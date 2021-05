Faltan 25 días para que termine esta contienda y Durazo carece de capacidad para revertir la debacle

HABLEMOS DE COSAS DOMÉSTICAS, muy de nuestro entorno rural. Evoquemos las historias de “mal de ojo” que decía la conseja popular en el municipio bacumense, hace algunas décadas. “Bácum está bajo el influjo de un mal fario”, afirmaban con mucha convicción los viejos de cada comunidad.

Esta leyenda llegué a creerla.

Durante varios trienios, mantuve una cierta cercanía con los alcaldes y alcaldesas de Bácum. Uno tras otro, se fueron muriendo los exalcaldes o alcaldesas de Bácum. Cómo olvidar a doña IRMA AGUILAR DE GAXIOLA. Su muerte nos conmovió a todos los que le conocimos. Terrible la forma en el que le fue arrebatada la vida. Años después, una amiga mía, PERLA BENÍTEZ, falleció por un agresivo cáncer. Pocos conocen la triste historia del Lic. MANUEL REYES LUZANILLA.

Manuel aún vive, gracias a Dios pero en Bácum todavía hay algunos viejos que aseguran que Manuelito fue víctima de mal fario de la presidencia municipal.

Yo nunca creí, ya en serio, en estas historias de fantasía, producto de nuestra cultura popular. Pero me gustaba hacerle bromas a mis cuates bacumenses sobre la mala vibra que tenía el cargo de alcalde de ese municipio.

MANUEL CORRAL GAXIOLA fue un alcalde popular, muy bien querido por la comunidad; se decía de él que podría brincar a un puesto legislativo.

Le tuve afecto y sinceramente durante algunos años le extrañé. Hasta que el olvido hizo su parte.

¿Qué sucedió con él? No lo sé. Nunca lo supe.

Fui amigo también, de LEOPOLDO (EL POLY) CORRAL, y juntos escribimos algunas anécdotas. La más memorable se refiere al voluntarioso empeño del Poly de democratizar la relación de los funcionarios y del propio alcalde con los trabajadores de base.

“Hay que convivir con la raza, Mario, que sepan que uno viene de abajo, que hemos pasado hambres, en fin, juntarnos un fin de semana a tomarnos unas cahuamas y eso lo vamos hacer bajo los árboles del río. ¿Qué te parece?“ , me comentaba, con todo su entusiasmo.

Le dije que tuviera mucho cuidado, que con los tirabichis no es buena idea emborracharse.

El Poly me invitó a esa comida campestre pero algo me impidió asistir.

Después me enteraría del desaguisado.

El Poly Corral terminó su periodo y nunca volví a verlo. La ausencia y la distancia me convencieron que el Poly fue amigo y en todo caso, no cultivé su amistad como era debido.

El domingo anterior, me reencontré con un amigo al que me unen lazos fraternales. Él fue alcalde de Bácum de 1988 a 1991, A JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PINEDA, el “mal fario” de la presidencia municipal, no le afectó, pero ni siquiera así de tantito. José Luis, antes y después de su mandato municipal, fue y es un hombre libre de pensamiento que alcanzó niveles muy respetables dentro del Servicio Público. Incluso, de nivel federal.

Un poco medio en broma y medio en serio, siempre les he dicho a mis amigos que con mi compadre se rompió el hechizo. Desde luego puras supercherías. Como sea, después de 1991, prácticamente ningún ex-alcalde de Bácum levantó cabeza.

Ya vio usted el caso de ROGELIO ABOYTES: llegó en bombo y fanfarrias a la presidencia municipal y a los meses fue detenido y encarcelado en Estados Unidos.

¿Mala suerte? Lo que haya sido, pero deja en qué pensar ¿O no?

Aquel trienio 88-91, creó una notable generación de políticos jóvenes con fuertes raíces campesinas.

En Álamos, gobernaba el municipio el profesor ENRIQUE IBARRA ÁLVAREZ, un sub-bajacaliforniano que llegó a Álamos para quedarse y echar raíces con su hermosa familia.

Enrique levantó su casa en lo más alto de una loma desde la cual se denomina todo el contexto de la mágica y colonial Álamos.

(¿Cuántas veces Enrique y yo- y en ocasiones con la presencia de alguno de sus hijos--, nos pasábamos horas y horas platicando desde la tarde hasta ya muy avanzada la noche?) ¡ufff!

En Etchojoa era presidente municipal PELAGIO FÉLIX ESPINOZA. Buen tipo, leal en la amistad y servicial con la gente necesitada. Y en Huatabampo un chaparrito muy chispa había llegado a la alcaldía: HELIODORO SOTO RODRÍGUEZ.

No es por nada, caro amigo, pero con los tres municipios del sur, Álamos, Etchojoa, y Huatabampo, BULMARO PACHECO tuvo mucho qué ver con la designación de ellos.

Eran los tiempos de RODOLFO FÉLIX VALDEZ y los de Bulmaro. Don Rodolfo lo tenía en alta estima. Y Pacheco, como lo haría cualquier buen amigo en la misma circunstancia, posicionó a sus cuates. Los tres excelentes ciudadanos. Los tres magníficos alcaldes.

La tríada de Bulmaro Pacheco en el sur del estado, hizo muy buen cuarteto con mi compadre Hernández Pineda.

A fin de cuentas, señor mío, usted y yo vamos a llegar a esta conclusión: No hay hechizos, no hay clarividentes ni mal farios. Lo que hay es una maldita pobreza extrema que es terreno fértil para toda suerte de supersticiones.

En fin…

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ A ESTE PROCESO ELECTORAL le quedan escasamente 25 días. Y a menos que surja un hecho milagroso, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, no podría recuperarse porque no está en sus capacidades de hacerlo….

Hay que decirlo: en los debates brilló con luz propia RICARDO BOURS CASTELO, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Sonora…. ¿Qué puede hacer Durazo para revertir esta situación que ciertamente ha desbordado al candidato de Morena?...

El problema para todos--- por lo que pudiera surgir—es que a Durazo no le queda más alternativa que la “marca”… A la “marca” le apuestan todos, y esto a usted no se le puede escapar…. Sin la marca Durazo no estuviera donde está; sin la marca, JAVIER LAMARQUE no hubiese llegado a ser presidente municipal ni diputado federal.

La primera vez, hace 23 años, fue la marca del cardenismo y ahora es el lopezobradorismo…

La calidad política es infame, pero todo se le pasa al gran líder de masas…

Falta 25 días y quiero compartir con mis dos que tres lectores que ayer dieron un anticipo en Radio Fórmula de los resultados de la más reciente encuesta… No dieron color, solo una pista: habrá sorpresas…

¿Las municipales de Cajeme?... Están cerradas: ANABEL ACOSTA , RODRIGO BOURS, JAVIER LAMARQUE, ABEL MURRIETA….

¡Y pensar que la mayoría de estos candidatos tienen su origen en las siglas del PRI!… ¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com