Falta una semana para las elecciones y están muy cerradas, aunque en la estatal ligera ventaja de EGC

ESTAMOS A UNA SEMANA PARA las elecciones. Particularmente me gustaría que todo saliera como en la afamada canción sonorense “Llegaron las elecciones, todos vamos a votar”.

Sí, me gustaría que todos fueran a votar. Pero me temo que las cosas no serán como a mí y a muchos nos gustaría que fueran.

La actividad de los partidos en tratándose de proselitismo, termina el miércoles. Pero la verdad es que lo más interesante de este proceso culminó el sábado, si bien todavía allá para el Norte se anunciaban eventos.

En términos reales, este arroz ya se coció. Nomás faltan los resultados. Y ha de saber usted que en las últimas semanas los candidatos de Morena —no todos, claro – han hecho el ”oso” como una constante. “¿estás enterado de lo desabridos que han sido los eventos de Durazo?”, preguntan los cuates. Pues sí, me lo han venido a contar.

Aquí ya lo he dicho: ALFONSO DURAZO ha resultado un mal candidato. Y sin ánimo de jorobar a nadie, su estilo discursivo me recuerda a los discursos de ALFONSO ELÍAS SERRANO.

Repito: Sin ánimo de jorobar a nadie.

Por otro lado, el candidato morenista a la Alcaldía de Cajeme, JAVIER LAMARQUE CANO, ha venido de un traspiés a otro. Cuando no les llama “mensas” a las mujeres cajemenses, al batear una elevadita al pitcher, se va con todo y bola, patéticamente caído de rodillas a dos metros de distancia.

Déjeme hacer una precisión: no está en mi estilo hacer bromas con las carencias de otros. ¡Líbreme Dios que anduviera yo con esas cosas! Lo que ocurre con Lamarque es que es un buen hombre, humilde, servicial, pero carece de carisma y de vena humorística. Muchas cosas que son necesarias en una campaña política no se le dan.

Pero estamos en campaña y las elecciones están a tiro de piedra. Y aquí se tiene qué hablar de realidades.

Ni a Durazo se le da la simpatía ni a Lamarque el beisbol, el discurso y menos la locución que quiere pasar como chistorete y termina siendo una ofensa para las féminas cajemenses.

¿Cómo que cajemensas?

¿Y el Borrego Gándara, qué, pues?

La verdad sea dicha, los cierres de campaña le han salido impresionantes. Claro que un mitin multitudinario no necesariamente significa que ya tiene el triunfo en el bolsillo. Por supuesto que no. Pero ayuda mucho. Y los cierres de Gándara hasta ahora todos han sido exitosos.

Y esto sí tiene un significado.

En estos días algunas cadenas de televisión por cable han puesto a Sonora entre los estados donde Morena lleva ventaja. Desde luego que son encuestas contratadas al gusto del cliente. No me cierro a la idea que algunos tienen en el sentido de que la marca no hace ruido. Todo puede suceder y en esto de las tendencias electorales nunca se sabe.

Sin embargo, lo que se ha visto en la semana que recién culminó, me parece muy significativo. ERNESTO GÁNDARA CAMOU avasalló sus cierres en el sur de Sonora.

Lo hizo en Hermosillo y en Nogales apuntaba para lo mismo. Por el contrario, los cierres de Durazo han sido muy desangelados. Las cosas como son.

A propósito de cierres, a ver cómo le va a mi amigo SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, en su pretensión de llegar a la Presidencia Municipal de Bácum, por uno de los jóvenes partidos políticos en México.

Y ya que estoy en el tema, vale la pena que haga una breve reflexión para aquellos que han confundido la gimnasia con la magnesia: Serge no traicionó al PRI, lo que sucedió es que en los acuerdos entre los dirigentes de los tres partidos de la Alianza PRI, PAN y PRD, a la hora de operar la cuestión del género, la Municipal de Bácum le tocó al PRD y este tiene que cumplir con la equidad de género. Por tanto, Serge no podía entrarle por ahí.

Quiero suponer que esto fue antes de que El Potrillo MIGUEL POMPA CORELLA renunciara a la Secretaría de Gobierno, y bueno, encontraron la solución en que un partido de esos chiquitos, postulara al oriundo del Campo 60 y con esto bastaría para que Enríquez alcance su sueño dorado.

