Esta tarde en Empalme se recordará un hecho histórico y surgirá la verdad sobre el asalto al banco hace 50 años

LEÍ CON GRAN INTERÉS UN ARTÍCULO del historiador sonorense IGNACIO LAGARDA LAGARDA, que tuvo a bien hacerme llegar el Maestro JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO.

Este texto, forma parte del libro “El color de las amapas”, que leí hace algunos años y cuyas revelaciones sobre sucesos de la época —hace 50 años— han sido motivo de airadas discusiones entre analistas políticos y cronistas locales de los pueblos de la sierra noreste de Sonora.

Pues bien: leí el artículo en cuestión pues quería refrescar los datos que había memorizado desde la primera vez que leí el estupendo libro.

Aquí mismo yo le había platicado a usted que a principios de los setentas realicé una serie de reportajes sobre algunas instituciones públicas que incluyó el recién construido Centro de Rehabilitación Social de Cd. Obregón, cuyo director era un jovencito, el Lic. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, que andando el tiempo llegaría a ocupar importantes cargos gubernamentales, como la Secretaría de Gobierno, y puestos políticos como legislaturas federal y local, así como dirigente, en dos ocasiones, del PRI estatal, actualmente desempeña el cargo de contralor del Gobierno Estatal.

Murillo se percató de los trabajos que estaba publicando y me invitó a visitar el Cereso para que hiciera un reportaje.

--¿Puedes recomendarme algo de interés público que exista ahí? —le pregunté, escéptico.

--¡Por supuesto que SI!

-- A poco, ¿Qué?

--Aquí se encuentran cuatro de los guerrilleros que asaltaron el banco de Empalme. Fueron trasladados por la cercanía con sus familiares. Son gente buena, maestros normalistas, con ideales, los puedes entrevistar.

--¿Puedo, de veras?

-- Yo te lo garantizo. Es más, yo te acompaño a la entrevista en una de las celdas.

--¡Ya vas! Sus nombres: RAMIRO ÁVILA GODOY, PABLO ARÁMBULA, ROBERTO CECEÑA CECEÑA y tal vez FELIPE PACHECO ARAGÓN.

Los cuatro, siendo tan diferentes en estilo y en carácter, estaban entrañablemente unidos por sus ideales. No eran delincuentes, ni eran vulgares asaltantes de bancos, el asalto ellos lo llamaban expropiación, y, bueno, había mucha fantasía en sus argumentos, pero era evidente que había una gran decencia en ellos.

Cuando Murillo me los presentó en el Cereso obregonense, las heridas por las humillaciones de la tortura y todas esas cosas, ya habían quedado atrás.

Eran tiempos de juventud. Éramos bohemios. Lo era Murillo, brillante declamador. Lo era yo que amenizaba las fiestas de amigos cantando, cuando todavía podía hacerlo.

Las fotos que se publicaron con la entrevista, fueron muy celebradas por la comunidad cultural e intelectual que en esos años florecía en Ciudad Obregón.

En una de las gráficas, en blanco y negro, las guitarras hacían lo suyo.

Una de ellas, la pulsaba Miguel Ángel Murillo, a su lado, Pablito Arámbula, nayarita, abría de par en par la generosa sonrisa. Platicamos por horas. Hicimos planes para cuando recuperaran la libertad. No faltaba mucho para ello.

Lamentablemente, cuando comenzaron ha hacer liberados, ya Murillo había dejado de ser director y los maestros de otras entidades, regresaron a sus casas.

A los únicos que volví a ver, fue a los profesores Ávila Godoy y Roberto Ceceña. Y solo por un tiempo.

