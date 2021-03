En puerta, "desbandada" de precandidatos agraviados

TODOS los partidos en Sonora, sin excepción, viven ahora enormes problemas en su interior a consecuencia de las decisiones que se están tomando en la designación de candidatas y candidatos a diputaciones locales y presidencias municipales. Empezaremos por señalar que el dirigente partidista que asegure que en su organización la democracia es real, no se lo van a creer ni en su casa. La realidad, es que las grandes firmas ligadas a los grandes intereses, continúan decidiendo quiénes van y quiénes pueden seguir esperando. Y para reafirmar lo anterior, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la y los candidatos a la gubernatura, surgieron de un “dedazo” inocultable. Quizá en el caso de Ernesto “Borrego” Gándara Camou, podría hablarse de la construcción de un consenso, pues debió pactarse entre partidos tradicionalmente antagónicos hasta firmar una alianza. Pero el origen de la inquietud, primero independiente, de Ricardo Bours y después su tránsito por Movimiento Ciudadano hasta lograr la candidatura, surgió de una convicción de que en el PRI no le favorecerían y la invitación posterior recibida de parte del dueño de MC, Dante Delgado Rannauro, situación que provocó enorme berrinche y la renuncia a esta organización de María Dolores del Río. ¿Qué decir de Alfonso Durazo, que fue impuesto desde Palacio Nacional?.. Por ello la renuncia a MORENA de Petra Santos, quien había levantado la mano buscando una competencia por la candidatura, al igual que la “firma fuerte” del Partido del Trabajo en Sonora –Ana Gabriela Guevara que hasta ahora no ha podido ocultar su agravio contra Durazo. Entonces, quien asegure que su elección fue democrática, está mintiendo. Por eso MORENA tiene manifestaciones de sus militantes en Hermosillo, en Guaymas y en otros municipios, en protesta porque el “dedazo” no ha favorecido a aspirantes que “se la han partido” buscando una posición. Por eso el agravio en Ernesto “Pato” de Lucas y la “reflexión” que en esta Semana Santa motivará a Norberto Barraza a tomar una decisión para buscar estar en la papeleta electoral este 6 de junio. Y lo que falta. A muchos distinguidos militantes del PRI y del PAN les han “sugerido” registrar su aspiración a una alcaldía o diputación local, pero de una manera tal que consideran estar “firmes” para llevar la bandera de su partido. A los días se han dado cuenta que “alguien” solo los está manipulando y eso provoca además de enojo, la reafirmación de una dignidad que les hace voltear su mirada a otro partido. Y es que las convicciones están guardadas debajo de la cama ahora. ¿De acuerdo? Luego entonces, después de esta Semana Santa en que se tomarán las decisiones finales sobre varias candidaturas, lo más seguro es que se dé una “desbandada” de una liana, a otra liana. Cuando menos tienen la enorme ventaja de que en este momento, Juan Pueblo está más disgustado al saber que va a tardar para vacunarse contra el coronavirus y que todavía habría qué añadirle la desorganización que implica el enorme sufrimiento de los adultos mayores para esperar el biológico. Y cuidado con que algún candidato toque ese tema. “Se le calificaría como interesado en lucrar con la salud de la gente”. Y COMO la pandemia es un asunto exclusivo de la autoridad, esta exige ahora una prueba COVID Negativa, (Laboratorio autorizado) con 72 horas máximo de vigencia, a todo aquel que desee viajar a un balneario… Es probable que la sensibilidad que aún pudiera quedar en algunos funcionarios, les dé para proponer que sea el propio Gobierno quien ofrezca gratuitamente esa prueba y evite en tiempos de racionamiento económico, erogar más a una familia por una prueba COVID… Si en su momento se crearon los vales para surtir de uniformes escolares a las familias sonorenses, ¿por qué no poner en práctica este método con las pruebas COVID?... De paso, el Gobierno aprovecharía para registrar más pruebas… ¿O es una mala idea?.