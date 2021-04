Inician campañas diputados; MC, al frente en el sur

Este domingo iniciaron campañas para diputados federales, desde mi punto de vista, por perfiles, ser gente sin partido e identificados con actividades agropecuarias, arrancan al frente los candidatos de MC; Daniel Baranzini, por IV; Eduardo Flores por el VI y Javier Ruiz VII, y esto significa un apoyo adicional al candidato a la Gubernatura, Ricardo Bours. Baranzini, va por el Distrito que incluye el mayor número de municipios, 41, la mayoría relacionadas con la actividad ganadera, en la que él está plenamente identificado, fue candidato a dirigir la UGRS, todos sabemos lo que pasó, al margen de esto, ha resultado un buen operador y ha realizado buenos amarres a favor de su candidatura y la de Ricardo. Eduardo Flores, productor, un luchador de causas del sector, No al Novillo de corazón, va con todo el apoyo del DRRY, de quien el miembro del Consejo, y que ha tenido puertas abiertas para todos los candidatos, pero ante las políticas para el Campo de AMLO; casi un 60 por ciento programas y apoyos eliminados al sector, el reciente amague de expropiar a productores ¿Quién fregados va a votar por MORENA? Sin olvidar el pésimo trabajo del diputado, Javier Lamarque, que no hizo nada por Cajeme, ni por el sector agropecuario, la principal actividad del sur, como tampoco olvidar aquella propuesta del impuesto al agua, gran malestar generó entre productores, quedará en nuestro recuerdo aquella inolvidable zarandeada que le pegó “Kily” Cruz (QEPD) cuando le señaló “¡Qué te hemos hecho, recibes un sueldo, trabaja por nosotros!”, obvio nunca hizo nada. No tengo nada contra el candidato de la Alianza, Omar Guillén, fue una cuota de Juan Leyva, buen funcionario en la Secretaría de Economía, solo una parte de ALCANO la que pueda controlar, Leyva, está con él; DRRY, la Cajeme, Yaqui, demás organizaciones agrícolas, incluidas del sector social, UGOCP, Acuícolas del Profe Castro Cossío, están con Eduardo Flores ¿Morena? el que vaya, solo una elección de estado, compra y coacción de votos podrá hacer algo, está perdida la elección. Javier Ruiz, buen productor, una nueva figura, con el apoyo de sectores, no tengo nada contra, Próspero Ibarra, pero ya fue todo, es más de lo mismo, exalcalde, exdiputado local, exdiputado federal, perdió en el 2018, igual que, Omar Guillén, los mismos de siempre de esa cuestionada alianza PRIAN, que no comparto, mientras que de MC los del sur son productores sin partido, alianza con la sociedad.

PREOCUPACIÓN E INCERTIDUMBRE

Me sumo a la preocupación de Ricardo Bours, y no tanto como candidato, y del dirigente de AOASS, Álvaro Bours, por lo expresado esta semana por AMLO en una de sus mañaneras, que con el asunto del “Pacto Social” con los Yaquis, vuelve el espectro de una expropiación como la que hizo, Luis Echeverría, en 1976, que lastimó a cientos de familias, afectó patrimonios, estado de derecho, producción, actividad económica. Dijo que el presidente, que no había que preocuparse, que no se afectaría al sector ejidal, social ¿Entonces a quién? no hizo referencia a tranquilidad del sector privado, del que produce, entonces ¿Le creemos? Habló también AMLO; y funcionarios de la SEDATU de “terrenos nacionales” ¿Cuáles? La tierra es la misma ¿A qué se refiere? Los productores rurales están en regla ¿Qué quieren revisar? ¿Por qué ese afán de repartir tierras? ¿Justicia a los Yaquis? ¿Se siente AMLO, Lázaro Cárdenas o qué? En serio, que intranquilidad para familias del Yaqui y Mayo, este tema que trae AMLO, a quien poco le importa el Estado de Derecho, más que todo lo que decida el pueblo a “mano alzada”. Lo que es un hecho, es que miembros de la Tribu Yaqui y de la Tribu Mayo, junto con pseudo líderes, ya se están frotando las manos, espero que AMLO no se atreva, pero de que se trae algo se lo trae, ahí vendrá el ramalazo, no sé si antes o después de las elecciones, dependerá de lo desesperado que ande previo al 6 de junio; la pandemia y sus muertos, pérdida de millones de empleos, no hay medicinas, no hay esto, no hay del otro, destrucción de organismos, instituciones, división, polarización, todo esto incidirá en elección, y MORENA a la baja. Por eso importante hoy que inicia campaña de diputados federales, arrebatarle los 7 escaños a MORENA en Sonora, urgen contrapesos, se está acabando el país este presidente que quiere una “Sociedad igualitaria” que no es otra que seguir creando más pobres, 13 millones han crecido en su administración. ¿Qué significa esto? Un estado subsidiario, que todos dependan de AMLO, y sus tarjetas y programas clientelares para control político, y ojo con el poder que le está dando al Ejército, su brazo armado para frenar rebeliones.

