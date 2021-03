Ricardo, en el Mayo; Ernesto, Cajeme; Alfonso, Los Lagos

Creo preocupante la denuncia hecha por el candidato de MC, Ricardo Bours, y decisión que tomó junto con el dirigente Carlos León, de no presentar candidatos en municipios donde han sido amenazados con matarlos, por parte del crimen organizado, uno de ellos, Bavispe, tierra de Alfonso Durazo, y que los candidatos deben ser de MORENA.

Lamentable y grave por cualquier ángulo que se vea esto, creo una decisión acertada, Ricardo, al margen de su candidatura, de su interés por fórmulas, es como ciudadano, como padre de familia, buscar la integridad de quienes lo acompañan en el proyecto, y no va a poner en riesgo la vida o de familiares de algún candidato ¿Qué raro no? Bavispe, uno de ellos ¿Pacto? Vayan a ustedes a saber, a mi mente viene el “culiacanazo”, la liberación de Ovidio, y la carta, el documento oficial de la DEA, FBI, donde el general Salvador Cienfuegos, hace señalamientos directos contra Durazo, que este nunca desmintió. Pero vámonos a lo positivo, esta semana , Ricardo, se metió de lleno en el sur, y presentó propuestas, y dio cuenta también del rezago que viven en el Mayo, comunidades en total atraso, Júpare, un ejemplo, sin servicios, en una total marginación, es esa región del sur, olvidada, que Ricardo, hará algo por ellos de llegar a la gubernatura. Buena la propuesta de formar, crear un Fondo de Capital de Riesgo, para apoyar a jóvenes emprendedores, y que tengan un “tutor” un empresario que los apoye, o sea socio en su proyecto. La propuesta de Paneles Solares, que implica compromiso del candidato con Energías Limpias, la de apoyar con dos pesos, por cada peso que ahorre un municipio u obra que quiera realizar, eso detonará en desarrollo, una mejor infraestructura, ya ven, Cajeme, como están sus calles y es motivación para la siguientes administraciones que entrarán en septiembre. Otra propuesta interesante, el impulso al turismo, la ruta del Bacanora, la reactivación económica de los 37 municipios productores, capacitación turística y hotelera para ellos, y sobre todo, garantía de seguridad, hoy perdida, en sus trayectos.

Por cierto, el plan de Bours, en cuanto a la situación de policías; a mejorar sueldos, equipamiento, es crear extensiones de la Academia de Policía que está en la capital, en regiones, en municipios con problemas, no ocurrencias, como las del alcalde Sergio Pablo Mariscal, de una Universidad, sin planes de estudio, sin proyecto, sin nada… pero ya con primera piedra, con 12 millones, que van a desaparecer, y no precisamente en ese lugar. En Álamos, el compromiso de Ricardo, de entrarle arreglar un problema añejo, el de abastecimiento de agua, y estamos hablando de un municipio muy importante en cuestión turística, no es posible que no den solución a eso. También se comprometió, Ricardo, a creación de Comités de Concertación y Bienestar, en cada municipio, que me hizo recordar el programa, PASOS, del gobernador Eduardo Bours, un excelente programa, que involucró a ciudadanos, buena propuesta. Obvio en la semana, aprovechó para tundirle de nuevo a Durazo, por su falta de resultados, y por esa fijación del de Bavispe por los que nacieron o viven en la “Náinari o Pitic”, pésima estrategia, que no le dio resultados, y ya dijo que no se metería con Ricardo, ni con Ernesto. Ernesto, no le respondió, quizás se reserve para los debates oficiales, pero Ricardo no anduvo con miramientos, meterse con la familia, que son herederos, el dinero de Ricardo, de su familia, y de todos los Bours, es dinero bien habido ¿Cuál es el problema con eso? generan más de 60 mil empleos.

¿Y Durazo? de dónde el origen para las propiedades y vida que se da… de la política, es la gran diferencia. Sostuvo Ricardo en el Mayo, reuniones con jóvenes, mujeres, sociedad civil, empresarios, un gusto verlo con Humberto Schwarzbeck, y un encuentro con productores y Distrito de Riego, y ayer estaría en Etchojoa, otro municipio con rezagos, en fin, buena semana, productiva, y ahí va creciendo, punto por punto, tiene sus mediciones, está motivado, y va… ¡Hasta donde tope!

