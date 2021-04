Como supervisores, sí, pero no permitir que los militares se apoderen de los procesos: Ricardo Bours Castelo

RICARDO BOURS CASTELO, candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Sonora, ha endurecido su discurso, abordando cualquier tema que le pongan enfrente los reporteros.

Usted recordará que aquí mismo he comentado que Bours es el único de los candidatos a la grande de Sonora, que le ha puesto el cascabel al gato de la violencia y del militarismo que avanza en todas las direcciones de la actividad administrativa del Estado Mexicano.

La verdad sea dicha, ni el Borrego ERNESTO GÁNDARA ni ALFONSO DURAZO MONTAÑO han tocado temas como el de la inseguridad y la impunidad que reina en Sonora, y tampoco han planteado un proyecto para luchar contra estos problemas si el voto les favorece el 6 de junio venidero.

En una entrevista reciente que dio a medios digitales el político cajemense, a pregunta expresa sobre el poder que ha ido adquiriendo el Ejército y la Guardia Nacional, desde que inició el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Ricardo dijo que “el Ejército no tiene capacidad para estar en todas partes y con funciones que no son de su competencia”.

Verdad de verdades.

Dijo algo Ricardo, que me llamó la atención, entorno al tema de la presencia de las Fuerzas Armadas en la vida administrativa del Estado Mexicano.

Sutilmente pero con gran claridad, afirmó que está de acuerdo en mantener al Ejército como supervisor de obras e infraestructuras, más no permitir que se apodere de todos los procesos”.

Pues sí.

Pero el expresidente municipal de Cajeme también se ha tornado especialmente crítico con sus contrapartes en la contienda.

Ha cuestionado fuertemente a Gándara pero ha sido mucho más duro en el señalamiento con ALFONSO DURAZO MONTAÑO, a quien describe como un candidato que se hunde, que va para abajo, que no conoce el estado y tiene un discurso que aburre.

Que ya de por sí el candidato de Morena no se la acaba con las críticas que le llegan de todas partes a través de las plataformas de las redes sociales.

Un ejemplo: bastó un error sobre los pueblos y ciudades de Sonora para que se le fueran a la yugular.

Todo sucedió cuando Durazo en un tuitt hizo referencia a las poblaciones que visitaría en su gira por el sur de Sonora. Verbigracia: San Ignacio Río Muerto, Bácum, Ciudad Obregón, Cajeme…”.

Este último gazapo, digo, fue lo que provocó una lluvia de críticas para el nativo de Bavispe.

Lo cierto es que Durazo está incapacitado para abordar ciertos temas que le están prohibidos.

Él jamás podrá meterse en el pedregoso terreno de la Guardia Nacional y del Ejército en su actual rol protagónico en la vida civil del país, simplemente porque en este particular asunto sería juez y parte.

Algo así como mencionar la cuerda en casa del ahorcado.

Usted me entiende, ¿verdad?

Tampoco puede hablar de la inseguridad, de las ejecuciones que aumentan cada día en Sonora. Porque si cuestionara en su calidad de candidato a la incompetencia de los cuerpos de seguridad castrense, Durazo corre el riesgo de morderse la lengua.

En este aspecto, está muy limitado, temáticamente hablando. Y para colmo de sus males, no conoce bien la geografía del estado que pretende gobernar.

¿Cómo pudo equivocarse con dos nombres muy conocidos como Ciudad Obregón que es cabecera del municipio de Cajeme?

Incluso, resulta increíble en un sonorense que haya estado muchos años ausente del estado, que es el caso de Durazo.

Pero, bueno, donde quiera se cuecen habas.

Decía yo de que Ricardo Bours es el único de los candidatos a la Gubernatura de Sonora, que no titubea para poner el dedo en la llaga de los problemas más graves que está padeciendo Sonora.

Me cae que sí.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: DELIBERADAMENTE dejé para este día un breve comentario sobre el trabajo que el staff de reporteros de TRIBUNA DEL YAQUI, realizó a fin de presentar un conjunto de pequeñas semblanzas profesionales de los ciudadanos y ciudadanas que estarán en las boletas para la alcaldía de Cajeme…

La verdad es que yo no puedo recordar si alguna vez hubo tantos contendientes para la municipal cajemense; imagínese: ¡nueve participantes!...

La redacción de este periódico fue muy generosa en su aplicación, pues no calificó posibilidades ni tocó temas sensibles que pudiera molestar a algunos de los aspirantes…

POR LOS ALIANCISTAS PRI, PAN y PRD, como bien se sabe, va ANABEL ACOSTA ISLAS. RODRIGO BOURS CASTELO, como Independiente; ROSENDO ARRAYALES, que hasta el martes el Partido Encuentro Solidario, aún no lo confirmaba como su candidato; FIDEL COVARRUBIAS MIRANDA, va por el Verde Ecologista; ANA LILIA HERNÁNDEZ, por Redes Sociales Progresistas, el partido de la Maestra ELBA ESTHER GORDILLO; JAVIER LAMARQUE CANO, por Morena; ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ, va por Movimiento Ciudadano; ORLANDO (Siri) SALIDO, a quien en la ficha no le acreditan ningún partido aunque se sabe de su pertenencia al PT, y no se oculta, los escándalos en que se ha visto envuelto por su carácter violento; y EFRÉN SÁNCHEZ, que ha sido servidor público, va por Fuerza por México…

POR CIERTO, ANABEL ACOSTA y ABEL MURRIETA, han dado a conocer detalles de sus encuentros con sus respectivas planillas, y en ambos casos con lujo muy llamativo en la producción del video…

A propósito del equipo de Anabel, la experimentada periodista de prensa escrita y de radio, MARY VERDUGO ROSS, es la encargada de la comunicación para la campaña de la exsenadora rumbo a la municipal de Cajeme…

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! OTRA del jefe de la Policía Municipal de Cajeme, CÁNDIDO TARANGO, un militar cuyas infortunadas declaraciones le han dañado más que su mal desempeño al frente de la corporación…

TENGO, PARA MÍ, QUE A NADIE se le puede escapar que Cajeme es el municipio más violento en los últimos meses, incluso, con ciertos brotes que alcanzan la categoría de masacres…

También es evidente que en algunos casos, la ejecución es llevada a extremos de vileza tal que no se entiende que en una región como la nuestra esté ocurriendo algo así…

La última semana y media, ha sido en Cajeme brutal, sanguinaria, con cuerpos desmembrados, destazados y abandonados en hieleras, amén de los embolsados y descabezados…

A mí me asombra no poder asombrarme más….

Y ahora el capitán Cándido declara que la violencia es una respuesta a las acciones que ha tomado la Policía…

¡Uy, por favor, no vayan a responder mucho!...

Hay indignación en sectores específicos de la sociedad cajemense, pero también de otras ciudades…

¿Y a la prensa, y a los periodistas, quién los protege?...

Ayer leí una nota en redes sociales sobre la brutal golpiza de que fue víctima la locutora de Comunicaciones Larsa, de Magdalena de Kino, KATANA CÁZARES, que fue abordada por un sujeto cuando se dirigía a su trabajo…

El tipo la obligó a conducir hasta las afueras del pueblo y la golpeó en forma brutal en diversas partes del cuerpo…

El video no miente…

¿Y…?...

He ahí la cuestión…

Es todo.

Le abrazo.

