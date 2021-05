Debate... último mes de campaña; a echar el resto, Ricardo y Ernesto

L amentable lo sucedido el pasado martes en el Debate de candidatos a la gubernatura, una pésima producción que dimos cuenta los ciudadanos, aparte de un formato acartonado, y lo peor que el mismo IEE, aceptó que agentes externos intervinieron, o sea “hackearon” el programa, pues que buen anticipo de lo que sucederá con el PREP el día de la elección, nos quedó a deber el órgano electoral. En cuanto al Debate, aunque iniciaron con cierto nerviosismo, bien por las posturas de; Ricardo Bours y Ernesto Gándara, vi con buenos ojos que no se atacaron, con todo y que, Ricardo, ha cuestionado la Alianza PRIAN y le señaló a Ernesto ¿Qué harás con los corruptos del pasado?, se mostraron respeto, ambos se señalaron la probidad y honestidad de ambos, la trayectoria de ambos, que sobre todo le agradeció, Ernesto, el gesto a Ricardo, y muy mal, Durazo, se la pasó leyendo tarjetas, no daba la cara a cuadro. Bien por la actitud de la candidata, Rosario Robles, que cuestionó y duro a Alfonso Durazo, ahí quedará para el registro lo que le dijo en su cara, que si habríamos de guardar un minuto de silencio ante tanto crimen, tendríamos que estar 45 días en silencio, Durazo, no la miró a la cara, y evadió responder, salió con otra cosa. Por cierto, previo al evento, el candidato de MORENA; llegó muy sobrado, señaló antes de entrar, ahí está el video y entrevista, que sería muy cuidadoso en el Debate, ya que tenía que cuidar su “investidura” o sea el señor, con algo de soberbia y arrogancia, ya se siente gobernador electo. Ricardo le cuestionó a, Durazo, la Guardia Nacional, coincidimos todos, no ha servido para nada, ni el programa de militarización de mandos en el sur de, Sonora, y por el hecho de que nunca informó si pasó o no examen de Control de Confianza, y Ernesto también le dijo en su cara, no somos iguales, claro que no. Otro detalle cuando, Durazo, habló de licitaciones, Ricardo le reviró, si el 80% de obras y compras del Gobierno Federal son adjudicaciones directas, aunado a que siempre ha señalado, Bours, que Durazo, no le llevará contras a las políticas de AMLO, o sea, instauraría la 4T en Sonora, lo que conllevaría autoritarismo y centralismo ¿Esto queremos para la entidad? Me preocuparon las propuestas de Durazo; creación de Cooperativas para todo, lo mismo que hizo, Luis Echeverría, y ya saben cómo nos fue; habló de inversiones por más de ¡17 mil millones! ¿De dónde el dinero? Y que iba a crear un Banco de Desarrollo ¿El Gobierno? ¿Qué Gobierno Estatal ha formado un Banco? ¿Qué no sabe lo que implica eso? Ya bastante tenemos con el Banco de Bienestar de AMLO, con sucursales en medio de la nada, y que solo servirá para control político. La otra, que le quitará 500 millones de pesos al Congreso ¿y la autonomía? Que no sabe el señor Durazo, que hay separación de poderes, y que el presupuesto se rediccionaría para los pobres, y la cantaleta de un Gobierno para todos y no solo unos cuantos, como si él no hubiera sido privilegiado en su paso por la política. Se iba a poner buena la cosa cuando Ernesto Gándara, iba arremeter por el hecho de que estaba siendo espiado tanto él como su esposa, Pily, y el conductor, Luis Alberto Medina, cortó de tajo la intervención aduciendo la “bolsa” del tiempo. Otro detalle que no pasó inadvertido, es que las preguntas ciudadanas, venían de un solo ciudadano, Jesús Félix o Chuy Félix, yo no sé si se referían al exalcalde de Cajeme, pero era el nombre que mencionaron a cada rato los moderadores. En fin, ahí estuvo y así estuvo el primer debate, y no veo cambios para el segundo, dos horas y 6 candidatos, tienen dos minutos para presentar proyectos o visión de Gobierno, y menos tiempo para un revire y confrontaciones. Al final, al salir, con sus huestes, candidatos se declararon ganadores, normal, parte de estrategia, lo importante es que entramos ya al mes de mayo, a echar el resto, Ricardo y Ernesto, que es lo que harán, y a ver qué pasa el 6 de junio.

