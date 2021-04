La UIF en la elección... arrancan fórmulas locales

Lo que anticipamos en una colaboración es ya una realidad, la utilización del partido en el poder de instrumentos del Estado para amedrentar a candidatos opositores en entidades donde se renovarán gubernaturas, y por la renovación de la Cámara de Diputados, que no quiere perder AMLO, para continuar con su cuarta transformación que ya vemos a dónde nos está llevando, un estado subsidiario que dependa gente de programas clientelares, en otras palabras, pérdida de libertades, de patrimonio, control político y rumbo a… Venezuela. ¿De qué se trata? Bueno pues la instrucción a la UIF que encabeza, Santiago Nieto, es de marcaje personal a los flujos de recursos de candidatos opositores que estén creciendo, en el caso de Sonora; Ricardo Bours y Ernesto Gándara, obviamente ambos ya detectaron y tomaron las medidas ante esto y seguramente candidatos en otras entidades. Pero para los del partido en el poder, para YSQ, incluidos los satélites y sus candidatos, nada, de hecho, ya han llegado aviones a Hermosillo y Ciudad Obregón, y no precisamente con pasajeros, sino con otro material, que ya debe estar resguardado en casas de seguridad para después distribuirlo en municipios donde el partido en el poder, sobre todo en el sur, están perdidos, y van por la coacción, compra del voto, a lo que sea. En otras palabras, viene la operación carrusel, las “casas amigas”, y desafortunadamente, ante la crisis, la gente de colonias pobres, de alta densidad de población, son susceptibles a vender su voto por un dinero que les durará, uno, dos o tres días. Contra eso no hay nada que hacer, el mismo, Ricardo Bours, ya señaló que no comprará voluntades, no destinará dádivas para la elección, y Ernesto Gándara, señaló en que confía en la ciudadanía, en las redes sociales, más las estructuras de los partidos tendrán ojo avizor, y darán cuenta y denunciarán las irregularidades, que doy por un hecho, se harán, habrá trabajo para notarios, y árbitros electorales, y ni se diga para Tribunales estatales y federales post elección.

RICARDO BOURS

Ante las encuestas que se han divulgado, más las que se vienen el resto de las campañas, iniciaron los posicionamientos de candidatos, el pasado viernes estuvo en la capital la senadora, Verónica Delgadillo, y en rueda de prensa mostró números, posicionamientos, análisis desde la perspectiva del CEN de MC de que, Ricardo Bours, va en segundo lugar, y que captará, en pocas palabras, el voto útil de los cuidadnos, incluso de otros partidos, y que desde la óptica de ellos no ve bien la ciudadanía a la Alianza PRIPAN. Obvio, vimos a un, Ricardo, contento, optimista, venía de un recorrido por la región del Mayo, donde estuvo en la semana, y seguramente vendrá estos días que le quedan de este abril y mayo, un intenso trabajo de tierra, el de aire ya lo tiene, lo ha apuntalado bien. De hecho, los números de diferentes encuestas muestran un crecimiento de Bours, es positivo, ahí vienen los debates, en donde seguramente se irá con todo, la información es poder, y, Ricardo, la tiene, al igual que visión, perspectiva, y solución a la problemática que presenta el Estrado, el próximo 27 de mayo, en el primer debate, moderado por mis estimados periodistas, Soledad Durazo y Luis Alberto Medina, que esperemos y confío lo hagan interesante y no un debate acartonado. Otro punto importante para, Ricardo, el inicio de campaña de fórmulas locales, muchos candidatos y candidatas de la sociedad civil, gente sin partido, algo que ha pedido la sociedad, MC es el que trae más y el electorado lo ve bien. Esas fórmulas coadyuvarán a, Ricardo, sobre todo en plazas importantes como; Cajeme y Hermosillo, donde van como cabezas de fórmulas; David Figueroa y Abel Murrieta, con buenas planillas de regidores ciudadanos y buenas fórmulas locales de diputados. A David Figueroa, le funcionó bien el proyecto de “Círculos Ciudadanos” de ahí surgieron los nombres de integrantes de su planilla, ni los conocía, o sea, ni cuotas, ni cuates, de hecho, tuve junto con Directivo Editorial de TRIBUNA, César Tovar, una interesante entrevista charla, que podrán ver en las plataformas de este medio y VALOR, la visión y perspectiva que tiene como candidato para la capital, y esto le abona, Ricardo Bours. Los 3 candidatos de MC para diputados, Cajeme, excelentes perfiles; Denisse Navarro, experiencia, capacidad, y un liderazgo que ejerce en mujeres en la comunidad, y son ellas mayoría las que decidirán el futuro de Cajeme, y Sonora; Clarissa Flores Chong, igual, una mujer sin partido, reconocida, y un Manuel Scott, que se aventó un buen tiro de precisión en su arranque, acampar en una colonia donde está el principal problema de Cajeme…la violencia.

