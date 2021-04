Albazo Morena... Ricardo Bours, Ernesto Gándara, Alfonso Durazo

Qué semana nos dio la 4T, MORENA y el proyecto de AMLO; la entrega de datos biométricos de ciudadanos que tenemos celular; la eliminación del Outsourcing, regulación; La Ley de Hidrocarburos, el sistemático ataque desde Palacio al árbitro electoral, el INE, y el albazo de MORENA en el Senado, con complicidad del ¡PRI! para extenderle, vía un artículo transitorio, 2 años de presidente de la SCJN, a, Arturo Zaldívar, que de confirmarlo la Cámara de Diputados y el mismo, Zaldívar, será empleado del Poder Ejecutivo. Empecemos con esto último, que da razón a, Ricardo Bours, que cuestiona la de alianza de partidos, sus intereses, aquí se juntan; PRI-PAN y PRD, y en la Cámara de Senadores; PRI, los; Miguel Osorio, Manuel Añorve y demás senadores plurinominales a excepción de Sylvana Beltrones, se suman a MORENA, y aprueban un artículo ¡Transitorio! Para que el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, se quede en la Silla otros dos años. ¿Qué intereses del PRI detrás de esto? ¿2024? ¿Impunidad? Vayan ustedes a saber, pero esto abre puerta, a una barbaridad que pudiera hacer MORENA, en el 2024, de permitir la posible reelección del presidente, quién dice no, pero nunca ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Falta que el ministro Zaldívar se pronuncie, que por ética, por ser abogado, un constitucionalista, que ya fijó posición hace un par de años sobre estos temas, hay registros, se subió el video a redes, acepte esto que debe rechazarlo, también deben fijar posición los demás ministros. DE aceptarlo, pues sería igual a subordinación de un importante Poder que debe ser autónomo, ya de por sí el presidente del TEPJF, falla a todas a favor de AMLO. El único reducto que le queda a AMLO, para instaurar su modelo de Gobierno, que es el socialismo, es apoderarse del INE, lo cual hará toda vez que se vayan venciendo los términos de consejeros, incluyendo a Lorenzo Córdova, que ha capeado las embestidas de Palacio, lo demostró al tumbar la candidatura del “Toro” Salgado para candidato a la Gubernatura en Guerrero. Amaga, AMLO, con reformas para instaurar su modelo de órgano electoral, que no es otro más que la dictadura perfecta, como dice, Mario Vargas Llosa, y seguir teniendo una democracia con adjetivos, como hace años lo señaló, Enrique Krauze.

LEY DE HIDROCARBUROS

Lo que acaba de aprobar MORENA, en este tema, ya que se le cayó a AMLO lo de la Industria Eléctrica, lo de volver al carbón, y decirle no a Energías Limpias, ante lluvias de amparos y jueces que la concedieron de manera definitiva, bueno pues el presidente dijo, me voy sobre las gasolinas, y que solo el proveedor sea PEMEX. ¿Qué significa esto? que ya no habrá importación de gasolinas, y que todas estas estaciones ubicadas, por ejemplo, aquí en Obregón, en todo el estado y país; ARCO, Shell, Unocoal, las que ustedes ven y donde se surten, pues… ¡Adiós! tendrán que volver a poner el logo de PEMEX y el que no acate, se le expropia, así de sencillo, y autoritario. Le entró al presidente el Síndrome de Lázaro Cárdenas, y ahora a ver la reacción de concesionarios locales, inversionistas extranjeros, porque esto es violatorio a la ley, al marco del tratado TMEC, genera incertidumbre jurídica. Obviamente se dejarán venir lluvias de amparos, y va a terminar, eso espero, como el de la Industria Eléctrica, dar razón a inversionistas y propietarios de estaciones de gasolina ¿Qué le pasa al presidente? esto es nacionalismo, proteccionismo, cuando estamos en pleno siglo XXI, no podemos regresar al siglo pasado, a políticas de los 70, pero esto es la 4T, darle el poder al “pueblo” lo que es un sofisma, para darle en la torre al país. Uno de los argumentos, para esta ley, el “Huchicoleo” ¿Pero si no lo atacan? Aquí en, Bácum, para no irnos tan lejos, tienen una infraestructura ilegal, venden en los Valles del sur, afectando a negocios legalmente establecidos, autoridades lo saben…y no hacen nada, y tienen que traer gasolinas en pipas, todos los días, de Guaymas a Obregón, haciendo negocio un empresario “lomo de liebre” cuando hay un… ¡poliducto! Increíble, inadmisible.