ENCUESTAS

Lo que sigue a diario, y no para, de hecho, se incrementará, son las encuestas, sobre todo a la “carta” me queda claro el posicionamiento de Ernesto Gándara, el de Alfonso Durazo, por la marca, pero no comparto los números que le quieren poner a Ricardo Bours, como queriendo mandar mensaje está fuera, que el voto útil, etc… y están equivocados. Poner a Ricardo, con 10 puntos, en un universo de, por ejemplo, un millón de electores que saldrá a votar ¿Solo tendrá 100 mil? esos los levantará en colonias de su tierra, Cajeme, están subestimando a MC y al propio Bours, son una tercera vía ciudadana, bien vista, y ojo, faltan los indecisos, son dos dígitos. MC trae mucho candidato de perfil ciudadano, lo que pide la sociedad, la Alianza Va por Sonora, va con mucho candidato “reciclado” que los trae en el lomo, Ernesto Gándara, y Ricardo, no trae ese problema. Así que cuidado, no estoy diciendo que ganará, Ricardo, eso lo sabremos el 6 de junio, simplemente él tiene y la dirigencia nacional sus números, y está creciendo, y como ya he reiterado, al final las encuestas se cierran, y lo que vale es lo que sucederá el 6 de junio. Esta semana, Ricardo, se fue de gira nuevamente a San Luis RC, Golfo de Santa Clara, Peñasco, Puerto Libertad, Pitiquito, Y Griega, en Caborca, reitero la importancia de apoyar a pescadores, en cuanto al costo del diésel, en reunión con empresarios de COPARMEX, señaló que economía, educación, van en paralelo, y que hay que fomentar el desarrollo de todos los municipios, y no solo unos cuantos. En cuanto a Ernesto Gándara, aparte de que cada día presenta un plan o proyecto de reactivación económica, sucedió un evento, una analogía digamos, en cuanto a una gira de Durazo, un comparativo que no puedo pasar desapercibido Durazo tuvo reunión con habitantes de; Oquitoa, Tubutama, Sáric, Sonoyta, entre otros municipios y cuando estaba arengándolos, nadie aplaudía o se hacían sentir, lo que mostró enfado de Durazo… fue el “Borrego” y en el mismo escenario, al mencionar si había presencia de gente de municipios precitados, una de gritos y aplausos, ahí para que quede en el anecdotario de Durazo, el cariño que le tiene la gente. Este 5 de mayo, hay un Foro o Debate denominado “Porque el Sur Decide”, a celebrarse aquí en Ciudad Obregón, Durazo, no ha confirmado, no irá al de TELEVISA, y menos lo hará con este ¿Con qué cara? es el corresponsable de lo que sucede.

DESLINDES

Ya inició el deslinde de un supuesto terreno nacional en Huatabampo, donde pseudo líderes y un notario se prestaron a eso, y gente compró tierras, sin títulos ¡Aguas! El licenciado Alejandro Olea, me confirmó que ya presentaron inconformidades productores, del Mayo y del Yaqui, y el dirigente de Productores Rurales, Juan Gerardo González, también me confirmó que visitarán oficinas de SEDATU para que les informen, todo parece indicar que esta semana vendrán a la capital funcionarios de la Ciudad de México. El problema, desde mi óptica, este asunto que implica más de 30 mil hectáreas, es la decisión que tome el inquilino de Palacio Nacional, que no le están cuadrando los números rumbo a la elección del 6 de junio, y cometa una barbarie jurídica, no es muy respetuoso de la Ley que digamos, y de la orden que se repita algo parecido a lo sucedido en 1976, que quiten tierras, para dárselas a campesinos, Yaquis, aunque demuestren los productores que son propietarios, y a esto súmenle lo sucedido en la semana, miembros de la Tribu, en camionetas que les han regalado del INPI, los funcionarios, Adelfo y Aguilar, más la iguala de 50 mil pesos a cada gobernador mensual, llegaron hasta las compuertas del Oviáchic, dizque a una reunión con funcionarios de CONAGUA, esto no había sucedido ¿Qué señal es esta? ¿Qué están haciendo, Adelfo y Aguilar? ¿Por qué están alborotando a la etnia? ¿Vendiendo espejitos a cambio del Acueducto? A esto, sumarle, la permisividad del presidente, de que sigan tomada la carretera, tramo, Vícam-Obregón, por la etnia y halcones del crimen organizando extorsionando camioneros y ciudadanos, millones de pesos al mes y nadie hace nada.

LANDAU “DEJAR HACER”

Ante esto, de mucha lectura lo señalado en una reunión con diplomáticos del exembajador de EUA, Christopher Landau, al cuestionar la política de “abrazos no balazos” de AMLO, y lo sucedido en Culiacán, cuando soltaron a Ovidio Guzmán. Fue claro y directo, 40% del territorio nacional, está en manos de los cárteles, para que entendamos lo que sucede en; Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, estos municipios están fuera de control, y la sociedad en total indefensión, y muriendo gente inocente. Aquí en Cajeme, el capitán Tarango, limpiando callejones, mientras el alcade Sergio Pablo Mariscal, sostiene reuniones en privado con mandos medios de la corporación… Pero sin que, Tarango, se entere ¿Qué es lo que tratan ahí? ¿Por qué a espaldas de Tarango? Ahí nomás para que el titular de Seguridad se entere de quiénes está rodeado, y porque hay un promedio de 2 muertos diarios en Ciudad Obregón. En Guaymas, Sara Valle, sigue viviendo en las instalaciones de la SEMAR, y solo de vez en cuando va a su casa, obvio, con fuerte dispositivo militar, pero esto se acaba el 15 de septiembre ¿Qué hará la alcaldesa cuando termine su gestión? ¿A salto de mata? ¿Volteando para todos lados? Pobre mujer. Y ya confirmado, la hija del “Toro” Félix Salgado Macedonio, será la candidata a gobernadora de Guerrero, su suegro, operador de un cártel del crimen organizado, para entender a Landau, pues, y el pacto del Gobierno con ellos, la narcopolítica.

