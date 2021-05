"Haz lo que creas conveniente; pero que no llegue Morena"

Días previos al crimen artero de Abel Murrieta, el excandidato de MC, Ricardo Bours, en base a números y reunión consensuada con su amigo y candidato de la Alinaza, Ernesto Gándara, se tomó la decisión que Ricardo, declinara, no daban los números y se decantó por Ernesto.

Una decisión difícil para Ricardo, de mucho valor, que seguramente los ciudadanos van a ponderar, sobre todo la militancia de MC, el domingo por la noche cuando se den los resultados, y espero en Dios, en favor de Ernesto Gándara, así lo marca el sentir ciudadano, el cruce ya se dio, y el Borrego llegará al día de la elección con margen suficiente para la victoria.

O sea, la decisión de Ricardo, estaba tomada, con o sin el crimen de Abel, él declinaría, obvio el asesinato de su amigo y compañero de mil batallas aceleró las cosas, y es obvio el sentir de la militancia de MC, de quizás sentirse abandonados por Ricardo, no es así, tienen su apoyo, y hay excelentes fórmulas.

Pero deben de entender, que Ricardo, antepuso su interés personal, le echó ganas, pero analizando los números, efectuados por casas acordadas por él y Ernesto, arrojaron resultados favorables para Ernesto.

Otro dato, Ricardo, consultó con la familia de Abel, y la respuesta no pudo ser más contundente “Haz lo que tengas que hacer, pero que no llegue MORENA” más claro no pudo ser, y sobre todo el mensaje entre líneas. Entiendo, es duro, sentimientos encontrados, pero fue una buena decisión de Ricardo, tienen que entenderlo la militancia de MC y la ciudadanía, lo importante es ahorita, Sonora, y que no llegue la transformación de cuarta, encabezada por el rico inmobiliario, Alfonso Durazo. Eduardo Flores, Denisse Navarro, Clariss Flores Chong, Javier Ruiz, Daniel Baranzini, y todos los que impulsó en municipios, Ricardo, excelentes, vota por ellos, o vota diferenciado, pero no por MORENA, y estoy en derecho de decirlo.

Mis respetos para Ricardo, demostró que es un hombre honesto, vertical, de una pieza, miles de ciudadanos valorarán esto el próximo 6 de junio.

REACCIÓN MC

Como era de esperarse vino reacción de la dirigencia de MC; encabezados por Dante Delgado, se deslindaron de decisión de Ricardo, y se dejaron venir para tomar decisión de candidato a gobernador sustituto y para Alcaldía de Cajeme. Están en su derecho, es un partido político, que no hizo alianzas, y tenían que tomar una decisión, y nombraron al joven, Manuel Scott, como candidato a Gubernatura y a Gustavo Almada, por tercera ocasión, candidato a la Alcaldía.

Scott, era candidato a diputado, me gustó y buena decisión y estrategia como candidato a legislador el hecho de dormir, acampar, en colonias donde hay más problemas, inseguridad, pero aceptar candidatura a gubernatura, es otra cosa, otro boleto.

Quizás me gane la animadversión de militantes, ciudadanos de Cajeme, mi querida tierra adoptiva, pero no se puede construir un proyecto o consolidar una candidatura en 15 días, votar por Manuel, es un voto desperdiciado, disculpen, y hoy que es necesario, más que nunca el voto útil.

Lo mismo con Gustavo Almada, a quien conozco, aprecio, pero no están dadas las condiciones para que gane, ni aduciendo en memoria de Abel, un voto de sentimiento, de coraje, de impotencia.

Yo invito a reflexionar a militantes de MC, y ciudadanos, indecisos, es difícil, momentos duros, pero hay que serenarse, mente fría, ser pragmáticos y objetivos al entrar a la mampara electoral el próximo 6 de junio.

El voto útil para la gubernatura debe ser a favor de Ernesto Gándara, no se preocupen, por aquello de la alianza, en su gabinete no habrá gente impresentable, me lo dijo cuando le cuestioné la alianza con el PAN; ante la corrupción del sexenio pasado, y me confirmó no hay compromiso, confío en él, hagámoslo los ciudadanos.

RODRIGO

Rodrigo Bours era el que estaba al frente de las encuestas, de hecho venía cerrando fuerte, Abel Murrieta, y por la campaña que trae en colonias, lo visto el viernes, el impresionante apoyo de la gente, no me cabe la menor duda, como dice su slogan “Vamos a Barrer”.

Están dadas las condiciones para que el “Pipigo” sea el próximo alcalde, y primeramente intente recobrar la ¡Paz! es la principal exigencia de la sociedad.

Disculpen los demás candidatos a la Alcaldía, pero no están dadas las condiciones para ellos, mucho menos para el impresentable de, Javier Lamarque, esto aunado al pésimo Gobierno de Sergio Pablo Mariscal, sin obras, dejando muchos muertos, feminicidios, opacidad, corrupción.

