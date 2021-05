"No tener miedo" Abel... cambia el escenario político

Que difícil escribir, expresar lo que siente uno cuando un amigo se va, más en la forma, acribillado, cuando este fue aparte un hombre probo, honesto, como Abel Murrieta, un excelente funcionario, legislador, y candidato que solo quería cambiar las cosas en Cajeme, devolverle la PAZ, hoy perdida, y el “NO tener miedo” slogan de campaña, para hacerlo.

¿Qué pasó el pasado jueves? Así como cuando, Diana Laura señaló que las “balas del odio y del rencor” le arrancaron la vida a Luis Donaldo, las balas del crimen organizado, de una narco política, le arrebataron la vida a un hombre que no estaba dispuesto a pactar con nadie, que no tenía miedo, y ante esto tomaron una decisión que ha consternado a Cajeme, Sonora, otro crimen, más los que siguieron en la semana ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? hemos perdido ya la capacidad de asombro.

La fiscal Claudia Indira Contreras, señaló dos líneas de investigación; su profesión como abogado, obvio, por algo lo contrató la familia LeBarón, para esclarecer el crimen, iba avanzando, Abel, y se supone tendría reunión con ellos estos días en Tijuana.

La otra línea, sus aspiraciones políticas, pues sí, era candidato de MC, iba creciendo, el perfil idóneo para devolver la paz a Cajeme, no iba a pactar con el crimen organizado, iba ser su talón de Aquiles como lo fue cuando fue procurador.

Nomás recordar aquellos dos operativos en Arizpe y Cananea, en el sexenio de Eduardo Bours, coordinados por él y el comandante Pavón, donde repelieron y mataron a decenas de sicarios, y Sonora, tuvo paz, esto no lo hemos vuelto a tener, y hoy cosas de la vida, ni Pavón y Abel, viven, están muertos.

Hay otra línea, fiscal Contreras, la política de “abrazos y no balazos” del Gobierno Federal, el Estado Mexicano, ha claudicado, se ha puesto de rodillas ante el crimen, baste recordar el “Culiacanazo” y lo sucedido en Bavispe, y hasta candidato nos mandaron de la Ciudad de México, para gobernar Sonora ¿Lo vamos a permitir?

Y le señalo la última, fiscal, lo dicho por Ricardo Bours, en el debate, con mucho valor, de quienes son los que controlan el crimen en Sonora, y hasta quitan y ponen policías, y donde están ubicados. Nos quitaron a Abel, pero no el sueño e ideal de los cajemenses, de los sonorenses, de que vuelva la tranquilidad, hoy más que nunca, en memoria de él, los ciudadanos tenemos que salir a votar.

¿Quieres que sigan los asesinatos? ¿Quieres que sigan los levantones? ¿Quieres que madres sigan buscando a sus hijos con picos y palas? ¿Quieres seguir viviendo con miedo e incertidumbre? ¿Quieres que Cajeme, el sur, y toda la entidad sigan viviendo el horror? No, verdad.

Pues sal a votar este 6 de junio, para botarlos, y no se instaure en Sonora, el modelo de Gobierno que estamos viviendo como país, los criminales tienen pistolas, los ciudadanos, credencial de elector para cambiar esto, y si no sales, no te quejes. Muchas anécdotas vivimos con Abel, un tipo sencillo, afable, amable, capaz, líneas harían falta para recodar las que vivimos sus amigos, y sobre todo en su rancho, el evento anual conocido como “Abelandia”.

Dios dispuso llevárselo, para Mónica y familia, la solidaridad de todos los rezos, momentos difíciles para ellos, pero saldrán adelante, sentirse orgulloso del padre, esposo, que tuvieron, y no será en vano su partida, ténganlo por seguro, inescrutables son los designios del altísimo, hay que tener fe, resignación y a seguir adelante.

RICARDO, ESCENARIO

Seguramente un momento muy difícil para Ricardo Bours, hoy candidato a la gubernatura por MC, hace meses perdió a su señor padre, Don Javier, y hoy que enfrenta un gran reto, se le fue el amigo, el casi hermano, el compañero de mil batallas, como él mismo lo dijo.

Hoy más que nunca, y creo lo veremos en las próximas dos semanas, el día que reinicie actividades, veremos a un candidato, con el corazón partido, pero con la entereza, el coraje, de dar el resto, de convencer a la ciudadanía, e indecisos, y creo les quedó claro el pasado jueves, que esto debe de cambiar, y que MC, y Ricardo, son una opción viable para esto.

Que va a declinar Ricardo (traen nado sincronizado algunos columnistas) que llegó al tope, que solo un dígito, que le está haciendo el caldo a MORENA ¡Por favor! que poco lo conocen a Ricardo, lo verán en este cierre que se viene, la intensidad y mensaje que tendrá, y su papel en el último debate oficial, al cual el “rajón” tendrá que asistir, quién ni de Ernesto Gándara, se va escapar, quien tuvo el detalle de asistir a la funeraria para dar el pésame a la familia de Abel, y acompañar un rato a su amigo, Ricardo.