Hoy por la tarde, el Maestro JOSÉ LUIS ISLAS PACHECO, ofrecerá en el Museo Ferrocarrilero de Empalme, una plática, sobre todo lo que rodea la historia del “Asalto al banco de Empalme”. Y como el propio Lagarda lo explica: ya es tiempo de acabar con los mitos, como el que ha perdurado por casi medio siglo en torno a la falsa historia de que JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, participó en ese hecho. No fue así. Su participación en todo caso, sería hasta mediados de los setentas y con escaso éxito. Pero aquellos maestros que yo conocí hace casi 50 años en una celda del Cereso de Obregón, y en la que también participó como oyente y como declamador Miguel Ángel Murillo, fueron reales y fue, lo digo con absoluta convicción, un privilegio haberlos conocido.

Eran otros tiempos y aun con los brotes armados de grupos de izquierda, la verdad es que la violencia de entonces era juego de niños si la comparamos con la de ahora. ¡Apuesto tronchado! En fin, bellos recuerdos.

DE AQUÍ DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡OH, LA LA! ESTUPENDO EL AMBIENTE en el evento que organizaron la Fundación Colosio de Obregón, la “Rafael Preciado”, del PAN, y la Fuerza 72 del PRD y me cuentan que el éxito hay que acreditárselo a RAÚL AYALA GONZÁLEZ, del PRI; a FRANCISCO MARTÍNEZ, secretario particular de Raúl, a RODOLFO VÁZQUEZ TORRES, coordinador político de la Fundación Colosio Obregón, y en general, a todos los que con esmero y enorme voluntad, se encargaron de la organización… Este acto se llevó a cabo en el Centro Magno, allá por la Sinaloa, aquí en Obregón, y me reportan que BULMARO PACHECO y el Dr. ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO, estuvieron a partir un piñón durante un largo rato….

Bueno, primero porque son amigos, y luego por la pandemia…. ¿O No?...

NO MUY LEJOS DEL Centro Magno, en el Fiesta Inn, se realizó el acto agropecuario… Fue el evento que encabezó el BORREGO ERNESTO GÁNDARA CAMOU, donde por cierto el fotógrafo de estos Rumbos captó en una amena charla a la candidata aliancista a la Presidencia Municipal, ANABEL ACOSTA ISLAS, al dirigente estatal de la CNC, RODOLFO JORDÁN VILLALOBOS y a JULIÁN LUZANILLA.

El acto agropecuario fue organizado para 300 personas y la verdad sea dicha, había un entusiasmo digno de verse, de atestiguarlo….

POR CIERTO, el exalcalde —por doble partida— de Cajeme, JESÚS FÉLIX HOLGUÍN y su hija KARY FÉLIX OROZCO, candidata a regidora por la Alianza PRI, PAN y PRD, le ofrecieron una cena en su residencia a Anabel Acosta, a la que asistieron alrededor de 200 personas….

Excelente el convivio y se consolida la fuerza de esta fórmula….

Me cae que sí…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, QUE MAL SE vio el periodista CIRO GÓMEZ LEYVA cuando prácticamente le cortó su participación al senador GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES, cuando este hizo el comparativo siguiente: “Estoy indignado por lo que está pasando, los muertos era gente humilde de Tláhuac, si el muerto hubiera sido Carlos Slim…”

En este punto el comunicador le quitó la palabra.:” ¿cómo está eso de si Slim hubiera sido el muerto?” …

Y se fueron a pausa y al regreso todo fue amor y paz…. A Germán se le olvidan los límites de la libertad de expresión… Pero de verdad que pasó un mal trago, lo mismo el periodista que el senador….

¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Ayer le tocó el turno a RAYMUNDO RIVA PALACIO, a HÉCTOR AGUILAR y a ENRIQUE KRAUZE…¡Pero más a Riva Palacio, a quien el presidente le restregó los favores recibidos de gobiernos anteriores…! “SI ustedes hubieran visto cómo vivía Riva Palacio”…

¿Para esto quería ser presidente?... ayer no hubo un solo pronóstico bueno para México, de hecho, los problemas derivados de la crisis, ya hacen sentir sus efectos en la compra de la despensa quincenal o semanal… la inflación está más arriba de lo que dicen los datos oficiales… Esto es un hecho…