Como amigo que soy de Serge, deseo de todo corazón que obtenga el triunfo que se merece. Además, tiene una gran trayectoria social para hacerlo.

Me cae que sí.

Volviendo a las elecciones, bueno, una semana más y se acabó todo. Desde luego, tengo la certeza de que habrá multitud de denuncias en los Tribunales. Eso que ni que. Tengo, para mí, que lo más interesante es saber cuántos sonorenses acudirán a las urnas de los 2 millones 200 mil empadronados que tiene el estado.

Optimistamente se espera que vote el 53% del padrón. Ojalá. ¿Qué sugiere esto? Según veo yo las cosas, gane quien gane deberá sacar 500 mil o más votos.

¡Gulp!

Con este porcentaje, un punto de diferencia andará en los 12 mil votos, afirman los expertos.

Tiene sentido.

Y esto cuenta, no crea usted. En 2003 EDUARDO BOURS CASTELO ganó por un punto de diferencia. Hoy, la elección para gobernador está cerrada, aún por encima de la convicción de que El Borrego Gándara es más popular que Alfonso Durazo. Que ya es mucho decir.

Volviendo al punto de diferencia en la elección de 2003, en aquel tiempo equivalía a 8 mil votos.

¡Imagínese!

Le decía: la elección, si bien luce muy cerrada, hay una ligera ventaja para Gándara. Pero los enterados afirman que no se debe hablar de ventaja cuando la diferencia es de 2, de 3 y hasta de 4 puntos porcentuales.

Dizque porque esta diferencia marca un empate técnico.

Por cierto, son tan burdos los “asesores” de Durazo, que a veces en un día sube en las encuestas “patito” hasta 27 puntos de ventaja sobre el Borrego.

Naturalmente, esta publicación la hacen más como estrategia que como información real. Usted me entiende.

¿Las municipales del sur?

Pues verá, tanto en Cajeme ANABEL ACOSTA ISLAS como en Navojoa JORGE MÁRQUEZ, empezaron la campaña con una notoria desventaja, lo cual es común en los inicios de un proceso como el que estamos viviendo.

Ambos ya remontaron la desventaja de los inicios. Los dos están arriba, con poco pero ahí van.

En cuanto a los Distritos Federales, las noticias que llegan de las fuentes bien informados, no son buenas para la Alianza PRI, PAN y PRD, en Cajeme. La información sostiene en 5 Distritos para la Alianza Va por México (PRI, PAN y PRD), mientras el sexto Distrito apunta para Morena.

Esta información ya se la había compartido a mis dos que tres lectores. Ayer me fue ratificada.

Pero la coalición Va por México, está arriba en los Distritos 1, 2, 3, 5 y 7. El 4 y el 6 para Morena.

Por si no lo sabe, el 04 Distrito Federal, comprende 39 municipios y tiene su cabecera en Guaymas. Todas las fuentes me dicen que ahí nada tiene que hacer la coalición.

En este contexto, 5 Distritos ganados por la Coalición Va por México, es más importante en el concierto nacional, que una gubernatura porque en lo que verdaderamente está en juego es el predominio en la Cámara de Diputados.

No iba a incluir este dato, pero me arrepentí. Aquí le va: la desventaja de la Coalición Va por México en el 04 Distrito Federal, es muy poca. Pero las fuentes se la dan a Morena de todos modos.

A propósito de Guaymas, en el bello Puerto la política ha estado muy intensa y acalorada. Casi al final del camino, las cosas se enardecieron y la pasión se apoderó de los guaymenses.

En esa región, extendiéndose a San Ignacio Río Muerto, Bácum y Cajeme, quien ha tenido la responsabilidad real de la campaña del Borrego y el resto de los candidatos ha sido JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, con un gran historial en la política y en el servicio público. Su sede regional está en Guaymas lo que me lleva a recordar que hace algunos días Julián estuvo a partir un piñón con ERNESTO GÁNDARA CAMOU, con ALFONSO AYALA FONSECA, con MARCO ANTONIO CÓRDOBA CAMPA, exalcalde de Guaymas, y con el exsecretario de Gobierno, BULMARO PACHECO MORENO.

Es todo.

Le abrazo.