ERNESTO GÁNDARA

Diferentes encuestas dan a Ernesto Gándara, un empate técnico con el candidato de MORENA, la que más hizo ruido fue la de un medio nacional EL UNIVERSAL. En la semana tuve la oportunidad, junto con el directivo de RADIORAMA, Enlace Obregón, Héctor Obregón, de estar presente en la presentación del Plan de Reactivación Económica de, Ernesto, sin lugar a dudas muy ambicioso, de retos, interesante para cualquier ciudadano, pero también estoy convencido de que hay que ver cómo quedan conformado el Congreso local y la Cámara de Diputados Federal, por aquello del centralismo en los recursos de AMLO, y que está afectando a las finanzas de gobiernos estatales, incluso de MORENA, como el mismo, Ernesto lo ha dicho. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en cabina en Enlace Obregón, junto a mi compañera y conductora, Claudia Guadalupe Pérez, y señaló que se puede lograr, con ahorros, ajustes, tocó el tema de la inseguridad que agobia a; Cajeme, Caborca, Guaymas, Empalme, y que hay que enfrentar eso con mano firme; sobre las mujeres, su importancia e inclusión, en fin, diversos temas, para lo que tuvo respuestas claras y concretas. Por cierto, tuvo una agenda de 3 días por, Cajeme, lo que me indica la importancia de esta plaza para Ernesto, rumbo al 6 de junio, pude constatar, como siempre, y municipios que visita, la convocatoria, y un candidato que conecta con la gente. Se podrá estar o no de acuerdo con la Alianza, de hecho, yo la critiqué, al igual que el reciclaje de candidatos, pero siendo objetivo y pragmático, reconozco en Ernesto, un buen perfil, buen candidato, perseverante y que las fórmulas dependerán de él. Durante la presentación de su plan en Hermosillo, donde cuestionó, y es la línea que trae, el centralismo y autoritarismo de AMLO, él dijo, que el cruce ya se había dado y que va arriba, se ganó el aplauso de los presentes. O le pregunté sobre estos ejercicios demoscópicos, y Ernesto, me respondió, son percepciones, son datos, fotografías de un momento, que motivan, no se engancha, pero la encuesta más importante, y coincido con él, es la del 6 de junio, y sobre esa estoy trabajando. En relación al debate del 27 de mayo, dijo estar preparado, ante alusiones personales responderá con propuestas, pero también se debatir, y en una de sus reuniones, aquí en Obregón, tuvo palabras de aprecio para Ricardo Bours, ahorita andan en campaña, y tuvo la deferencia de decir ante cajemenses, que si ven en Ricardo, una buena opción, voten por él, yo tengo mis propuestas, ustedes decidan, yo gobernaré para Cajeme y Sonora, y cree dada la amistad, deban caer en actitudes de descalificaciones o tratarse como enemigos. En mi opinión, y lo he comentado, son entrañables amigos, hoy la política los pone como adversarios, no enemigos, ya lo veremos el próximo 27 de mayo.

ABEL MURRIETA Y hablando de violencia, pues arrancó también un candidato, un perfil, dada su experiencia en puestos de seguridad le puede devolver la esperanza de paz y tranquilidad a, Cajeme, perdida hace años, en ascenso, y se espera un año y cierre terrible, de horror, ante la indolencia y falta de resultados del actual alcalde, de lo peor que se ha visto, Sergio Pablo Mariscal, lo que le vale, ya colocó a su esposa de pluri al Congreso. Sectores productivos ven muy bien la candidatura de Abel, veremos su desempeño y propuestas en esta corta campaña, que promete estar cerrada, no sé si a tercios, o a dos, pero él será uno de ellos.

ANABEL ACOSTA

Buen detalle de Anabel Acosta, al filo de las 00:00 horas del arranque de campaña, poner frente a Palacio el slogan “Esto va a cambiar”, y claro que debe, para quien llegue a la Alcaldía ¡Ya basta!. La candidata de la Alianza fue candidata en el 2018, pero el TSUNAMI de AMLO se llevó a todos en la nación, no nomás en Sonora, veremos cómo le va ahora. Como lo dije y reitero, quizás no estemos de acuerdo en los reciclajes, pero ya es lo de menos, son decisiones de los partidos, y que juzgue la sociedad. Anabel trae una buena planilla, balanceada, los 3 candidatos a las diputaciones locales, pues ahí están; Ana María Castro, Luis Armando Alcalá, con el reto de reelegirse, el único que lo ha logrado es, Fermín Trujillo, él único que ganó un Distrito en la elección 2018 en Sonora, va por la tercera. El otro candidato, Luis Plascencia, el “Chabeto”, exfuncionario en la administración del no muy querido en, Cajeme, Guillermo Padrés, ya veremos cómo le va con este estigma, pero pues traen un buen candidato a gobernador, veremos que dicen los electores en Cajeme, va contra, Denisse Navarro, nada fácil.

