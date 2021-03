"El feminismo perdurará con o sin los hombres, que les parece si lo hacemos juntos?": Ricardo Bours

DIJO ALGO COMO ESTO: “EL FEMINISMO perdurará con o sin los hombres: ¿Qué les parece si lo hacemos juntos? Quizá sea el mejor discurso que le he escuchado a RICARDO BOURS CASTELO, acaso solo comparable con el que pronunció durante uno de sus informes de Gobierno, al frente del municipio de Cajeme. Busqué los videos en las redes. El de Ricardo. El de Durazo. El del ‘Borrego’ Gándara. No los encontré. Solo localicé el de Ricardo y el tiempo me apremiaba. En medio de la pasarela iba y venía, micrófono en mano. Con una impecable alocución. Esa parte del discurso me gustó. Muy apropiada para el momento que vive este país. “¿Por qué no lo hacemos juntos?”, preguntó. Y las mujeres presentes, se volcaron en una evasión sincera. Un discurso sin demagogia. Sin gritos destemplados, sin retruécanos. Así tenía que ser. Diferente, innovador. Un discurso para todos. Para los de abajo. Para los de en medio pero también para los de arriba. Los habitantes de este país están hartos del discurso polarizador del oficialismo morenista. El divisionismo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha creado un ambiente muy peligroso en México. Por eso, hace bien—hizo bien—ALFONSO DURAZO en buscar el acercamiento con el sector médico de Sonora. No puede creer que su raiting crecerá con un discurso agresivo, peleando con los sectores que, en un momento dado, le critican. Así no es esto. El discurso de ERNESTO GÁNDARA, no me sorprende. Lo conozco de muchos años, de cuando fue candidato a presidente municipal de Hermosillo. ¿Cómo olvidarlo? Después que le fue entregada su constancia de mayoría, nos tomamos un café en el hotel Gándara. Me habló de sus proyectos. De lo qué visualizaba en el futuro, en su futuro. Pues sí. Busqué los eventos de los que yo considero son los verdaderos candidatos a la gubernatura de Sonora: RICARDO BOURS, ERNESTO GÁNDARA y ALFONSO DURAZO. Los demás, dan pena ajena. Y aún pensando así, con esta convicción inalienable, de todos modos me dolió no haber atendido la invitación que por whatsapp, me hizo CARLOS ZATARÁIN GONZÁLEZ, a su arranque de “campaña” como candidato a gobernador de Sonora. Me dolió porque, más allá de sus desfiguros políticos, hemos sido amigos durante muchos años. Pero como me comentaba ayer un amigo común: “Siempre seré su amigo pero estoy muy enojado con él. No quiero saber nada de sus cosas”. Los tres fuimos muy amigos.

Tal vez si su renuncia al PRI se hubiera realizado por orgullo personal y porque se sintió traicionado—que no fue el caso—y se hubiese amarrado a un partido chico pero con dignidad, sus amigos nos hubiéramos solidarizado con él. Topara en lo que topara. Aún con la certeza de que no tenía posibilidad de triunfar. Algunos de sus amigos, creemos que lo que hizo fue muy indigno porque resulta que su intención es quitarle votos al partido que no lo hizo candidato, es decir, el PRI. Pero, bueno, esta es otra historia. Ayer arrancaron las campañas para gobernador. Y mientras todo gira en torno a este proceso, nos llegan reportes de la periferia política. Verbigracia: que JAVIER LAMARQUE CANO, confirmó que buscará la candidatura a la Presidencia Municipal de Cajeme. Que JOSÉ EDUARDO ESQUER ESCOBAR, ya es diputado federal por el Distrito 06 Federal. Que el ahora exdiputado federal JORGE RUSSO SALIDO, ya es el Enlace de Movimiento Ciudadano con la campaña de RICARDO BOURS. De Álamos, la ciudad mágica, confirman que, en definitiva, la exalcaldesa RUTH CONCEPCIÓN ACUÑA