La “guerra” de Sara Valle, alcaldesa de Guaymas, contra Alfonso Durazo, de algún modo tendrá consecuencias

AYER AMANECÍ CON LA IDEA DE que ser viejo tiene ventajas. Reflexivo, le comenté a un amigo lo que pienso del envejecimiento. “Encuentro muy agradable la condescendencia de muchas personas por mi avanzada edad”, le dije.

A diferencia de cuando andaba en el mediodía de mi tiempo de vida, hoy no me desagrada que los jóvenes me digan “don Mario”. De hecho, tampoco me incomoda que antepongan el “don” a mi nombre amigos a los que les llevo 8 o 10 años.

Se oye bien. Se siente bien.

Esta pequeña pausa existencial hubiese durado cualquier cosa de no ser porque pasadas la 3 de la tarde, al revisar mis whatsapps, me topé con un texto de un muy entrañable amigo mío.

La introducción era suya, quiero creerlo (ahora con esto de las redes sociales ya no se sabe qué cosas son auténticas y cuáles son falsas).

De entrada, mi cuate me exhorta a leer el texto porque dice que es bueno para establecer las ventajas de tener 70 años o más. Y a continuación, enumera una ristra de ventajas para quienes ya rebasamos los setentas.

Leí todo el escrito y caí en cuenta de que, efectivamente, ser viejo nos da muchas ventajas y muchas satisfacciones. Por ejemplo, podemos comer lo que se nos pegue la gana, podemos dormir a pierna suelta todas las horas que queramos, claro, siempre que tengamos lo suficiente para pagarnos una vida de confort sin tener que trabajar.

Podemos vestir con pantalones pasados de moda, comer postre, exponernos a enfermedades que nunca hemos padecido, ser condescendientes con los errores de los demás y ver con optimismo y positivismo lo que la vida nos presenta en el día a día.

Cuando terminé de leer el texto que me reenvió mi amigo de Hermosillo, me di cuenta de que las coincidencias con mis reflexiones de esa mañana, eran endemoniadamente increíbles.

Al texto le faltaban factores muy de la naturaleza humana, como por ejemplo, que los viejos podemos ser melancólicos y llorones sin sentirnos avergonzados.

Cuando recordé este punto, comprendí por qué desde las 5 de la madrugada me había sumido en un estado de nostalgia que casi rayaba en depresión.

Apenas había sintonizado el noticiario de LUIS CÁRDENAS, cuando escuché que en el obituario anunciaban el fallecimiento del compositor e intérprete SERGIO ESQUIVEL. Me di cuenta de que la memoria—mi memoria— mantiene nítida la imagen de este gran autor musical que entre los años sesentas, setentas y hasta los noventas, se mantuvo muy actual con boleros y baladas de estupenda estructura musical, en cuyas letras su talento resaltaba.

Entrelacé mis manos atrás de la nuca y me puse a rememorar. Evoqué una tarde de un 11 de enero de 1994. LUIS DONALDO COLOSIO iniciaba su campaña presidencial. Yo estaba en México, a punto de incorporarme a la primera gira del sonorense.

Mi amigo PEPE ALFARO CÁZARES, que desempeñaba un puesto administrativo en el CEN del PRI, me había recomendado que aprovechara que el candidato Colosio iba a encabezar un mitin en Ecatepec, Estado de México, para que iniciara mis envíos a mi empresa editorial con una crónica del evento que esa tarde tendría lugar en el llamado municipio más densamente poblado de la República.

Aquella media tarde del 11 de enero de 1994, arribamos Pepe y yo al centro de Ecatepec.

Había un ambiente festivo. La gente reía, se abrazaba, seguía el ritmo de la música y la letra de la balada que en esos momentos interpretaba SERGIO ESQUIVEL.

Esquivel cantaba una de sus más famosas composiciones: “Que un tipo como yo”.

Con los ojos abiertos, totalmente despabilado, la evocación de aquel evento me caló hondo. Y así fue como la noticia del deceso de SERGIO ESQUIVEL, me puso a cavilar y de la cavilación pasé a una especie de pequeña crisis existencialista.

Sergio Esquivel tenía 74 años al morir. Uno menos que yo. Pero sus fotos más recientes, muestran a un hombre degradado por las enfermedades. Busqué en los archivos fotografías de él en diferentes épocas. Yo solamente lo vi en una ocasión, hace 27 años. nada que comparar con su estado físico en el momento de su muerte.

Luego caí en ese absurdo positivismo por el hecho de que soy viejo y serlo me produce grandes ventajas.

Al menos eso dice mi amigo, el de Hermosillo. Aquel 11 de enero de 1994, escribí a TRIBUNA la que a juicio de mis dos que tres lectores, fue la más afortunada de mis crónicas de color de cuentas habría de escribir durante los 75 días que duró la campaña de LUIS DONALDO COLOSIO. Como verá usted, caro lector, los recuerdos inexorablemente siempre me llevan por los mismos senderos. Yo los caminé mucho antes de alcanzar el envejecimiento. En fin, me disculpo por el personalismo de mis textos de hoy.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! En Guaymas la alcaldesa SARA VALLE DESSENS, sacó la casta y se mantiene en permanente guerra contra lo que tenga que ver con ALFONSO DURAZO…

Si usted ha tenido la oportunidad de ver un video de los que últimamente ha difundido la presidenta municipal guaymense, sabrá entonces que Morena está condenada a perder de todas, todas en el bello puerto…

Sin ir muy lejos, ayer dieron a conocer en un tuitt que el Ayuntamiento de Guaymas está corriendo a todos los funcionarios ligados a Durazo…

La verdad sea dicha, alguien debió alertar al candidato a la Gubernatura por Morena, de lo peligroso que podría resultarle embroncarse con ella…

En el tuitt en cuestión, se reportan los nombres de los funcionarios que han sido dados de baja, aunque por otro lado, JOEL MENDOZA, exesposo de doña Sara, distribuyó un video en el que, llegado el momento de ganar la alcaldía, interpondría un juicio político de precedencia ante el Congreso del Estado…

¡Gulp!...

Esto, señor mío, ya no es política ni es nada…

MIENTRAS TANTO, EL PASADO fin de semana me reportaron por rumbos de Guaymas, al exdiputado local, oriundo de El Campo 60, CARLOS NAVARRO LÓPEZ, en amena charla en un restaurant con políticos del PRI y del PAN…

Por cierto, Carlos es buen amigo del periodista AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, y en los actuales momentos y por el respeto que ha sabido ganarse a lo largo de una larga trayectoria política, Navarro López se ha convertido en uno de los actores más confiables a la hora de las negociaciones…

Las cosas como son…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, he guardado cuidadosamente un video que WILIBALDO VIVIAN tuvo la gentileza de hacerme llegar, hace algún tiempo…

En esos momentos yo tenía los archivos saturados de correspondencia y opté por guardar el video de Vivian, cuya oriundez, por cierto, tengo en duda pues algunos me han dicho que nació en El Realito mientras que otros afirman que es nativo de Estación Corral…

Como sea, Vivian grabó un exhorto dirigido a ALFONSO DURAZO y de veras que vale la pena escucharlo y compartirlo…

Ojalá que en el curso de esta semana pudiera yo concretar un encuentro con este talentoso exregidor de Cajeme para intercambiar impresiones y, bueno, ya le contaré…