Veremos cómo reacciona la ciudadanía este próximo 6 de junio, lo que sí, el escenario político de Cajeme y Sonora, cambió, el crimen de Abel, el parteaguas, ya olvídense de encuestas, cruces, y todo el cuchareo y manoseo que se traen con estos ejercicios demoscópico.

Aquí en Cajeme, muy probable y factible, victoria de la fórmula MC, habrá un voto de; enojo, hartazgo, frustración, de dolor, y, sobre todo, de honrar a alguien que quiso lo mejor para su municipio. Está la otra opción, Rodrigo Bours, de quien me gustó el mensaje que subió, suspendió actividades, y a tomar las cosas con calma y serenidad, de hecho, en encuestas reales es el puntero y Abel, estaba cerrando la contienda, hoy el escenario cambió, veremos pues, como reacciona la ciudadanía el 6 de junio, y con todo respeto, para las demás fórmulas, su panorama está en veremos, desolador, sobre todo para MORENA.

CANDIDATO

Habrá candidato de MC a la Alcaldía de Cajeme, sostuvieron encuentro, Ricardo Bours y Dante Delgado y quienes vinieron de la Ciudad de México, a las exequias de Abel Murrieta.

En 72 horas se sabrá el nombre, la decisión final la tomará Ricardo, veremos quien es el nominado, elegido, de quien llenará unos zapatos muy grandes, el reto y legado que deja, Abel Murrieta, es grande, pero pues hay que tomar una decisión, y muy seguramente, factible como lo dije, el candidato, gane, en memoria de Abel, y por la frustración y enojo de una ciudadanía de Cajeme, cansada de tanta violencia y malos gobiernos ¡ya basta! en las urnas veremos.

PLURIS

Donde puede que se presente un problema después de las elecciones, al margen de resultados, es en la asignación de pluris Congreso, porque la ley vigente dice, que debe encabezar la lista con el género opuesto a la elección inmediata anterior, y en la pasada las asignaciones, mayoría, fueron para mujeres.

Dicho esto, ejemplo, PRI puso a Natalia Rivera, como uno, y Ernesto De Lucas como dos; MC, maestra Rosa Elena Trujillo, uno, Jorge Russo, dos, no sé, MORENA, PAN, y demás partidos como estén sus asignaciones; los alcaldes; Sergio Pablo Mariscal y Ramón Díaz, pusieron a sus cónyuges en “pluris” no sé en qué lugar.

El caso es que, por un acuerdo en el IEE, quedaron en poner mujer en primero, pero un acuerdo no puede estar por encima de la ley, aunque puede ser aceptado, y no se den cambios, pero dependiendo de resultados, y por el número de partidos que habrá, puede que esto cambie, y quién se sienta que se ha vulnerado su derecho, acuda al TEE luego al TEPJF, y le darán la razón. Y luego está lo de la paridad, tiene que estar 50 y 50 el Congreso, si ya la mujer se le asignó la mitad de curules ¿Y si las féminas votan por varón? Esto obligaría a reclasificar asignación de curules, y que incluso quien esté asignado a posición 3, suba, mujer o varón, ahí nomás para que chequen lo que se viene, a menos que respeten el acuerdo del IEE.

DESLINDE ¿EXPROPIACIÓN?

Circuló viralmente entre productores del Mayo y Yaqui, una llamada que sostuvieron un funcionario de SEDATU, de apellido, Arenas, y un pseudo líder de organizaciones en el Mayo, un Lic. Mendívil, quien junto con otros, y un fedatario, que debe investigar Dirección de Notarías, andan vendiendo terrenos, que según ellos son nacionales, pero son privados, y dueños tienen escrituras y títulos en regla, están engañando a la gente, que les da dinero, a precio irrisorio la hectárea.

El detalle es que en la llamada el funcionario de SEDATU, le dice al pseudo líder, que no tengan cuidado, aunque tengan escrituras, se las vamos a quitar, ya estamos en línea con la directora, y le solicita dinero para viáticos, gastos, para funcionarios que vendrán para ver el asunto de deslindes, no te preocupes le contesta.

Obviamente ya tomaron notas dirigentes del Mayo y Yaqui de este asunto, y hay un resquemor, incertidumbre de lo que pueda suceder pasando elecciones.

Esto es algo que debe investigar la ASF, FGR, y debe tomar nota el joven titular de SEDATU, Meyer Falcón, el problema para mí es el inquilino de Palacio Nacional, por aquello de sus Pactos con etnias, con los pobres, que cometa un atropello jurídico, y de una orden como la dio, Luis Echeverría, en 1976, que costó, patrimonio, vidas, y luego con cambios constitucionales, muchas tierras volvieron a sus dueños originales.

