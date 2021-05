La respuesta de Arturo Saldívar al secretario de la Marina, fue una bocanada de aire fresco

FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, exdiputado local, exdiputado federal y expresidente municipal de Cajeme, me sorprendió con la publicación, a través de su cuenta de Twitter, de un texto en el que cuestiona un desafortunado comentario del secretario de la Marina, RAFAEL OJEDA DURÁN.

Félix Chávez alerta sobre los peligros que pudiera encerrar este comentario, especialmente porque de hecho descalifica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cito, textual: ‘El enemigo lo tenemos en el Poder Judicial’.

¡Aguas! Si no comprenden el peligro que representa esta declaración, menos entenderán hacia donde nos están llevando con la militarización del aparato de Gobierno.

¡Aún podemos parar esto el 6 de junio”!

Félix Chávez publicó, me parece, dos tuits. Pero también hizo públicos algunos conceptos en redes sociales. Moderado como siempre ha sido él en su carrera política, debo suponer que percibe peligros reales en lo que el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, nos ha presentado cada vez con mayor claridad y crudeza.

Esta preocupación no es nueva. Millones de ciudadanos de este país, la han expuesto, como algunos, en charlas de amigos si no es que en pláticas de sobremesa.

También, en redes sociales.

En periódicos grandes y chicos, articulistas y columnistas ya han abordado el tema. Primero lo expusieron con cierta cautela.

Pero a medida que a este posicionamiento se suman más y más comunicadores, aumenta la reprobación ciudadana contra la militarización del aparato de Gobierno.

Ya lo dijo alguien: no hay peor enemigo que el miedo.

Verdad de verdades.

Ciertamente, el secretario de Marina provocó toda suerte de sensaciones. Hasta donde recuerdo, ningún mando castrense de esta envergadura lo había hecho.

Debo entender que esta discreción ante el quehacer de los órganos autónomos del Estado mexicano, siempre obedeció al respeto que se tenía al espíritu de la separación de poderes.

Durante más de un siglo, era impensable que un mando militar cuestionara públicamente al Poder Judicial.

Ahora lo he hecho el titular de la Marina, RAFAEL OJEDA DURÁN.

Y aquí, la respuesta de magistrado presidente de la SCJN, ARTURO SALDÍVAR:

Textual: “La función de las y los jueces federales es defender los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un poder judicial independiente es esencial en la democracia”.

Saldívar nos tenía, a muchos mexicanos, en la cuerda floja de las dudas. Por momentos llegué a creer que se estaba entregando en brazos de AMLO.

Hoy sé que no es así.

Pienso que don Arturo ve los peligros que acechan y actúa con inteligencia ante la triste rea lidad de una oposición incapaz de constituirse en una fuerza poderosa dentro de la democracia, capaz de contener las malas tentaciones del poder.

Como ciudadano y como periodista, debo confesar que yo fui uno de los primeros que alzó la voz ante las progresivas revelaciones del presidente.

Vuelvo a citar al exalcalde y exdiputado FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ. A saber: “Es peligroso lo que está haciendo el presidente López Obrador no solo por no haber cumplido con su promesa de regresar el Ejército a los cuarteles y a las labores propias del personal castrense, sino que ha estado entregando funciones propias de las autoridades civiles como la Administración de Puertos, la Marina Mercante y las Aduanas, además de obras civiles y hasta el famoso Tren Maya”.

Pues sí: el pánico está entrando a los hogares mexicanos. Se escuchan voces que parecen protestar pero no lo suficientemente fuerte como para hacerse oír más allá de nuestras fronteras.

Por lo pronto, Faustino ya hizo escuchar la suya.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

OIGA, LECTOR; A USTED NO SE LEE HA ESCAPADO que la turbulencia provocada por pleitos entre morenistas, por acusaciones contra candidatos de ese mismo partido y por las tragedias que se han generado por la negligencia e irresponsabilidad de administraciones morenistas y que encabezaban políticos que estaban en otros partidos, pero hoy militan en Morena, parece haber tapado otras cosas que el Gobierno de AMLO ha querido ocultar…

No es un secreto que Morena se ha fracturado y de ahí devino la caída en las encuestas de sus candidatos…

Es cierto que la “marca” ha mantenido a flote la era de la Cuarta Transformación pero el deterioro es evidente e inocultable…

Sin embargo, todas las cosas obscuras del partido en el poder, han salido a flote para atajar el colapso despistando a la opinión pública con encuestas increíblemente abultadas para favorecer a los candidatos de Morena…

En Sonora ya todos saben que ALFONSO DURAZO, de la noche a la mañana, volteó los momios y de aparecer en caída en las encuestas, un día amaneció con los números groseramente volteados a su favor…

Acá se sabe que esto es una marranada y que en el equipo de ERNESTO GÁNDARA, no deben preocuparse porque las cosas no son como las pintan en Morena, a menos, claro está que se esté preparando una faena de alquimia electoral al estilo de CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO, un personaje de muy mala fama…

¿Volver a los tiempos de robo de urnas, al relleno de boletas falsas?...

No, ni pensarlo…

Lo mismo está ocurriendo en otros estados y lo más sorprendente es que el diario Reforma, que igual que todos los medios escritos ha estado publicando la caída de Morena, de pronto amaneció con todo volteado…

Usted me entiende…

Naturalmente, es la desesperación que se refleja en actos absurdos por cuya operación seguramente se ha estado gastando una fortuna…

MIENTRAS TANTO, DÉJEME CONTARLE que si alguien duda de las intenciones de este Gobierno de la Cuarta Transformación, es mejor que mire hacia Tamaulipas cuyo gobernador de filiación panista, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, está literalmente confinado en su estado, so pena de ser aprehendido por órdenes judiciales en caso de abandonar la entidad…

Mire usted: todo indica que el gran juego de delitos que pudo haber cometido o no, pero sé que los acreditan judicialmente en plena campaña electoral, han echado abajo la maniobra y ahora, desde el Senado, quieren llegar a una negociación en la que, finalmente, Cabeza de Vaca sale perdiendo pues se le obliga a renunciar….

La gente percibe en estos arrebatos vengativos de AMLO, un atisbo de dictadura y siente que el peligro, en efecto, es real…

¿Y por qué en otros tiempos no se pensaba así cuando un gobernador era expulsado de cualquier forma de su pedestal sin que nadie viera en esta intromisión del poder presencial, un asomo dictatorial?...

Un joven conductor de un noticiero mañanero en la televisión nacional, sin conocimientos de la historia de la época priísta, quiso comparar lo que hoy hace López Obrador con lo que hacía, por ejemplo, LUIS ECHEVERRÍA…

Nada qué comparar…

Varios presidentes “castigaron” a gobernadores rebeldes o desleales, obligándolos a renunciar, y nada pasaba, nadie se asustaba por un posible golpe de Estado…

Echeverría sacó de sus palacios a varios gobernadores, ya fuera porque les rodeaba el Palacio con campesinos sin tierras o porque, en lo corto, eran intimidados amenazándolos con aplicarles la ley…

Esto último, nunca se ventilaba en público…

Era un asunto que quedaba en familia…

Por cierto, cambiando de tema, un amable lector me pregunta por qué no he cumplido mi promesa de escribir precisamente sobre los gobernadores que han sido obligados a renunciar a sus cargos…

Es verdad, lo prometí y no he cumplido. En descargo a esta omisión, le recuerdo que hemos pasado días muy complicados, tuvimos una dolorosa tragedia y nos envolvió la incertidumbre por un corto tiempo…

En todo caso, podría ser el lunes…

Es todo.

Le abrazo.