ERNESTO GÁNDARA

El candidato de la Alianza estuvo en Cajeme, sostuvo varios encuentros, nutridos, por cierto, con jóvenes, mujeres, emprendedores, sociedad civil, Distrito de Riego, y cena con empresarios, y más crítico con Gobierno Federal. Habló de propuestas; apoyos pago de IMSS para quienes contraten a jóvenes, pago de energía eléctrica, Internet, para quienes la pandemia los regresó a trabajar en casa, pago a quienes usen aplicaciones (Apps), créditos a jóvenes para que puedan adquirir una vivienda, herramientas digitales para jóvenes cuyos padres están imposibilitados para adquirir, becas, entre otras. Cabe recalcar que la gran expectativa fue el encuentro que sostendría con el Consejo del Distrito de Riego, que encabeza Miguel Anzaldo, Ernesto, se pronunció, por respeto al Estado de Derecho, desalación, inversión en infraestructura hidráulica, o sea, dijo lo que ellos querían escuchar. Este asunto, para mí, es muy complejo, soy un convencido del NO al Novillo, y que cada municipio resuelva sus problemas con sus afluentes, veo difícil, mas no imposible, un módulo “B” del Cochórit a la capital, pero la obra costará miles de millones de pesos, que el próximo Gobierno, no los tendrá, tendría que ser una obra que haga CONAGUA, y que la subsidie, porque con todo lo ilegal que es el Acueducto, del que hay Amparos que no se respetan, es más barato pagar para el organismo AGUAH, recibos de 12, 13 millones de pesos, y que la CEA batalla para que paguen. Desalación, buena opción, pero trasladar el costo al usuario de la capital, imposible, estaría fuera de proporción, sobre todo para estratos sociales bajos. Es un tema muy difícil, máxime cuando este año no llovió, el pronóstico es malo, y el embalse del “Novillo” bajará, y estará en riesgo el siguiente ciclo agrícola del Valle del Yaqui. Por otro lado, está la sobreexplotación de pozos en la Costa de Hermosillo, y en los campos al norte de la capital, no me meteré en cuestiones de producción, pero no es posible que la capital tenga una batería de 100 o 110 pozos para dar servicio de agua potable, y esa misma cantidad de pozos tengan entre ¡5 o 6 productores! Y todavía quieren un Ramal, que implicaría sacarle más agua al Novillo.

En fin, una difícil coyuntura este asunto del agua ¿Cuál solución definitiva? Ya solo falta que se agende encuentro con el candidato de MC, el de casa, Ricardo Bours, ya veremos los resultados y la propuesta del candidato a este problema, vital para una región, la actividad más importante, integrada por 23 mil familias del sector social y privado…y vaya que cuentan rumbo al 6 de junio. En fin, buena gira de Ernesto, por Cajeme, aunque soy un crítico de la Alianza, él en lo personal va bien, el problema lo veo en las fórmulas locales del sur, creo que las llevará en el lomo, a diferencia de Ricardo, trae buenos perfiles en, Cajeme, y para la diputaciones federales; IV, VI y VII Distritos, hay una alianza con la sociedad, y en la de Ernesto, muchos compromisos, cuotas, que abordaré, y las cosas no pintan bien en Guaymas y Navojoa, para la Alianza PRIAN. Para la Alcadía de Cajeme, va Anabel Acosta, una diputación será para Luis Armando Alcalá y la del XVII será para Ana María Castro, y no habrá operación cicatriz con los otros 5 que se inscribieron, solo Gabriel Baldenebro, se integrará a la campaña de Anabel. En Guaymas, más serio el problema; la fórmula que encabeza, Rogelio Sánchez, nomás no levanta, Irma Campillo, va por el XIII, y por el IV va Jesús Saldaña, quien perdió esa misma posición en el 2018, misma que perdió Otto Clausen, pero lo superó por miles de votos, y hoy va como contrincante por MC a Daniel Baranzini, 41 municipios, la mayoría ganaderos, saquen conclusiones.

¿ALIANZA SE CAE EN HERMOSILLO?

Vaya problema que hay en la capital, los consejeros del PAN, por origen de la alianza les correspondía, votaron por Antonio Astiazarán, para que sea el candidato a la Alcaldía, pero se presentó un problema, no lo aceptan en el PRI, hay reticencias por la forma que los trató, Toño, desde que renunció, hay que reconocer que se les fue a la yugular, y como me comentaron actores importantes del tricolor ¿Y ahora recibirlo con brazos abiertos? Los días pasan, es de imaginar de intentos de Toño, por hacer una operación cicatriz, hubo “teléfono descompuesto” toda vez que fue nominado por el PAN; y quiso comunicarse con príistas, incluso Ernesto De Lucas, entre ellos. También hay que reconocer que el PAN, no acepta al “Pato” como candidato, y pues, Norberto Barraza, se hizo a un lado, a la expectativa, esperando ver qué pasa y a la mejor ya le giraron invitación por otro lado. ¿Qué creo va a pasar? Hay una fecha límite para registro, si no hay operación cicatriz, si no hay acuerdo, PRI irá con candidato, y PAN con su candidato, es factible que se caiga la alianza en la capital, a menos que el candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara, al final, por ser mano, de su opinión, que no es otra cosa que “manotazo, y designe quien va, así las cosas en la capital, y esto se debe definir esta semana por venir.