DATOS BIOMÉTRICOS

Otra barbarie que cometió, MORENA, en unos días, semanas, ni no la revierten o hay amparos, de las compañías celulares les hablarán para que pasen y pongan sus huellas digitales, el iris de ojos, como condicionante para poder seguir dándoles servicios. O sea, las compañías de celulares, tendrán tus datos personales, un padrón, que puede ser susceptible para cualquier uso u orden que provenga del Gobierno Federal, eso es violar tus derechos, privacidad, garantías individuales. Argumenta la Secretaría de Seguridad Pública, uno de ellos, que, para evitar extorsiones, que el crimen organizado, etc… Señores, es desde los penales donde se da el mayor número de extorsiones, confisquen los celulares de todos los CERESOS locales, federales, y se acabó el problema, porque la ciudadanía tenemos que pagar por esto, y ojo, estas son medidas también de control político.

OUTSOURCING

La eliminación y regulación del Outsourcing, medida y sistema usado en muchos países, y que AMLO, rechaza, por no vincular al empleado a la empresa y según él, no recibir prestaciones que merecen, veremos de qué manera afecta. Quizás muchos inversionistas decidan irse a otros países, de por sí incertidumbre de que a “mano alzada” te tumben inversiones como Constellation en Mexicali, y una Planta de Amoníaco en Topolobampo, ya hechas, por cierto, pues no hacen atractivo al país, veremos el resultado de esto en los próximos meses y años. Así pues, en resumen, viendo esto que sucedió esta semana, lo que se venga de AMLO las próximas semanas previas a la elección, nos seguirá dando pautas de rumbo de país que quiere, y que tenemos un arma para esto, la credencial de elector, para llevar a la Cámara de Diputados a candidatos opositores a MORENA, urge balance y contrapeso al Poder Ejecutivo, aunque AMLO amague a opositores, que la 4T nadie la para, y que el PEF no le moverán una coma y que ejercerá derecho a veto, ya sabe que puede perder el control de Cámara, y vean su reacción.

RICARDO BOURS

Y vámonos a la semana y breve crónica de campaña a la gubernatura, interesante lo señalado por el candidato de MC, Ricardo Bours, ante la sequía que hay en la entidad y lo grave que se pondrá si este próximo verano no llueve. Propone un intensivo programa de micro medición y fuerte inversión en infraestructura, y es cierto, gobiernos municipales dejaron de hacerlo ¿Por qué? porque son obras que no se ven, y el gobernante quiere que se vean, corten el listón y de ser posible, después ponerles nombres a sus calles para que queden para la posteridad. Lo dijo en Nogales, donde tienen problemas, y una tubería obsoleta, el mismo problema lo hay en Hermosillo, por eso surgen “socavones” infraestructura de más de 30, 40, 50 años, tan es así, que buena parte del agua del Novillo, que llega a la capital, se fuga, al inicio de operaciones se hablaba de un ¡40%! Y vean la falta que hace hoy en el Valle del Yaqui. Se hicieron inversiones durante la administración de la alcaldesa, Célida López, pero falta por hacer, muchos recursos se necesitan etiquetar… pero AMLO los redirecciona para programas clientelares, y así tiene fregados a ayuntamientos y gobiernos estatales. En Guaymas y Empalme, ahí viene la solución, entra en abril operaciones de Desaladora “Cochórit” una obra gestionada en la administración de la gobernadora, Claudia Pavlovich, pero la infraestructura es vieja, obsoleta, la CEA, con recursos propios, ha renovado, pero falta, y se necesitan muchos recursos ¿Cuánto agua se fugará? Y con otra, las tarifas no se han movido hace 20 o más años, por razones políticas, y hay colonias que ni pagan, y ahí viene un agua que va a costar mucho dinero desalarla e inyectarla a la red. ¿Cuántos millones al mes de recibo a CFE? vaya presión a las finanzas de la CEA, que hoy encabeza el cajemense, Sergio Ávila, y que presión para el siguiente Gobierno. En la capital, en reunión con la CMIC, que encabeza, Alfonso Reyna, Ricardo, cuestionó el hecho de que el Gobierno Federal esté dando las obras a los militares, y no tome en cuenta a la CMIC. Y tiene la razón, la política de AMLO, es esa, aparte de darles poder al tener la administración de Aduanas, Puertos, Aeropuerto, ahora es eliminar intermediarios; ingenieros, arquitectos, desarrolladores, para ahora entregarle dinero a la gente y que ellos mismos construyan sus casas, incluso ¡escuelas!, chequen presupuesto, SEC, y ni modo que, Víctor Guerrero, diga que miento, no hay dinero federal para construir escuelas, ahora que las hagan los vecinos, obvio afiliados a MORENA. Ricardo va, por una proveeduría local para reactivar economía, y que sean Constructoras locales que hagan las obras; en cuanto a Cultura, fue claro y directo, se perdió la esencia del FAOT, el Bel canto, para convertirse en una fiesta popular, como si fuera Expo o Palenque, obvio, Álamos, se llena de artistas populares, que jalan, pero como dice, Ricardo, su esencia, su fin, se perdió y hay que recuperarlo. Por gente con capacidades diferentes, propuso que lleguen al Congreso, para que luchen y vean por leyes para ellos, de hecho, en el equipo de campaña de Ricardo, hay gente con algún tipo de incapacidad o capacidad diferente, les dio su lugar. A los pescadores, ofreció Cuartos fríos, en toda la entidad, para salvaguarda de sus productos, y darles el valor que se merecen al vender, y pensar que en Guaymas se construyó un mercado de mariscos, que hoy sirve de baño público. Y el pasado viernes, en Cajeme, ante mujeres empresarias, les garantizó un Gobierno transparente, y dando facultad a; asociaciones, cámaras, agrupaciones de profesionistas, y como dije la colaboración pasada, que la gente decida las obras, 2 pesos por cada peso que ponga o ahorre el municipio, que me hizo recordar el programa PASOS del gobernador, Eduardo Bours, de mucho éxito, que coordinó, Guaty Iberri. Y algo muy importante que dijo, Ricardo, esta semana y lo plasmó en video, regresarle la seguridad a los cajemenses y sonorenses “Soy incorruptible” para que entienda el de, Bavispe, que anda rodeado de 40 o 70 guaruras, y es hora que no aclara los señalamientos, documento oficial, hecho por el general Salvador Cienfuegos. Y en lo administrativo, cual empresario y financiero que es, hay que generar riqueza, y no solo distribuir el presupuesto que llega, que cada vez es menos, ante el centralismo de AMLO.