RASCÓN, registrará su candidatura en Hermosillo, de nuevo para la Alcaldía. Ni irá sola. Me cuentan que el expresidente del PRI municipal, JOSÉ CARLOS CÁRDENAS y el actual presidente municipal, VÍCTOR BALDERRAMA, también se registrarán como precandidatos. Amén de que, cumpliendo con lo acordado por la alianza PRI, PAN y PRD, cualquier simpatizante tiene derecho de declararse aspirante a la Presidencia Municipal. Como sea, aún con los prolegómenos amenazantes del inicio de este proceso, las cosas llegaron hasta este punto sin pena ni gloria. Y esto es cuando menos alentador. Sin embargo, no puedo negar que soy pesimista en cuanto al desarrollo de las campañas. En todo caso, ya se verá. En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡QUÉ COSAS TIENE LA VIDA, MARIANA! En medio de la vorágine político-electoral, visitó inesperadamente—para los ciudadanos, pero seguramente no para la gobernadora— Hermosillo, ARTURO HERRERA, secretario de Hacienda y Crédito Público… Le voy a contar algo que usted no me va a creer: la mayoría de los que andan en campaña—no sé si esto incluye a los candidatos, que no lo creo—no estaban enterados ayer que vino el funcionario… Yo pregunté a cinco conocidos míos si sabían el motivo de la visita… Nadie supo… La prensa informó que Hacienda encontró gratamente transparencia en el gasto público del Gobierno del Estado y esto señor mío, es algo para alegrar el espíritu y tomarnos las cosas con optimismo… Bien por CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO y bien por Sonora… ¡OH, LA LÁ! ME REPORTAN de la exrielera Empalme, que resultó un gran éxito la presentación del libro “Las Alternancias políticas en Sonora, 1967-2018”, de BULMARO PACHECO… Este evento fue organizado por JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO, cronista de Empalme, fundador y director del Museo Ferrocarrilero y director del Conalep Empalme… Pacheco llegó acompañado de JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS y según el reporte la audiencia salió con un grato sabor de boca… ¡En horabuena, José Luis!... MIENTRAS TANTO, ACÁ, EN CAJEME, durante el desayuno habitual en la llamada Mesa Plural del Yori Inn, el invitado especial fue el exyaqui justiciero IGNACIO MARTÍNEZ TADEO, una leyenda en las luchas campesinas con el respaldo de la CNC… En realidad, Nacho es un político que conoció los laberintos del poder desde los tiempos de LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, quién le tenía un gran aprecio… Como se lo tuvo el profesor CARLOS HANK GONZÁLEZ, en sus tiempos de director general de Conasupo… Nacho es muy cuate de Julián Luzanilla, a quién, siendo muy joven, lo apoyó e impulsó dentro de la CNC, para que fuera designado candidato a la Secretaría General, en un duelo muy interesante entre él y JUAN MANUEL VERDUGO, a quién apoyaba el recién estrenado gobernador de Sonora, RODOLFO FÉLIX VALDÉS… (Déjeme contarle: Julián era muy joven y no contaba con el apoyo del gobernador. Verdugo y sus amigos dieron por hecho que el muchacho sin experiencia sería un flan facilito pero la realidad se impuso: en una elección muy limpia, Julián derrotó a Juan Manuel y de ahí para adelante todo fue miel sobre hojuelas en la política, para Luzanilla. Don Rodolfo jamás fue reconocido por esta acción democrática en su Gobierno, que contrastaba con el triunfo de muy dudosa legitimidad, que había obtenido en las elecciones de 1985, triunfando sobre el Pelón ADALBERTO ROSAS LÓPEZ. Todos sabíamos que era imposible que hubiese ganado pero así era la política entonces. Ya veremos si el 6 de junio venidero la política no es como era en aquellos tiempos. Ya veremos). Es todo. Le abrazo.