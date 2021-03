Muchas noches de desvelo no han arrojado resultados: Morena y Alianza X Sonora aún no cierran fórmulas

YA SE DEFINIERON EN PRÁCTICAMENTE TODO el país, las candidaturas a diputados federales por Morena. De hecho, ya es oficial que para el Distrito 06 de Cajeme, efectivamente va ERNESTINA CASTRO, la coordinadora morenista en el Congreso de la Unión.

Usted recordará que se corrió fuerte el rumor de que para ese Distrito galopaba sobre caballo de hacienda el hijo del Valle del Yaqui, RAÚL CASTELO, “El Pollo”.

El mismo que en tiempos de la guerra por el agua de El Novillo, se atrevió a traicionar a su región, organizando un convoy cargando tambos de 200 litros de agua del Valle del Yaqui, en un esfuerzo simbólico por quedar bien con el Gobierno de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. Le fue bien al “Pollo”.

Pero evidentemente en esta ocasión los astros le dieron la espalda.

Digo, porque al parecer está fuera de la jugada. Bueno, hasta ahora todos los indicios apuntan hacia eso.

Allá en San Luis Río Colorado, anunciaron a MANUEL BALDENEBRO como el elegido para aquel distrito.

En realidad, no se les ve “mucha carnita” a las fórmulas federales de Morena. Las mismas caras, los mismos individuos con su ristra de errores, con una gestión desastrosa en las cámaras y ahora, o reeligiéndose o brincando a otra posición.

Para Guaymas, va HERIBERTO AGUILAR, como ya se había especulado mientras que ayer en Cajeme se desató una ola de rumores en torno de la candidatura de Morena para la Municipal.

Finalmente, todo quedó en eso, en rumores. EN TANTO, EN LAS LÍNEAS ALIANCISTAS, se están desplegando los últimos intentos para llegar a un acuerdo con el PRD, cuya carta para la municipal bacumense, es alguien que fue secretario del Ayuntamiento de apellido Estrada.

En fuentes regularmente bien informadas sobre los asuntos de Bácum, se comenta que aunque Estrada es del establo del CHEBO MIRANDA, quien lo mueve y lo conduce es el abogado VÍCTOR MUÑOZ. Curiosamente, tanto el Chebo como Muñoz, son del Campo 60, no así Estrada, quien es de San José de Bácum.

Y para que usted se dé una idea de la fuerza política que este asentamiento humano ha acumulado en los últimos veinte años, las figuras del momento en ese municipio, son del Campo 60, incluyendo a SERGE ENRÍQUEZ TOLANO.

Para los aliancistas la sucesión en Bácum se ha complicado tremendamente. Los que mueven los hilos de los despojos del PRD en Bácum, no han querido entender razones.

Sé de buena fuente, que personajes respetables del Valle del Yaqui han expresado su certeza de que la alianza no ganará si el candidato no es Enríquez Tolano.

Con números en la mano, se lo han explicado a ERNESTO GÁNDARA. Este está debidamente informado de la realidad tan compleja que enfrentan en ese municipio. Incluso, se ha platicado con el propio JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, pero no ha habido respuesta.

Los liderazgos locales del PRD en Bácum, siguen montados en su macho muy a pesar de que se les ha explicado que solamente Serge podría derrotar a Morena.

Déjeme decirlo: Serge ha sido un militante leal al PRI desde su afiliación. Ha aguantado vara, ha sufrido desaires de la gente de Hermosillo. Y no ha flaqueado en su lealtad. Pero todo tiene un límite. Si su partido, el PRI, es incapaz de hacer valer sus derechos, con una realidad incuestionable, él estaría a punto de abandonar el partido y, muy probablemente, adherirse a otro órgano partidista. Que podría ser Movimiento Ciudadano, cuyas filas se han enriquecido de un tiempo acá, con la incorporación de nuevos cuadros políticos que abandonaron a sus partidos por falta de atención y respeto.

