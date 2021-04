Ayer se “cayó” el sistema en el Instituto Estatal Electoral: cuidado, no vaya a ser la de malas

SE LA DEDICO TODA A ÉL, COMO UN SANGRIENTO refrito histórico producto de la desesperación.

Todo por el maldito rating.

En este momento, caro lector, CARLOS LORET DE MOLA es el hombre más feliz del planeta.

Y no le falta razón. No todos los días el presidente de la República le dedica toda la mañanera a un periodista que, en efecto, es famoso, es un excelente comunicador, es valiente y sabe pedir perdón cuando se equivoca, pero a fin de cuentas, es un desempleado de la gran casa editorial en la que trabajó por décadas, y actualmente apenas tiene ingresos para sobrellevar su crisis económica personal.

Por eso, digo: aún con el rating por los suelos, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es un presidente poderoso, muy popular, que por el solo hecho de ocuparse por tanto tiempo a través de sus plataformas televisivas, de una persona, levantó los puntos de rating de Loret y al mismo tiempo los suyos. Claro: Loret no la dejó pasar.

Ayer mismo rememoró el incidente de hace 16 años. Se equivocó, lo reconoce. Desde su estudio de Televisa, no fue capaz de percibir que lo que le estaban comunicando era un montaje urdido por GENARO GARCÍA LUNA, a la sazón secretario de Seguridad Pública Federal, lo que puso en jaque, como era de esperarse, a los ejecutivos de la empresa de EMILIO AZCÁRRAGA JEAN.

Mucho se habló en su momento de este affaire. Y todos entendimos que el joven periodista había sido sorprendido. Y comprendimos que, como cualquier ser humano, Loret se fue con la finta.

Le recuerdo con meridiana claridad: un Loret demacrado apareció a cuadro. Suplicó perdón a su auditorio.

Se equivocó y estaba avergonzado. De todos los confines del país, llegaron a Televisa expresiones de apoyo al popular comunicador.

Por su parte, el gran culpable, el verdadero villano de aquel engaño al país, Genaro García Luna, se pertrechó en las luchadoras contra el secuestro, principalmente doña ISABEL MIRANDA DE WALLACE, su admiradora, su defensora y hoy remando contra la corriente en un Gobierno que odia al ex -encargado de la seguridad en el sexenio de FELIPE CALDERÓN.

La gran canallada la cometió García Luna, con la complicidad de un reportero de Televisa. Pero, bueno, esto es otra historia.

Tengo, para mí, que lo interesante es lo del rating. En estos momentos, diversos medios y columnistas se están ocupando del tema, el del rating.

De hecho, describen a un AMLO obsesionado con el rating. Otro, se refiere a “la adicción de AMLO por el rating”. Por eso le dedicó prácticamente toda la mañanera a Loret. Y por eso, Loret está feliz y el presidente también.

A López Obrador le fallaron los cálculos. Las mañaneras dejaron ser una atracción televisiva. Todo el glamour que rodeaba a este reality show, se fue desvaneciendo en la medida en que las promesas y las afirmaciones del presidente, caían por tierra.

Cientos, miles de mentiras se han acumulado en las mañaneras en lo que va del sexenio.

Día tras día, relata CIRO GÓMEZ LEYVA, el rating desciende. Va a la baja. De ahí la desesperación. No hay un asesor que tenga la fórmula salvadora.

El espectáculo aburre. Los mismos clichés, los mismos chistes, que por cierto nunca fueron propios, sino bastante trillados en tiempos pasados. Aquello de “me canso ganso”, dejó de provocar risas.

Todas estas expresiones pasaron a generar irritación, sobre todo a partir de que su mitomanía quedó en evidencia.

Grave situación en un país con tantos problemas y cuyos habitantes, hartos de los gobiernos corruptos, se abrazaron de un leño ardiendo en medio de su angustia.

