No confundir "repudio social" con "más atacado de la historia"

TIENE MUCHA razón la periodista Beatriz Pagés, directora de la revista “Siempre!”, al señalar que la defensa del presidente López Obrador a Félix Salgado Macedonio, es un aval a la violencia contra la mujer, a los feminicidas y a los pederastas. Y así lo han tomado todas las organizaciones de mujeres, radicales o no radicales y, este día, lunes 08 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo harán sentir con sus manifestaciones en los oídos del primer mandatario, a todo lo largo y ancho del país. La trascendencia del escenario que ahora viven las mujeres, combinado con el desdén presidencial, es un repudio generalizado del 52 por ciento de la población mexicana. Estamos hablando, desde luego, del sector femenil del país. En este inmenso sector están las madres, las esposas, las hijas, las hermanas, ahora agraviadas por un Gobierno que no solo se niega a protegerlas, sino que las ataca, al señalarlas de “feministas conservadoras” y, al mismo tiempo, apoyar con todo a un presunto violador (con cinco acusaciones en contra, con nombres y apellidos) para que sea el gobernador del estado de Guerrero. A lo anterior habría qué añadir a un puñado de legisladoras federales del propio partido de MORENA, quienes no aguantaron la presión de su conciencia y se lanzaron a dar la cara para exigir la renuncia de Salgado a sus intenciones de ser candidato a la gubernatura. Es, francamente, una situación insostenible, para cualquiera que tenga un mínimo de congruencia. Las redes sociales han sido invadidas de reclamos al presidente. Se habla de un hartazgo y de una advertencia: Que las reacciones se verán en las urnas el 6 de junio venidero, día de los comicios electorales. Para López Obrador, estas actitudes forman parte de una campaña orquestada en su contra por sus adversarios. “Ahora resulta que los conservadores son feministas”, ha reiterado en sus “mañaneras”. Sin embargo, toda la indignación generada en las mujeres de México, podría estar ofreciéndonos el nacimiento de un fenómeno de repudio generalizado contra AMLO y MORENA que en efecto, se manifieste de manera fehaciente en la encuesta de encuestas: Las elecciones. Quizá en la mañana de hoy lunes, López Obrador “se tire al piso” nuevamente para decir que “ha sido el presidente más atacado de la historia”. Pero estaría equivocado. Las evidencias actuales lo llevan a ser el presidente más repudiado de la historia. PUES LA llamada “Muralla chaira” para blindar a Palacio Nacional de las posibles agresiones de las manifestantes de este día, se convirtió desde ayer en un pizarrón lo suficientemente amplio para poner los nombres de decenas de mujeres desaparecidas y, al mismo tiempo, un altar que exhibe las exigencias de quienes repudian la política presidencial mostrada contra las féminas… Y ES VERDAD, habría qué añadir el nombre de Cecilia Yépiz, la funcionaria municipal de Nogales desaparecida desde enero pasado y localizada e identificada –lamentablemente este sábado por la tarde… Los familiares, pero especialmente un hermano de la ahora dama desaparecida, han señalado constantemente que esta acción contra Cecilia tuvo su origen en las funciones que desempeñaba como directora de Desarrollo Urbano y de Planeación, recientemente… Quien ha sido integrado al expediente de la investigación es el alcalde, el “morenista” Jesús Pujol, a quien no le quedó más remedio que salir ayer por la tarde ante los medios y sin admitir preguntas, leer un comunicado en que ofrecía sus condolencias a familiares y amigos de Cecilia y asegurar estar dispuesto a colaborar en las investigaciones que lleve a cabo la autoridad… A decir verdad, es una situación muy delicada para Pujol y su equipo y aunque pidió “no politizar” el asunto, nada ni nadie podrán detener la ola de indignación y repudio. COMO ERA de esperarse la y los candidatos a la gubernatura intensificaron su actividad ya en plena campaña… En el terreno de los hechos, Ernesto Gándara ha resultado más propositivo, con atención especial a la mujer… Primero ofreció reformar la Ley para que todo aquello que haya atentado contra una mujer, no trabaje en el Gobierno… Horas después, también anunció que toda ama de casa que haya perdido su trabajo, deberá garantizársele por parte del Gobierno del Estado, su despensa para que no falte el pan en casa… Alfonso Durazo destacó su estancia en Ciudad Obregón y, la verdad, se esperaba un mayor pronunciamiento con respecto a la violencia que azota a los ciudadanos del lugar, pero insistió en cambiar el régimen para compartir entre todos –dijo- “lo que ahora disfrutan unos cuantos”… Ricardo Bours, por su lado, ofreció que durante su Gobierno los proveedores de servicios que adquiere el Gobierno del Estado, así como contratistas para llevar a cabo la obra pública, tendrán preferencia los empresarios locales y no los de fuera… Otra propuesta buena. ESTE SÁBADO por la tarde, allá en San Luis Río Colorado, falleció el maestro y reconocido periodista, don José Patiño… Con más de 20 años como representante de esta casa editorial en aquella región, don José logró una extraordinaria presencia del Semanario de Sonora, “Primera Plana”… Nuestra casa está de luto y a sus familiares, desde aquí, les decimos que don José estableció un timbre de orgullo y profesionalismo a su trabajo y sus acciones y, sin duda alguna, su legado será motivo de gran orgullo para esta y las siguientes generaciones… Enviamos nuestro más sentido pésame… Descanse en paz.