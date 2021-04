Origen y destino: Las candidaturas municipales

Los candidatos municipales y distritales locales se sumaron el 24 de abril a las campañas de los candidatos a la gubernatura. Será un acompañamiento de 40 días para levantar o rebajar puntos, para mejorar o debilitar imágenes y famas públicas para intensificar campañas o replantear propuestas.

Lo dicho: la elección de Sonora tiene un alto contenido local y serán las demandas locales, las propuestas y la calidad de las candidaturas que se le presenten, las que podrán convencer a los votantes, tanto a los indecisos como los que hasta ahora, han decidido no votar. Ya no habrá ola lopezobradorista como en 2018, ni se cruzarán en automático las boletas electorales por las fórmulas completas de los partidos. Habrá voto diferenciado sin duda. Hay candidatos municipales muy cuestionados que representan más o peor de lo mismo y la reelección de autoridades municipales y diputados no tienen muy convencida a una parte importante de los votantes. Serán 1,100 candidatos propietarios (alcaldes, diputados federales, diputados locales y gobernador) de diez partidos políticos e independientes con sus respectivas planillas y sus suplentes, los que estarán buscando el voto de los más de dos millones de ciudadanos sonorenses empadronados que, en su mayoría, están en los 13 municipios más grandes de Sonora. También cuatro candidatos a la gubernatura (Durazo, Galindo, Zataráin y Robles) postulados por siete partidos políticos alineados con la llamada cuarta transformación, para tratar de implantar en Sonora el proyecto de López Obrador, y buscar restarle votos a sus dos principales adversarios: Ernesto Gándara y Ricardo Bours, postulados a su vez por cuatro partidos; tres en alianza (PAN, PRI y PRD) con Gándara, y Movimiento Ciudadano con Bours. Total once partidos políticos (sumado Nueva Alianza) y casi 4 mil candidaturas (entre propietarios, suplentes, síndicos y regidores) a disposición del electorado sonorense, en circunstancias locales inéditas por el tipo de proselitismo político que se hará y por las restricciones impuestas por la pandemia para la movilización y los eventos colectivos, a pesar de la campaña de vacunación que hemos experimentado porque cubre apenas un pequeño porcentaje de la población. ¿Puede decidirse la elección en el terreno de lo municipal? Pudiera ser una parte importante en las definiciones de los votantes al ver las caras y las propuestas de los nuevos compañeros de fórmula de los candidatos a la gubernatura. No debemos ignorar que siga siendo la candidatura municipal la que más le interesa a la gente de a pie, la que vive los problemas y a la que prefiere tener cerca para resolver la problemática cotidiana de los pueblos. Debemos considerar en el análisis que se presentaron muchos problemas de selección de candidaturas por los partidos políticos en los municipios, y esto por diversas razones:

