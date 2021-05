En tiempos de fin de pandemia, los rostros que nos son familiares se dejen ver de nuevo

SOY UN ASIDUO LECTOR DE VARIOS analistas políticos de cobertura nacional.

CARLOS LORET DE MOLA, mi favorito.

CIRO GÓMEZ LEYVA, en segundo lugar como columnista pero en primer lugar como titular de un programa de noticias. Yo no lo veo en Imagen Noticias de la Cadena de OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA. Solo en Radio Fórmula.

Un poco a JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA. Pero definitivamente, no me pierdo las intervenciones de RAFAEL CARDONA en el noticiario de la tarde de JOSÉ CÁRDENAS, ni al maestro ALFONSO ZÁRATE.

Y a los principales analistas financieros.

Yo leo y leo a este y aquel, siempre cuidándome de no ser subjetivo. De no caer en la especulación. Me gusta ser justo. Busco la objetividad ahí donde está.

Pero ¡por Dios! Que no resulta fácil.

Estamos viviendo una época muy desenfrenada.

Estamos siendo gobernados por un hombre que no busca lo mejor para todos sino lo peor para unos y lo mejor para otros. Nos ha dividido como pueblo y, peor aún: nos ha confrontado.

En medio de esta batahola, uno no sabe para dónde mirar en busca de auxilio.

¿Dónde está la verdad, quién posee la objetividad?

Honestamente, cada vez que me hago esta pregunta me contesto lo mismo:

Nadie tiene la verdad. Nadie tiene la objetividad.

Veo a uno y veo a los otros y lo que veo me resulta inquietante. Hay perversidad por todos lados.

Los casos de FÉLIX SALGADO MACEDONIO y RAÚL MORÓN, me siguen pareciendo la porquería más abominable de la política que ahora llaman Cuarta Transformación. El cinismo brilla a borbollones. Ya están de regreso los “Juanitos”. Y luego, el diputado que le tomó el pelo a CIRO GÓMEZ LEYVA.

Y el presidente AMLO insultando una y otra vez en la mañanera a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ya he dicho aquí que tengo amigos con los que ya me resulta muy complicado mantener una discusión en forma civilizada. No hay convicciones sino fanatismo. No hay sentido común.

¿Sabe usted que es lo que percibo en la actitud de algunos de esos interlocutores?

¡Sed de venganza!

Yo no puedo creer en la objetividad y menos en la neutralidad de quienes fueron acérrimos priístas en los mejores tiempos del PRI y hoy vociferan contra aquello de lo que se ufanaban. Me cuesta trabajo que estos perso najes a los que aprecio grandemente, puedan ser objetivos.

Total, la vida sigue su curso y creo que hay cosas más importantes por las cuales preocuparnos. Como la partida de amigos queridos y el vacío que van dejando en nuestro entorno.

En fin: así es la vida.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

DÉJEME CONTARLE: HAY UN PROGRAMA nuevo en la radio 99.3, del Grupo García de León, que se llama “Ponte Pilas” y lo conducen dos jóvenes, según me comentaba ayer LUIS FELIPE GARCÍA DE LEÓN, cuando me llamó para preguntarme quién le impuso a RAÚL ACOSTA TAPIA, el sobrenombre de “El Gato Volador”…

Relata Luis Felipe que en el programa de ayer, se discutía sobre la música que de niños cada quién gustaba escuchar… Alguno decía que “El Grillito Cantor”, otros que “Pedro Infante” o tal vez “Cepillín”, hasta que alguien mencionó a “El Gato Volador”… García de León terció agregando que él sabía que fue EDUARDO BOURS el que le puso a Raúl “Gato Volador”…

¡Y aquí es donde la puerca torció el rabo! Luis Felipe llamó por teléfono al exgobernador para preguntarle y este reviró: “Pregúntale a Rivas, él sabe quién fue”… Y yo le dije a García de León que fue Eduardo pero por una filtración del “Mijito” VICENTE TERÁN…

--De hecho, en la visita que el presidente VICENTE FOX hizo a Guaymas, cuando salían del hotel juntos, Eduardo vio que en la valla se encontraba Raúl Acosta y, para sorpresa de Fox, le gritó: “Ese mi Gato Volador”!...

Como verá usted, señor mío, para estar todavía en pandemia, no está mal…

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUÉ VAMOS A GALOPAR! Debido a la abundante cantidad de candidatos que andan en activo, resulta difícil manejar la agenda de cada quién…

De hecho, en mi caso, solo me llega información de ANABEL ACOSTA ISLAS gracias a la diligente labor de la jefa de Prensa, MARY VERDUGO ROSS…

Así fue como me enteré—vi las fotos, buenísimas por cierto—que la candidata aliancista a la alcaldía de Cajeme, se reunió con mujeres de la sociedad civil y le fue muy requetebién…

También enviaron información del equipo de comunicación del candidato a la presidencia municipal de Etchojoa por la alianza PRI, PAN y PRD, RAMÓN GUADALUPE PALACIOS, en cuyas imágenes se observan eventos muy concurridos…

¿JAVIER LAMARQUE CANO?... No pude contactarlo ayer…

De RODRIGO BOURS supe que recorrió un tianguis acompañado de su hermano el exgobernador Eduardo Bours…

Los candidatos y las candidatas están trabajando, hacen lo que se tiene qué hacer y el 6 de junio se sabrá de que cuero salieron más correas…

Y MÁS DE LO MISMO: EN UNA PLÁTICA entre cuates se registró un interesante debate, o más bien, discusión… Todo empezó cuando uno de los presentes lanzó la pregunta: ¿Por qué ahora hay tantos candidatos y antes no los había?....

Cada uno fue dando su punto de vista hasta que uno casi al final, dio en el clavo: “porque ahora hay redes sociales y cualquiera se lanza de candidato a muy bajo precio”… Pues sí, verdad de verdades…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer en charla telefónica con BULMARO PACHECO, lamentábamos la pérdida de nuestro común amigo el ginecólogo ENRIQUE LIBORIO GUTIÉRREZ PÉREZ…

Liborio era un gran tipo, siempre festivo, cordial, amigable y servicial…. Solíamos reunirnos con cierta regularidad en algún lugar del Mayo o del Yaqui…

A veces, en casa de RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, en Huatabampo, si no es que en Huatabampito, allá en los mariscos de Enrique…

Otras veces en Cajeme, y de cuando en cuando allá en Esperanza…

Sin Liborio, nada será igual en nuestras reuniones futuras… Digo, si las hubiera… De verdad me dolió, me duele muchísimo el deceso de mi amigo…

¡RECÓRCHOLIS! PUES VAYA que levantó ampolla el comentario sobre las ventajas de envejecer y todas esas cosas…

Hubo algunas llamadas el mero día de la aparición pública de este tema y el miércoles el Dr. LUIS MANUEL MEZA LÓPEZ, un muy estimado amigo, me envió la siguiente reflexión:

“A propósito de lo que comentaste en tu columna, lo importante es la actitud, te podrán decir Don Mario, que sea por respeto a los conocimientos que has adquirido con la vida, un abrazo mi estimado Mario”…

Espléndida reflexión Manuel…

¡EUREKA! LLEGÓ MATERIAL literario. Terminando aquí la chamba del día, pasaré a recoger los libros de Tufesa… Ya le contaré…

Es todo.

Le abrazo.

