Sin brújula y sin disciplina estatutaria, los morenistas de Cajeme se desgarran intenamente

NO ME LO CREA USTED PORQUE en verdad lo leí en redes sociales y, bueno, ya se sabe como se las gastan por ahí.

Pero como texto no ofende a nadie y la frase es más que interesante por lo que me permito compartirla con mis dos que tres lectores.

Va, pues: "Volver a votar por Morena es como volver a contratar al empleado que te acaba de estafar".

Firma, CARLOS SLIM HELÚ.

¿Lo dijo realmente Slim? Pues quién sabe. Pero aún en el supuesto de que el texto sea apócrifo, la frase vale la pena porque encierra una enorme verdad.

Las cosas como son.

En este contexto de la realidad que nos presenta Carlos Slim—aunque no sea Slim el dueño de la frase—, un analista político al que con frecuencia me gusta escuchar en redes, hizo ver a su audiencia un detalle: ningún comunicador se atreve a mencionar la palabra "dictadura".

Los síntomas son inequívocos. La historia en libros nos muestra y nos recuerda cómo nace y como se procesa una dictadura. Y enfatiza en los primeros movimientos. Y describe el rol que juega en esta metamorfosis la democracia y las elecciones.

Y algo más estremecedor: cómo reacciona el poder cuando los votantes parecen haberse arrepentido de haber votado en la primera vez.



No todos pero los suficientes para que la gente en el poder no pueda tener mayoría en las cámaras. Uno de esos síntomas que enseña una naciente dictadura, radica en la conformación de cuadros que no se habían visto nunca desde que en México se estabilizaron las instituciones.

En este marco muchas cosas están registrándose ante el desconcierto de muchos ciudadanos.

Existe confusión en los ciudadanos. Hay ignorancia de lo que está pasando y en esta sarta de frivolidades que vemos en las mañaneras el individuo de la calle no alcanza a visualizar lo que podría suceder en el corto plazo.

¡Qué lástima que a la mayoría de los mexicanos no le guste la lectura! Si les gustara, ya se hubiesen dado cuenta de que algo muy grave podría estarse gestando en la entraña del poder.

El Gobierno de México empieza a confrontarse con el de Estados Unidos. Torpemente, los analistas mal interpretan las señales. Un mando militar estadounidense, hace declaraciones que en otros tiempos hubieran sido recibidas en Palacio Nacional o en Los Pinos, con verdadera preocupación.

Pero ahora no.

El Presidente desmiente al mando militar gringo. Y al hacerlo, está desmintiendo al Gobierno de los Estados Unidos.

Pero que importa eso. México es soberano y es autónomo. Nos podemos valer por nuestros propios medios.

Por otra parte, hace unos días se suscitó un incidente en un paraje campestre en el camino rumbo a la presa Álvaro Obregón. En el Dique Diez para ser exactos.

El Capitán CANDIDO TARANGO se vio envuelto en un asunto polémico a partir de un hecho que no arrojó certezas. El único video que se conoce de este asunto, y que yo conocí, no muestra con claridad cómo se desarrollaron los hechos.

Lo único irrebatible es que Tarango lanzó un manotazo contra una mujer que grababa la discusión, también aparentemente, el teléfono móvil fue a dar al suelo. También estuvo a la vista un sujeto—no sé si militar—portando un arma larga en posición de ataque.

Este suceso, generó toda suerte de opiniones.

Yo abordé el tema y mi posición me fue respetuosamente cuestionada.

--¿Por qué defendiste a Tarango?—me preguntó, el rostro adusto y la mirada inquisidora—mi amigo.

--No lo defendí.

--Bueno, es correcto, no lo defendiste, lo justificaste.

--No exactamente—alegué—. Tengo la convicción de que si el comandante hubiese sido un policía de carrera, habría sabido controlar sus instintos. Dije que su formación lo llevó a perder el control.

--Pues la impresión que dejó tu actitud, es que lo justificaste.

En este punto fui más allá. Le expliqué que argumenté la necesidad de que sean mandos con carrera policiaca los que encabecen las corporaciones municipales. Los militares están entrenados para otras cosas, no para cuidar del orden en tiempos de paz. Y menos para interactuar con civiles en casos como el del Dique Diez.

Repito: este es el punto.

El país se está militarizando apresuradamente por obra y gracia del Presidente AMLO. Las cosas no podrían advertirse peores, más peligrosas y trágicas, llegado el caso.

El pueblo mexicano, todos los mexicanos, sentimos y profesamos un irrestricto respeto al instituto armado. Particularmente, yo soy un ciudadano que está convencido del significado que tienen las Fuerzas Armadas en la construcción de la paz de este país.

Por décadas, el modelo político y el Ejército de México, fueron admirados y reconocidos en el extranjero.

Esto está fuera de toda duda.

No es por ahí por donde se pudiera ver la acechanza. Esta, en todo caso, se encuentra en otra parte. En la asquerosa política que ahora mismo, en Ciudad Obregón, se está manifestando en las protestas de militantes de Morena contra las imposiciones que desde lo alto del poder, se están perfilando.

Fíjese bien, señor mío: no se trata de Cándido Tarango. Ni de ningún otro militar, sea del Ejército o de la Marina.

Se trata de un régimen político que se exhibe como punta de lanza de un populismo que ya está en las cuatro esquinas del Sub-Continente Americano.

De eso se trata.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Ayer en Ciudad Obregón, en sus más céntricas calles, se violentaron por unas horas grupos de militantes de Morena, de los de la base quienes ganaron las calles para protestar por lo que ellos llaman “imposición de Javier Lamarque como candidato a la presidencia municipal.”…

Los rumores indican que Lamarque podría ir en caballo de hacienda rumbo a la candidatura a la alcaldía de Cajeme…

Vaya usted a saber, se oyen rumores…

Entre tanto barullo, hay algo que destaca: que El Pollo RAÚL CASTELO, se ha quedado sin la miel y sin la jícara, es decir, sin la federal y sin la municipal…

También se dice que para el Distrito local 15, va MARCOS CARBAJAL, que ERNESTINA CASTRO var a la Diputación 06 Federal, y que probablemente LEONEL ACEDO se vaya al distrito local 16, mientras que GABRIELA MARTÍNEZ, iría al 17…

Ante esto, me reportan que OLGA QUIROZ se habría ido a México a mostrar su inconformidad por la forma como se están dando las cosas…

Y MIENTRAS ESTO OCURRE en Morena, acá por rumbos de la Alianza PRI, PAN y PRD, surgen atisbos de un acuerdo para el caso Bácum… Por ejemplo, pocos saben que durante la cena con empresarios el pasado miércoles, un agrotitán del Valle del Yaqui, le sugirió al Borrego Gándara, que platicara con el PRD sobre la posibilidad de que SERGE ENRÍQUEZ TOLANO fuese el abanderado de la Alianza para Bácum…

Gándara dijo que simpatizaba con la idea pero que eso lo tendría que decidir el PRD, aunque reconoció que él ya lo planteó y está a la espera de la respuesta…

Al costo…

Y POR ÚLTIMO, TREMENDO IMPACTO EN la opinión pública ha tenido la revelación de RICARDO BOURS CASTELO, en el sentido de que cuatro candidatos de MC fueron amenazados para que no continúen con sus campañas… Los municipios son Bavispe, Oquitoa, Bacanora y Saric…

Es todo.

