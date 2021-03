Una sanción más del INE a MORENA

EL DESCARO con el que MORENA y sus “siervos de la nación” están utilizando los programas sociales y el plan nacional de vacunación para sus fines electorales, han rayado en el cinismo. Resulta lógico entonces, que el Instituto Nacional Electoral, el INE, haya emitido –una vez más- ayer, una “medida cautelar preventiva por vinculación indebida del partido con programas gubernamentales”. Fundamenta su resolutivo en que “La ilicitud de las acciones señaladas consiste en que el orden jurídico vigente prohibe que los partidos políticos se apropien o participen en la implementación o ejecución de programas sociales o gubernamentales, pues estos son ajenos a las finalidades establecidas para los partidos”. Y otorga el árbitro electoral un término de 48 horas a MORENA para que muestre el cumplimiento de esta determinación y de “manera enunciativa”, llevar a cabo acciones tales como: “Colocar en sus páginas y redes sociales de manera expresa, que el partido no está vinculado a ningún programa social”. Asimismo, “señalar de manera clara que el partido no va a recabar datos ni a solicitar información relacionada con la credencial de elector” y, finalmente, “hacer del conocimiento esta determinación con todos sus órganos estatales”. Ahora esperemos a conocer la reacción de MORENA. Porque una característica del partido en el poder es el incumplimiento de las disposiciones del INE, utilizar los recursos de impugnación en otras instancias, pero jamás admitir que están cometiendo un abuso y un exceso. Nos imaginamos que para la conciencia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, ellos cumplen con la Ley y si en instancias superiores como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echan abajo sus resolutivos, ya la responsabilidad no corresponde a ellos. No se puede descartar el control de la Presidencia de la República en el TRIFE y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí la soberbia mostrada por MORENA y por su principal guía, el presidente López Obrador. El hecho, probado y confirmado por la opinión pública nacional, es que los llamados “Siervos o servidores de la nación”, están abierta y descaradamente utilizando los programas sociales del Gobierno Federal, condicionándolo al voto en las próximas elecciones. Algo también digno de anotarse es que esta sanción del INE se dio en respuesta a una queja del Partido Acción Nacional, quien representa ahora de las pocas oposiciones “institucionales” a las acciones de la “cuatroté”. ¿Y el PRI? Quien lo encuentre se puede quedar con él. LUPITA Jones, ex Miss Universo mexicana, admitió ayer que podría aceptar la postulación que le ofrece la alianza PANPRI-PRD para buscar la gubernatura de Baja California… De consumarse el hecho, los políticos tradicionales de esa entidad pasarían a segundo término para dar paso a la vanidad como una característica de lucha por el poder… ¿Puede ganar?... Claro… Si Cuauhtémoc Blanco llegó en Morelos, ¿por qué no ella?... Sin embargo, el gobernador “morenista” Jaime Bonilla, ejerce enorme control político y tiene los recursos para ganar la elección a la buena o a la mala… Exactamente como otros candidatos de MORENA en varios estados están dispuestos a hacerlo… PUES RESULTA que las acusaciones de la Fiscalía General de la República en contra del Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, se centran en el manejo fiscal que tuvo en la venta de un departamento… Según el Gobierno Federal, cometió fraude fiscal al no pagar impuestos de esa compra-venta y “pudo” haber utilizado recursos de procedencia ilícita… El delito de delincuencia organizada la autoridad lo fundamenta en que participaron más de dos personas… No hay crimen organizado, no hay narcotráfico, no hay lavado de dinero… Y el mandatario tamaulipeco ya fue notificado de la entrada en la Cámara de los Diputados de la solicitud de procedencia para su desafuero… Sin embargo, ayer, los diputados del Congreso del Estado que gobierna García, “blindaron” su facultad de determinar el alcance del desafuero a un servidor público… Con ello el asunto camina a convertirse en un escándalo más, muy a la conveniencia de la “cuatroté” en época electoral, pero sin mayores trascendencias desde el punto de vista jurídico… Tal y como ha sucedido con el escándalo “Lozoya”, el cual se ha perdido en el inmenso mar de la impunidad.