Ya ven los números que acaba de dar, dato oficial, la Secretaría de Seguridad Nacional, Cajeme, el municipio con la más alta tasa de homicidios, superando a; León, Guadalajara, Chihuahua, Acapulco ¡Qué vergüenza! hasta qué punto han llegado las cosas, y ante esto ¿Vas a votar por MORENA? por favor, razona tu voto, vota para botarlos.

Lo que si considero imposible, es que Cabildo vote para echar afuera a Mariscal, que es el deseo de Rodrigo Bours, volver de regidor como alcalde electo, el impasse, es terrible, esperar hasta el 15 de septiembre que se vaya este alcalde incompetente, pero las urnas lo llevaron ahí y su período termina, gracias a Dios, el 15 de septiembre.

Pero qué bueno que vuelva a Cabildo, Rodrigo, electo o no, espero que sí, para que siga exhibiendo a Mariscal, y a los regidores “levantadedos” de MORENA.

Lo que también le recomiendo a Rodrigo, es atemperar y mesurar críticas contra Ernesto Gándara, no está en sus ánimos, pero hay que ser políticos, y hacer política los próximos meses, de ganar ambos, hay que construir acuerdos por el bien de Cajeme.

INMOBILIARIA ALTASIERRA

¿Qué les pareció el reportaje de LATINUS y Loret? el candidato Alfonso Durazo, escondiendo en una inmobiliaria, más de 200 millones de pesos en terrenos, casas, rancho etc…. de acuerdo a Riva Palacio, más de 300 millones. NO es novedad esto, es rentable la política, y no tiene distingue de colores, por eso la gente está harta, políticos que se sirven, en lugar de servir a la sociedad.

Y que no venga, Alfonso, que esto es producto del “esfuerzo, y no del privilegio” como fue el dicho su primer jefe, Luis Donaldo Colosio, esto es producto de su paso por la política, en diferentes partidos, un tipo astuto, sagaz, que supo colarse, hasta con el presidente Vicente Fox, de quien fuera su secretario particular, y ya ven lo que opina hoy, Fox, de Durazo “Es un traidor, y quien traiciona una vez, lo hace siempre”.

Como era de esperarse, vino la reacción de Durazo, que no se puede ocultar lo que es público bla, bla… pero el palo está dado, y vaya mensaje de Adrián LeBarón, al lamentar que esta información haya salido hasta ahora, porque era encargado de la seguridad de los mexicanos “Ahora entiendo porque su desempeño” dura esta última frase, porque implica cuestión patrimonial y del por qué el “Culiacanazo”.

Y si le creen a Durazo, esa frase de que “gobernaré para todos y no para unos cuantos” dense una vuelta por las oficinas, el bunker que está sobre el bulevar Morelos, para que den cuenta quienes llegan ahí, y el que va a repartir el queso y sería cabeza de negocios, lo sería, Alfonso González, el mismo patrocinador de Guillermo Padrés ¿Quieren esto? ¿Quieren votar por MORENA?

Y SIGUEN DE MALAS EN MORENA

Siguen tomadas las oficinas de MORENA en la capital, por la disidencia, los engañaron con las encuestas pues para designación de candidaturas, el dedo flamígero de Durazo, lo decidió todo, y ahí las consecuencias.

Otra mala semana, primero la declinación de Ricardo Bours, con repercusión nacional, que le cambió el escenario, el cruce de encuestas, que ya ponen al Borrego por arriba, más los puntos que le sume Ricardo, que serán muy buenos.

Y luego el palo del INE, les tumbaron 10 candidaturas comunes para diputados, porque estatutos del PANAL, que están en el convenio, no lo permitían. Esto afecta, por ejemplo, a dos candidatos a diputados por Cajeme, una de ellas, Ernestina Castro, que para ganar, para que entiendan, solo le contarán los votos de MORENA, no del Verde, PANAL, y demás partidos que estén coaligados, duro el golpe, porque la marca anda mal en el municipio, Mariscal, no les abona a los candidatos locales, ni al federal. Lo preocupante, un detalle, ya que vino el ramalazo del INE, la presidenta del IEE, Guadalupe Zavala Taddei (prima de Jorge Taddei) quiso meter un oficio al TEE, 40 minutos antes de una sesión del Tribunal para tumbar ese acuerdo, sin antes haber convocado a sesión de consejeros, o sea se aventó un oficio “Patito” para beneficiar a MORENA. Obviamente el TEE, le dio palo, pero queda en evidencia que quien preside el organismo electoral, el árbitro, se abrió de capa a favor de MORENA; y se duda, ahora sí, de su imparcialidad, deberán estar atentos los partidos políticos rumbo a la elección, y posterior.

