El diario Reforma destapa el “guardadito” que el presidente tiene en fideicomiso de Sedena

CASI LO PIERDO EN EL ENORME TRÁFAGO de información que inunda las redes sociales y a los medios “tradicionales” de comunicación. Por fortuna, lo recuperé.

Es un segmento de uno de los textos de ARMANDO FUENTES AGUIRRE, mejor conocido como Catón.

Quién me lo reenvió, agrega su personal opinión.

Le concede a Catón su derecho a opinar pero piensa que es injusto que diga que quien vote por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR o por los defensores de la cuatroté, le estarían haciendo un gran daño a México al darle más poder a quien no ha sabido hacer buen uso del que ya tiene.

Mejor hago la cita textual, pues de este modo usted y yo nos permitimos el privilegio de deleitarnos con el incomparable estilo literario de Catón.

Va: “Votar en la próxima elección por el partido de López Obrador es causar daño grande a nuestro país, por el peligro que representa dar más poder al presidente, que tan mal uso está haciendo de él”.

¿Sabe usted qué argumenta la persona que reenvió este texto para explicar por qué no están de acuerdo con Catón?

Que el saltillense no expuso argumento. Yo quiero suponer que no lo expuso porque a estas alturas del partido se supone que cualquier mexicano ya sabe de que color tiñe el verde.

O sea, de que pie cojea el presidente de México. En la calle yo escucho decir a muchas personas que es inevitable el advenimiento de una dictadura a México.

Ahora mismo he leído en el diario Reforma acerca del “guardadito” que el presidente AMLO ha hecho con un fideicomiso para la compra de equipo militar.

El “guardadito”—dice Reforma—lo hizo AMLO con el fideicomiso de Sedena, para tener dinero cuando falte en el presupuesto de sus proyectos estelares.

¿De cuánto cree usted que estamos hablando, caro lector? ¡De más de 64 mil millones de pesos! Reforma hace el comparativo: la cantidad del “guardadito” es cuatro veces el dinero de cuatro fideicomisos que el presidente quiere desaparecer.

A saber: INE, INAI, IFT Y LA COFECE. Y aquí, vuelve a salir a luz pública la increíble cercanía del presidente de la “izquierda” con el Ejército.

Mire usted: en circunstancias normales, no tendría nada de extraño que el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, echara mano de una de la instituciones más confiables para hacer un resguardo de tanto dinero.

De hecho, se entendería como la cosa más comprensible del mundo.

Pero no en tratándose de López Obrador, el hombre que siendo candidato por tercera vez a la Presidencia de la República, se atrevió a decir que regresaría a las fuerzas armadas a sus cuarteles y hasta en un arrebato muy de su temperamento tropical amenazó con desaparecer cuando menos a una parte del Ejército.

Usted podría pensar que todo esto lo soñé y yo hasta le daría la razón. Pero esto mismo se lo han recordado a AMLO.

Si lo dijo, pues. ¿Qué fue lo que pasó en este país, entonces? Usted recordará que en el Campo Marte hubo una reunión de AMLO con militares.

Dicen que no hubo ningún otro funcionario civil solo él.

¿Qué se dijo allí? Tal vez algún día el pueblo lo va a saber. Por ahora, todo será especular. En este país no hay de otra.

En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ DÉJEME DECIRLO: PODRÍA HABER SORPRESAS en el Mayo.

Si bien escuché voces en el sentido de que el cetemista JORGE MÁRQUEZ CÁZARES no está levantando el entusiasmo que sus simpatizantes esperaban, en Etchojoa me cuentan que podría haber una sorpresa…

Tengo, para mí, que algo conozco de la historia que se está escribiendo en ese modesto municipio…

Porque, verá usted, en Etchojoa hay un villano y hay un hombre bueno… El malo es JUDAS MENDÍVIL, a quien para rematar el nombre no le ayuda…

Hay gente que le acusa de mil y una repacería… Tal vez no sea para tanto, pero la fama ya la tiene… Hay periodistas que le acreditan varias maldades…

El bueno se llama RAMÓN GUADALUPE PALACIOS y es candidato de la Alianza PRI, PAN Y PRD…

Me comentan que Ramón Guadalupe es un hombre decente que por primera vez incursiona en la política… Y según los decires de la gente, no tiene contemplado cambiar de actitud, es como es y así seguirá siendo… Que le gusta servir a la gente, que no habla mal de nadie, es un hombre de gustos sencillos y, de acuerdo al perfil que de él elaboró un cuate mío, la gente lo sigue y se le entrega en los actos políticos…

Por eso, digo: ahí podría ocurrir una gran sorpresa… Que en una de esas la sorpresa podría ser también para Judas…

Bueno, digo yo… A PROPÓSITO DEL MAYO Y DE SUS CIUDADES, hay un notable contraste entre la jardinería pública de Navojoa y la de Ciudad Obregón…

En Cajeme, el alcalde SERGIO PABLO MARISCAL quiso aplicar la receta del dos veces exalcalde de Cajeme, JESÚS FÉLIX HOLGUÍN, de darle su manita de gato algunos jardines de la cascada de la 200 y Miguel Alemán y algunos bulevares todo esto, en medio de la calentura de Mariscal para reelegirse, cosa que no ocurrió porque se la cambiaron por una plurinominal para su esposa MARGARITA VÉLEZ…

Decisión, por otra parte, bastante cuestionable, pues la señora carece de cualquier mérito político y de servicio público para que su partido la haya puesto en una lista de privilegiados con diputaciones de representación proporcional…

Como sea, Sergio Pablo ya no va a ningún puesto y a ver cómo le va con quien lo venga a sustituir…

En todo caso, el tiempo lo dirá… Y NO ES POR NADA PERO ES VERDAD que los comerciantes de MerCajeme nunca han dejado a ningún candidato “sentido”… Para todos tienen un apapacho, una porra, pero la verdad sea dicha, se les pasó la mano con “el Guicho”, que efectivamente, tiene carisma y es algo muy parecido a un comediante…

Alguien me contó que se tomó el acuerdo que a cada candidato que visitara ese parián, se le recibiría de la misma forma…

Todo iba de acuerdo a lo previsto hasta que le tocó el turno a ANABEL ACOSTA, a quien no por cualquier cosa en alguna ocasión la bautizaron con el adjetivo de “La reina del MerCajeme”… Las cosas como son…

Es todo.

Le abrazo.

