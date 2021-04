Ya no son rumores, son datos duros: Morena se empieza a rezagar en los 15 estados con elecciones de gobernador

A ÉL NO PARECE QUE NINGÚN PROYECTIL pueda atravesar su chaleco antibalas... políticas. Miente una y otra vez, y no ha pasado nada, no pasa nada. Se le han contabilizado sus mentiras—algunas de dimensiones catastróficas, como aquella del “culiacanazo” sobre cuya autoría intelectual de decisiones erráticas que se tomaron, él se asumió ignorante pues dijo que no se había enterado hasta que todo había pasado y 8 meses después, confesó que la orden de liberar al hijo del Chapo Guzmán, la había dado él—que se cuentan por miles.

Vi un video donde se entrevista en una manifestación a una mujer anciana que dijo ser ama de casa y reconoció estar harta de las mentiras del presidente.

Y como estas “maravillosas” perlas, se podrían citar cientos de miles.

Sin embargo, para todos esos desesperanzados, hay noticias que podrían tomarse como signos ciertos de que las cosas podrían cambiar: hay reportes serios de que Morena está perdiendo terreno en las 15 entidades donde habrá elecciones de gobernador.

¡Fuera máscaras!, podría decirse que es el grito de los líderes del populismo en el Sub-Continente americano.

Un analista político de El Financiero, publicó ayer un texto muy interesante.

Según veo yo las cosas, se trata de la óptica analítica más aproximada a la realidad de todo lo que se ha escrito en las últimas semanas.

A estas alturas—o en estas alturas, como guste—a nadie se le puede escapar que Morena ha retrocedido en varios estados donde inició sus precampañas con una contundente ventaja.

Esto es un hecho fácilmente comprobable.

¿Qué fue lo qué pasó?

En mi opinión, hubo dos errores tremendos para Morena.

Uno, que pensó que la “marca” (López Obrador), podría influir positivamente igual que en 2018. No importaría la calidad política, ética y moral del candidato o candidata.

Y dos: a partir de este exceso de confianza, Morena incurrió en otro error: sus líderes hicieron un cochinero en el proceso de selección de candidatos y candidatas.

Impusieron candidaturas que la militancia rechazó desde el principio. Se valieron de encuestas “amañadas” que solo los líderes conocieron. Los participantes nunca vieron los números. Les dijeron quienes habían resultado ganadores pero sin mostrar las encuestas. Uno de los casos donde el cinismo resultó más agraviante, fue el de Sonora, donde dos familiares del candidato a gobernador, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, resultaron ganadoras en las “encuestas patito” que solo Durazo y sus paniaguados vieron.

¿Las primeras consecuencias?

Que Durazo se relegó en sus propias encuestas.

Sin la influencia de la “marca”—que por cierto va de mal en peor con enormes errores, incluso, ahora internacionalmente— Durazo no podrá rehacer su posicionamiento con el que llegó revestido cuando lo mandaron de México.

Y, peor aún para él: sus grandes mentiras lo acosan sin duda impulsadas por sus malquerientes, que no son pocos en Sonora.

Hay un malestar generalizado en contra de Morena, cuyo líder nacional, MARIO DELGADO, se encuentra sumido en el descrédito y en la defenestración, no de la ciudadanía en general, sino de sus propios correligionarios de partido.

Y para colmo de sus males, Durazo está siendo convocado a participar en un debate en el sur de Sonora, por representantes de empresarios, productores del campo y ganaderos, así como de la sociedad sin partido.

La gente productiva quiere escuchar de cada aspirante, qué plan, qué proyecto tiene para combatir las grandes crisis que padece Sonora y, en particular, el sur del estado.

Y en este terreno, Durazo las pierde. No tiene raigambre en Sonora.

No sabe de sus grandes problemas. De sus necesidades. De hecho, ni siquiera comprende que la ristra de muertos de todos los días en las calles de las principales ciudades del estado, se deben al ineficiente trabajo que hizo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hay algo de autismo político en él. Y lo peor es que este parece ser un mal de familia, sí, de la familia política que gobierna en este país, por decirlo de algún modo.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: JAVIER LAMARQUE CANO se internó en el Sanatorio San José, de Ciudad Obregón, por recomendación profesional. Se entendía que no era grave pero buscaba prevenir cualquier susto, lo cual es comprensible…

Naturalmente, los reporteros que cubren las fuentes políticas—y más si se trata de un candidato a presidente municipal de Cajeme—empezaron a preguntar aquí y allá, sin obtener una información cercana a la verdad…

Yo hice lo propio pero no por cuestiones profesionales sino por un interés puramente humano: yo tengo a Javier en alto concepto como ser humano y esto ya lo he dicho antes…

Me dijeron que estaba estable, que no estaba grave y tan tan…

Sin embargo, ayer los rumores y con ella las especulaciones, cobraron una fuerza turbulenta llegando a extremos vergonzantes. Me comuniqué con mi fuente— que tampoco tenía certeza alguna—y me prometió buscar la manera de saber la realidad…

En esas estábamos cuando llegó a mi celular un whatsapp: era una invitación con la fotografía de un sonriente Javier Lamarque, para el arranque de campaña de este sábado a las 9:00 de la mañana…

Pensé que con esto, se acabarían dudas y que cada quién haría sus propias elucubraciones…

Pero no fue así…

Ayer mismo en rueda de prensa familiares y colaboradores declararon que siempre no estaría en el arranque de hoy sino dos días después…

Por mi parte me congratulo de que las cosas no se hayan salido de control…

¡Larga vida para ti, Javier!...

A PROPÓSITO DE ARRANQUE DE CAMPAÑAS, desde el primer minuto de este sábado, arrancó la de ANABEL ACOSTA ISLAS, en la Plaza “Álvaro Obregón Salido”, frente a Palacio Municipal…

Como todos los eventos encabezados por ella, el de su inicio de campaña tendrá simbolismos que han marcado su trayectoria, no solo en la política sino como ser humano…

No ha sido fácil para ella, como ciertamente no lo ha sido para ningún candidato, si bien en este principio de campaña el incidente de salud de Lamarque vino a sembrar dudas en algunas personas, algo que hay que lamentar por donde se le quiere ver, pero, bueno, pelillos a la mar…

DECÍA YO DE ANABEL y su campaña. Llega fuerte a este momento y voy a pecar de indiscreto: ella jamás se alejó de su gente, se mantuvo en contacto con su equipo y con sus seguidores, aún cuando para muchos estaba ausente…

Nunca estuvo ausente…

Tan es así, que los números de las calificadoras confirmarán su avance en las preferencias… Ya lo verá…

Esta es mi opinión personal, conste…

TAMBIÉN RECIBÍ INVITACIÓN del equipo de ABEL MURRIETA, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme…

Me cuentan que estarán en el lugar del arranque, todos los candidatos del municipio de Cajeme, incluyendo a LALO FLORES, un tipo simpatiquísimo, a quién se le desea lo mejor…

El arranque de Abel y sus amigos, será a las 4:30 PM, en Calle 400 y Michoacán, en la colonia.} Aves del Castillo y finaliza frente a Palacio Municipal…

Extraoficialmente, me dicen que estará el candidato a la gubernatura RICARDO BOURS CASTELO…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com

Fuente: Mario Rivas