Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, Turquía: lo que nunca debió ser

CASUALMENTE FUI A CAER A UN debate político en el programa Proyecto Puente. No me hubiera quedado allí de no ser porque uno de los participantes era BULMARO PACHECO.

Creo que alguna vez dije aquí que no soy afecto a los debates. Sinceramente me resultan insustanciales y, en algunos casos, cargados de hipocresía.

No es el caso de mi amigo Bulmaro.

En algún momento, objetando el criterio de su contraparte, describió las actuales campañas insustanciales, al menos la mayoría. Dijo que era vergonzante que en Hermosillo haya 8 candidatos a la Presidencia Municipal y en Cajeme 9.

“Esto ya parece la feria del empleo”, retumbó el sarcasmo. Pues sí.

No hay antecedentes que nos demuestren que en alguna ocasión en Sonora hubo tantos o más candidatos a un mismo puesto y en un mismo lugar, que ahora.

“Parece una feria del empleo”, dijo Pacheco. Me hubiese gustado preguntarle si una feria del empleo como las que todos los años organiza HORACIO VALENZUELA, el secretario del Trabajo.

Sírvame este introíto para recordarle que no hace muchas semanas, me refería a la pésima calidad de la mayoría de los candidatos de Morena aunque señalo que en esto de los partidos no cantan mal las rancheras otros partidos.

Ciertamente, siempre ha existido algún tipo de prácticas retorcidas en la política. Vicios inveterados que, sin embargo, no habían rebasado los límites del decoro.

En cierto modo, la gente les festejaba a los políticos sus excesos, sus bacanales, tal vez porque en la cultura del mexicano hay mucho de machismo, de deshonestidad pero siempre dentro de ese bagaje de picardía muy a la mexicana.

A JOSÉ LÓPEZ PORTILLO se le perdonaba, incluso, muchos lo miraban con simpatía, que en plena campaña presidencial compitiera en una carrera con su amante ROSA LUZ ALEGRÍA, quien sería subsecretaria en su gabinete.

De ADOLFO LÓPEZ MATEOS las damas de la época creían que era un atributo de masculinidad sus recreaciones en una casona del hoy Centro Histórico, de una fiesta romana, semidesnudo y ataviado como un emperador de hace más de 2 mil años.

Estos excesos no se publicaban en los medios existentes, pero se corrían de mesa en mesa en los cafés políticos.

Y de MIGUEL ALEMÁN, ni se diga cómo subieron sus bonos cuando se filtró su romance con la actriz sonorense MARÍA FÉLIX. Eran político cínicos, sí, pero tenían calidad, clase.

Ahora la calidad es muy mala. Se ha chafeado la política y los políticos. Su cinismo no tiene nada de simpático.

Y lo que estamos viendo en Sonora muestra a que niveles de degradación han llegado los que se dicen pertenecer a la clase política.

En la contienda por la Gubernatura de Sonora, se pasaron de tueste. Dos que tres “aspirantes”— uno de ellos que ha sido mi amigo por muchos años— abiertamente se prestaron a una maniobra asquerosamente antipolítica, para ayudarle con algunos votos a las posibilidades del candidato del oficialismo federal, ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

“Se alquilaron”, gritó en alguna ocasión un político aliancista.

He sostenido que, en mi opinión, solo hay tres candidatos con reales posibilidades competitivas. Usted sabe a quienes me refiero: a RICARDO BOURS CASTELO, a ERNESTO GÁNDARA y a ALFONSO DURAZO. El resto, ni para el caso.

Ninguno de ellos tienen la más pálida oportunidad de estar en las finales. Pero estoy cierto que sus bolsillos serán debidamente recompensados.

Y es que, según le oí decir a alguien, “una gubernatura bien vale una misa”.

A lo mejor.

Como sea, Bulmaro ya le puso nombre: “La feria del empleo”. Como las que solía hacer cada año HORACIO VALENZUELA.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡OH, LA LÁ! AYER EL MUSEO Ferrocarrilero de Empalme, cuyo fundador y director es el Maestro JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO, presentó el libro “Terruño Sonorense”, a cuyo cargo precisamente estuvo quien por más de 7 años dirigió el Museo Sonora en la Revolución, de Ciudad Obregón…

Lástima que la información la recibí exactamente ayer, lo que me impidió plantear mi viaje a la exrielera población…

José Luis, además de su trabajo en el museo, es director del Conalep de esa ciudad y cronista del municipio…

¡Larga vida para ti, querido amigo!...

Y YA QUE ESTOY EN TEMAS AMABLES, me congratulo de que mi entrañable amigo —que lo ha sido durante poco más de 53 años— el Dr. FRANCISCO VERDUZCO VALENZUELA, se recupera satisfactoriamente en su domicilio particular, tras de haber dado positivo a COVID-19, que afortunadamente fue atenuado en virtud de que había recibido la primera dosis de la vacuna…

El médico Verduzco, veterano del ISSSTE y del ISSSTESON, es un cajemense ampliamente estimado por su calidad como ser humano y su lealtad en la amistad…

Y de esto yo puedo dar testimonio irrefutable… Desde esta modesta trinchera periodística, dilecto amigo, reciba usted un abrazo fraternal de alguien que le profesa cariño y gratitud…

¡Dios le bendiga!...

A PROPÓSITO DE MÉDICOS y amigos, el Dr. ARNULFO RODRÍGUIEZ, disfruta de unas merecidas vacaciones en el estado de Jalisco, su tierra de origen…

Antes de su partida me comentó que primero harían escala en Guadalajara, donde radican hermanos y demás familiares, luego continuarían hacia Puerto Vallarta, donde estarían entre cuatro y cinco días, para regresar a Guadalajara y de ahí emprender el regreso a Cajeme… ¡Buen viaje, querido Arnulfo!...

Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿vio usted el video en el que la periodista ISABEL ARVIDE, en un tono salvajemente prepotente se dirige a los empleados del Consulado de México en Estambul, Turquía?...

Si lo vio y lo escuchó, estará de acuerdo conmigo en que esta mujer por ningún motivo debió ser designada para ese puesto por el Gobierno mexicano pues con ello demuestra que a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR le tiene sin cuidado lo que ocurra en el servicio exterior mexicano… ARVIDE HA ESCRITO VARIOS LIBROS, la mayoría son autobiográficos—o algo así—pues en ellos cuenta sus andanzas lo mismo en el mundo de los hombres del poder político que en el semioculto mundo de los militares…

Es evidente que no tiene idea de lo que significa lealtad y menos la solidaridad humana… En su último libro sobre este tema, titulado “Mis Presidentes”, narra su romance con el expresidente LUIS ECHEVERRÍA, aunque al parecer, ahora con el nombramiento consular, habría declarado que lo escrito es pura ficción…

Así está la antraña de la cuarta transformación, señor mío…

ES CIERTO: EL SERVICIO EXTERIOR Mexicano siempre ha padecido este mal, si bien los verdaderos diplomáticos de vocación, estaban conformes de que los gobiernos les mandaran de embajadores a los políticos impresentables, siempre y cuando guardaran la compostura en su trabajo…

La mayoría mantenía buen comportamiento…

El caso más sonado de un embajador de escándalo, fue durante la segunda mitad de la década de los treintas, cuando el general y presidente de México, LÁZARO CÁRDENAS, envió de embajador al peor asesino que tuvo la Revolución Mexicana, GONZALO N. SANTOS, conocido también como “El Alazán Tostado”…

El fue hasta el siguiente sexenio, embajador en Bélgica, y se codeó con la realeza de ese país…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com

Fuente: Mario Rivas