ALFONSO DURAZO

Tuvo reunión esta semana en Los Lagos, el candidato de MORENA, seguí unos minutos su disertación, y el mismo discurso de AMLO, nada de propuestas concretas, solo los mismos temas repetitivos desde que inició.

Nomás de entrada, el eje uno de su “propuesta” recuperar la paz social ¿Qué? lo dijo quien fuera secretario de Seguridad, sobre quien sus espaldas cargan miles de muertes y un plan de militarizar mandos en Sonora, que ha sido un total fracaso ¿O miento? ¿Cómo está Guaymas, Empalme, Cajeme? este último el peor de todos, decenas de muertes cada mes, y una población acostumbrada a los traquidos de metralletas y muertes por todos lados.

Luego dijo “vamos a recuperar la grandeza de Sonora” “Estamos al final de la cola en todo” “Que no va a permitir corrupción”, entre otras cosas, y lo dijo ante empresarios. Hace unos días el candidato de MC, Ricardo Bours, señaló que los símbolos de Sonora están en riesgo; Agricultura, Ganadería, Pesca, Minería ¿Miente? En todas estas actividades el Gobierno Federal les quitó apoyos, desaparecieron Fondos, más de un millón de PYMES cerradas por la pésima política económica y de no rescate por parte de AMLO, y esto le ha pegado a Sonora.

Un ejemplo, AMAZON, la importante empresa de Jeff Bezos, canceló su proyecto de instalarse en BC, ante la incertidumbre de la cancelación de Constellation, y actitudes del gobernador Jaime Bonilla, quien hace unas semanas expropió el Club Campestre, y se vino a Sonora, esa empresa, anunció que hizo el secretario de Economía, Jorge Vidal. O sea, la incertidumbre de gobiernos de MORENA ¿Esto es lo que quieren empresarios en Sonora? Porque fue claro en Los Lagos, primero los pobres y voy a instaurar a la cuarta transformación en Sonora… y el país cayéndose, lo están viendo.

No concibo que empresarios de Sonora, “lomos de liebre” como uno que estuvo en Cena con el “Borrego” aquí en Cajeme y al otro día pegado con Durazo, estén convencidos del rumbo y modelo de país que nos lleva el autoritarismo de AMLO, pero así son, primero sus intereses. Pero ahí viene un nuevo impuesto para ricos, necesita 100 mil millones para sus programas clientelares, ya está la propuesta por parte de MORENA para que entre en septiembre, por eso importante votar el 6 de junio y recuperar la Cámara de Diputados.

Y ahí está ahorita la amenaza, el amague, de quitar tierras en el sur, y ahí mismo en Los Lagos, dijo, Durazo, que les comentó a porcicultores, que no habría expropiación, el polígono pasa por KOWI, la principal procesadora de carne de puerco instalada en Navojoa. El detalle es que ya invadió la Etnia Yaqui un predio de una Familia Gutiérrez, del sector social, están en litigio y de manera extraoficial, un predio miles de hectáreas, Familia Platt, me imagino parientes de los Platt de Hermosillo, Tecoripa, el dirigente de la UGRS es Héctor. ¿Este es Plan de Justicia para los Yaquis?

El problema no es, Durazo, sino la política de AMLO, de querer imponer sociedad igualitaria, de no respetar Estado de derecho, de autoritarismo, de destruir, no construir, no quiere contrapesos, va por todo ¿Esto quieren para Sonora señores empresarios

¿ACUERDO?

El pasado martes en Palacio Nacional se firmó un acuerdo de imparcialidad, de respetar la democracia, rumbo al elección del 6 de junio, al cual no asistieron, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ni el de Sinaloa, Quirino Ordaz .

¿Por qué no asistieron? Porque el documento firmado no fue consensuado, no hubo diálogo, fue una imposición del inquilino de AMLO, que diariamente viola cualquier acuerdo. La gobernadora Claudia Pavlovich, dio un mensaje, creo su posición, de respetar lo acordado, de hecho, su proceder ha sido así, pero más tardó en firmar, que al otro día se le fueron encima con actitudes de violencia política, de género, al meterse en cuestiones de su vida privada, familiar, que hay que respetar, como a cualquier otro funcionario, para lo cual ella tuvo respuesta, de hecho, vivió esto en la campaña del 2015. El detalle es que la presidenta de la Comisión de Género en la Cámara de Diputados, una sonorense, Wendy Briseño, avaló en su misma cuenta los ataques a la gobernadora, que incongruencia.

IEE

Otro mensaje de Guadalupe Taddei, que pone en duda su imparcialidad en el IEE, que no recibe prerrogativas del Gobierno, a lo que reviró el secretario de Hacienda Raúl Navarro, que se ha entregado en tiempo y forma, mas no la documentación del organismo, pero pues es prima de Jorge Taddei, le dan línea