El desplazamiento de los cuadros tradicionales de los partidos, como se presentó en el caso de Morena donde varios morenistas de origen fueron desplazados por personajes provenientes del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI. El surgimiento del Partido del Trabajo como polo de la izquierda y una escisión muy considerable de Morena. Cambios de candidatos por inconformidades, como el de Huatabampo, donde la dirigencia estatal de Morena se vio obligada a cambiar. Los alcaldes que aspiraban reelegirse y no lograron la candidatura han generado tensiones e inconformidades — sin resolverse— que seguramente impactarán las campañas políticas y la intención de voto (por las estructuras políticas y electorales que formaron pensando en la reelección) y que al parecer permanecen intactas. En otros casos, los desacuerdos —por lo inédito del experimento— entre los miembros de la alianza PAN-PRI-PRD por la designación de candidaturas provocaron fricciones locales, que no los llevaron a crisis serias pero sí a un realineamiento del PAN en algunos municipios y el sacrificio de cuadros valiosos en el PRI para dar paso a los compromisos de la alianza en otros. Al final privaron los tradicionales mecanismos disciplinarios y de compensación política en varios casos, que en el PRI y el PAN se han utilizado por muchos años. Una cantidad —quizá inesperada— de candidaturas se registraron en algunos municipios, que al final pudieran fragmentar el voto. En Guaymas, por ejemplo, se registraron once candidaturas a la Presidencia Municipal, y según la impresión de los analistas locales la verdadera batalla será entre el aún diputado local del PT—que ya fue regidor— Rodolfo Lizárraga y el candidato de la alianza Va por Sonora, el empresario pesquero Rogelio Sánchez. En Nogales se registraron ocho candidatos. Los observadores apuestan a que la final quedará entre Jorge Freig Carrillo, de la Alianza y Juan Gim, de Morena. En Cajeme, de entre las nueve candidaturas registradas se señala que la final estará entre la ex senadora Anabel Acosta de la Alianza, el empresario Rodrigo Bours Castelo, candidato independiente por segunda ocasión, y el diputado federal y ex alcalde (1997 2000) Javier Lamarque Cano, de Morena. En Navojoa se registraron ocho aspirantes. Según conocedores, la batalla final estará entre Jorge Márquez, de la Alianza, Guillermo Ruiz, del PT y Mario Martínez, de Morena. En Hermosillo se registraron nueve candidaturas. Sin embargo, las encuestas señalan que la batalla final estará entre Célida López Cárdenas, que aspira a la reelección, y el ex diputado federal y candidato al Senado Antonio Astiazarán Gutiérrez, de la Alianza PAN-PRI-PRD. En San Luis Río Colorado son siete los candidatos. La final según los conocedores estará entre el actual presidente municipal Santos González Yescas, de Morena, que aspira a la reelección, y Francisco Ochoa Montaño, de la Alianza, hijo del legendario dirigente panista Fausto Ochoa Medina, presidente municipal de 1982 a 1985. En Agua Prieta son diez los candidatos incluidos dos independientes. A juicio de los observadores, la final estará entre el actual alcalde Alfonso Montaño Durazo de Morena que busca la reelección, Vicente Terán del PES que va por su séptima candidatura a la municipal y el candidato de la Alianza el campeón olímpico Luis Rivera. En Caborca se registraron seis a la municipal. La final según los de Caborca estará entre Abraham Mier de Morena,Ramón Preciado González de la Alianza y Lorenzo Valdez del Partido del Trabajo. En Etchojoa se registraron seis candidatos. Sin embargo, según los conocedores, la final estará entre Ramón Guadalupe Palacios Carrasco, de la Alianza, el ex panista Jesús Tadeo Mendívil, ahora de Morena, que aspira a la reelección y Joel González Ibarra del PT. En Puerto Peñasco se registraron seis y las batalla final según expertos se dará entre Jorge Pivac de la Alianza,Miguel Angel Padilla de Morena y el diputado local Lázaro Espinoza del PES. En Huatabampo son siete candidatos los registrados. Morena entró en crisis porque cambió a Alberto Vásquez, el candidato original, por Jesús Flores, antiguo militante del PRD, y eso generó inconformidades. La final, según los conocedores estará entre el actual presidente municipal Ramón Díaz Nieblas, de la Alianza, que busca la reelección, y el profesor Samuel Medina García, del Partido del Trabajo. En Alamos, se registraron siete candidatos. La final según los alamenses estará entre Víctor Balderrama de la Alianza que busca la reelección El ex priista y panista hoy de Morena Rafael Enríquez y Lázaro García del PT. En Benito Juárez, hay seis candidatos a la municipal. La final según los conocedores del municipio fundado en 1996 y que ha sido gobernado por Cinco partidos en 24 años, estará entre Adriana García de la Alianza,Florentino Jusacamea de Morena y Consuelo Montiel del PT. En mucho la clave del voto estará en las estructuras que construyeron los presidentes municipales, los apuros de Morena por limitar las candidaturas del PT que le quitan votos, las heridas que quedaron en la Alianza, las cuentas por cobrar de los ciudadanos a quienes no cumplieron y el trabajo político de los partidos y los candidatos para motivar el voto entre sus simpatizantes. Serán cuarenta días de campañas políticas. La fama pública, las capacidades demostradas en el desempeño de sus actividades anteriores, las crisis de los partidos y las propuestas que lleven para presentarlas a los electores, serán claves para el éxito electoral y para beneficiar —o perjudicar— a sus respectivos candidatos a la gubernatura. Habrá ventaja para algunos como punto de partida, sobre todo quienes aspiran a la reelección, pero con el desgaste incluido también. Aún así, todavía nada para nadie y habrá que seguir analizando caso por caso hasta que se levanten las primeras encuestas a mediados del mes de mayo que marcarán tendencias. Mucho trabajo todavía. bulmarop@gmail.com

Fuente. Bulmaro Pacheco