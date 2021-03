Inician Ricardo Bours y Ernesto Gándara con perspectiva de género

I niciaron campañas a las 00:00 del pasado viernes con mensaje del candidato de MC, Ricardo Bours, también el de la Alianza, Ernesto Gándara, y Alfonso Durazo el viernes en la mañana en Plaza Emiliana Zubeldía, cabe aclarar que lo relevante del inicio fue el enfoque que dieron, la importancia de la mujer, tanto, Ricardo, como, Ernesto, en esta campaña y rol que debe tener en un Gobierno.

RICARDO BOURS

Su principal evento fue en La Cascada, con sociedad civil, sobre todo, mujeres, ahí el candidato hizo mención que tanto para él y su equipo es de suma importancia la perspectiva de género, la cual se está viendo y se verá en las listas de candidaturas, al margen de la paridad y en su Gobierno de ganar la gubernatura, por cierto, la primera vez que lo oí con entusiasmo señalar, voy a ser gobernador. Dio un dato que no sabía, casi el 90 por ciento de las pequeñas y microempresas que han cerrado las más afectadas han sido las mujeres, y que el feminismo seguirá adelante, con o a pesar de los hombres, y que mejor que lo hagamos juntos, señaló, Ricardo, están incidas en el futuro de la entidad, o no habrá, remató, por eso señaló y dio a conocer el término “Masculinidad” en el contexto de cómo los varones deben ver a la mujer, que tienen capacidades iguales. Visitó, Bours a comerciantes del Mercado número 2, volanteo en varios cruceros, visitó a vecinos de varias colonias, y tuvo cena con empresarios, ayer sábado reunión con; comerciantes, recorridos por el centro de la capital, continuando con reuniones con vecinos de diferentes colonias, comida en casa de una familia en una de las colonias a visitar, y cerraría con encuentro con habitantes de la Comisaría de Miguel Alemán, donde por cierto, un liderazgo de ahí, Jesús Vázquez quien lucha por la municipalización del poblado, va como candidato a diputado local. Este domingo actividades, y traslado a su natal, Cajeme, donde mañana lunes inicia actividades en casa, ya con su fórmula lista que lo acompañará, plaza que en este arranque ha tomado ventaja. Un buen inicio de Ricardo Bours, se notó el entusiasmo en el evento en La Cascada, conectó, mucho animó en él, su familia, y “hasta donde tope con las mujeres” y como no, son mayoría, junto con los jóvenes, y el voto de ellos y ellas vital para ganar gubernatura.

ERNESTO GÁNDARA

Inició actividades mandando un mensaje, también enfocado a la mujer, señaló que ya no solo es importante presentar declaración 3 de 3, sino 7, agregó otras 4. No puede formar Gobierno gente ligada a problemas de violencia de género, ni antecedentes de daño patrimonial al estado, antidoping, certificado no antecedentes penales. Sostuvo reunión con medios de comunicación, con dirigentes municipales, Alianza, encuentro con sociedad civil y con empresarios, con estructura territorial. Ayer sábado sostendría el “Borrego” reunión con gobernadores de la Etnia Mayo, locatarios del mercado municipal, reunión con jóvenes y con sectores productivos, ayer seguiría en el Mayo, hoy domingo y lunes Hermosillo y martes, Nogales.

