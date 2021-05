Y después de la tragedia, otra tragedia "cayó" sobre los presidenciables de la cuarta transformación

FUE UN PÉSIMO INICIO DE SEMANA para la Cuarta Transformación, para el presidente AMLO, pero también para algunos de los presidenciables del partido en el poder.

Verbigracia: MARCELO EBRARD, CLAUDIA SHEINBAUM, MIGUEL MANCERA Y HASTA MARIO DELGADO.

El impacto cimbró a la Cuarta Transformación. Esto no tiene vuelta de hoja.

Dos vagones del Metro de la Línea 12—famosa por sus constantes accidentes—se vinieron abajo cuando un puente colapsó por mala supervisión estructural. Ahora se sabe que este es un problema viejo y que no solo le pega dramáticamente al canciller mexicano, sino de igual forma golpea a la jefa de Gobierno y, sobre todo, la pone en una situación verdaderamente crítica.

De entrada, se quiso desviar el origen hacia una conspiración por el ingrediente político. Era evidente que el alborotador de la cuatroté se iba a ir por ahí.

Pero las dimensiones de la tragedia indigna a mucha gente. Los operadores políticos del Gobierno de AMLO, entendieron que no era el momento para repartir culpas.

De ahí que en sus repetidas apariciones en la tele, AMLO mostró un rostro confundido, raro en él que por primera vez no supo cómo reaccionar.

Este sería el tema de los Rumbos de hoy. Sin embargo, la logística periodística no es la misma para un columnista de la Ciudad de México, que para uno de Sonora.

Aquí tenemos nuestra propia jerarquía en materia de importancia en los análisis, hay del debate donde el “oso” lo dio el exalcalde de Guaymas, diputado local y federal, CARLOS ZATARAIN GONZÁLEZ.

Lo que hizo y dijo en ese evento político fue ignominioso. Fue una indigna manera de terminar una carrera política.

Me había propuesto, en nombre de nuestra amistad, no volver a escribir sobre el Bebo. Pero después de su exposición bajuna y de rastreriso inconcebible en una persona como él, que del PRI lo obtuvo todo y fue un privilegiado como muchos hubieran querido serlo, cambié de opinión.

Él llegó al Congreso de su Estado, y llegó a la Cámara de Diputados en México.

Fue presidente municipal, antes había sido agente fiscal y en el partido ocupó cargos políticos.

Más recientemente, fue director general en un área fundamental de la Sedatu, cuyo titular era un amigo del Bebo, un priísta de hueso colorado del Estado de México.

He conocido a muchos políticos que arriesgaron dinero de su patrimonio familiar y que solo alcanzaron algunas posiciones de importancia media en su partido. De hecho, esa gente sigue siendo fiel al PRI y acude regularmente a sus oficinas.

Zatarain obtuvo prácticamente la mayor parte de lo que aspiró tener. ¿Por qué culpar a situaciones inexistentes para justificar su traición?

Lo que hizo tiene un nombre. Algo que prefiero no mencionar aquí. Ahora nadie pone en tela de duda que su cacareada candidatura al Gobierno de Sonora, no fue sino una simulación de caricatura para arrimarle algunos votos a Morena y, en particular, a ALFONSO DURAZO.

Fue su decisión y que Dios le bendiga. El sigue su camino y yo sigo el mío hasta que Dios me lo permita. ¿El golpe a los presidenciables de Morena era todo lo que nos trajo a los columnistas la tragedia en la Línea 12 de la Ciudad de México?

Por cierto que no.

En un día surgieron fuertes revelaciones que pusieron en alerta a la clase política de la Cuarta Transformación.

Para el mediodía, ya se sabía que la obra de la Línea 12, fue concebida y concretada en el proceso de transición del Gobierno de MARCELO EBRARD al de MIGUEL MANCERA.

Por eso en la ceremonia de inauguración, estuvieron Ebrard saliente—y Mancera, entrante.

¿Y que hacían allí, en esa ceremonia, CARLOS SLIM HELÚ y otros magnates de México?

Yo entiendo que estuviera JESÚS ZAMBRANO, porque era—y sigue siendo- el rey del PRD y sin duda uno de los principales autores del colapso que este partido ha sufrido.

Pues bien: también se supo que la presencia de Slim y otros magnates, se debió a que aquellos son los dueños de las empresas que obtuvieron los contratos: ICA, CARSO, y otras.

¿La mafia del poder? ¿Pero si están más cerca de Morena que otros grupos de “neoliberales

La información no deja bien a Marcelo Ebrard. Las primeras indagatorias y pistas diversas, apuntan hacia el exjefe de Gobierno, quien por su parte, ha dicho que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad para deslindar responsabilidades. ¿Ahora entiende usted porque esa cara de amargura que le vimos al presidente de la República?

Así es la política. Y así suele ser el poder. La propia jefa de Gobierno, no pudo evitar ese rictus nervioso que la acompañó en todas sus apariciones públicas de este martes. Su cara, siempre fresca sin el auxilio del maquillaje, esta vez no logró ocultar esas arrugas molestas en las mejillas ni esa lividez que por metros afeaba su cara, a pesar de su natural belleza.

Reflexioné unos minutos y mi conclusión fue que estaba asustada y temerosa de que los bandazos la alcancen también a ella. Estamos hablando de 24 muertos hasta ayer a media tarde y decenas de heridos. Además de la enorme pérdida de confianza en este Gobierno que deja el suceso.

Así transcurrió el día de ayer y, bueno, ya veremos los alcances reales de este incidente. Ya lo veremos.

En fin. DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡EUREKA! LLEGÓ, AL FIN, el libro esperado: “Lozoya, el traidor”, escrito por MARIO MALDONADO….

Llegó vía Hermosillo y lo puso en mis manos el profesor RODOLFO VÁZQUEZ, académico de gran talento, músico por vocación y de corazón, en cuyos jardines de la casa Paterna, hemos disfrutado bellísimas tardeadas, a veces en la grata compañía de amigas entrañables como ANABEL ACOSTA, CHAYITO OROZ IBARRA, CARMEN AÍDA LACY, y en otros tiempos, nuestra inolvidable ALEJANDRA PERAZA RUVALCABA, de quien yo solía agregar, en un paréntesis, este otro nombre: “Santa, para sus íntimos” ….

No era una invención mía, así le decíamos en su casa de la calle Nuevo León, muy cerca de la Jesús García, cuando ella era una adolescente y yo un niño de cinco años... Desde entonces la conocía y siempre fue mi amiga, la quise y me quiso y ciertamente me dolió profundamente su partida. Extrañamente yo no estuve en esa reunión donde ella sufrió el infarto… Fue lo último que de ella en vida vieron sus amigos de aquella tarde. El día de ayer fue un día de cambios de humor. Leí que mi amigo JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO, cronista de Empalme, fundador y director del Museo Ferrocarrilero de Empalme, presentará mañana, jueves, una interesante conferencia colectiva sobre los 50 años del asalto al banco de Empalme por idealistas originarios de Empalme y Cajeme, a algunos de los cuales yo entrevistaría en su reclusión en el Cereso de Obregón, tiempo después…