Y la peor noticia de la semana, la aprehensión del hijo de un regidor de MORENA y la subdelegada de BIENESTAR, como presunto asesino material de exfuncionaria de Nogales, Cecilia Yépiz. De seguro en próximos días, la fiscal Claudia Indira Contreras, dará a conocer detalles que van a cimbrar estructuras de Palacio Municipal, a días de elección y una plaza importante.

28 DE MAYO… PRIMER DESLINDE

El próximo 28 de mayo, una familia del sector social, Gutiérrez, acudirán a Guaymas, están citadas por SEDATU, para demostrar propiedad legal de un rancho que tienen desde el siglo pasado, y en donde hoy miembros de la Tribu Yaqui, han puesto banderas, y quieren quitárselo.

El detalle es que previamente ya habían demostrado los títulos de propiedad, y ahí van de nuevo, y con mucha incertidumbre, y se entiende, por aquello del “Pacto” que se trae AMLO con los Yaquis, y no es muy apegado al Estado de Derecho el presidente. Lo que suceda con esa familia, la resolución de la SEDATU, la señal que manden de México, creo marcará la pauta a lo que se pueda venir con demás propietarios de tierras en el Yaqui y Mayo, así que atentos productores, su dirigente, Juan Gerardo Gándara, abogados; Alejandro Olea, Benito Ramos, y demás Uniones de Productores, por ningún motivo se debe repetir lo de 1976, y doy por hecho, no se dejarán y se van a unir.

GUAYMAS ¿DECLINACIÓN? ¿UNIÓN?

En, Guaymas, la alcaldesa Sara Valle, quiso reunirse con candidatos a la Alcaldía, creo no le funcionó, lo que si puede resultar interesante es una posibilidad, que ha dejado abierta, el candidato de MC a la Alcaldía, Manuel Villegas, con tal de que no llegue MORENA. Nos reportan que no está cerrado a tener un acercamiento con el candidato a la gubernatura, Ernesto Gándara, y con el candidato de la Alianza a la Alcaldía, Rogelio Sánchez. ¿En qué términos? buena pregunta, ahí para que tomen nota en las oficinas de ambos candidatos, total, la capacidad de asombro ya no la tenemos los sonorenses, y sí es para evitar que la transformación de cuarta llegue al Puerto, y a Sonora, está abierta todo tipo de posibilidades, obvio, esto pondría nervioso al candidato del PT, Rodolfo Lizárraga, el que dicen va de puntero, veremos qué pasa los próximos días.

BANXICO ¿ADIÓS AUTONOMÍA?

En alguna ocasión el entonces presidente, Luis Echeverría dijo “La Economía se maneja desde Los Pinos” pues ojo con la decisión que tomó AMLO, va por cambio de gobernador de BANXICO, Alejandro Díaz de León, a pesar del buen papel y decisiones que se han tomado.

El argumento de AMLO, es que ahora quiere a alguien con perfil de “economista, con perfil social, y partidario de la economía moral ¿?

Dicho en otras palabras, cuando se maneja la política económica con sentido social esto terminará en; inflación, ya la estamos viendo en la canasta básica, devaluaciones, y mayor pobreza, así como terminamos con Echeverría, así que el que pueda llévese su dinero a estudiar inglés a EUA . Ya se acabó AMLO, Fideicomisos, Ahorros, el cierre de más de 1 millón de Micro y PYMES; han significado menos ingresos al SAT, y la única forma de taponear y seguir con su presupuesto social, y clientelar, es irse sobre AFORES, reservas internacionales, o echar andar la maquinita de impresión de billetes, lo que redundara en macro devaluación. Así que con mayor razón a salir a votar por diputados federales de oposición a MORENA, el presidente está “demente” así no los hizo saber el exsenador, Javier Lozano, quien vino a la capital, junto con el exrector, y exsecretario de Salud, José Narro, a apoyar a Ernesto Gándara, por cierto, palabras de elogio de Lozano para la decisión que tomó Ricardo Bours. Yo lo comenté, que a AMLO no le importa que gane la oposición la Cámara de Diputados, que, a él, ni una coma le moverán el PEF, lo vetaría, pues está demente me contestó, de ganar Congreso oposición, adiós caprichos presidenciales, y se rediccionará presupuesto para el bien de ciudadanos, gobiernos estatales y municipales.

El Doctor Narro, ve bien el programa de regionalizar el sistema de Salud, propuesta de Ernesto Gándara, y que él entregó en tiempo y forma los recursos para el Hospital de Especialidades, obra gestionada por la gobernadora Claudia Pavlovich, pero entiende el cambio de administración. Todo parece indicar que será en julio cuando la gobernadora Pavlovich, inaugure este importante nosocomio y la Desaladora en el “Cochórit”, dos grandes obras previo al término de su administración, de trascendencia sin lugar a dudas.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58