ALFONSO DURAZO

Insistió en su discurso de arranque en que, Sonora, debe recuperar su grandeza que se ha perdido, en una semana que la gobernadora Claudia Pavlovich, recorrió y visitó dos empresas de industria Aeroespacial, con fuertes inversiones, Jorge Vidal, anunció con el presidente de Litio, una inversión de 400 millones de dólares, MD otra empresa, mil 500 empleos, ampliación de inversión. Decir que tenemos atraso de este y gobiernos es un despropósito y estrategia electoral, que no encaja, aunque coincido, en lo político, en romper con ese pequeño grupo que tiene años que decide, y ahí los priístas tienen la culpa, por agachados y no dejar que llegue la democracia. Otra vez quiso generar empatía, con sus fieles, al señalarse como un producto del esfuerzo y no del privilegio, como el extinto, Luis Donaldo Colosio.. ¿Y la casa de la Jolla? ¿La de Bahía Kino? esta compraventa, el terreno, fue hecha a un famoso integrante del crimen organizado de Sinaloa, hay escritura pública que lo demuestra. Que él nació y creció con limitaciones, no como “otros dos que heredaron” en obvia referencia a; Ricardo Bours y Ernesto Gándara ¿Y el dinero de Durazo de dónde proviene? de su paso por la política y el Gobierno. Ahí está el informe de la ASF, 64 millones de pesos en irregularidades, plantas de ornato en su oficina por 500 mil pesos la Navidad, y lo más reciente, de acuerdo a un columnista y periodista de credibilidad, Raymundo Riva Palacio, están asignados 75 elementos, o póngale menos, para la seguridad de Durazo, su familia y con cargo al Erario. De acuerdo al columnista, hay malestar de la titular, Rosa Isela Rodríguez, y ordenó el regreso a sus bases de los elementos de SEMAR y Guardia Nacional, al igual que los autos blindados, ignoro si se cumpla esto, por alguna contra orden de, AMLO; pero ahí queda para el registro. En cuanto a lo heredado por; Ricardo y Ernesto, solo le informo que BACHOCO; hoy la empresa sonorense más importante de Sonora, nació por la visión de unos hermanos, Bours Almada, de traerse unos pollos de California, e iniciar en los patios de sus casas lo que hoy es esta empresa que da empleo, a nivel nacional, a 60 mil empleados. Una empresa que se maneja de manera profesional, siendo CEO; Rodolfo Ramos, y presidente del Consejo, Javier Bours Castelo, es una empresa que se ha consolidado y lo seguirá haciendo ¿Cuál es el problema señor Durazo? Ricardo, nunca ha negado sus orígenes, como también tiene sus empresas personales ¿Qué tiene de malo? y que dé también empleo a gente. Y en el caso de Ernesto Gándara, su familia, también, las empresas nacieron bajo la visión de su padres, Don César, y de su hermano, Raúl ¿Cuál problema en que heredaran? que trabajen y que vivan de ellas, del rancho, etc… de lo que tengan. No comparto esta estrategia de Durazo, de meterse con los candidatos, sus negocios, máxime cuando él lo que tiene, es, al contrario, producto de su paso por la política y quizás cosas turbias, dedíquese a proponer y deje en paz a, Ricardo, Ernesto, que ya bastante tendrán también con los candidatos de los partidos “satélites” que le harán el trabajo sucio.

MI PERSPECTIVA

En este arranque de campaña, mi perspectiva de cómo vienen las cosas, en el sur es la siguiente, ventaja para, Ricardo Bours, tendrá que trabajar mucho, Ernesto Gándara, el peso recaerá, fórmulas locales no le suman, y Durazo, serios problemas por el desastre de administraciones municipales, inseguridad y los cientos de inscritos que no quieren vivir fuera del presupuesto ¿Por qué lo veo así? Bueno, Ricardo Bours, buena marca, es su región, exalcalde, probidad y honestidad a toda prueba, no lo puede acusar de nada, MC es un partido sin desgaste, hizo alianza con la sociedad y la mayoría de candidatos vienen de la sociedad civil, va con fórmulas competitivas locales, ni se diga las federales, para hacer contrapeso a AMLO; Eduardo Flores por el VI, Javier Ruiz Love por VII, y Daniel Baranzini por el IV, puro representante y líderes del sector agropecuario. Ernesto Gándara, buen candidato, perseverante para lograr la candidatura, exalcalde, exsenador, exdiputado, honesto, pero tiene un problema, se vendió el mensaje que la Alianza era con la sociedad, y hasta ahora solo hay dos; Arturo Fernández, líder de COPARMEX, preparado, sobrino de, Javier Gándara, uno de los operadores, va por diputación federal III un Distrito de alta marginación, donde no lo conocen. Y el otro, del sur, Guaymas, el empresario, Rogelio Sánchez, candidatura que no ha impactado, y hay un problema más en el Puerto, el PAN prácticamente ha desaparecido. En el registro de Alberto Albin, como candidato de Redes Sociales, era panista, exalcade, Lorenzo De Cima, operando a Morena, otros panistas se fueron con, Manuel Villegas, hoy en MC, el exalcade y candidato a la gubernatura es Temo Galindo, que andará operando en Guaymas y Nogales, esta plaza importante también para la gubernatura. Si a esto agregamos al candidato del PES, Carlos Zatarain, exalcalde príista de candidato a gobernador de partido “satélite” también para Morena, pues más se complica, y peor si el verde nomina como su candidato a otro exalcalde, Otto Clausen, y pues se da por descontada la derrota de Jesús Saldaña, en el IV federal, posición PRD, y que perdió el mismo personaje en el 2018. Por cierto, detalle chusco en Guaymas ayer, los de MORENA, la caravana, llegaron al evento de ¡Zatarain! Se pusieron en evidencia, y el “Bebo” salió con un discurso de los 80, y que lo que tiene es producto de la familia y no de la política, y que suelta la carcajada parte de la poca asistencia. Así pues, todo el peso en el sur para Ernesto Gándara, y ni se diga los problemas para Durazo; impresentables; Sergio Pablo Mariscal, Sara Valle y Rosario Quintero, sus administraciones no le ayudan para nada, la gente está harta de ellos, de la corrupción e inseguridad en sus municipios, y esto se reflejará en las urnas, en fin, repito, en este arranque, ventaja, Ricardo Bours en el sur.

