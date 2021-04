Por su cobardía, hay diputados que ofenden a Sonora

AYER domingo arrancaron las campañas por las diputaciones federales. En Sonora son siete. La trascendencia de una o un diputado federal, además de legislar para todo el país, estriba en que su voto es determinante en el tema presupuestal. Es decir, la Ley faculta a nuestros representantes en la Cámara de los Diputados para levantar la mano y solicitar la reorientación de recursos públicos a favor de una determinada región. Las y los diputados sonorenses, afines a MORENA, no fueron capaces de oponerse -o cuando menos dejar constancia de ello-, a la tijera aplicada desde Palacio Nacional a fondos con los que los sonorenses contábamos para atender exigencias de la población. Bajo el pretexto de “combatir la corrupción”, la “cuatroté” desapareció el Fondo Minero, redujo en dos mil millones de pesos la obra pública programada en 2019 y 2020, desapareció las estancias infantiles, desapareció el fondo para atender a víctimas de la violencia, redujo el flujo de medicinas para enfermos terminales, quitó los recursos con que los ayuntamientos contaban para adquirir equipo y combatir la inseguridad. Y hay más. El caso es que ni Manuel de Jesús Baldenebro, Lorenia Valles Sampedro, Wendy Briseño, Heriberto Aguilar, Javier Lamarque Cano e Hildelisa González, todos ellos diputados federales afines a MORENA, movieron un dedo a favor de su Estado ni de su gente. Aún así, buscan ser reelectos en sus cargos el próximo seis de junio. El cinismo es una bofetada en el rostro de los ciudadanos perjudicados por su abyección a la “cuatroté” y su cobardía por tratar de defender lo indefendible, incluida la lucha de las mujeres en este país, ante el pronunciado desdén que han recibido de parte del presidente de la República. Pero bueno, su soberbia les garantiza mentalmente la seguridad de que ni siquiera necesitan hacer campaña para reiterar su triunfo, “porque le queda cuerda al tsunami lópezobradorista”, luego de la aplastante victoria del 2018. Ya se verá. La encuesta real, será el día de los comicios. EN EL PAQUETE DE nuevos candidatos a diputados federales, en este “arranque” destacan dos por sus características de ser voces “ciudadanas” y no depender exactamente de los intereses partidistas, dos: Carmen Palacios, candidata de Movimiento Ciudadano a la diputación federal por el V Distrito con cabecera en el sur de Hermosillo y Arturo Fernández Díaz González, candidato de la alianza “VaXSonora” a la diputación federal por el III Distrito con cabecera en el norte de Hermosillo… Ambos son personalidades reconocidas por su presencia y liderazgo… Ambos destacarán en las próximas semanas, no lo dude… Carmen se ha distinguido por su participación en campañas de donación de órganos y en varias más y Arturo, surgió de las filas de la Coparmex-Sonora… Hay qué establecer que no se puede esperar mucho de algunas candidatas y candidatos de los partidos tradicionales, toda vez son “canicas muy cascadas” y su condición es “colgarse” de quienes encabezan las fórmulas… Daniel Baranzini, quien de manera muy romántica trató de ser presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, buscará el voto popular por el V Distrito con cabecera en Guaymas, abrazado por 41 municipios más… Daniel va por Movimiento Ciudadano, aunque hubiese querido representar a MORENA… EN LAS DIPUTACIONES locales que buscará MORENA en esta contienda, destaca el pago por los servicios prestados a Jacobo Mendoza, (que buscará representar al octavo distrito, de Hermosillo) el “derecho de sangre” implantado por el delegado Jorge Taddei al lograr que su hija Ivanna Celeste busque también una diputación por el Distrito XI; Bernardette Ruiz (VI Distrito) es un gran logro de su comadre Célida López Cárdenas y Armando Moreno Soto (Distrito IX), a quien habrá que reconocerle su congruencia ideológica, pues desde que era un adolescente ha caminado con la hoz y el martillo bajo el brazo… Tendrán en Karina Zárate, Ely Sallard, Alejandra López Noriega y Manuel Puebla, entre otros, a sus adversarios más serios, con la enorme ventaja de llevar en la frente los logotipos del PRI y del PAN. ANA GABRIELA Guevara se movió –una vez más- bien… Dentro de la derrota ha sabido negociar… Su hermana Azalia quedó como candidata a la diputación local por uno de los distritos de Nogales… Asimismo, la suplente de Ana en la diputación federal, su gran amiga, buscará de nuevo llegar pero ahora buscando el voto. EN HERMOSILLO, “algo” impidió que Tirso Amante fuera candidato a diputado local y tuvo que conformarse con una suplencia dentro de MORENA… Tirso es nieto del doctor Ramón Ángel Amante Echeverría, ya fallecido, quien fuera senador de la República y presidente municipal de Hermosillo… De aquellos priístas de recias convicciones y gran defensa de sus principios.

NO CABE LA MENOR de las dudas de que suceda lo que suceda, los feroces ataques del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en contra de la candidata a la gubernatura de su mismo partido, María Eugenia Campos, harán que esta mujer crezca mucho más en las preferencias electorales… Como se sabe, la justicia chihuahuense vinculó a proceso a “Maru” por delitos tales como verse “beneficiada” de dinero público surgido de la corrupción del exgobernador César Duarte Jacquez… Por cierto, este fin de semana, cuando la también presidenta municipal de Chihuahua, la capital, ofreció una rueda de prensa para establecer que sus derechos políticos no se habían tocado, a su lado estaba el hermosillense Luis Serrato Castell… Un experimentado panista con operatividad nacional, probada.

Fuente: Francisco Ruiz Quirrín