Y grave que un presidente, fuera de control ante la caída de su rating, apela a desempolvar historias viejas ya esclarecidas, para fincarle a otros la culpa de lo que está pasando. O cuando menos para desviar la atención. Así las cosas, pues.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ Y AHORA, LAS PLURIS LOCALES, ese tremendo dolor de cabeza de los partidos políticos. Aunque bien vistas las cosas, sirven también para apasiguarle las calenturas a algún pretencioso que insiste en reelegirse, muy a pesar de que a nivel nacional está muy mal evaluado….

Tanto así, que está entre los más malos...

Pero no crea que esto que le platico ocurre en un solo partido. En realidad es un dolor de colectivo de cabeza para los partidos…

Ya vio usted lo que tuvo que hacer Morena: poner en primer lugar como diputada plurinominal, nada menos que a la primera dama de Cajeme…

Todos sabíamos que la señora MARGARITA VÉLEZ DE MARISCAL quería ser candidata a presidenta municipal…

Era público y notorio que esa era su meta, su sueño…

¿Por qué no fue ella?... ¿Acaso porque había compromiso con JAVIER LAMARQUE?... Pues quién sabe…

Si fue por eso, el premio de consolación fue enorme, y no quisiera decir que inmerecido porque siento respeto por las damas,…

Pero, la verdad sea dicha, doña Margarita no ha hecho méritos políticos no ha ocupado cargos públicos, no se le reconocen labores altruistas, y como titular del DIF, bueno, se supone que es un cargo honorífico en el que no devenga un salario…

Al menos esto se decía antes…

En serio: las primeras damas no deberían estar en las listas plurinominales…

¿Con qué antecedentes políticos?...

Allá Morena y sus malos negocios…

Habrá broncas, no crea usted…

Lo apuesto tronchado…

Lo cierto es que en tratándose de Morena, no hubo sorpresa alguna…

Tal vez en Bácum, donde no fue quien se esperaba, lo que confirma la tesis de que en Morena se reciclaron las vicios del viejo PRI…

En Cajeme siempre estuvo presente el nombre de JAVIER LAMARQUE, incluso, cuando el de ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, empezó a sonar fuerte, con tal insistencia, que muchos estaban convencidos que él podría ser…

No fue Andrés, pues, fue el que quisieron que fuera en Palacio Nacional…

Ahora vendrán otros acontecimientos y Salas dará de qué hablar…

No sé si a usted le parecerá sorpresivo, a mí no tanto, que CUAUHTÉMOC GALINDO DELGADO no haya sido el candidato de Morena en Nogales…

Pelillos a la mar, pues no es para tanto…

En Etchojoa, fue quien estuvo en la primera línea desde el rpincipio: el actual alcalde JUDAS TADEO MENDÍVIL, y es el mismo caso de Hermosillo, donde la alcaldesa CÉLIDA LÓPEZ va por la reelección…

O sea, que nada nuevo brilla bajo el sol…

A PROPÓSITO, AYER A MEDIA tarde me enteré que el Instituto Estatal Electoral se quedó sin sistema, de modo que hasta el cierre de estos Rumbos no había información nueva…

Ni registro de candidatos y candidatas…

--¿Cómo que se cayó el sistema del Instituto?—pregunté, desconfiado, por aquello de que el especialista en “caída de sistemas” es uno de los peces gordos de este sexenio…

Mire usted: es muy poco tiempo el que falta para que esto termine y sean elegidos los nuevos alcaldes, los nuevos diputados locales y federales y, naturalmente, la joya de la corona, el nuevo Gobernador de Sonora…

Usted estará de acuerdo en que la atención se concentra en algunas presidencias municipales y, claro, en la elección de Gobernador…

Insisto: hay solo tres candidatos reales a la Gubernatura; RICARDO BOURS CASTELO, ERNESTO GÁNDARA y ALFONSO DURAZO…

¿Las alcaldías más codiciadas?...

Cajeme, Hermosillo, Nogales y Navojoa…

Es todo.

