Gabinete de Comunicación Estratégica: no habrá, definitivamente, mayoría absoluta en San Lázaro

LIÉBANO SÁENZ y FEDERICO BERRUETO, son los pilares sobre los que se sostiene la empresa de investigación ciudadana Gabinete de Comunicación Estratégica, una de las más respetadas y creíbles del país.

No por menos, dos de las plataformas de comunicación televisiva más reconocidas, CNN en Español, y CIRO GÓMEZ LEYVA POR LA MAÑANA, en Grupo Fórmula, pasaron al aire sendas entrevistas. Una, la de CNN en Español, con GABRIELA FRÍAS, originaria de Nuevo León, y radica desde hace décadas en Estados Unidos, con un gran prestigio profesional.

La otra, por CIRO GÓMEZ LEYVA, a quien usted conoce muy requetebién. En términos generales, millones de mexicanos y los dirigentes de los partidos de oposición de México, tienen razones para sentir alivio entre las expectativas que presenta el estudio.

Aquí, vale la pena introducir la eterna frase de JOSÉ MARÍA LEYVA CAJEME “Antes como antes y ahora como ahora”. Pues sí: hace unos meses las encuestas nos mostraban que el 47% de los mexicanos tendría la intención de votar por Morena. Hoy, solamente el 35% tiene la intención de votar por el partido en el poder.

Hace unos meses se daba por hecho que Morena tenía garantizadas 13 gubernaturas de las 15 que están en juego: hoy, solamente 8.

Y quién sabe.

El estudio es contundente: no habrá mayoría absoluta. Cuando mucho, la mayoría simple, 50 más 1.

Liébano va más allá: varias de las gubernaturas en juego, no están claras en cuanto a la intención del voto. De hecho, lo mismo puede estar hacia Morena que hacia la Alianza PRI, PAN y PRD.

Es que los números están muy parejos. Fallaron las estrategias de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. El craso error fue irse contra el gobernador de Tamaulipas cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina.

La gente no vio esta medida, la del desafuero de FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, como medida de combate a la corrupción, sino como decisión oportunista en medio de la campaña electoral. Para LIÉBANO SÁENZ y para FEDERICO BERRUETO, cualquier efecto derivado de ese suceso, sería solamente local, nada más allá de las fronteras tamaulipecas.

De hecho, la embestida absurda y torpe con el desafuero por delante, lejos de demeritar a la figura del gobernador Cabeza de Vaca, hizo que aquellos que no lo querían formaran un círculo de protección de su gobernador.

Como diciéndole a AMLO: “Nosotros sí, ¿y tú por qué?”

El gabinete de Comunicación Estratégica, afirma categórico que nadie tendrá la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Algunas plazas con las que contaba López Obrador, ya no están seguras. Tal es el caso de Baja California Sur, donde Morena estaba muy arriba en la intención de voto y ahora está muy atrás en las encuestas. En la Península se da por seguro que la Alianza PRI, PAN y PRD, derrota a Morena. Y con una fuerte ventaja.

Tengo, para mí, que lo más interesante de la entrevista, son las causas de esta modificación en las tendencias. Mencionaron que en las últimas dos semanas han sido asesinados dos candidatos a presidentes municipales, varios alcaldes en funciones, han sido obligados a renunciar candidatos a alcaldes y entre el fin de semana anterior y el lunes, dos importantes mandos policiacos fueron asesinados, uno de Sinaloa y otro de Zacatecas.

No es cosa menor, créame.

La alcaldesa de Ecatepec, uno de los municipios más importantes del país, fue vista por cientos de miles de personas en un video en el que se le ve y se le escucha amenazar a un candidato opositor, con la integridad física de su niña pequeña.

Entrevistada esta alcaldesa que busca la reelección, se justificó de su lenguaje brutal: sí la amenazan a diario con las mismas estrategias, ella responderá en los mismos términos.

¡Gulp!

En suma, a menos de dos semanas para la elección del 6 de junio, los mexicanos perecen haber tomado conciencia de que un país con contrapesos institucionales siempre será mejor que un país totalitario. Pero, cuidado: ya es del dominio público que desde el Palacio Nacional se está dictando una tremenda estrategia de contención utilizando las mismas prácticas abusivas que tanto ha criticado el presidente, y que se le achacan al viejo régimen priísta. Como, por ejemplo, el doble voto.

Anote usted lo de Tamaulipas como una burda estrategia que no funcionó, pero a pesar de todo esto no para; están utilizando las armas del Poder Judicial para deteriorar la imagen de candidatos que ya tienen ventaja irremontable en las encuestas. Verbigracia: LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, hijo del malogrado candidato a la Presidencia de la República, LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, a quien le atribuyen haber facturados más de 7 millones de pesos cuando laboraba en un despacho regiomontano encabezado por AGUSTÍN BASAVE.

Ya lo hicieron con SAMUEL GARCÍA, el candidato considerado a ganar la gubernatura de Nuevo León, aunque no parece que haya tenido éxito.

Por lo pronto, las cosas parecen ir en sintonía con las estrategias de la alianza, aunque también aquí ya está la espada de Damocles que se cierne sobre la cabeza de RICARDO ANAYA.

¿Sonora?

Ninguna encuesta se atreve a darle la ventaja a ALFONSO DURAZO. Más bien, la tendencia está a favor de ERNESTO GÁNDARA.

Así se ven las cosas.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ DÉJEME DECIRLO, CARO LECTOR: hay veces que en el diario trajinar del oficio periodístico, especialmente cuando se trata del periodismo diario, se nos descomponen las cosas de manera increíble… Me pasó con la columna que ayer salió publicada. Nunca, en medio siglo en estos quehaceres, me había ocurrido de esta forma. No fue un error cualquiera. No fue una letra mal puesta, un renglón volteado; fue toda la columna caramba…

¡Y me tuvo que suceder en plena era digital!…

Ocurrió así de simple como se lo voy a contar: los Rumbos del lunes para aparecer el martes, por un error humano fue enviado a TRIBUNA. En su lugar se mandó una columna atrasada. Al darnos cuenta del error, con mucho apremio se localizó la del lunes y sin más se envió al periódico.

Fue hasta el día siguiente que descubrí la “masacre”. Imagínese: una columna periodística sin corregir…

¡Mandé la columna sin corregir!...

Me disculpo ante mis dos que tres lectores…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, un respetado abogado de Ciudad Obregón, me ha comentado que el secretario de Seguridad Pública CÁNDIDO TARANGO VELÁZQUEZ, le ha encontrado la cuadratura al círculo de la delincuencia en las colonias urbanas de Obregón…

“Este hombre tiene buen instinto, sabe dónde está la clave para desarticular todo lo que está enredado”, me explica mi amigo jurisconsulto…

Creo entender que limpiando las Delegaciones de Policía se puede adelantar bastante en el esfuerzo que Tarango está realizando para bajar los índices delincuenciales…

Esto suena bien, y ciertamente nada sería tan gratificante para Cajeme que saber que se cuenta con este ameritado militar para la seguridad de las familias en tiempos violentos…

Desde luego se le desea mucho éxito al jefe policiaco… Que así sea…

Y POR ÚLTIMO, DECÍA YO en los Rumbos (los de las erratas) de ayer, que vienen los cierres de campaña de ERNESTO GÁNDARA… Para tales efectos, anda por acá— por el sur del estado, --RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS, líder estatal de la CNC, y bueno, habrá cónclave de amigos, de JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, por ejemplo: de BULMARO PACHECO, y seguramente demostrarán que en el sur la alianza va en caballo de hacienda… Digo, si no pregúntale a ANABEL ACOSTA ISLAS.

