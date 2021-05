La ley de los pura sangre: en una carrera siempre el que alcanza gana

HAY UNA PALABRA QUE SIEMPRE que la he mencionado en estos Rumbos —el coloquialismo nos lleva a hacer cosas que detestamos, a veces— me produce un cierto mal estar interno.

Pero la dejo pasar.

Es la palabra “chafa”. Usted seguramente la ha mencionado cientos de veces a lo largo de su vida y entiende a qué me refiero. Es fea pero también necesaria.

Pues bien: a mí me parece muy “chafa” ese jueguito que está jugando el candidato de Morena al Gobierno del Estado ALFONSO DURAZO es un símbolo de carne y hueso del más rancio priismo que ha existido en los 92 años de la vida del PRI.

Una de las tantas dizque estrategias utilizadas por los alquimistas tradicionales del viejo PRI, es el de mandar a hacer encuestas patito exageradamente abultadas a favor del contratante.

Obviamente, me refiero a una “encuesta” que anda circulando en la que Alfonso Durazo figura con más de veinte puntos de ventaja sobre ERNESTO GÁNDARA.

Ante esta bufonada, ha habido una reacción, como es de suponerse. Pero sea o no cierta la nota de respuesta, no es precisamente un ejercicio que honre a ningún político.

Puede ser justificado ante la monumental mentira de la falsa encuesta a favor de Durazo. Pero de ninguna manera justificable.

Ahora bien, ¿para efectos de encontrar la verdad puede ser confiable que publiquen textos de WhatsApp para descubrir la maniobra y los nombres de los autores intelectuales y materiales de la falsa encuesta?

Yo diría que todo depende.

Pero, bueno, digamos que se acepta como buena la reacción a la falsa encuesta: se trata de un breve diálogo entre dos personas sobre la realidad electoral de Durazo. Mencionan a CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO, legendario asesor en alquimia electoral durante varias décadas y militante del PRI. Ya no lo es.

Es un intercambio de opiniones en torno del declive de Durazo en las encuestas. Aceptan que ha sido superado por el Borrego Gándara y que hay que ordenar otra encuesta más abultada. Le dicen que eso va a costar mucho más, tal vez el doble de la vez anterior. La respuesta es determinante: “lo que se requiera, esto es prioritario”.

Déjeme decirlo: consulté a un viejo amigo mío, político de altos vuelos en otros tiempos, muy inteligente y respetable, para que me diera su opinión.

Me dijo que muy pocas cosas en tiempos de campañas políticas, son éticas. La mayoría se basa en mentiras y calumnias. Las encuestas pasan por su peor momento en credibilidad. Pero se vale porque si no te defiendes y peleas con las mismas armas, te destruyen”.

Me dejó en las mismas.

Ya en la despedida y antes de colgar, el viejo lobo de mar de la política, me dijo:

--Puedes hacer un comentario marginal.

¿Marginal?, me pregunté.

Y recordé un libro de CARLOS MARÍN, en sus tiempos de directivo de la revista Proceso, que explicaba que la columna política nació para darle al periodismo una oxigenada en los pulmones de la ética periodística.

Es decir, que en una columna se puede decir lo que resulta inapropiado y poco serio, en un artículo.

Como comentario adicional —este viene junto con los referidos textos— aquí una información interesante. CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO, es esposo —lo fue, más bien— de MARÍA DE LAS HERAS, una famosa encuestadora a quien el cáncer se llevó relativamente joven. Ella fue una experta en encuestas y estuvo a la altura de los mejores. Uno de sus hijos al perecer es el director de la empresa que hace encuestas al gusto del cliente.

Como verá usted, caro lector, nada nuevo brilla bajo el sol.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! NUNCA LE FALTAN mortificaciones a los dirigentes de los partidos políticos… Sobre todo, en estos tiempos de campaña…

Dígame si no: a lo largo y ancho del país, en los 15 estados donde habrá elecciones para gobernador, y en general en todas las entidades donde se llevarán a cabo elecciones para renovar los Congresos locales, los partidos políticos, pero principalmente Morena, han sufrido severos descalabros por obra y gracia de la aplicación que hace el INE —o como en el caso de Sonora, el TEE— de la Ley Electoral… En este contexto, ya es del dominio público que el TEE le “tiró” la candidatura común a Morena, PT, Verde y Nueva Alianza, todo esto, en 10 diputaciones locales, que no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos… Lástima por los candidatos que resultaron afectados y especialmente en Cajeme, donde quedaron fuera de la jugada ERNESTINA CASTRO VALENZUELA en el Distrito 17, y LEOBARDO SOLÍS GARCÍA, en el 16…. Son los nuevos tiempos de la política….

Pero tampoco es cosa de ponernos a llorar pues inocente, inocentes no son los afectados…

¿Y acaso no lo sabían ellos que estaban violando la ley electoral sus dirigentes?...

Es la política del agandalle, que creen que Morena puede violar todas las leyes —como lo hizo FÉLIX SALGADO MACEDONIO— sin que nadie ponga orden y aplique sanciones…. En Sonora pero también en otros estados, el INE está aplicando la Ley y esto es alentador para todos….

¿Qué busca Durazo con sus “estrategias” desesperadas?...

Según veo yo las cosas, el pánico ha entrado a la casa de Morena. Las encuestas son implacables. Las pasan al aire en los noticieros de la mañana con cobertura nacional, y en el caso específico de Sonora. El Universal publica su encuesta donde se mantiene en el empate técnico, que ciertamente favorece a ERNESTO GÁNDARA porque su porcentaje es tendencia hacia arriba y el de Durazo, hacia abajo…

No hay que perder de vista este factor… ¡Ojo chícharo!...

ACÁ, EN CAJEME, LAS CAMPAÑAS locales han tomado su ritmo normal y cada candidato anda en lo suyo…

Incuestionablemente, destacan ANABEL ACOSTA ISLAS y RODRIGO BOURS, que desde la mitad del camino se han mantenido muy parejos…

Anabel, como la mujer que representa los ideales del sector femenino, ha despuntado y su presencia, de veras, es requerida en cualquier lugar…

La frescura de su palabra es algo que en cada evento al que asiste, pone la nota emotiva, alegre…

Mire usted; en política, como en cualquiera otra actividad de la vida, hay sorpresas que agradan y se recuerdan. El caso de Anabel es una de esas sorpresas…

De hecho, en varios municipios de Sonora han surgido estos fenómenos, como, por ejemplo, en Hermosillo el caso de CÉLIDA LÓPEZ, en Guaymas, el de ROGELIO SÁNCHEZ DE LA VEGA, y en Etchojoa, el de RAMÓN GUADALUPE PALACIOS…

Y no necesariamente, se parecen unos a otro; Anabel no se parece a Célida y Guadalupe Palacios no se parece a Rogelio, el del Guaymas…

Pero el fenómeno está ahí…

Y HABLANDO DE COSAS, feo asunto el del falso —o actuado— secuestro de un candidato en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a quien en videos que circulan en redes sociales, se le ve en momentos que una turba lo toma de los brazos y a jalones y empujones se lo lleva a un patio trasero donde, también en forma actuada, le ponen una soga al cuello y enseguida hablan a familiares exigiendo 300 mil pesos por su liberación…

En el video no se aprecia que los supuestos secuestradores sean criminales sino más bien gente del pueblo… El candidato defenestrado, es hijo de MANUEL CAMACHO SOLÍS… ¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!...

Es todo.

Le abrazo.