RICARDO, ISSSTESON

El candidato de MC, Ricardo Bours, señaló esta semana que hay que rescatar a esta dependencia, buscar los mecanismos para estabilizar sus finanzas, y dijo algo cierto, y que comentamos en su momento varias veces. No fue problema de exdirectores, de hecho, Enrique Clausen, y Pedro Contreras, hicieron lo que pudieron, el problema, lo dijo Ricardo, es que, durante 6 años, en el sexenio de Padrés, no se depositó un peso de los trabajadores para el Fondo de Pensiones, y fue cierto, como también, Tere Lizárraga, omisa, y haber renunciado. Así como la ven, los secretarios de Hacienda, Alejandro López Caballero y Carlos Villalobos, nunca depositaron la parte que le correspondía al trabajador, y hoy las consecuencias y va para largo, y menos mal que la SCJN tuvo un fallo a favor de la institución, que si no, era la quiebra. Ricardo, como empresario y financiero, tiene empresa que dio asesoría a gobiernos de; Coahuila y Nuevo León, en este tema, tiene esquema y propuesta de resolución que vaya resolviendo paulatinamente este problema. Por cierto, anduvo Ricardo por Cananea, y recogió demandas, unas sensibles, dos años sin creación una nueva empresa, todo es minería, y el hecho de que pacientes tengan que ir a Agua Prieta, sobre todo a sanar embarazadas, y reiteró el reducir el impuesto a nóminas para generar inversión, empleo, en municipios fronterizos, y reiteró fondo de capital de riesgo para apoyar emprendedores. Sostuvo reuniones en la capital, visitó colonias, jóvenes, mujeres, sobre todo, testigo de un buen programa que se ha implementado en Hermosillo, “círculos ciudadanos” de ahí de las colonias, surgirán los regidores que acompañarán a David Figueroa… y no de cuotas como será en el PRIAN, que ya tiene candidato, Antonio Astiazarán, solo falta que entre a las oficinas del PRI para que lo reciban, aunque con risa fingida, Ernesto De Lucas e Iris Sánchez. Por cierto, vaya que no se calla nada, Ricardo, cuando no tienes cola que te pisen y la información y autoridad para decirlo, ante la situación de Cajeme, que gobernó, al igual que su padre Don Javier (QEPD) y pionero de obras importantes, al señalar que el alcalde que más ha recibido recursos y más ha ¡robado! (así literal) lo ha sido, Rogelio Díaz Brown… de pena y vergüenza esto para el “Roger”, aunque de seguro le vale.

ERNESTO

El candidato de la Alianza, Ernesto Gándara, ha estado presentando propuestas para la reactivación económica, todas interesantes, para apoyar; jóvenes, mujeres, micro y Pymes, pago de energía, aplicaciones, seguro social, durante algunos meses, un apoyo mientras buscan trabajo. Como lo dije, bien, buena idea y propuesta de Ernesto, de buena fe ¿Pero dinero de dónde? Este año hay un presupuesto que termina en diciembre, estos dos últimos años el Presupuesto de Sonora, ha disminuido con AMLO en términos reales, y en sí a todas las entidades del país, todo para programas clientelares y entrega de dinero directo a la gente. Sonora, con casi 2 mil millones menos, Jalisco 4 mil millones, Nuevo León, 9 mil millones, para darnos una idea lo que está pasando con finanzas de gobiernos, y si no creen, solo es cuestión de checar con el secretario de Hacienda, Raúl Navarro y el tesorero Daniel Galindo, si ahorita, este año, son viables propuestas, serían interesantes sus respuestas. El secretario de Economía, Jorge Vidal, lo sabe por eso importante su gestión de llegada de nuevas empresas, los anuncios que dio la señora gobernadora Claudia Pavlovich, las instrucciones de creación de Fondos, a través de FIDESON… y se agotaron, y no hubo más, y menos sin el apoyo del Gobierno Federal. ¿A qué quiero llegar? Cautela en ofrecimientos, se está prometiendo y falta ver cómo quedará la composición de la Cámara de Diputados, federal, estatal, y como recibirá el gobernador electo las finanzas; ADEFAS, deuda a corto, mediano y largo plazo, con bancos, deuda a proveedores, etc… Ernesto, trae y presenta una propuesta diaria, que bueno, no la cuestiono, Ricardo, también, pero más cauteloso, pero en fin, estamos en campaña, cada quien su estrategia, no soy financiero, pero veo cómo están las cosas en el estado, país, municipios y me pregunto, con un presidente centralista de recursos, y ante tanta promesa de candidatos a puestos de elección popular ¿De dónde el dinero para sus promesas? Ahí se las dejo.