Sin embargo, como decía, habrá un último intento de llegar a un acuerdo.

Y como en el beisbol, esto no se acaba hasta que se acaba.

Ojalá que estos esfuerzos rindan frutos pero ya ve como son estas cosas de las pasiones en tiempos de campañas políticas.

Todos creen ser los mejores, todos cierran los ojos a la realidad aunque la tengan frente a sus narices. Ya veremos si hoy en la tarde o mañana martes, hay noticias.

Ya veremos.

En Navojoa ha sucedido algo parecido a lo de Bácum, con el añadido de que en el tema de la candidatura aliancista por el Distrito local 19, el que propone es el PAN, partido al que le toca ese distrito según los acuerdos tripartitas de la Alianza por México.

Y es un hecho que este partido no cederá a los argumentos que dicta la razón y el sentido común.

En esta tesitura, yo no descartaría que el cuadro priísta que se enfilaba a esa candidatura apoyado por el PRI, optara por renunciar al partido y pasarse a las filas de Movimiento Ciudadano.

La verdad sea dicha, esto lo veía venir. Especialmente cuando se supo que el candidato propuesto por el PAN, es un expriísta y esto lo consideran los tricolores como una injuria.

Como verá, usted, caro lector, esto de las alianzas tiene sus bemoles

. Un cuadro joven navojoense, con un innegable carisma, con un trabajo de campo admirable y buen jalón con la raza, es hecho a un lado para no entrar en rijosidades con el PAN, y podría pasarse del PRI a MC.

Y en Bácum, un personaje ampliamente conocido y reconocido en todo el Valle del Yaqui, no puede ser candidato a presidente de su municipio porque un perredista sin cartel popular se niega a retirar su precandidatura a pesar de que los números no le dan, y surge la opción del cambio de partido.

¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!

¿Volvemos a Cajeme?

YA SABEMOS QUE EL RUMOR de que todo quedaría resuelto este domingo pasado, por parte de Morena, no se concretó. Se mantienen a la espera JOSÉ CARLOS GALINDO GUTIÉRREZ, el secretario de Desarrollo Urbano; ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, y el controvertido JAVIER LAMARQUE CANO, cuyas “habladas” constantes agitaron las aguas políticas.

¡Y vaya que se embravecieron los cauces! Ayer platiqué con dos de los suspirantes de Morena, me dijeron lo mismo, cada uno por su lado, que no había nada todavía. Que esperarían que el miércoles pudiera ser pero no confían mucho en las buenas noticias en días de Semana Santa.

Por el lado de los aliancistas, todo sigue igual: OMAR GUILLÉN PARTIDA, por el Distrito 06 federal que cubre el territorio del municipio de Cajeme.

ARMANDO ALCALÁ donde lo mismo, en tanto que Movimiento Ciudadano impulsa a EDUARDO FLORES, un agricultor muy bien visto en círculos agrícolas y pecuarios.

Los Independientes no traen candidatos para los distritos, me comentan que esta vez RODRIGO BOURS CASTELO no completó la fórmula y solo le acompañan sus gentes que le son leales, como CARMEN SUSANA VALENZUELA por el Distrito 16 y TERENCIO VALENZUELA por el 17.

Ah, casi lo olvido: en la Alianza por Sonora Alcalá va por el 16 mientras que en el 17 cada vez se ve más sólida la regidora ANA MARÍA CASTRO. En el Distrito 15 donde al PAN le toca proponer y donde la disputa por la candidatura sigue entre el exsecretario del Ayuntamiento LUIS ALBERTO PLASCENCIA y el diputado local FÉLIX RAFAEL.

Se dice que este último es quién tiene mayores simpatías entre los habitantes de las colonias y comunidades del Distrito 15. Y que esto se debe a que se ha mantenido en contacto con la gente. Eso se dice.

En fin: así las cosas.

Es todo.

Le abrazo.