dicha, yo ya no creo mucho en el sentido común de muchos mexicanos. Especialmente cuando se trata de ciudadanos que durante una vida han padecido hambre junto con su familia.

Esta gente, de más de 65 años ha visto como su calidad de vida ha mejorado gracias a las pensiones que le da el Gobierno de AMLO. Esta gente, hay que entenderlo, no tenía ninguna esperanza en el 2018. Sin empleo porque nadie quería contratar a ancianos, empezó a recibir una pequeña pensión en efectivo de parte de López Obrador; luego subió el monto. Y, cercana la fecha de las elecciones de este año, anuncia que doblará dicha pensión bimestral, para sumar 6 mil pesos.

Comprensiblemente, estos ancianos beneficiados con pensiones para llevar el pan a la mesa familiar, no habrían de sentirse mal porque el presidente empezó quitándole recursos a los presupuestos de las dependencias federales y se siguió de frente engulléndose los fideicomisos y ahora anda buscando cómo quitarle dinero a unos para salir adelante con su proyecto social, cuyo objetivo es el de asegurarse lo votos de los beneficiarios de sus programas?

La respuesta la dio el periodista RAFAEL CARDONA: “Porque estos ciudadanos tienen el voto de la gratitud y nunca le fallarán a su benefactor“.

Estoy cierto, desde mi modesta trinchera, que hemos llegado al punto en que todo parece marchar como miel sobre hojuelas. Que nuestro presidente ya se ganó un lugar en la historia no solo de México sino internacionalmente, por haber superado a los más notables líderes del populismo mundial—DOMINGO PERÓN, EVITA PERÓN, HUGO CHÁVEZ, MUSSOLINE, el propio FIDEL CASTRO RUZ y el que usted quiera.

Lo digo en serio: si queremos entender lo que nos pasa, lo que nos puede pasar y los gravísimos peligros que se ciernen sobre todos, debemos desentrañar la personalidad de López Obrador.

Alguien lo dijo a manera de chascarillo. Yo lo digo muy en serio:

AMLO es un encantador de seres humanos. Cautiva y seduce. Y cotidianamente incurre en los errores que lo han caracterizado sin que los efectos que deberían de ser negativos para él, se reflejen en las encuestas.

Es lo que es y los ciudadanos preocupados por el clima que vive México, deben ponerse a leer la historia del populismo. En ese mundo de ensueño, López Obrador es el mejor de todos.

Déjeme decirlo: si usted vio ayer en la mañanera al presidente LUIS ARCE, de Bolivia, sabrá que el populismo de López Obrador se está extendiendo hacia todos los polos del planeta.

Arce, habló exactamente igual que AMLO pero sin la seducción del presidente mexicano. Es bueno para mentir también. Dio clases de cómo el Gobierno de Bolivia ha conducido el problema de la pandemia, con 160 mil vacunas aplicadas.

Y AMLO le aplaudió. Y avaló cuanta tontería dijo su invitado.

La mañanera de ayer, fue la locura. Como un maratón de mentiras donde cada presidente se esforzaba por mentir mejor.

¿Y los reporteros de la fuente?

Encantados. Y también los del Gabinete.

Todos sabemos que el país va hacia abajo. Y los que no lo entienden, lo intuyen. Pero estos no van a oponerse a las decisiones de quién les da de comer en la mano.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ OIGA, LECTOR: LE VOY A CONTAR una pequeña historia. Empezó en vísperas del aniversario luctuoso de LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA…

Tres amigos, que lo fueron de Colosio desde la niñez, se hablaron por teléfono, acordaron juntarse, dos en Hermosillo y pasarían por el tercero a su campo agrícola enclavado en la carretera rumbo a Magdalena de Kino, para visitar a su inolvidable amigo en su mausoleo de su pueblo natal…

De Hermosillo salieron DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA y ADALBERTO VILLAESCUSA en la tarde del 22 de marzo, e hicieron escala en el Campo Ocuca de GUILLERMO HOPKINS GÁMEZ…

Al día siguiente se dirigieron al panteón de Magdalena, donde se encuentra la tumba de Colosio. Allí estuvieron por un rato, cada quién con sus propios recuerdos…

Luis Donaldo estaba solo…

Los tres amigos nacieron en Magdalena; los tres, fueron condiscípulos en la primaria con Colosio y también en la secundaria…

El más cercano de los tres a Luis Donaldo, es Villaescusa, lo cual me consta, pues gracias a él, cuando me afanaba en la Ciudad de México por incorporarme a la campaña colosista, fue que el candidato ordenó que mientras se tramitaba la incorporación formal a través del PRI nacional, se me asignara al área de los Invitados Especiales, lo que para este humilde periodista de provincia fue de gran utilidades pues me permitió viajar en el mismo avión del candidato entre personajes de la iniciativa privada nacional, de la política y del deporte…

Los tres amigos se despidieron de su amigo Donaldo y acordaron recorrer de lado a lado, hasta el último rincón, el pueblo que les vio nacer y en cuyas calles corretearon de niños y buscaron algunos referentes de su pequeña edad, que estuvieran en pie tras 7 décadas transcurridas…

¡Larga vida para ellos!...

Y AHORA Y PARA FINALIZAR ESTA columna, un poco de política doméstica. A saber: Aunque por la Alianza PRI, PAN y PRD, se registraron tres hombres (GABRIEL BALDENEBRO, ANDRÉS RICO y JOSÉ ENRIQUE GUERRA), y dos mujeres, ANA MARÍA CASTRO y SILVIA GODOY, para el Distrito 17, todo indica que este territorio tiene aroma de mujer y que la candidatura surgirá de entre una de las dos mencionadas…

Conste, eso se dice…

¡EUREKA! RICARDO BOURS CASTELO, candidato por Movimiento Ciudadano para la Gubernatura de Sonora, tuvo ayer una intensísima jornada de trabajo en la hermosa Perla del Mayo, un pueblo que a Ricardo y su familia en general, les es entrañable…

Aquí se reunió con comerciantes del Mercado Municipal, luego con deportistas, con las mujeres, con asociaciones civiles, así como con gente del campo…

Va bien Ricardo, cubre todos los espacios y a todos los entiende muy requetebién…

¿Del Borrego Gándara?...

Bueno, dos detalles: que ANABEL ACOSTA ISLAS, OMAR GUILLÉN y ALCALÁ, le acompañaron en toda la gira por Cajeme, con todo lo que esto significa…

Este día, Gándara estará desayunando con los amigos de la mesa en el Yori Inn, el feudo de CHUY FÉLIX HOLGUÍN…

Es todo.

Le abrazo.

