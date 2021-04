Después del primer efecto, a Félix Salgado Macedonio, ¿le ocurriría lo mismo que al compadre de Ruiz Cortines?

ME DICEN ALGUNOS ANALISTAS políticos que “mayo será un mes en llamas”.

Que será el mes de las definiciones electorales. Que terminado mayo, nada de lo que hayan logrado los candidatos cambiará en los cinco días restantes.

Alguno de mis interlocutores se abrió de capa para decir que esperaban alguna decisión pues el grupo participante, careció de un buen formato, la moderadora—me dicen— no estuvo a la altura de un buen debate y lo sobresaliente puede rescatarse de ese papelón que hizo ALFONSO DURAZO.

Ya lo presentíamos pero ver en video y en un debate tales carencias, de verdad que duele, suda uno pena ajena.

Por ejemplo, que no sabe improvisar y peor se ve y se escucha leyendo su participación. RICARDO BOURS y el Borrego GÁNDARA, bien. Tienen cancha y experiencia aunque yo coincido con los que opinan que prefirió “llevársela tranquilo”.

Conclusión: no se puede tomar una medida del primer debate entre los candidatos al Gobierno del Estado.

Pero el debate nos dejó una carcajada intensa de buen humor.

Tres niños—o un niño interpretando a tres candidatos—encarnaron a ERNESTO GÁNDARA, a RICARDO BOURS y ALFONSO DURAZO. Pero también interpretó al periodista LUIS ALBERTO MEDINA, de Proyecto Puente. La parodia fue lo mejor de ese día. Fue un trabajo artístico impresionante. Más tarde me enteré que el autor de este mensaje es JULIO VALENCIA, presentador de los Naranjeros, de Hermosillo, con colaboraciones en WINDSTAR GASOLINERAS, FANOR, UK, Rayos, Cimarrones, Fairplay, el Grinch, entre otros.

Ayer mismo contacté a varios amigos para pedirles su opinión. Todos coincidieron que la parodia fue fantástica. Cada interpretación se parecía al candidato seleccionado. Ricardo Bours, impecable; el Borrego, igual. Y aquí sí lució horrores el candidato interpretando a Durazo. Especialmente cuando el niño-actor dijo que su platillo favorito son las quesadillas pero sin queso. “En México no les ponemos queso y no tengo porque ponerles queso en Sonora”.

La entrada, magnífica, hizo reír mucho: “Soy Alfonsito”.

Seamos condescendientes: si el debate nos quedó a deber sería porque la campaña es muy corta y todo se hizo a las carreras. Para el segundo—si lo hubiera—las cosas saldrán mejor.

¿Y las municipales?

Me cuentan algunos colegas que en Hermosillo no levantan. No calientan.

TOÑO ASTIAZARÁN apela a su viejo juguete de las energías limpias ofertándolas a los votantes. No hay nada novedoso.

No hay ideas. El mismo cliché de toda la vida.

Toño ya no es un jovencito aunque es un “come-años”. El tiempo mata las neuronas y el ser humano va perdiendo facultades histriónicas que como todos sabemos es la materia prima de los políticos.

La alcaldesa CÉLIDA LÓPEZ no presenta nada nuevo. Pero como digo: las tendencias definitivas se harán presentes a finales de mayo. No antes.

Ayer un colega de Guaymas me decía que hay pesadumbre en el equipo de ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA, que no está levantando. Y en Morena ya están entrando en pánico por el daño que la guerra de SARA VALLE le está haciendo a la campaña de la candidata.

En Cajeme las campañas para la presidencia municipal, presentan cierto avance en los cuatro primeros lugares. Resalta, naturalmente, ANABEL ACOSTA ISLAS, cuyo fenómeno se define a través de antes y ahora. Es decir, los que la conocen de hace algunos años y los que la están conociendo ahora. Principalmente las nuevas generaciones de votantes.

Tengo, para mí, que las campañas van a tomar su paso a principios de mayo. Ya lo verá.

Y ya para terminar este segmento que debería de ser el del debate, repito que me quedo con “el niño maravilla”, él interpretó a cuatro— no tres como dije al principio—personajes: a Ricardo, a Gándara, a Durazo y a Luis Alberto Medina.

¡Qué barbaridad!

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME DECIRLO: MÁS ALLÁ de las especulaciones de cada quién sobre los orígenes que pudiera tener cada uno de los acontecimientos que el martes anterior conmovieron al país, más allá de si esto tiene o no sustento de veracidad, no hay duda de que para la opinión pública los resultados de votación del martes en tres casos distintos, fueron tres mandarrianazos contra el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR…

Y como lo afirma CARLOS LORET DE MOLA: perdió AMLO y esto no tiene vuelta de hoja… Y mire usted lo que son las cosas: por simple morbo político, el caso que más impacto no fue ciertamente el más importante sino el más escandaloso…

O sea, el de la ratificación del retiro de la candidatura a gobernador de Guerrero, de FÉLIX SALGADO MACEDONIO…

En este contexto, no faltaron ciudadanos adultos mayores que evocaran una vieja anécdota que, en mi caso personal, me contaron cuando era niño…

Claro que se la acomodaron a Salgado Macedonio, mientras que AMLO encarna al expresidente ADOLFO RUIZ CORTINES…

A nadie se le escapó que Félix Salgado se envalentonó cuando su amigo Andrés Manuel públicamente le dio su apoyo…

Junto con el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, exigieron que se eliminara al INE y pidieron juicio legal contra los consejeros de ese instituto…

Estaba tan desfasado, borracho de poder Macedonio, que amenazó con sitiar al INE y acabar con él…

Nunca pensó que podría pasar lo que pasó…

Y entonces alguien se acordó de la anécdota de Ruiz Cortines y sus compadres de Veracruz…

Antes de ser presidente, don Adolfo era famoso por sus larguísimas jugadas de dominó en el legendario Café La Catedral, en el Puerto de Veracruz. Allí jugaba a menudo con sus amigos y compadres. Con el tiempo, la política lo alejó de La Catedral. Ya en la presidencia, un día uno de sus compadres pidió una cita con él. Lo recibió amablemente con un abrazo y una amplia sonrisa…

Le explicó que un grupo de veracruzanos lo estaba impulsando para ser candidato de su pueblo. Ruiz Cortines, a quién se le acreditaban agilidad mental y habilidad en eso del engaño, le dijo que contara con su apoyo en forma irrestricta…

El compadre salió chiflando una tonadilla de moda y al llegar a su tierra convocó a sus simpatizantes a los que les compartió la “buena nueva”…

Se llegó el momento en que los sectores del partido postularían a sus candidatos y cuál no sería la sorpresa del compadre del presidente cuando ni siquiera fue mencionado…

Avergonzado pero también indignado, viajó a la Ciudad de México y de inmediato fue recibido por su compadre, el presidente de la República…

Antes de que abriera la boca, Ruiz Cortines, abrazo de por medio, le espetó: --¡Compadre, qué Chin… nos pusieron!...

¿Le habría dicho lo mismo López Obrador a Salgado Macedonio después de la paliza que les tundieron el martes?...

Y POR ÚLTIMO, HAGO PATENTE MI profundo pesar por el deceso de mi amigo, el Dr. ENRIQUE LIBORIO GUTIÉRREZ PÉREZ, acaecido la madrugada de ayer…

Liborio sufrió mucho en los últimos meses y aunque fue un hombre de temple, la devastación generada por enfermedad era dramáticamente visible en su semblante…

¡Dios te bendiga, querido amigo!...

Es todo.

Le abrazo.