ALFONSO

Una joya lo declarado en el Mayo por el candidato de MORENA, Alfonso Durazo, en cuanto a reactivación económica del sector agropecuario, ante la sequía que hay, falta de lluvias, escurrimientos, presas casi secas, pues que él ya tiene todo arreglado, hizo gestiones, y habrá segundos cultivos todos los años ¿? Algunos aplausos donde lo dijo, obvio aprovechando ignorancia de la gente, pero ahora resulta que nos resultó “chamán” o hizo algún Pacto con “Tlaloc”, porque el que llueva no es una cuestión de gestión ante CONAGUA, decreto, es cuestión climática y que en los veranos se formen depresiones, huracanes, etc… en el Pacífico que deriven en lluvias en entidades. Preocupante que un candidato no conozca temas vitales, no le den tarjetas, lo que mostró es un total desconocimiento del principal problema económico del sur, el agua, el otro es la seguridad, perdón, la inseguridad, de la que él es corresponsable. No me imagino diciendo esta barbaridad en UCAMAYO, en oficinas de AOASS; o en el DRRY, a, Alfonso, y la reacción de directivos y consejeros, peor como cuando se presentó con Javier Lamarque. De hecho, en reunión de semana pasada en el DRRY, Miguel Anzaldo, pronosticó, que, si este verano no llueve, para el ciclo 2021-2022, en el Yaqui se dejarían de sembrar ¡80! mil hectáreas, y ya mejor ni decir lo que sucedería en el Mayo, que este ciclo, 30 mil hectáreas menos. Así que ahí para que vayan valorando; Ricardo Bours, Ernesto Gándara, este panorama, y problema que se viene para el siguiente sexenio, si no hay agua, y súmenle si AMLO se anima a invadir tierras. Y en Puerto Peñasco, otra joyita que se aventó, Durazo, ante un auditorio que se estaba durmiendo, debe checar sus tiempos, más de una hora hablando, enfada y da sueño, más con promesas dudosas de cumplir. Pues resulta que se comprometió a construir una Marina, ¿Qué no sabe qué se iba a construir un Home Port? ¿Qué está en litigio? ¿No le tarjetearon que padresistas y panistas del Gobierno de Padrés, que ahora andan con él, se robaron el dinero? No le pasan tarjetas pues, por eso tantos desbarres, y a mejor ni decir, según él que estamos a punto de “importar coyotas y tortillas de harina sobaqueras” este es el arraigado candidato de MORENA, que nos quiere gobernar.

TRAGEDIA

La semana pasada ocurrió una tragedia, murieron integrantes de las familias; Ruiz Tapia, Laborín Tapia, Ciscomani, y de pilotos, en avión al despegar con destino final en Arizona, no llegaron, Dios dispuso otra cosa. Esto me hizo recordar tragedia personal, hace 44 años murieron mis padres en caída de avión, como también recordé otras tragedias que enlutaron a queridas familias, el incendio en el Hotel Pioneer, murieron varias familias; Antillón, Soto, Aguilar, entre otros; el accidente de las familias; Seldner, Gutiérrez, Castellanos, Ciscomani, Uribe, Zaragoza, entre otras. Me pregunté aquella ocasión y hoy ¿Por qué? inescrutables son los designios de Dios, nadie sabemos el día, ni la hora, en que partiremos al encuentro con el Padre, pero duele, es la condición humana, cuando vemos o somos testigos de hechos como estos. Entiendo cómo se sienten ¿Pero saben qué? Saldrán adelante, las familias precitadas, quienes quedaron en orfandad, salieron adelante, y los hijos que hoy han quedado en la misma situación, saldrán adelante, Enrique, igual, la esposa de Leo, hay familia y está la mano de Dios. ¿El viaje a Arizona? Pues creo que se dio en el marco de lo que están haciendo muchas familias, amigos, ante el pésimo programa de vacunación del Gobierno de México y calidad de vacunas, muchos han decidido, por vuelos privados o comerciales, irse a vacunar a EUA, pero para estas familias, Dios, había dispuesto llevarlos con él, duro entenderlo, repito, nuestra condición humana. Vaya mi solidaridad con ellos, familias queridas, mucha fe, resignación, saldrán adelante, y que semana para el secretario de Economía, Jorge Vidal, perdió un subsecretario, Leo Ciscomani, y Enrique Ruiz, otro eficiente funcionario de su equipo, su esposa perdió la vida en el mismo accidente.

SARA VALLE

Yo no sé quién asesore a la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, pero vaya manera tan sutil, vía video, de dos minutos, de decir y confirmar que no hizo nada, ni tapó baches, porque la mayor parte del dinero lo usó AMLO para sus programas clientelares. Que lo poco que tuvo lo utilizó para pagar deudas de administraciones anteriores, pero que dejará cimientos para un mejor futuro, y los únicos cimientos que se ven son las nuevas casas de funcionarios y el crecimiento del crimen organizado.

CAJEME

13 feminicidios, en el mes de la mujer y más de 50 asesinatos ¿Con cuántos cerrará en septiembre, cuando entregue, la administración de Sergio Pablo Mariscal? ¿Ciudadanía va a votar por MORENA?.