La triste historia de tres ayuntamientos de la izquierda: Navojoa, Cajeme y Guaymas

LA REVISTA BRITÁNICA THE ECONOMIST, se fue durísimo contra el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. A estas horas usted seguramente ya está enterado de los detalles de lo publicado por la famosa publicación.

No dijo nada que otros medios mexicanos no hayan dicho ya. De hecho, diarios y revistas de Estados Unidos y de Europa, ya se han ocupado del presidente mexicano.

Pero a López Obrador todo esto le tiene sin cuidado. Lo que digan de él medios especializados de cualquier parte del planeta se le resbala. Incluso, la difusión que tienen los contenidos de estos medios extranjeros, en nuestro país no tienen ninguna repercusión. Una muy selecta lectoría de periódicos y revistas se entera de lo que se publica en otros países sobre México y su Gobierno.

¿Y sabe usted por qué?

Porque los pobres no leen periódicos ni revistas mexicanas, mucho menos extranjeros. Y con esto le basta a AMLO. Su “mercado” clientelar está en las clases bajas y muy pobres. Ahí, justamente, yace el 50% o poco más, del padrón electoral que lo mantiene a flote.

Bien vistas las cosas, si en México un determinado número de lectores se entera de lo que publica The Economist es porque medios mexicanos y columnistas le dan difusión.

Esta es la clave del populismo.

Particularmente, tengo varias décadas estudiando lo que primero fue el socialismo en Latinoamérica y después, tras la caída del Muro de Berlín, se conoció como el populismo.

Son regímenes muy parecidos, pero doctrinariamente distintos. El populismo se basa en un nacionalismo que en México ya conocimos de manera muy poco eficiente, durante el sexenio 1970—1976, bajo el Gobierno de LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ.

Echeverría quiso emular, en algún momento, el paternalismo y nacionalismo de LÁZARO CÁRDENAS. Después de su viaje a la Unión Soviética, regresó inflamado de un inefable sentimiento socialista. Echeverría no se atrevió a declararse socialista públicamente. Pero en cambio, casi al final de su mandato, ejecutó medidas muy parecidas a las de los comunistas y más aún, a la República de Chile en los tiempos de SALVADOR ALLENDE.

Sin planeación ni proyecto real, ordenó estatizar las tierras del Yaqui y Mayo y pulverizó la propiedad ejidal, con lo que el decreto terminó convertido en botín de líderes agrarios corruptos.

Echeverría fue una caricatura de lo que hoy es ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Entiéndase bien, señor mío, lo que voy a decir: no quiero decir que lo que ha hecho el actual presidente, está bien hecho. Tampoco, que es lo que le conviene a México.

Lo que quiero decir es que mientras Luis Echeverría transitó por su sexenio de tumbo en tumbo tratando de encontrar su verdadera definición, López Obrador sí sabe hacia dónde quiere ir y para lograrlo, está dispuesto a todo.

Tengo, para mí, que en sus experiencias políticas fallidas, ha tenido suficiente tiempo para madurar su proyecto—anticuado y lo que usted quiera, pero concreto y bien publicitado entre las capas más vulnerables de la sociedad—y llevarlo a la consumación total. A AMLO le sobra audacia.

Van dos años y medio apenas de su Gobierno, y prácticamente le ha dado la vuelta al régimen político que nos ha gobernado desde principios del siglo XX.

Fincó las bases de lo que pretende que sea lo que él llama la Cuarta Transformación.

Y de la manera en que lo está haciendo, creo, de veras, que tiene posibilidades de lograrlo. La oposición en México ha logrado avanzar, pero no lo suficiente. Usted no me dejará mentir.

Su populismo es auténtico. No es de a mentiras como el de Echeverría. AMLO ejerce el estilo maratónico de dirigirse al pueblo que FIDEL CASTRO RUZ, el dictador cubano, utilizó para subyugar a la masa delirante de Cuba. ¡Hasta 7 horas duraban sus discursos!

