Para los mexicanos, la decisión del TEPJF es una bocanada de esperanza de que no todo está podrido en Dinamarca

NO ME QUIERO CONVERTIR EN OBITUARIO de la violencia, ni siquiera por tratarse de los muertos de mi tierra. Además, la contabilidad cronológica es una función para los periodistas que se especializan en nota roja.

Ellos lo hacen muy bien, llevan sus cuentas al día aunque un querido amigo mío me comentaba cierto día que de unos meses a acá les está resultando muy difícil llevar las cuentas sin retraso. --Pero no es nada fácil, compañero—me dice—. Amanecemos con los números cerrados de la noche y al amanecer del siguiente día, nos enteramos que en horas de la madrugada hubo dos o tres ejecutados en distintos barrios de la periferia, un “levantado de su casa en otro lugar y un menor de edad asesinado como daño colateral”.

Mi colega afirma que la violencia avanza mucho más rápido, inclusive, que los reporteros de la “roja”.

--Cada vez con mayor frecuencia, nos van ganando. La gente que contratan para las ejecuciones es bastante desalmada.

Pues sí, verdad de verdades.

Mi amigo y colega es un periodista muy decente. Y debería decir también que muy buen ser humano.

Le he escuchado lamentarse cuando la víctima es un niño inocente, o cuando es una anciana la que pierde la vida. Por él, sé que muchos elementos de la Seguridad Pública se han tornado muy insensibles y hay una absoluta falta de respeto de muchos ciudadanos hacia los policías.

--La gente está a punto del colapso. Yo la escucho con frecuencia insultar a voz alta al presidente de la República por sus mentiras. Sin ir muy lejos, apenas ayer una señora vociferaba contra el presidente por las mentiras que dijo en las mañaneras.

--¿Cuál de todas?—ironicé.

--Dijo que gracias a que la Guardia Nacional tiene un cuartel en Obregón los homicidios dolosos han disminuido en este municipio. Y todos sabemos aquí que esto es una vil mentira.

--Pues sí, pero en México no lo saben y hay gente que todavía cree en la mitomanía presidencial—agregué.

Déjeme contarle que allá al principio del sexenio creí que muchas de las ocurrencias del presidente se quedarían en eso, en ocurrencias. Me hacía esta reflexión: las ocurrencias eran tan descabelladas que simplemente no tenían posibilidades de sobrevivir.

Me equivoqué.

Las ocurrencias de hace dos años se convirtieron en acechanzas, en un peligro real para la democracia y para el Estado de Derecho. Hoy, ya no es una ocurrencia aquello de “que se vayan al diablo las instituciones”.

Por desgracia, las instituciones ya se las “está llevando el diablo”. El Poder Legislativo está totalmente sometido a la voluntad del Poder Ejecutivo y al otro Poder, el Judicial, está a un tris a pasar a dominio integralmente del Ejecutivo.

¡Y eran ocurrencias hace dos años!

Ayer mismo, TRIBUNA salió a la luz pública con este encabezado: “AMLO miente sobre Cajeme, sus datos no muestran la realidad”.

Nadie, con un dedo de frente, puede refutar la realidad que se vive en este país. Lamentablemente, un militar—de la Marina— el jefe policiaco en el municipio de Cajeme, CÁNDIDO TARANGO VELÁZQUEZ, cayó en el juego que está modo en el oficialismo federal: mentir, mentir y mentir hasta que la mentira termina siendo creída.

Pienso que no es una cuestión deliberada sino parte de una estrategia mediática. Si así es, peor tantito.

En todo el país la violencia es el principal problema que enfrenta la sociedad. Las instituciones armadas han sufrido un marcado deterioro en este sexenio.

La Guardia Nacional no acaba de consolidarse y a ciencia cierta nadie sabe qué objetivos persigue.

Si la seguridad es uno de esos objetivos, es evidente que no lo ha conseguido.

La indignación pública crece a diario en la medida de que el presidente le miente a sus gobernados. AMLO vive su fantasía, su sueño. Y se pierde en ellos. Y no admite obstáculos en su camino. Y va dibujando escenarios que la humanidad ya conoció en el pasado. Una de esas realidades es el fascismo.

Ya no son exageraciones ni cuestiones electorales o de partido. Es la sobrevivencia la que está en juego.

Muchos mexicanos sienten que los peores días para el país, están por venir.

Podrían ser los “días obscuros” de los londinenses en los años cuarentas.

Podrían ser.

Toquen madera.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y A TODO ESTO, DILECTO AMIGO, ¿escuchó usted el debate entre los candidatos al Gobierno de Sonora?... Se lo pregunto porque, en mi calidad de columnista, no me fue dable escucharlo para compartirlo con mis dos que tres lectores… Mire usted: conozco a dos de los candidatos de muchos años. Me refiero, por supuesto. a RICARDO BOURS CASTELO y a ERNESTO GÁNDARA CAMOU… De ALFONSO DURAZO MONTAÑO, tengo referencias generales pero nada concreto; de hecho, de él no se tienen referentes administrativos y de economía, y su paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su caso no sirve de mucho… Usted me entiende… Como sea, el debate real sería entre Durazo, Ricardo y Ernesto… Lo de real es porque ellos son los auténticos candidatos. De entre uno de ellos surgirá el que venga a sustituir a CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO en la Gubernatura de Sonora… Me cae que sí…

Y DESDE EL PASADO LEJANO se oyó la voz de un exincorregible amigo mío, para comentarme que está totalmente de acuerdo con mi lector y amigo que me llamó de Hermosillo para notificarme que me había enviado un texto que estaba seguro que sería de mi agrado…

El Profesor ADOLFO MORALES, cajemense ampliamente querido en nuestra comunidad, a quién no he visto en muchos años, con su característico estilo festivo, se presentó ante un columnista fuera de base, con su código que habitualmente nosotros utilizábamos para comunicarnos hace décadas. A saber: --Habla tu exincorregible amigo…

--¿El Profe Morales?—lo interrumpí al identificar su voz inconfundible…

--Exactamente. Quiero decirte que leí tu columna de hoy (ayer) y estoy totalmente de acuerdo con tu amigo de Hermosillo, el que te mandó el texto. Yo pienso igual, la vejez tiene grandes ventajas, el “Don” es una de ellas, pero hay otras, muchas más…

Salúdame a tu amigo y a ti te digo aquí estoy como siempre…

A mi amigo de Hermosillo, le digo: una muy estimada amiga mía, maestra, culta y mejor amiga, doña CUQUITA AMADO DE ARAIZA, coincide con los criterios del Profe y de mi cuate de la capital…

¡Larga vida para ellos!...

Y AL CIERRE DE ESTOS RUMBOS, llega un reporte de CIRO GÓMEZ LEYVA a través de su cuenta de twitter: “De última hora: con 6 votos a favor y 1 en contra, el TEPJF informa aprueba retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio”. Lo primero que se me ocurrió hacer fue ver la fecha: ¡falta mucho para el Día de los inocentes!...