CAJEME, ALCALDÍA

Anabel Acosta, será candidata del PRI a la Alcaldía de Cajeme, una de las diputaciones será para Luis Armando Alcalá, otra para el padresista, Luis Alberto Plascencia, posición PAN; quedando una para el PRI, donde están registrados o apuntados varios; Kiki Díaz Brown, Ana María Castro, Andrés Rico, Abraham Montijo, Gabriel Baldenebro, y Omar Guillén al VI Federal. Yo les pregunto, esta fórmula ¿Es competitiva con los candidatos MC; Abel Murrieta, Clarissa Flores Chong, Denisse Navarro y Eduardo Flores? ¿Es competitiva con un candidato independiente; Rodrigo Bours, Susana Valenzuela, Terencio Valenzuela y demás independientes que surjan ¿Morena? ahí está el trabajo y resultados del alcalde, Sergio Pablo Mariscal, que todavía se siente “gallito”, súmenle a; José Carlos Galindo, Javier Lamarque, al “Pollo” Castelo, métanlos en una licuadora…. ¡Se descompone! De Orlando Salido, candidato del PT, nada que decir, solo su evidente incapacidad, su disipada vida privada, no entiendo esa candidatura, solo porque fue popular como boxeador ¡Por favor! Por eso reitero, creo que veremos al, “Borrego” en continuas giras por el sur, a Durazo, también, el desgaste de la coalición y con qué cara pedir el voto ante índices de criminalidad y un plan fallido de militarización con pésimos resultados a todas luces.

HERMOSILLO, ALCALDÍA

La plaza más importante, aunque deciden 38 militantes del PAN del Consejo Permanente, no logran ponerse de acuerdo, hay varias versiones, una parte quiere a; Norberto Barraza, en el PAN; y otra ala, a Antonio Astiazarán. Que en el PRI, no quieren saber nada del Toño Astiazarán, que Ernesto De Lucas, está con un pie fuera porque no valoran su “ficha” ni su futuro, pues recordar que es gente allegada al exgobernador, Eduardo Bours, y al buen entendedor, pocas palabras. MORENA, creo va en aguas tranquilas, Célida López, de lo rescatable, con todo y la problemática de la capital, ahí la lleva; MC con un buen candidato, David Figueroa, con idea de círculos ciudadanos, para que de ahí surjan los regidores, buen tiro de precisión y creo lo replicarán en otros municipios, involucrar a ciudadanos, líderes de colonias, y no cuates y cuotas como lo hacen los otros partidos, sobre todo la Alianza que va con mucho reciclaje

¿UNIVERSIDAD DE POLICÍAS?

A escasos meses de irse el alcalde, Sergio Pablo Mariscal, ante elevados índices de criminalidad, tuvo la ocurrencia de anunciar una Universidad para capacitar policías, asignando un presupuesto de 12 millones, que ya sabemos a dónde van a parar, pregunté sobre este tema a los dos principales contendientes a la Alcaldía de Cajeme, Rodrigo Bours y Abel Murrieta, y estas fueron sus respuestas. Rodrigo Bours, esto quedará en primera piedra y obligaré a que devuelvan los 12 millones, y a esto sume las denuncias que tiene de administraciones anteriores. Abel Murrieta; plan de estudios, maestros, proyecto, permisos, factibilidad, infraestructura, nula información, solo el impacto mediático del anuncio, me queda claro ante estas opiniones, no pasa , no es viable, y ya hay una academia de policía en la capital. Y el proyecto cuesta ¡200! millones de pesos, habiendo otras necesidades, y por cierto la respuesta a esta ocurrencia se dejó venir, policías protestando por falta de equipo, chalecos, unidades, salarios bajos… así como van a combatir al crimen, bien dijo un policía que protestaba, ellos traen 100 balas, nosotros, 6 o 12, clara desventaja, por eso entender la inacción y porque hay crimen uniformado. Y en Guaymas, la alcaldesa Sara Valle, con antimotines afuera de Palacio, ante el reclamo justo de viudas y familiares de policías caídos que les paguen a lo que tienen derecho, el dinero llegó, pero es obvio que Doña Sara y Santiago lo utilizaron para otra cosa, lo de MIFEL, que actitud tan mezquina, la alcaldesa es madre de familia, sabe lo que están sufriendo esas familias, increíble no tener piedad de ellos, y va de regidora por MORENA para tener salvoconducto de trapacerías, igual que De Cima.

CAPITÁN TARANGO

Vaya joya de declaración que hizo el comisario, capitán Tarango, si supiéramos dónde va actuar el crimen, llegaríamos primero, se nota el trabajo de inteligencia y porque está Cajeme como está.