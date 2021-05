El Foro Agrario de la CNC de Sonora, fue un gran éxito y tuvo de pluralidad y emoción, como en otros tiempos

CERRÓ LA SEMANA POLÍTICAMENTE más intensa de todas las que llevamos en las campañas político-electorales para dirimir los cargos de elección que estarán en disputa el venidero 6 de junio de este 2021.

Intensa y emotiva la semana que se nos fue, evocando al historiador BULMARO PACHECO en sus crónicas sobre “El Huatabampo que se nos fue,” que tanto gustó a los lectores de su leída colaboración en TRIBUNA DEL YAQUI.

Pues sí, cerró con broche de oro y el cierre fue, justamente, en un lugar tan emblemático para el Valle del Yaqui, como lo es el Distrito de Riego del Río Yaqui.

Déjeme contarle que, de acuerdo con opiniones recogidas por el columnista, este evento denominado Foro Agrario, tuvo de todo como es común que ocurra en un acto tan plural y diverso ideológicamente hablando.

Por ejemplo, es cierto que los aliancistas se pusieron de acuerdo para ir juntos y sin rispideces en la contienda, pero también es por esa pluralidad que a eventos como el de ayer en el Distrito de Riego, asisten izquierdistas—tirando a socialistas marxistas- leninistas- como MIGUEL ÁNGEL CASTRO COSÍO, cuyo discurso me dicen, hay que decir que estaba haciendo falta un texto y una voz incendiaria como lo que se escuchó ayer con Castro Cosío.

Se fue durísimo contra el Gobierno de la Cuatroté y esto fue muy del agrado del respetable.

Acá, entre nos, le voy a contar algo: ayer cuando me levanté de la cama, no me sentí en condiciones de salir a la calle. Pero a media mañana me llamó por teléfono mi amigo entrañable y además compadre, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PINEDA, uno de los mejores alcaldes que ha tenido el municipio de Bácum.

No hubo manera de negarme, vino exprofeso de Hermosillo a verme y a enterarse de mi salud y no era cosa de ponerme los moños.

---¡Ándale, compadrito, levántate y vámonos a recorrer el valle, a platicar y tomarnos un café caminero!

Y hacia el valle nos fuimos. Dimos algunas vueltas y fue entonces que se nos ocurrió— estamos en el sexenio de las ocurrencias, acuérdese usted—caer en el Foro Agrario organizado por la CNC de RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, si bien, coordinado por un veterano en estos menesteres que es el caso de JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS.

Nos estacionamos a discreta distancia para ver y escuchar los discursos, aunque la verdad es que no escuchábamos bien. Magnífica concurrencia y más impresionante se veía el acto desde la calle 200 con los autos estacionados que le daban vuelta al cuadrangular que rodea la Palapa del Distrito.

A la distancia, observé tomándose la foto a JULIÁN LUZANILLA, su amiga CLAUDIA RUIZ MASSIEU, BEATRIZ PAREDES RANGEL, también su amiga y su jefa en varias comisiones que ha tenido que desempeñar el cajemense; enseguida, la mejor amiga que tiene Beatriz en Sonora, CHAYITO OROZ IBARRA.

Desde mi asiento en el auto de mi compadre, observé a varios candidatos aliancistas del sur de Sonora. A saber: de Etchojoa, RAMÓN GUADALUPE PALACIOS CARRAZCO; de Álamos, a VÍCTOR MANUEL BALDERRAMA; de San Ignacio Río Muerto, a GILBERTO VARA LÓPEZ, A cuyo hermano CARLOS, tuve el gusto de conocer hace algunos años, durante una campaña en la que él era candidato.

Y la guapa maestra de Benito Juárez, ADRIANA, que va por la buena, y en esto yo estoy de acuerdo.

La verdad sea dicha, la de ayer fue una pequeña cumbre de candidatos atendiendo como Dios manda a sus celebridades que llegaron del centro del país.

No escapó a nuestro campo de visión, el despliegue de simpatía de la candidata aliancista a la alcaldía de Cajeme, ANABEL ACOSTA ISLAS.

Derrocha cordialidad y entusiasmo y buena vibra esta joven mujer política que sin duda está llamada a ser una de las figuras más importantes en la política sonorense. Por lo pronto, fue senadora de la República por más de cuatro años.

No hay que perderle huella, caro lector. Con ERNESTO GÁNDARA, El Borrego, arribó el legendario cenecista IGNACIO MARTÍNEZ TADEO, el dirigente del PRI estatal, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS y algunos otros de su equipo. Hubo una mesa para ellos, a la que se sentaron BEATRIZ PAREDES, ANABEL ACOSTA, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, ERNESTO GÁNDARA, EL PATO DE LUCAS, RODOLFO JORDÁN, JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, JOSÉ RAMÍ- REZ BOBADILLA, líder estatal del PRD.

Algo muy chistoso deben haber estado platicando pues todos sonríen a mandíbula abierta.

Otros candidatos que detecté a la distancia: desde luego, todos los candidatos aliancistas de Cajeme: CHABETO PLASCENCIA OSUNA, que va por una local, y OMAR (¿Quién será este tipo?) GUILLÉN PARTIDA, mientras que por el PRD únicamente, por Guaymas, JESÚS (EL NEGRO) SALDAÑA, POR PRI, ADRIA FLORES SOTO. Por el PRD, REYNALDO REDRIGUEA, para diputado local por Empalme. Naturalmente, por ahí, con bajo perfil, “una gloria del pasado”, JUAN LEYVA MENDÍVIL, mientras que, a corta distancia, se alcanza a ver RAÚL ACOSTA TAPIA. Otra candidata, esta por el PAN, ALMA VALDEZ, muy cerca, ROBERTO ESCALANTE, hijo de mi entrañable e inolvidable amiga, ALEJANDRA PERAZA RUVALCABA.

Hablaba yo de que Castro Cosío, el de Cajeme no el candidato a gobernador en BCS, se fue a fondo contra la cuarta transformación. De entrada, dijo lo que ciertamente todos sabemos, que el Gobierno de LÓPEZ OBRADOR, no solo le falló a la gente que produce, si no que traicionó su propia palabra y, bueno, fue el discurso más fuerte del evento. Bien Miguel Ángel.

En algún me pareció ver las inconfundibles presencias de GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA Y DEL DR. SALVADOR ICEDO, director del Hospital General de Obregón, amigos de ANABEL ACOSTA ISLAS.

Pues sí: eran ellos, aunque preferí mantenerme en el confort del auto de mi compadre Hernández Pineda. Buen discurso de RICARDO FLORES ARGÜELLES, presidente de la Asociación Local Ganadera de Navojoa, describiendo la situación por la que pasan los ganaderos de la región.

Verdad de verdades.

Por cierto, en su momento al micrófono, JESÚS ZAMBRANO dijo que muy temprano por la mañana le habían preguntado “los medios” que si opinaba de lo que dijo ALFONSO DURAZO de que anda arriba con 25 puntos y que él había contestado que “ de donde chin…” sacan esos números, y así fue por ahí el tenor del discurso , que para eso se pinta solo.

Me gustó el Discurso de CLAUDIA RUIZ MASSIEU: después de enumerar las grandes fallas de este Gobierno dijo que la mejor forma de contrastarlo, es dándole la espalda a sus candidatos el próximo mes de junio durante la jornada electoral. Tiene toda la razón. Así de fácil.

Y, por último, aunque no es mi estilo como dijo ya saben quién, atiendo la petición de mi amiga CUQUITA AMADO DE ARAIZA: felicito de todo corazón a todas las mamás con motivo de su día… ¡larga vida para ellas!…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com