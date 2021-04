Terán-Villalobos: una familia donde todos sus adultos tienen cargos de elección popular

ME MIRÓ CON ESA MIRADA que parece no estar viendo para ninguna parte. Guardó silencio por unos instantes y luego, quedamente soltó las palabras:

--Todo esto, estimado Mario, ya se lo llevó el demonio. Ya se acabó la política. Todo mundo se volvió loco buscando un partido al cual encaramarse.

¡Qué bajo ha caído la clase política en México! ¡Da vergüenza llamarla así!

Aquel viejo horcón de la política conoció las entrañas del viejo sistema político. Del PRI en sus momentos de gloria. Fue parte de ese bagaje de cánones y reglas no escritas que, en su mejor etapa, solía ser algo verdaderamente mágico. A este hombre, hoy en los ochentaytantos, le conocí muy requetebién. Me ha distinguido por más de 40 años, si no con su amistad, sí con su cordialidad. Con su buena disponibilidad dentro y fuera de la política. Por él —a través de él— conocí a políticos que en otras circunstancias nunca hubiese conocido. A exgobernadores. A senadores y diputados federales. A secretarios de Estado. A candidatos de la República, a cuya mesa, estuve con él siendo senador electo, si no recuerdo mal, en 1988.

¿El candidato? Obvio: LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.

--Mi partido, el PRI, muere conmigo —musita, la voz triste.

--Yo creo que no es para tanto, licenciado. El PRI en alianza va a ganar algunas gubernaturas, algunas diputaciones federales, algunas alcaldías y diputaciones locales. No se va a morir de manera súbita —le dije.

--Eso es una manera muy sutil de describir una dolorosa agonía. Estas muertes son las más crueles. Allá donde yo vivo mi vejez, te leo todos los días. Hace poco escribiste que el PRI no podrá levantarse porque prácticamente ya no existe. Lo definiste de una manera brutal: Reencarna en Morena con lo peor del PRI y del PRD. ¡Tú lo escribiste y estoy de acuerdo contigo!

--¿A qué se refiere usted con eso de que toda la gente anda loca buscando un partido del cual colgarse?

--¿No te pareció extraño que de pronto aparecieron varios partiditos apoyando candidaturas sin futuro para la Gubernatura?

--Pues sí, ahora que lo dice, sí me sorprendió la aparición de esos partidos. Pero no me asombré porque siempre ocurre eso.

--Pero no con candidatos a la Gubernatura. Lo más que hacían es sumarse a uno de los partidos grandes apoyando a un candidato para la Gubernatura.

Pero esta vez fue distinto. Cada uno de esos partiditos ya tiene un candidato.

--En eso tiene usted razón. Lo de Cuauhtémoc Galindo es absurdo. El nogalense acaba de perder una elección. Y en el sur nadie lo conocía. –

-¿Y qué me dices del Bebo Zatarain? Es una tristeza verlo hacer el ridículo. Es algo que no entiendo. Hizo una bonita carrera política. Fue un alto funcionario federal.

Se enoja porque lo dejaron fuera y se alquila a quienes manejan las estrategias en Morena y se mete en esta pantomia de la candidatura. Se oyen rumores fuertes en el sentido que Morena va por los votos del PRI y del PAN. Y esto tiene sentido.

Mucho rato después de haberme despedido de mi viejo amigo, reflexioné sobre las versiones que han estado circulando en los corredores de la política de Sonora.

¿De dónde viene todo esto?, me he preguntado.

Los rumores afirman que todo se deriva de las profundas diferencias que existen entre MARCELO EBRARD y ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Incluso, se dice que el control de los nuevos partiditos lo tiene Ebrard, no Durazo.

Por eso la profunda fractura en Morena. Que no es privativa de Sonora sino de todo el país. De ahí el cochinero en la designación de las candidaturas que en Sonora le atribuyen a Durazo.

De hecho, en los altos círculos políticos de México, no es un secreto a que el enlace entre ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y la maestra ELBA ESTHER GORDILLO, es Marcelo Ebrard.

También se murmura que la enemistad con Durazo viene de muchos años. Lo que no se ha revelado es por qué.

Ahora que siendo un poco imaginativos, podríamos ubicar este referente del desencuentro, en los tiempos de la ríspida relación entre Colosio y MANUEL CAMACHO SOLÍS, por la candidatura a la Presidencia de la República.

Marcelo Ebrard, fue “camachista” a ultranza. Y Durazo era secretario particular de Luis Donaldo.

Siendo un poco exagerados, podemos imaginar que este problema se pudo haber profundizado cuando Durazo fue secretario particular del presidente VICENTE FOX.

Y podríamos imaginar muchas cosas más pero finalmente solo serían especulaciones.

Volviendo a la política local, por culpa de estos pleitos de alto relieve entre personalidades de la política, en Sonora Morena desatendió el aspecto de los candidatos de buen perfil.

Lo que estamos viviendo es algo así como un mundo surrealista.

Es el mundo de lo absurdo. Si no, ¿Cómo se explica que en Cajeme se haya beneficiado a la esposa del alcalde peor evaluado del país, con la diputación plurinominal número uno? ¿Se premia la incompetencia?

¿Por qué de nuevo va JAVIER LAMARQUE a Cajeme como si en el trienio 1997—2000 hubiese realizado una exitosa gestión?

Si así hubiese sido, el PRD hubiese retenido la Presidencia Municipal.

Claro: el PRI postuló a un ciudadano de gran calibre: RICARDO BOURS CASTELO, actual candidato por MC a la Gubernatura.

De cualquier modo: el PRD perdió todos los municipios que había ganado en 1997.

Y ya para cerrar este segmento, ¿Qué le pareció a usted la diputación plurinominal que de último momento se le asignó a ERNESTO DE LUCAS HOPKINS?

¿Se la merecía, se la merece?

¡Por supuesto que sí!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y MIRE USTED LO QUE SON LAS COSAS, apenas ayer me referí al chapulinismo y saltó a las redes sociales el experimentado periodista JORGE MORALES, con su flashazo de 60 segundos con el tema de los candidatos reciclados…

Y mi referencia era para VICENTE TERÁN URIBE, a quien no podemos calificar de malagradecido porque él no vive de los partidos, sino más bien todo lo contrario…

No sé si es toda la familia. Lo que sí sé es que su hija Irma, su hija Paloma y su hija LISA MARÍA, todos, están en la política, así como doña IRMA VILLALOBOS, su esposa, y naturalmente el propio Vicente, que ha sido varias veces alcalde de Agua Prieta y diputado local…

Pero a diferencia de otros, al “Mijito” todas estas posiciones le han costado, hasta se ha dicho de él que “compra franquicias”…

¡Ah, raza!...

VOLVIENDO CON JORGE MORALES, de veras me dio gusto volver a verlo en su informativo digital… Y MÁS DE SERGIO PABLO MARISCAL: ¿De verdad se siente traicionado por su partido?...

Y sí es así, entonces hay qué preguntarle: ¿en qué mundo vive?....

En cuanto a la pluri de doña MARGARITA VÉLEZ DE MARISCAL, ella se condujo con decoro y fue una activista que sirvió a muchas personas…

Que la pluri fue injusta, dicen los morenistas que se oponen, bueno, eso es un asunto doméstico de Morena…

Es todo.

Le abrazo.

Fuente: Mario Rivas