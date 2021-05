En una campaña atípica, en Sonora los candidatos de todos los partidos, se preparan para los cierres

EL MIÉRCOLES DE LA PRÓXIMA SEMANA será el último día de campaña. Luego, corren tres días para hacer ajustes y corregir detalles de última hora y el domingo será la elección. Se ha dicho hasta la saciedad de que esta es — y será— el proceso electoral más grande en la historia de México.

Puede que sí, pero quién sabe.

También es —y será— la campaña más corta en la historia de México. Y la más desangelada, la más desabrida y, lo peor, la más desaseada y la más corrupta.

¿Y qué le agregaría usted?

Ah, sí, la más pobre.

¿En calidad política?

Pésima. Morena, el partido en el poder, el absoluto y también el más corrupto, echó mano de todo el cascajo y con ello creó un verdadero basurón donde todo lo que fue en el pasado se encuentra ahí.

Hay de todo. Ídolos del pasado momificados (PORFIRIO MUÑOZ LEDO, MANUEL BARTLETT), caciques resultados, El Alazán tostado (GONZALO N. SANTOS) Y, claro, FÉLIX SALGADO MACEDONIO.

El PRI, no pudo ser destruido en 1988, en 2000, pero con la Cuarta Transformación aplican una estrategia innovadora: no matan las siglas, simplemente le quitan la materia prima —los militantes, lo bueno y lo malo, más lo segundo que lo primero, lo bautizan con el nombre de Morena y del PRI solo queda las siglas y un puñado de burgueses neoliberales que se hicieron concha para exprimirle el último chorrito de jugo a la fruta que tanto disfrute dio a incontables generaciones. Palabra: yo no la vi venir.

Lo que quedó del PRI, fue rescatado por otros partidos igualmente agonizantes y prácticamente ocultan sus identidades quizá porque les avergüenza los pecados cometidos. Y la verdad, nadie es culpable de nada. Lo que sucedió es que se cumplieron ciclos, lo que terminó, terminó. Nació un nuevo nombre, pero no un nuevo partido. Pero más allá de lo poético que pudiese resultar esta historia, lo cierto es que esta campaña ha sido nefasta. No hay nada en el horizonte que no haga sentirnos esperanzados, no hay esperanza porque Morena no nos promete nada nuevo.

Es mucho de lo viejo y malo, mucho de lo peor, de lo que el pueblo llegó a aborrecer. Sí usted se fija bien, en esta campaña también hay más violencia que nunca antes. Y de las viejas costumbres y atavismos que hicieron historia, nos quede—eso sí—lo más detestable. Una de esos paradigmas, es la demagogia. La mentira. La inmoralidad.

Acaba de trascender de los Estados Unidos, una noticia que debe de preocuparnos: La DEA quiere interrogar al director general de la CFE, MANUEL BARTLETT DÍAZ, por considerar que estuvo involucrado en el asesinato del agente de la DEA, a principios del sexenio de MIGUEL DE LA MADRID, el dato no es nuevo. Ha existido hace 36 años.

Quien sabe cuanta información habrá acumulado la agencia anti-drogas estadounidense en todos estos años transcurridos, pero habría que recordar que a Bartlett no solo se le mencionó en el homicidio de ENRIQUE CAMARENA, sino en el asesinato del periodista MANUEL BUENDÍA.

Hasta donde recuerdo, en el caso de Camarena, se le involucró porque cuando detuvieron en Costa Rica al capo RAFAEL CARO QUINTERO, le encontraron una credencial a su nombre y con su foto, como agente de la Dirección Federal de Seguridad. La cuestión es que la credencial estaba firmada por el secretario de Gobernación, MANUEL BARTLETT.

Fuera de eso, en aquellos días no se mencionó nada. Ahora bien ¿los que tienen buena memoria lo recordarán que era algo común en aquellos años que los capos del narcotráfico pagaran grandes cantidades por una credencial de la DFS con la firma del secretario de Gobernación.

A Bartlett le tocó la de malas.

