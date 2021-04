El Laboratorio AVIMEX, que fabrica la vacuna “Patria” se especializa en la salud animal

YO NO TENGO NINGUNA DUDA DE QUE AMLO ha llegado a la etapa en lo que está dispuesto a poner en práctica el plan B de su proyecto transexenal. Ciertamente, en los últimos días ha mandado desesperadamente señales en ese sentido.

Uno pensaría que si percibe que las cosas no están saliendo como lo tiene contemplado, adelanta las señales: si los opositores ganan la mayoría en el Congreso y deciden darle para atrás al presupuesto para apoyos sociales, AMLO ha dicho que eso no se va a poder porque el Ejecutivo Federal tiene la facultad de veto.

Lo dijo AMLO en la mañanera.

Ha amenazado con acabar con el INE a través de sus chairos más desalmados, uno de ellos, FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

Está dispuesto a todo.

Sabe que cuenta con el apoyo de al menos la mitad de los empadronados mientras que por otra parte la oposición no ha logrado despertar en la sociedad inconforme, ni un soplo de entusiasmo.

AMLO se apoderó de los símbolos patrios. De los reformistas de BENITO JUÁREZ. De los caudillos de la Revolución. De los líderes populares como ZAPATA. Del expropiador del petróleo, LÁZARO CÁRDENAS.

Ha rescatado los símbolos que millones de mexicanos que aún viven, recuerdan con cariño porque abrevaron de sus biografías, ciertas o no, que sus maestros les contaban con gran fervor patrio.

Haber borrado estos símbolos de la educación pública, fue un grave error de los gobiernos posteriores a JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.

Nunca se dieron cuenta que esas generaciones no olvidarían a sus amados próceres. De la memoria, no podrían borrarlos.

Y de esto se ha “agarrado” AMLO. Sin importar que solo sea un pasado anquilosado, obsoleto y fuera de tiempo.

En este contexto, y en estos momentos, a AMLO no hay forma de derrotarlo en las urnas, por exagerado que pudiera parecer esto. Si en algunos casos se ven manifestaciones de autonomía de algunas instituciones, es porque el propio AMLO se auto-controla. Es inteligente aunque a veces sus decisiones nos lleven a creer que no lo es.

Su insistencia en estar señalando la corrupción del pasado, lo mantiene arriba en las encuestas. Sus seguidores no le dan la espalda. Y sin duda el Estado Mexicano se encuentra al filo de su peor crisis política y de Gobierno.

Todo se le perdona. Todo se le justifica.

Hasta que mande al pódium de Palacio Nacional a la directora del CONACYT, a anunciar la confirmación de algo que ya había mencionado el presidente: que está en marcha la fabricación de la vacuna “Patria” que será “850% más barata que la del mercado mundial”.

¡Y hecha en México!

La funcionaria se refirió a las pláticas y acuerdos que ya se tienen con los Laboratorios AVIMEX, en cuya etiqueta se puede leer esta información: “Gracias al apoyo de nuestros clientes contamos con más de 6 décadas de brindar soluciones a problemas relevantes de salud animal en el mercado avícola, porcícola, ganadero y camaronícola con ventas muy exitosas en México y en más de 30 países.

“Con la bio-innovación en mente, hemos desarrollado e introducido al mercado productos biológicos innovadores a nivel internacional como Vaxigen, nuestra línea de vacunas vectorizadas para aves y cerdos que satisfacen necesidades específicas y prioritarias de nuestros clientes en sus problemas de salud”. ¡Y agárrate, Genoveva, qué vamos a galopar! Un talentoso amigo mío, quien me llamó para compartir la noticia, tuvo la gentileza de aportar su tiempo y acuciosidad para que entre ambos pudiéramos obtener un perfil completo— o lo humanamente posible—del Laboratorio Avimex.

Es una empresa respetable, pero en su especialidad. No encontramos nada sobre investigación de vacunas para humanos.

Como sea, en estos momentos lo que me tiene más preocupado es mi ignorancia en matemáticas. Vistas así las cosas, tendré que pedirle a mi amiga CHAYITO OROZ IBARRA, una brillante matemática, me ayude a entender eso de los 850% más baratas cuando creía que era el 100%.

Desde que yo era niño un médico zooctenista solía decirme que el cerdo era el animal orgánicamente más parecido al ser humano.

¿Será por eso?

