Los alcaldes de las principales ciudades enfrentarán un grave problema de Endeudamiento

GANE QUIEN GANE LA GUBERNATURA DE Sonora, tendrá que enfrentar los pendientes que dejarán los alcaldes de los principales municipios. Entiéndase, Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Navojoa, y hacia el norte y noroeste de la entidad, Nogales y San Luis Río Colorado. Cajeme está en ruinas, pero Guaymas le pisa los talones. Navojoa no cesa de estar en medio del escándalo y Nogales no canta mal las rancheras.

Los munícipes pensaron que obtendrían recursos de su jefe máximo, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Se toparon con pared.

SERGIO PABLO MARISCAL ALVARADO hizo algunos viajes a la Ciudad de México. Seguro creía que su líder nacional, siendo el creador de su partido, no dejaría de la mano a un correligionario en apuros.

Desconocedor de la psique política de AMLO, tarde descubrió que el mandatario no tiene empatía con nadie y que cuando ha dicho que primero son los pobres, no ha sido por amor a los necesitados sino por aquellos que mantienen a flote a la llamada Cuarta Transformación.

Esos pobres “buenos y sabios”, son los que cada mes, cada dos meses, reciben la pensión, la beca y el recurso para seguir sembrando.

Hablamos de cientos de miles de millones de pesos que se van a distintos destinos: compra de un celular por una becaria de preparatoria; a la compra de un cabrito preparado en barbacoa para festejar a los compadres; ir a la playa el fin de semana y para tantas cosas que los seres humanos nos inventamos como satisfactores que necesitamos para maldita la cosa. Son los votos que le aseguran al presidente el 52% de aceptación ciudadana, según la más reciente de las encuestas.

Por eso ya no hay fondos, no hay fideicomisos, no hay dinero para las guarderías ni para enviar a los estados.

Menos a los municipios.

Escuché discernir precisamente sobre López Obrador, el director general del Gabinete de Comunicación Estratégico, LIÉBANO SÁENZ, en una magnífica entrevista que a él y a su socio FEDERICO BERRUETO, les hizo el periodista CIRO GÓMEZ LEYVA.

La verdad sea dicha, resulta un deleite escucharlo. Es un tipo que tiene el conocimiento y el instinto para penetrar en la psique del político y del funcionario.

Previene y advierte sobre lo que se viene. La describió como una tragedia para el país. Dice que el país, en efecto, se dividió. Ya no hay simulaciones porque el propio presidente AMLO se encargó, con su discurso de todos los días, de fabricarse “adversarios y conservadores” que nunca existieron y que hoy mismo no existen.

Lo que hay, lamentablemente, son los mexicanos atemorizados porque ya se convencieron que este presidente no está dispuesto a escuchar, no quiere recibir en Palacio Nacional a nadie que vaya a tratar de convencerlo que está equivocado.

Hasta un vendedor ambulante tiene la idea de que ese presidente que escucha en las mañaneras, está fuera de la praxis.

Su realidad nada tiene qué ver con la realidad en que vivimos. Ha decretado y fomentado medidas que en cualquier país del mundo resultarían aberrantes y totalmente inviables para la sana convivencia.

El “culiacanazo” es algo que está en la agenda de los líderes mundiales porque representa un recordatorio de que al presidente de México no se le puede descuidar.

El “culiacanazo” no tiene antecedentes en la historia del país. AMLO se adjudicó la responsabilidad de haber dado la orden de que los militares liberaran a OVIDIO GUZMÁN, hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

Fue una espantosa exhibición de incompetencia, pero también de incompetentes. En principio, ALFONSO DURAZO pretendió quedar como el héroe de esa tarde, asumiendo toda la culpa.

Eso no era cierto porque, en el fondo, el sonorense nunca fue el verdadero jefe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos sabemos que la Guardia Nacional está integrada por militares y que estos no se subordinan a un civil, a excepción del presidente de la República.

Fueron respetuosos con Durazo, pero hasta ahí.

Muchas de las decisiones que han marcado a este sexenio, no son del agrado de los funcionarios inteligentes y de buen juicio. Solo la acendrada institucionalidad que han abrevado en los libros de nuestra historia, ha impedido que se dé una diáspora en las burocracias civiles y castrenses.

Pero eso no significa que no vean con inquietud lo que está por venir. CARLOS LORET DE MOLA, quizá el comunicador que con mayor contundencia ha señalado los errores del presidente, ha iniciado una serie de artículos en los que muestra los errores cometidos por AMLO.

Uno a uno los irá desmenuzando. Con ello, hace que los lectores observen los perfiles de la catástrofe que se nos viene encima.

Como decía al principio: En Sonora, gane quien gane la Gubernatura, tendrá que hacerle frente al problema de los municipios. Por ahora, los municipios, casi todos de filiación morenista, han guardado silencio. Pero de acuerdo a las circunstancias que se pueden dar de aquí a unos meses, la repartición de culpas no se hará esperar.

En todo caso, el tiempo lo dirá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ DÉJEME CONTARLE: AYER PLATIQUÉ un largo rato con el contador público RICARDO BOURS CASTELO…

Le percibí bien, animoso, fresco en el comentario y la definición de las cosas…

--¿Puedes confirmarme lo de tu COVID-19? — le pregunté, pensando que podría ser imprudente…

--Claro que sí, y Nora también dio positivo— me dijo, sin emoción más allá de lo normal…

--¿Cómo supiste que tenías el virus? ¿Tuviste síntomas?...

--Fíjate que no. Fuimos asintomáticos.

--¿Y entonces…?

--Fue un dolor de cabeza persistente. Un médico me recomendó que me hiciera las pruebas y di positivo. Pero me siento bien, y estoy durmiendo muy bien, hasta 8 horas diarias que para mí son muchas…

--Pues dentro de todo, te fue bien… Hablamos de cosas diversas en un ambiente de total lejanía de las cuestiones públicas…. ¡Larga vida para Ricardo y familia!...

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, vaya huracán en que se ha convertido la candidata de la Alianza PRI, PAN y PRD, ANABEL ACOSTA ISLAS, atleta maratonista y una mujer disciplinada, en cuyas faenas diarias como aspirante a la alcaldía de Cajeme, también ha destacado por la exhibición de su fortaleza que ella ha demostrado caminado grandes distancias bajo los rayos solares, mostrando de que está hecha. Ciertamente, se ha ido consolidando cada día como la figura fuerte en esta campaña sonorense, que parecía que no enseñaría nada nuevo, y mire nomás por donde vino a polvear bala…

Anabel se ha rodeado de un equipo de colaboradores plural, y jóvenes y adultos, pero también adultos mayores…

Con ella, prevalecen las mujeres y esto es bueno en los tiempos complicados que vive el país…

No es por nada pero todavía hay personas que comentan el tuitt de ERNESTO GÁNDARA CAMOU, en el que dijo que a Anabel se le conoce y uno piensa que todo en ella es esa sonrisa que cautiva pero el debate más reciente demostró que ella es una mujer de carácter que sabe sacar la casta para defender su verdad y lo que mejor le conviene a los sonorenses…

¡Oh, la lá!...

Es todo.

Le abrazo.