ERNESTO GÁNDARA

Por cuestión de agenda no pudimos estar en Cabina de Radio en Ciudad Obregón, con Ernesto Gándara, quedó pendiente, pero si oportunidad de una charla con él en compañía de su esposa Pily. Obvio tuve la oportunidad de preguntarle algo que he cuestionado y no pocos, sobre esa alianza con el PAN y fui directo esto implica, en caso de ganar, compromisos con gente del albiazul, impresentables, que fueron motivo creación de la FAS. Y, Ernesto, me respondió y rápido “Ningún compromiso con nadie para formar gabinete”, por cierto le está subiendo de tono al centralismo y autoritarismo de AMLO. En cuanto al ofrecimiento de un Centro Hospitalario de Cáncer para Ciudad Obregón, le dije el actual Gobierno de Claudia Pavlovich, batallando para equipar el Hospital de Especialidades de Hermosillo, ante recortes de recursos federales, y el de Magdalena ¿Cómo, Ernesto? ¿De dónde los recursos? Y me contestó que sería por etapas y recursos estatales. Por cierto, Pily, en esta gira por el sur, tuvo participación en eventos, en Álamos, sin estar, Ernesto, agenda propia, le pregunté cómo fue su interés por la política, y me contestó, que su inspiración fue Manuel “Maquío” Clouthier, y ahí coincidí con ella, y platicamos anécdotas de este hombre que fue un parteaguas en la política en México. Otra pregunta, el DIF y Casa de Gobierno, en caso de ganar, la respuesta de ella y también de Ernesto, la casa familiar, que la Casa de Gobierno siga con la función que ha hecho durante la actual administración, el DIF los programas buenos se quedan, y lo que haya que innovar se hará, la visión de ambos. Estuvo, Ernesto, por el Mayo, reuniones con sectores, en Cajeme, cena con matrimonios, reuniones con trabajadores, maestros, Sector Salud, medios, sociedad civil y ayer en Guaymas.

ALFONSO DURAZO

Pues lo dicho ayer en su gira por el sur, pinta a Durazo, y ejemplo de que no le llevará contras a AMLO, y que instaurará la 4T en Sonora, apoyo directo a ganaderos, sin intermediarios, y que va a crear Cooperativas, para que ganones sean los líderes, que me hizo recordar las Comisiones Tripartitas de Echeverría, para solucionar problemas… y como terminó. En pocas palabras, va por desaparecer la UGRS, de ese tamaño la “propuesta” en Cajeme, el granero de México, donde se produce trigo, que no falta en una mesa en México, y volvió a repetir que estamos a punto de importar “coyotas, tortillas de harina sobaquera, y cocinar galletas… y aquí está una fábrica, GAMESA ¿Burla? ¿Desconocimiento? ¿No le dan tarjetas? Y la joya de declaración, en Bácum, cuna del Huachicoleo en Sonora, que la Policía Federal estaba “guanga” y por eso creó la Guardia Nacional, que son los mismos nomás con cambio de uniforme y unidades pintadas de blanco ¿Y resultados? nulos, el crimen suelto, y Cajeme, de los peores municipios inseguros a nivel nacional, y una sociedad, sectores, en total indefensión. ¡Ah! y ofreció Recinto Fiscal, cuando Eduardo Bours, gestionó el que sería el tercero, hizo obras en el Aeropuerto, y no le dio seguimiento, Padrés, y se fue a Querétaro.