A mí me pareció mucho más grave que su nombre se hubiese mencionado en relación al homicidio de Manuel Buendía. Por aquellos días, la revista Proceso publicó un reportaje en el que daba cuenta de que Buendía estaba siendo presionado por el director de la DFS, JOSÉ ANTONIO ZORRILLA PÉREZ, para que parara en seco a la revista dirigida por JULIO SCHERER GARCÍA, para que no publicara una información en la que un sobrino de Manuel Bartlett estaba involucrado en delitos graves en un país de América Latina.

No se supo más. Buendía fue asesinado, los autores materiales encarcelados y, con el tiempo, también fue detenido y sujeto a proceso, el titular de la DFS, Zorrilla Pérez. Este cumplió la condena, salió de la cárcel y jamás se ha sabido nada de él.

Pero más allá de las dudas razonables, hay un hecho incontrolable: Bartlett Díaz jamás volvió a pisar tierras estadounidenses. Nunca.

Este hombre cínico hasta decir basta, es uno de los consentidos del presidente de la República. Y si Bartlett está en un puesto envidiable para cualquiera a pesar de los pesares, nadie, entonces, tiene derecho a condenar el pasado corrupto porque la verdad es que ese pasado pecaminoso nunca se fue. Déjeme decirlo. Esta puede ser la campaña política más importante en la historia de México. Puede serlo en volumen, pero nunca en calidad.

Está por terminar dentro de unos días, y no creo que las opciones que presentan los partidistas y Morena, muestren que al otro lado de la Cuarta Transformación, hay algo interesante y digno de escribirse a casa.

Me cae.

En fin, así las cosas. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡OH, LA LÁ! AYER ME LLAMÓ POR teléfono CHALITO MATUZ SÁNCHEZ, inmerso con el candidato de la Alianza PRI, PAN y PRD, a la presidencia municipal de Etchojoa…

Le pregunté cómo va la campaña de Lupe y le dije que un amigo común de esa misma comunidad, me comentó que JUDAS MENDÍVIL, el aspirante—va por la reelección por Morena, no quita el dedo del renglón lo que presagia un final de fotografía.

En este punto, voy a ser insistente: Guadalupe Palacios vino atrás y la tendencia es hacia arriba… Judas a la inversa…

En todo caso, ya se verá…

A PROPÓSITO DE MUNICIPIOS RURALES, reportan el sábado ‘El Borrego’ ERNESTO GÁNDARA tendrá cierre de campaña en Etchojoa, lo que sugiere que habrá varios cierres en el sur de estado…

De acá, cerca, en el municipio de Bácum, SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, se muestra muy relajado porque los números le están cuadrando…

Lo que por cierto tiene sentido ya que es un hombre que lleva varios años promoviendo campañas políticas y en los años en que no participa se mantiene servicial como es su costumbre... O sea, que sirve a los demás y esto es una constante de él…

MIENTRAS TANTO, AYER ME LLEVÉ la sorpresa de que en la semana cuando mientras me dirigía a consulta médica, en una esquina de un sector cercano al IMSS, un rostro juvenil y sonriente, se desprendió del grupo y con la mano extendida al columnista…

Era ANABEL ACOSTA ISLAS, el fenómeno político de esta campaña más que en el debate municipal más reciente dejó impreso la marca: antes y después…

Lo que me lleva a recordar que ERNESTO GÁNDARA envió el siguiente mensaje a través de su cuenta de twitter: “Abel Acosta es una mujer que cuando la conoces te parece agradable, linda, correcta no dice improperios… Y en el debate con otro candidato de Cajeme demostró algo que nos sorprendió: que también es una mujer de carácter que puede alzar la voz por Cajeme…”

Es lo que digo, pues…

Pues sí: hay tres figuras que estarán en la disputa real por la alcaldía de Cajeme: ANABEL ACOSTA, RODRIGO BOURS, y JAVIER LAMARQUE CANO…

¡AH QUÉ LAS HILACHAS! Pues aunque no es ninguna sorpresa, de todos modos lo comparto con usted: PORFIRIO MUÑOZ LEDO, dijo en un documento leído, que Morena está a punto de convertirse en el partido más corrupto en la historia de México…

Conste: lo que dijo uno de los fundadores, junto con AMLO, del PRD pero también de Morena…

Y para concluir: ¿no se ha preguntado usted en que irá a terminar este experimento llamado Cuarta Transformación?...

Es todo.

Le abrazo.