El sistema Ejidal, no funciona, eso de que la tierra es de todos, por eso siguen en situación precaria, sobre todo en el Mayo y los Yaquis, igual, tienen agua, tierra, pero están peleados con el “pico y pala” y se la llevan rentando ¿Quién entiende esto? nomás vean como están los pueblos, igual desde el siglo pasado.

¿Qué un Plan de Justicia? Sí, que el Gobierno les de infraestructura, servicios, pero no a costa de atentar contra la propiedad privada, y todo parece indicar que los funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, vinieron al Yaqui a grillar, a regalar dinero, camionetas, y vender espejitos.

Por lo pronto, ya anunciaron construcción de una Universidad para las etnias, ya me imagino el “lavadero de coco” y la lucha de clases que impartirán los maestros.

Así que aguas con lo que se puede venir, y la reacción de organismos y productores, si la SEDATU expropia tierras, mejor ni imaginar la reacción, no se dejarán, el dirigente de AOASS, Álvaro Bours, el de Productores Rurales, Juan Gerardo Gándara, Miguel Ansaldo, dirigente del DRRY, al igual que organismos agrícolas del Yaqui y Mayo, enterados de y al tanto de esta situación, y listos con abogados, para enfrentar una decisión que podría implicar miles de hectáreas y que suceda algo parecido como lo que pasó en SIRM, y que causó la caída del extinto exgobernador Carlos Armando Biébrich.

VAYA ANÉCDOTA

A principios de semana, en Enlace Radio, Ricardo Bours, platicó una anécdota, cuando recibió la administración de Lamarque, creo, una secretaria le quiso entregar 20 mil pesos para gastos de la semana y otros 21 mil, para gasolina, que si quería que se los cambiara en efectivo… obvio, Ricardo, rechazó, y tomó medidas, eso era más que el sueldo del alcalde.

Y habló también de cómo recibió OOMAPASC, quebrado, y cómo saneó finanzas, y hoy ya ven, en malas condiciones, lleva 3 o 4 directores, y quiere llegar de vuelta a Palacio, Lamarque, otra vez, nomás imagínense, con esto que señalo, Ricardo, pues ya sabrán lo que está haciendo, Sergio Pablo Mariscal, no hay obras, pero el encaje de uña ¿Qué tal?

Pero el tiempo pasa inexorablemente, el 15 de septiembre se va, y la justicia, tarde que temprano, llegará, tendrán que responder a demandas interpuestas.

Y otro que puede tener problemas, es el director de la Central Camionera, el señor Serna, no cuadran los números, la Comisión de Hacienda, aun sin el regidor Rodrigo Bours, hoy con licencia, no la aprueba.

Regidores me han comentado y concesionarios, hay un déficit entre 5 y 6 millones de pesos, lo que nunca había pasado, siempre la Central Camionera, por el flujo mismo de camiones pasajeros, ingresos seguros, tenía números negros, llegó Mariscal… y en rojo, y creciendo.

SE deben impuestos de todos tipos, INFONAVIT, ahorro y provisiones de aguinaldo a trabajadores y a proveedores al borde de colapso, una “bomba” que algún día va a estallar, y seguramente le tocará a la nueva administración enfrentar, el único salvoconducto que tiene, Mariscal y su clicka, es que llegue, Lamarque, lo que se ve hoy ya muy difícil, así que prepárense MORENOS.

¡113 MIL MILLONES!

ES increíble, ya oficial, aceptado por Presidencia, por secretario de Hacienda, ASF, el capricho de AMLO de cancelar NAIM Texcoco costó 113 mil millones de pesos.

Esto es un crimen, que la próxima administración federal, que espero no sea de MORENA, castigue a los responsables de esto, no hay dinero para nada; campo, medicinas, PYMES, extinción de Fondos y programas, etc... las consecuencias de esto, y el pésimo manejo de la pandemia.

Y si el 6 de junio no salimos a votar para dar un balance en el poder en la Cámara de Diputados, hay que quitarle el control a AMLO, olvídense, estará en riesgo, patrimonio, tus ahorros, inversiones, va imponer leyes como las que hay en Venezuela, y en todo el eje de países de la confederación Sao Paulo, a la que pertenece y comulga AMLO, la instauración del socialismo como modelo de Gobierno.

Así que a salir a votar por diputados federales, pero no votes por MORENA, hagamos contrapeso a AMLO antes que se acabe el país, ante esto, urge un trabajo vertical de empresarios, productores, con sus empleados, convencerlos de los riesgos, y que no perderán sus familiares, sobre todo adultos, sus programas asistenciales, que son ley, lo que está en riesgo son sus trabajos con la política económica y fiscal de AMLO… y no se quejen si no salen a votar o voten por Morena, hay que ejercer el voto... pero para ¡botarlos!

Bueno, hasta la Iglesia Católica, la Diócesis de; Nogales, Obregón y Hermosillo, se metieron en el proceso electoral, con sendos comunicados, a que razones tu voto, un mensaje entre líneas de que hay que cambiar el rumbo que lleva el país.

