El izquierdista más respetado de la 4T, rompe con AMLO y en el adiós escribe lapidariamente sobre él

Aparentemente, de un chat de restauranteros surgió una especie de informe a sus correligionarios del organismo, del presidente RAÚL AYALA GARCÍA (no confundirlo con el exalcalde RAÚL AYALA CANDELAS ni con el hijo de éste, RAÚL AYALA GONZÁLEZ), sobre la reunión con el candidato de Morena ALFONSO DURAZO MONTAÑO.

Describe al candidato morenista al Gobierno de Sonora. Lo define como mitad AMLO y mitad Colosio, por aquella de la austeridad, la transparencia, la honestidad y todo eso que usted ya conoce.

Para algunos, Durazo es un prepotente, que se adueña del micrófono y no deja hablar a nadie.

Para los miembros fue molesto confirmar que Durazo es una triste copia de AMLO.

Y me cuentan que lo que más les molestó, es la letanía de “primero los pobres”.

Según este informe, lo que más ha molestado al gremio, es que el de Bavispe les pidió que voten por el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Cajeme, es decir, por JAVIER LAMARQUE CANO, también por los candidatos de cada distrito local y los candidatos a Diputados Federales, para que lo arropen— a Durazo—y lo ayuden a bajar recursos para apoyar a su gremio.

Es evidente que los restauranteros se quedaron con mal sabor de boca y que la reunión les permitió corroborar cuan ignorante es el exsecretario Particular de LUIS DONALDO COLOSIO.

El tema no es novedoso. De hecho, está muy trillado y la verdad es que no acierto a determinar por qué.

Puede ser porque los sonorenses realmente no conocían al hoy candidato de Morena a la Gubernatura de Sonora.

O tal vez, porque los sonorenses pensaban que por haber sido Secretario Particular de Colosio, Durazo era muy chispa, muy ágil mentalmente.

Quién sabe.

Pero si así fuese, señor mío, a lo mejor esta supuesta agilidad de pensamiento se atrofió cuando Alfonso fue Secretario Particular del Presidente VICENTE FOX. Ya sabe usted lo que se decía del guanajuatense.

Le voy a contar algo, caro lector: ayer desayuné— bueno, yo solo tomé café—con un muy querido amigo mío.

No nos habíamos visto desde a mediados del año pasado. Había tantas cosas de qué platicar.

Cuando llegamos al tema político, me sorprendió con algunas revelaciones que yo ya había escuchado a manera de rumor.

Sin embargo, afirmadas por él, adquirían otra dimensión. Me habló de un supuesto arreglo para hacer ganar a Durazo. Lo de los partiditos, desde luego, que he comentado con usted aquí mismo.

Mi amigo sostiene que todos van por votos para Durazo.

Déjeme decirlo: si esto fuese cierto, entonces tendría sentido lo que se anda diciendo por ahí. Y también entendería esa tranquilidad que muestra Durazo.

Todo se le resbala. En su rostro no hay atisbos de duda y menos de temor.

Está obsesionado en parecerse a AMLO. Por eso, aun cuando lo “cachen” en una mentira o en un gazapo, no se inmuta. No pasa nada. Es el dedo chiquito del jefe mayor.

Sinceramente, no creo que todo resulte tan fácil. Aúnque el propio AMLO esté muy interesado en que Durazo sea Gobernador de Sonora, el bavispeño no ayuda con su estilo y su actitud.

La gente que asistió a la reunión en Ciudad Obregón, salió muy desencantada, de veras.

De esa reunión, me enviaron una foto de grupo.

En ella aparecen el precitado Durazo, el Senador ARTURO BOURS GRIFFITT; ELSA MORALES, la Presidenta de las Mujeres Empresarias de Obregón; GILBERTO BRITO, Vice-Presidente de la CMIC—Sonora; JULIO CÉSAR PABLOS, Presidente de Canacintra-Obregón y, como decía, RAÚL AYALA GARCÍA Y ELSA MORALES.

¿El evento? Me cuentan que fue como “una papa sin sal”.

Y LA MAZORCA SIGUE DESGRANÁNDOSE, dilecto amigo. Ya se fue GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, el primer Director del IMSS de este gobierno; luego sería PORFIRIO MUÑOZ LEDO, ideólogo del cambio democrático en México…

Y un día nos levantamos los mexicanos con la sorpresa de que ELENA PONIATOWSKA, la más fervorosa seguidora de AMLO, se alejaba de su “bolita de algodón” al tiempo de echarle a la cara su hartazgo por las mañaneras…

Y como ellos, muchos otros militantes de la izquierda democrática, que ya no quisieron seguir al presidente en esta aventura sin rumbo y sin freno y, lo peor, sin destino cierto…

Pues bien: ahora le ha tocado el turno a GILBERTO GUEVARA NIEBLA, quizá el más importante de los aliados de AMLO que hace público su alejamiento del presidente…

¿Quién es Gilberto Guevara Niebla?...

Es uno de los líderes que integraron el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil en 1968, a quien el ejército detuvo aquella sangrienta noche (“La noche de Tlatelolco”, escribiría Elenita Poniatowska) en Tlatelolco y lo mantuvo encerrado en Lecumberri hasta 1971, cuando el Presidente LUIS ECHEVERÍA lo dejó en libertad…

AÑOS DESPUÉS, El Profesor, Escritor y Periodista, sería designado Sub-Secretario de Educación Básica de la SEP, cargo que ocupó hasta un año después, en 1993…

Guevara Niebla es originario de Culiacán, Sinaloa, y su salida del Gabinete de Salinas, se explica perfectamente en la marca de cada quién: un socialista y un neoliberal…

¿A qué viene todo esto?...

A esta ruptura de Guevara con AMLO. Y la opinión de personajes autorizados en este campo de las ideas: “Es la ruptura más costosa que haya sufrido AMLO”, lo están gritando ahora mismo…

Y el propio GILBERTO GUEVARA NIEBLA lo acaba de afirmar en un artículo sin desperdicio titulado “La Decepción y la esperanza”…

En estas líneas, Guevara le reprocha a su antiguo compañero que falló en el combate a la pobreza, “en vez de ello, otorgó dádivas y aplicó políticas clientelares”…

Lo acusa de haber engañado a todo mundo. Lo describe como un falso izquierdista cuando la realidad que es un nacionalista y un autócrata que solo busca el poder por el poder mismo…

Y pone el dedo en la llaga, la corrupción: la combate en sus enemigos pero no con un afán justiciero sino para aplicar correctivos y tener rentas políticas que le beneficien…

El tema aguanta un largo rato pero esto será el lunes de enfrente, lo que me lleva a recordar que tengo pendiente una charla precisamente sobre Tlatelolco con doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, una mujer que, siendo una jovencita la vida la puso en la circunstancia de la historia…

Igual que a Elenita…

MIENTRAS TANTO, DESDE EL Restaurant La Siesta, de Hermosillo, se reportan MARTÍN GÁNDARA CAMOU y el colega y amigo AGUSTÍN RODRÍ- GUEZ LÓPEZ…

En ese lugar de buen yantar, compartí la mesa hace tal vez 20 años con JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS Y DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA…

¡Larga vida para ellos!...

