HAY COSAS QUE, DE VERAS, CALIENTAN, como dice el clásico de Palacio Nacional. Y una de ellas, podría ser el relato que ÁNGEL VERDUGO subió a las redes hace unos días. Verdugo, un hombre de acendrada cultura, crítico acérrimo como pocos de las políticas gubernamentales de la 4T, narra una historia muy vieja pero miles de veces repetida. Este columnista ya cumplió 75 años. Y desde que aprendí a leer tuve conocimiento de periódicos que el Gobierno mandaba clausurar por quítame allá estas pajas. A veces ni siquiera eran críticas agraviantes. Durante la Presidencia de MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, un diario de la Ciudad de México fue clausurado por haber publicado en primera plana una foto de la hija del presidente Alemán y su esposo en un centro nocturno de París durante la luna de miel. El problema no fue en si mismo por la foto sino porque en la foto se observa al yerno del presidente observando con la boca abierta a la bella vedette que actuaba en el escenario haciéndole ojitos en presencia de la recién casada. En tiempos de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, el Gobierno Federal ordenó que a la revista Proceso se le retirara toda publicidad oficial, dejando a la empresa que encabezaba JULIO SCHERER GARCÍA, en una situación muy precaria. Proceso se sostenía en un 95% de la publicidad de las empresas y secretarías del Gobierno. Estaba cerca el Día de la Libertad de Expresión. En el festejo anual, el presidente tuvo que contestar a una petición de “clemencia” de uno de los directores de periódicos presentes en el evento. López Portillo resumió su sentir en estas palabras: “No pago para que me peguen porque, hacerlo, es caer en un juego muy perverso”. Los directores de la “gran prensa”, se pusieron de pie para aplaudirle. Eran otros tiempos. De unos años a acá, la relación del Gobierno de la República con los medios, solo ha cambiado en función de la cercanía que cada medio mantenga con el presidente. Si alguien pensaba que con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR las cosas serían diferentes, se equivoca de medio a medio. Igual que está ocurriendo en su relación con el sector privado, como diría el propio ÁNGEL VERDUGO, “tiene sus consentidos y sus perseguidos”. Verdugo ha sido—y sigue siendo a través de las redes sociales—uno de los más implacables críticos de la Cuarta Transformación. Con razón o sin ella, este señorón del periodismo crítico, oriundo de San José de Bácum, Sonora, ha denunciado, mediante un relato conmovedor, cómo empezó la presión para que le bajara de tono y cómo, días después recibió la orden tajante. RICARDO BOURS CASTELO CANDIDATO ALFONSO DURAZO MONTAÑO CANDIDATO FIDEL LUGO PRESIDENTE SIPPAFA

No tengo registro desde cuando no se daba una situación tan explícita como esta en México. Grupo Imagen, cuyo mayor accionista es el empresario mueblero, OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA, edita el diario Excélsior y es propietario de uno de los más importantes canales de televisión en México, con un programa de noticias con alto rating, en el que destaca la figura de CIRO GÓMEZ LEYVA. Cuenta Verdugo que primero le pedían que “hombre, no seas malo, bájale un poco mientras terminan una negociaciones”. Afirma que no cedió. Tiempo después le llamaron para notificarle que en reunión del Consejo de Administración, se había tomado la decisión de que a partir de la fecha no deberá tocar el tema de Dos Bocas, del Tren Maya y del Aeropuerto Santa Lucía, así como tampoco hacer alusión al presidente AMLO y demás funcionarios. ¡Gulp! Narra Verdugo, que esto lo platicó con su esposa y que tomó la decisión de no aceptar una línea periodística tan humillante como indigna. ¿Qué nos dice todo esto? Según entiendo yo las cosas, no ha cambiado maldita la cosa en este país desde los tiempos de López Portillo hasta estos, los de la 4T. En este sexenio, donde se dice que el pueblo es sabio y es bueno y con ello se marca una línea que separa a los “buenos”, que son los de abajo, de “los malos” que son los de clase media y los de “arriba”. ¿Y cuál es el resultado? Una profunda división que puede, en una de esas, reventar durante las campañas políticas-electorales que están en marcha en todo el país. Ojalá que no. Pero no soy muy optimista. Especialmente porque el candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, improvisa discursos provocadores que están levantando el tono del discurso político y polarizando el ambiente social, ya de suyo confrontado. Repito: ojalá que me equivoque pero… En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ DÉJEME CONTARLE: EL PASADO FIN de semana los líderes de los partidos que conforman la alianza PRI, PAN y PRD, convocaron a una rueda de prensa en la sede municipal del partido Albiazul, en Ciudad Obregón… Asistieron los presidentes locales del PAN—el anfitrión, pues—; del PRI y del PRD… Al centro, en el presídium, destacaba la figura de ANABEL ACOSTA ISLAS, sobre quien se centraron las miradas de propios y extraños… Ella no hizo declaraciones de tipo propagandista, pero panistas, priístas y perredistas, reafirmaron que en efecto, Anabel es el perfil que llevará alianza para Cajeme… Lo cierto es que faltan uno cuantos días para que se termine la “veda” propagandística y todo mundo se vaya a la lucha político-electoral… Por lo pronto, los candidatos a gobernador ya iniciaron sus campañas, algunos con cierta tibieza pero otros con mejor ambiente y mayor contundencia… Tal es el caso de RICARDO BOURS CASTELO, el candidato de Movimiento Ciudadano, quien el fin de semana se reunió y con ellos platicó, con los comerciantes del centro de Hermosillo… Aunque algunos no lo quieran reconocer, la verdad es que el político cajemense está sorprendiendo a pintos y colorados pues con esfuerzo personal, caminando por todos los rincones del estado, ha logrado tejer una red de grupos que lo siguen y creen en él… La verdad sea dicha, yo pienso que la mejor ganancia discursiva en la semana que acaba de concluir, la obtuvo Ricardo, con aquello de “Con los hombres o sin los hombres, el feminismo perdurará, así que si les parece esto lo hacemos juntos”… En vísperas de El Día de la Mujer, las más afortunadas de las frases… Me cae que sí… MIENTRAS TANTO, ALFONSO DURAZO, de Morena, vino a Cajeme, el sábado… Emulando a López Obrador en un lejano mitin de 2006, su debut como candidato formal en Cajeme, lo hizo en la Plaza “Lázaro Cárdenas”, antes “18 de Marzo”… Tres versiones de distintas fuentes, me aseguran que la convocatoria dejó mucho que desear… El evento no lució y uno de los suspirantes a un cargo legislativo (me parece que FIDEL LUGO) “chafeó” el acto que debió de dejar una experiencia nueva… Mire usted: honestamente, yo creo que Durazo tiene temas y antecedentes que podría explotar con una buena rentabilidad pero por lo visto prefiere seguir los pasos de su jefe nacional e irse por el camino del insulto, de la provocación, amenazando con cambiarlo todo, de hecho, se comprometió a transformar a Sonora y aquí, señor mío, es donde la puerca torció el rabo… ¿Por qué?... Porque lo menos que sus competidores le podrían decir es que cómo puede andar prometiendo transformar el estado si como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana simplemente no transformó nada y la inseguridad y la violencia crecieron exponencialmente… Ahora mismo, en Sonora, estamos padeciendo una crisis de seguridad como no se había visto nunca… Es todo. Le abrazo.