AGUA ¿Y SI NO LLUEVE?

El Sistema de Presas del Yaqui tiene actualmente 1,900 millones de metros cúbicos menos que el año pasado, está asegurado el ciclo, pero con esto del cambio climático ¿Y si no llueve este próximo verano como el año pasado? Es urgente que CONAGUA dé facilidades para que el DRRY y en el Mayo, para explorar, abrir pozos, pero resulta que están batallando con la tramitología de la dependencia federal ¡es el colmo! Mínimo, ya lo comentamos, en base a pronósticos del Consejo presidido por Miguel Anzaldo, ¡80 mil! hectáreas menos de siembra, y más si CONAGUA no se pone al modo y permite perforación de pozos. Por esto también hay que entender la lucha del No al Novillo, y no me cabe la menor duda, las luchas y guerras por venir, no nomás en esta región, sino en todas, será por el agua. Por cierto, en verano entra en operación formal, haya por julio, la Desaladora, que surtirá agua a, Guaymas y Empalme, con tarifas rezagadas, colonias que no pagan, así que fuerte presión para finanzas de la CEA, para el siguiente Gobierno, millones de pesos de recibos a pagar a CFE por extracción. Así que sequía y esto, vaya problema, para que lo vayan tomando en cuenta candidatos y el futuro gobernador, esto estrella cualquier plan de reactivación, no hay dinero que alcance para una economía colapsada, más cuando la; agricultura, ganadería, pesca, los símbolos de actividades primarias, que como dice, Ricardo Bours, hoy están en riesgo.

CAMARÓN Y PAPA

A propósito de riesgos, la SCJN, avaló la apertura de la libre importación de papa de EUA a México, y EUA, declaró embargo del camarón, no el de granja, así que sequía, falta de apoyos al sector agropecuario, y ahora esto. ¿Qué va a pasar con los armadores, pescadores, ribereños? Guaymas, Peñasco, Golfo Santa Clara, etc, no podrán exportar el crustáceo, se habla de 257 millones de USD, sin lugar a dudas, un duro golpe a la economía de este sector Sonora. ¿Qué hará el próximo Gobierno? ¿Qué hará el próximo gobernador? Por lo pronto, no sé quiénes se animarán a sembrar papa en Sonora, y a armadores y pescadores, pues solo el mercado nacional o buscar otros, el vecino, el principal socio comercial, por lo pronto, ante falta de normatividad, FDA, dijo no al camarón mexicano, menos el de granja, la libraron, al cumplir con requisitos. Así que primer problema para el hutabampense, exdeportista, y exjefe de Ayudantía de AMLO, Octavio Almada, nuevo titular de CONAPESCA, no le entiende al tema, ni creo que sepa cuánto vale el kilo de camarón o de tilapia, a ver qué puede hacer.

OTRO CAMBIO EN OOMAPASC

Tercer relevo en el Organismo Operador Agua de Cajeme ¿Mi lectura? Señor, Roberto Gamboa, dijo mejor tierrita volada, me voy y llega, Miguel Caro, a tratar de limpiar el mugrero, las tranzas de las empresas fantasmas, entre otras, de este organismo, “caja chica” de alcalde en turno, pero estos se la volaron. Y se dio en la semana que la FAS vinculó a proceso a exfuncionario de Organismo Agua de Agua Prieta, la justicia es lenta, pero llega, y Sergio Pablo Mariscal y su camarilla tienen un gran problema, más bien varios. Hay denuncias formales ante la FAS, Tribunal Colegiado ordenó reposición Juicio Político contra Rosario Quintero, por tranzas en el Organismo y otras, será el mismo criterio ante la demanda del regidor Rafael Delgadillo… y MORENA no va a ganar, Rodrigo Bours o Abel Murrieta, uno de ellos será el próximo alcalde, no tendrán consideración de él y su camarilla.

MUERTE ASISTIDA Y/O EUTANASIA

MORENA se aventó “Albazo” de avalar, con negativa de PRI y PAN muerte asistida y/o Eutanasia, sin debate, sin socializar, no compartimos esto, al margen de articulados, se prestará a cosas entre familias y doctores, con enfermos fase terminal, Dios da y dispone de la vida, el documento pasa al Ejecutivo para su publicación. ¿Cuál será la actitud de gobernadora? ¿Publicara? ¿Tiene derecho a veto? Veremos que sucede.