JAVIER LAMARQUE

Pues el candidato de MORENA, Javier Lamarque, con COVID, esperemos su recuperación, pero difícil el panorama para él y su partido, por su nulo trabajo como legislador, el sector primario no quiere saber nada de él, más la pésima administración de Sergio Pablo Mariscal, no hizo nada tampoco, más los índices de inseguridad, mucho desgaste, gente está harta de ellos y de MORENA. Y en una campaña de 40 días, enfermo, Lamarque y luego la recuperación post-Covid, pues imposible hacer campaña presencial, ni quien se le acerque, difícil el panorama, al igual que para las fórmulas locales y la candidata a diputada federal, Gabriela Martínez, solo una elección de estado, previsible, podría hacer algo por MORENA y su candidato a la Gubernatura, Alfonso Durazo y en todo el sur.

SIRI SALIDO NO hay mucho que decir de este personaje, popular con las masas por su trayectoria en el boxeo, pero impresentable ante su falta de capacidad, que quedó demostrado en su paso como legislador, no hizo nada, subía a tribuna a leer posicionamientos que le daban asesores. De hecho, en la campaña del 2018, famosa su frase cuando en un mitin le pidieron hablar, y respondió “No sé hablar, pero pienso”, ahí con eso queda claro, y ya ni hablar de su vida privada, ahí están los hechos que quedaron registrados en videos, pero pues es candidato, la apuesta del PT es a su popularidad, nomás imagínense el escenario si gana ¡gulp! ¿Cajeme está para otros 3 años peores? Y pensar que se puede dar, de no creerse.

OTROS

Hay otros candidatos, de partidos “satélites” como, Rosendo Arrayales, buen activista, buen regidor, le puso sabor a las sesiones de Cabildo, junto con Rodrigo Bours, pero no tienen posibilidades, no creo necesario ahondar más con ellos.

RODRIGO BOURS

Cerramos con el irreverente, el candidato que ven en la capital como el que hay que vencer, el independiente, Rodrigo Bours, a quienes ven en encuestas que no se publican, que arranca con una ventaja de dos dígitos. Un escenario así, en una campaña corta, pues imposible revertir, pero veremos que dice MC y Abel Murrieta, y la misma, Anabel Acosta. Llega, Rodrigo, más curtido y con experiencia a esta campaña, a la cual llegó con firmas de colonias populares, donde se supone está fuerte MORENA y programas clientelares AMLO, con 15 mil firmas llegó al IEE para registrarse, sobrado. Trae un interesante programa de descentralización del Ayuntamiento, digamos, como delegaciones, con representantes, ha dividido a Cajeme, en 11, es un programa y reto, que necesita recursos, y que no se puede implementar en 3 años, pero si dejar las bases, si el voto popular lo decide y vota por el “Pipigo”. LO otro interesante es que un voto por Rodrigo o por Abel, significa un voto en línea por Ricardo, y ya ni decir lo que significa la candidatura de Eduardo Flores, por el VI federal, que va con todo el apoyo del sector social y privado del campo, caro le saldrá a MORENA haber recortado recursos a productores.

HERMOSILLO

La cereza del pastel, ya tuvimos oportunidad de charlar con David Figueroa, el viernes pasado un rato con Toño Astiazarán, a quien ya conocemos de años, con una visión clara también de la problemática de la capital, y de cómo aplicar lo que él maneja muy bien, Energías Limpias, Renovables, sentar las bases del futuro de la capital. Al igual que tocamos temas del agua, este con David, también, y como arreglar la problemática y división que hay con el sur sobre este tema, interesante lo platicado, conscientes que hay soluciones, que pueden llevar a que cada región salga adelante y sea sustentable. De hecho, hasta, Célida López, la alcaldesa con licencia, está consciente de esta problemática, y lo caro que sale extraer agua del Novillo, es una batalla pagar el recibo de CFE a la CEA por el bombeo, por algo mandó rehabilitar potabilizadoras de la Sauceda. Creo, Célida, arranca al frente, por trabajo, con todo y problemáticas y críticas que haya, pero Toño y David, harán en un mes que esto se ponga interesante, no se ha dado reelección en Sonora de alcaldes, encuestas así lo señalan ¿romperá con esto, Célida López? Lo veremos el 6 de junio. “Porque el Sur Decide” y aporta 40% de votos, si no acepta el debate, Alfonso Durazo, programado para el 5 de mayo, más se clavará, y esto bueno para: Ricardo Bours y Ernesto Gándara.