Jorge Russo Salido se separa de la curul y esta queda en poder de José Eduardo Esquer Escobar, por Movimiento Ciudadano

ALTAN DÍAS PARA QUE EMPIECEN LAS campañas—principalmente la de gobernador—y la guerra sucia ya está presente. Es comprensible que ALFONSO DURAZO está en la mira de los partidos de oposición al Gobierno de la Cuarta Transformación, y, por ende, de su candidato a gobernador. En esto no hay nada nuevo. Es una tradición desde que en México nacieron los primeros partidos políticos. Sin embargo, durante décadas, mientras perduró la hegemonía del PRI como partido en el poder, la “guerra sucia” no era entre partidos, sino entre priístas, previo al “destape” del candidato presidencial. Esta tradición de “golpes bajo la mesa”, de “zancadillas”, de “fuego amigo”, dejó de ser la costumbre inveterada de los políticos para dar lugar a otro estilo de golpeteo. Hoy, ya no es muy usual el trabajo sucio entre militantes de un mismo partido. No digo que no exista. Lo que digo es que no es tan fácil como sí lo era hace algunas décadas. Ciertamente, no todo es miel sobre hojuelas. La llegada de Morena como nuevo partido hegemónico, de algún modo nos regresó a los tiempos del invencible PRI. ¿A mis contemporáneos no les parece familiar el estilo de hacer política de los morenistas? Las sesiones de los diputados de Morena en San Lázaro, son una réplica de aquellas de hacer política de los ochentas y de los noventas. El PRI reencarnó en Morena. Tal cual. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que fue líder del PRI en Tabasco, pudo haber cambiado el estilo de hacer política. Pudo haber modernizado las políticas de Gobierno, pudo haber fortalecido el sistema democrático. El caso de FÉLIX SALGADO MACEDONIO, no fue atípico en tiempos del todopoderoso PRI. La única diferencia es que entonces la prensa callaba y todo quedaba en susurros entre correligionarios. Nunca llegaba a un juzgado penal. Por eso, digo: AMLO pudo cambiar todo esto, pero, por el contrario, se ha dedicado a revivir el pasado. Sin quitarle ni ponerle un solo punto. Por eso el golpeteo entre morenistas nos ha sorprendido. Es como si hubiésemos viajado hacia atrás por el túnel del tiempo. Desgraciadamente, este retroceso no se limita a la política. El presidente quiere construir un México en el qué él no pudo sobresalir.

Y ahora lo quiere tal como lo conoció. Por eso lo de Pemex, lo de la CFE. Lo del Tren Maya, los Aeropuertos como antes. Nada para el futuro. Y por eso hay quienes, en sus aventuras políticas, recurren a acciones extremas porque, qué caray, ellos también tuvieron sueños de poder y quieren hacer lo que hace treinta años no pudo realizarse. El caso de Durazo duele, de veras. Y no lo digo por el artículo de RAYMUNDO RIVA PALACIO, que al fin y al cabo, es una historia sin confirmar. Duele por su transformación y su lenguaje corporal. Ahora que si resulta que lo de los 75 marinos es verdad, bueno, eso se arreglaría en la trastienda del poder. Estoy seguro que no pasaría nada. Como en los tiempos del viejo sistema priísta. Exactamente como entonces. En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡OH, LA LÁ! SE DIERON DOS cosas igualmente interesantes para algunos sonorenses… Dos sonorenses con raíces en Cajeme, arribaron al encuentro con su destino… Ambos con buena estrella, los dos con un futuro previsiblemente luminoso… Digo, políticamente… JORGE RUSSO SALIDO, se separó de su cargo de diputado federal y su curul la tomó JOSÉ EDUARDO ESQUER ESCOBAR, licenciado en Administración y Contaduría… A José Eduardo, le acompañó la plana mayor de Movimiento Ciudadano mientras que Jorge preparaba maletas para “volar” a Sonora, al parecer, para estar hoy en el arranque de campaña de RICARDO BOURS CASTELO, en Hermosillo. JOSÉ EDUARDO ESQUER ESCOBAR, es el nieto mayor del inolvidable colega y amigo JOSÉ ESCOBAR ZAVALA, y la verdad sea dicha, no dejo de imaginarme la inmensa dicha que a Pepe le hubiera generado ver a su nieto investido de diputado federal… Como sea, a doña MARTA DE ESCOBAR, mis parabienes y una larga vida para el disfrute pleno de la descendencia… ¿O no?... DÉJEME DECIRLO: EL DR. RAÚL BARNICA, un estupendo alergólogo con una trayectoria profesional extensa e intensa, le envió un texto de amigos a su colega SALVADOR ICEDO, director del Hospital General de Ciudad Obregón, en el que le felicita calurosamente por haber sido calificado—él y el hospital—con 69.8% entre los mejores hospitales de México… La firma que otorgó esta calificación, es la Newsweek, asociada a Statista Inc, una respetada empresa mundial de investigaciones de datos para revelar los mejores hospitales del mundo… Ni hablar: las cosas como son… MIENTRAS TANTO, AYER CORRIÓ COMO reguero de pólvora el rumor de que JAVIER LAMARQUE CANO se había separado del cargo de diputado federal para buscar la candidatura a la Presidencia Municipal de Cajeme… El rumor incluía este otro dato: RAÚL El Pollo CASTELO, iría por la Diputación Federal por el Distrito 06 Federal… Yo realicé un par de llamadas. Incluso, una a la Ciudad de México, y no pude confirmar nada… Platiqué con ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, uno de los aspirantes que sonaron fuerte para la municipal cajemense, y me comentó que no tenía información del caso… Hasta la media tarde de ayer, el rumor se había quedado en eso: en un rumor… Ahora que bien vistas las cosas, no sería la primera vez que uno cierra la columna y veinte minutos después, las redes sociales dan la nota… ¡Pelillos a la mar, en todo caso!... Por otra parte, lo de Javier no me sorprende porque desde un principio él dijo que buscaría la municipal, aunque en lo del Pollo Castelo, aquí sí que no sé nada de nada… A final de cuentas, querido amigo, cada quién sus padrinos políticos… ¿Qué no le dije que Morena es el PRI reencarnado?... Me cae que sí… Y NO ES POR NADA PERO HACE algunos días un pequeño grupo de amigos—y amigas—se reunió en un lugar campestre de Esperanza, Sonora, para refrescar afectos y hablar, como no, de política… Yo no me lo esperaba, lo confieso, pero bueno, cómo decirle no a alguien como BULMARO PACHECO, a alguien como GILBERTO DOMÍNGUEZ, a alguien como RAÚL ACOSTA TAPIA, a alguien como ANABEL ACOSTA ISLAS, a alguien como CHAYITO OROZ IBARRA, a alguien… A todos los que ese viernes 26 de febrero, me invitaron sorpresivamente, a comer bajo las carpas y los árboles del esplendoroso jardín de la casa del profesor RODOLFO VÁZQUEZ… Habrá tiempo de platicar con más amplitud de este encuentro de cuates… Habrá tiempo… Es todo. Le abrazo.