La directora del CONACYT, no pudo decir cuánto costará la vacuna Patria, de modo que así que quede.

Así las cosas, pues. En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Ayer fue dado a conocer el proyecto mediante el cual el INE confirma su resolución anterior que sanciona a FÉLIX SALGADO MACEDONIO, con la cancelación del registro como candidato a la Gubernatura de Guerrero…

Igualmente, hace referencia a las sanciones a que se hicieron acreedores un buen número de precandidatos, entre ellos, LUIS WALTON ABURTO, a quien solo le imponen una multa…

Según la opinión autorizada de un político amigo mío, Morena podría reemplazar a Salgado Macedonio, con Luis Walton Aburto…

Tiene sentido pero con esta gente nunca se sabe…

MIENTRAS TANTO Y CAMBIANDO abruptamente de tema, déjeme contarle que recién cumplió 78 años el que fuera uno de los grandes lanzadores del beisbol mexicano, VICENTE “EL HUEVO” ROMO…

Por este motivo, en la agrupación creada por el Profesor JOSÉ PEDRO MONTAÑO en honor de “las grandes glorias del beisbol”, con sede en Tobarito-Marte R. Gómez y subsede en Ciudad Obregón, se le ofreció un convivio al que asistió su hija KARLA ROMO…

En una de las gráficas que tuvieron a bien hacerme llegar, aparecen muy sonrientes RUBÉN SOUQUI, JAIME ESCOBAR, VICENTE ROMO, el Profe MONTAÑO, FALI ALATORRE, TOÑO VALDEZ VILLANUEVA, y algunos más…

DÉJEME CONTARLE UNA PEQUEÑA historia, señor mío: he conocido en forma breve, digamos que de horas, tal vez de vernos en dos o tres ocasiones, a muchas luminarias del deporte, principalmente del beisbol y del boxeo…

No por mi afición ni a uno ni al otro deporte. El beisbol llegó a gustarme muchísimo pero no por el beisbol en sí mismo, sino por los grandes peloteros que han surgido de tiempo en tiempo; en 1981 y hasta el fin de su carrera, fue por FERNANDO VALENZUELA; años antes, siendo yo muy joven, por MIKEY MANTLE y ROGER MARÍAS, en los años 60s… En el boxeo fui más asiduo y por mucho más tiempo: RAÚL “RATÓN” MACÍAS (era yo un niño); EL PAJARITO MORENO, VICENTE SALDIVAR. JOSÉ ÁNGEL “MANTEQUILLA” NÁPOLES, de todos, tal vez, el más brillante, quien sabe si el mejor: JOSÉ “TOLUCO” LÓPEZ, JOSÉ MEDEL, CARLOS ZÁRATE y, naturalmente, SALVADOR SÁNCHEZ Y JULIO CÉSAR CHÁVEZ…

Básicamente…

¿Sabe quién fue mi amigo?...

Mantequilla Nápoles. Nos conocimos en Ciudad Obregón, poco después de su retiro del boxeo. Su fama seguía intacta y ahora se dedicaba a cantar en centros nocturnos, recorriendo el país. Le acompañaba su esposa MARÍA DEL ROSARIO OSORIO, cuyo nombre artístico era CHARITO MARCEL. Ellos procrearon cinco hijos y ella era vedette, nacida en Cuba, muy bella…

Estuvieron un par de semanas en Cajeme. Los tres viajábamos a Guaymas donde Nápoles tenía muy buenos amigos entre los muebleros de Guaymas, y en una ocasión fue invitado a una fiesta familiar a la que me invitó él. Actuaron dos semanas en el entonces nuevecito hotel Yori Inn, de Obregón, propiedad de los hermanos FÉLIX HOLGUÍN….

Fue todo un éxito…

Siguieron su gira hacia el norte y un año después volvió a Obregón. En ese intervalo nos habíamos cruzado algunas cartas donde me platicaban de sus hijos, de que los problemas matrimoniales se habían solucionado y me agradecían haber sido parte de la solución, lo que solo era verdad a medias…

Hace poco murió en una pobreza terrible, para un hombre que llegó a amasar muchos millones…

Hubo un adiós para mí a través de un familiar…

Sí, fue mi amigo, fui su amigo y el profesor JORGE CASTRO CEYCA no me dejará mentir… Discúlpeme, dilecto lector, se me quedaron muchos temas en el tintero…

Mañana será otro día…