Es importante que usted se fije en lo siguiente: siempre que en el extranjero se publica un artículo o un reportaje crítico, López Obrador, ha sido el propio presidente mexicano el que se encarga de que este señalamiento llegue al mayor número de hogares mexicanos. Todo es propaganda. Y más si viene de Inglaterra o de Estados Unidos. Allá están sus adversarios, los conservadores, los neoliberales.

Tan sencillo como eso.

Todo le sale bien allá abajo, a él le importa que lo sepan a su conveniencia.

Tal es la cuestión.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Amplia, multitudinaria fue la gira de cierres de campaña que realizó por el sur de Sonora, ERNESTO GÁNDARA CAMOU, ‘El Borrego’, y habría que resaltar que cada uno de esos eventos, imprimió su propia marca… Llaman la atención los actos de Etchojoa, Álamos, por su estampa rural, en la primera, y colonial, en la segunda población…

Naturalmente, los candidatos a presidentes municipales echaron toda la carne al asador y bueno, uno quiere suponer que este esfuerzo se verá reflejado en las urnas el 6 de junio…

Digo, ¿no?...

En Etchojoa destacó el buen ánimo de RAMÓN GUADALUPE PALACIOS, candidato a la Alcaldía, un ciudadano de bien, muy querido por la gente del municipio, sencillo y humilde, valores humanos que no son muy comunes en estos tiempos…

A PROPÓSITO DEL SUR de Sonora y particularmente, la mágica Álamos, me cuentan que un avión procedente de Hermosillo aterrizó en el aeropuerto de Ciudad Obregón ayer en la mañana y de él descendió un grupo de personas encabezado por El Borrego Gándara…

Es un dato sin confirmar, lo que se sabe, además, es que los viajeros continúan su trayecto a Álamos por carretera…

MIENTRAS TANTO, AYER LE COMENTABA AQUÍ MISMO de la convivialidad que se llevó a cabo en La Palapa del ingeniero GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA, en Ciudad Obregón…

Entre los asistentes a esta reunión que fue en honor de ANABEL ACOSTA ISLAS, dos entrañables amigos míos se encontraban en su mesa, a la que el propio anfitrión se sentó en algún momento.

Eran ENRIQUE GUERRERO BARRAZA y MANUEL PALMA ESPINOZA…

Por cierto, ha merecido elogiosos comentarios el diseño que se le dio al evento “Por la Paz y la Unidad”, celebrado por la tardenoche en la Plaza Álvaro Obregón…

Una parvada de palomas blancas surcó los aires como símbolo de que un sueño y una esperanza anidan en el corazón de Cajeme…

Y AQUÍ, LA RESPUESTA A PREGUNTA expresa de un amigo mío: la lista de supuestos futuros colaboradores en el Gobierno de ERNESTO GÁNDARA, es falsa…

Son tiempos de calumnias, de noticias falsas y una sarta de mentiras que buscan denostar a la gente de bien…

Un dato como referencia: en términos generales, la lista del gabinete de un gobernador o un presidente de la República, no se hace pública hasta que el candidato ya fue declarado gobernador o presidente electo…

Solo entonces y nunca antes, se publican los nombres…

Vale, pues, querido amigo…

Y A TODO ESTO, ¿LEYÓ USTED LA nota principal de TRIBUNA DEL YAQUI en su edición de ayer?... Un encabezado sugerente llama la atención: “Mariscal, el desaparecido” …

Desde luego, se refiere a su ausencia de la escena pública…

Y le recuerdan que cuando tomó posesión, prometió que en 100 días iba a transformar a Cajeme…

Lo cierto es que SERGIO PABLO MARISCAL lleva semanas sin aparecer en eventos públicos, en inauguraciones y menos haciendo obra pública…

Triste final de los alcaldes morenistas. En Navojoa, TRIBUNA DEL MAYO, describe la administración de “CHAYITO” QUINTERO, con cero obra y cero gestión…

¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com