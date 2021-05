Confirman el evento agrario para mañana a partir de las 9:00 horas en la Palapa del Distrito de Riego

PUEDE ENTENDERSE EN UN funcionario menor. En un mando policiaco. En el alcalde de un municipio rural. Vamos, lo comprendería si se lo hubiese escuchado a un gobernador papanatas de esos al estilo de FÉLIX SALGADO MACEDONIO, incluso, me lo explicaría si se tratara del candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, FÉLIX SALGADO MACEDONIO o, incluso, del candidato de Morena al Gobierno de Zacatecas, mejor conocido como “El Tocador”.

Y no precisamente porque toque algún instrumento musical en la Orquesta Municipal de Fresnillo, pero no en el presidente de la República.

¿Cree usted que se me olvidó que Salgado Macedonio ya no es candidato, que ese cargo lo tiene ahora su bella hija, aunque el de los discursos en las plazas, es el papá?

Por su puesto que no se me olvidó, caray.

Pues uno de estos días posteriores a la tragedia de Tláhuac, cuando LÓPEZ OBRADOR, con la cara desencajada por la rabia que no podía disimular, por enésima vez les contestó a sus colaboradores que le estaban insistiendo que se hiciera presente en el lugar del accidente, que se fueran al carajo las condolencias. “¡Eso no va conmigo andar tomándome la foto!”

Todavía ayer este incidente fue motivo de críticas encendidas en los noticiarios de la mañana en Radio Fórmula, en MTV Noticias, el programa de LUIS CÁRDENAS y durante el día en otros espacios televisivos.

Nunca antes en este país un presidente de la República había buscado pleito con todo aquel que lo crítica o simplemente que se le oponga en cualquier asunto que proponga el mandatario.

Es cierto que FRANCISCO I. MADERO fue vilmente defenestrado por la prensa del porfiriato y él aguantó vara. No hubo un contrapeso mediático en una época en que en México no había muchos periódicos y los que había prefirieron entregarse en brazos de la oligarquía.

He escuchado muchas veces el discurso del presidente. Su problema ya no es de producto de su imaginaria pugna con la “mafia del poder “. Su problema es patológico y las consecuencias las tendrán que pagar millones de mexicanos más temprano que tarde.

En su columna de ayer, el periodista CARLOS LORET DE MOLA, brincó, como se dice ahora, la línea.

Hizo un análisis sobre los últimos acuerdos que se le han detectado al presidente AMLO. Loret fue más allá de lo que cualquiera se hubiese imaginado.

De hecho, dio a entender que el presidente ya abrió la puerta a una dictadura. En algún momento, afirmó que su guerra no era contra conservadores ni contra la mafia del poder.

Que su guerra es contra los otros poderes constitucionales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Cámaras legislativas, con todo lo que esto conlleva.

Quiere todo el poder que solo él, y nadie más, ejercerá desde la punta de la pirámide.

El tiro ya está cantado.

Los medios más importantes ya marcaron su raya y el Gobierno también. Ayer AMLO volvió a subirse al ring con CIRO GÓMEZ LEYVA, con JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, y naturalmente, con Reforma.

AMLO ES UN PRESIDENTE que inició su mandato sin saber a ciencia cierta cómo empezaría a construir su proyecto de Transformación.

Todo lo fue haciendo al revés. Ya se le acabó el efectivo para los apoyos a los pobres. Esos pobres de Tláhuac, a los que no quiso visitar en el hospital donde se recuperan de sus lesiones, a la funeraria donde fueron velados por sus familiares y amigos.

“¡Al carajo con las condolencias!”

Pues sí, no es su estilo.

MACARIO SCHETTINO, escritor, ensayista y colaborador en varios periódicos nacionales, acaba de publicar una carta directa al Presidente de la República, sin disculparse, le dice que él le va a decir lo que ninguno de sus asistentes de Palacio Nacional se atrevería a decirle lo que piensa, porque saben que perderían la oportunidad de hacerse ricos sin batallar demasiado, y le explica las conclusiones a las que ha llegado tras de analizar su personalidad.

En el largo texto, brincan expresiones como sociópata, narcisismo, maquiavelismo y otras.

Sinceramente, a mí no me sorprende la publicación de esta carta. En todo caso me asombra que Macario haya guardado su tradicional estilo moderado para ponerse en el centro de la lucha cuyo desenlace no presagia nada bueno para nadie.

A fin de cuentas, señor mío, tenían razón todos aquellos que durante años alertaron al país sobre el peligro al que se exponían muchos mexicanos que apoyaban a AMLO en sus frenéticas embestidas quijotescas contra los molinos de viento.

Schettino tiene razón y también Loret. Y la tienen todos los críticos de este Gobierno que no pudo conservar la calma cuando se dio cuenta que no podía tender un velo color de rosa sobre una realidad que millones de ciudadanos en todo el mundo, están viendo en las pantallas de televisión y en redes sociales.

Tengo, para mí, que en esos primeros momentos, AMLO se convirtió en el hombre más solitario del mundo. Por eso explotó y mandó al carajo las condolencias.

Por cierto, la creación de AMLO, su orgullo fugaz para darle gusto a DONALD TRUMP, la Guardia Nacional, ya se volvió a embroncar. Ahora fue en Caborca. Mataron a un secretario de Acuerdos de la Fiscalía Estatal y dejaron herida a su hermana, agente del Ministerio Público.

No esperen condolencias. No es su estilo.

En fin…

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡AH, QUE LAS HILACHAS! Otra vez la burra al trigo…. Las campañas negras están de regreso. De un lado y de otro y para ello se pintan solos los flamantes representantes de las nuevas generaciones…

Ayer recibí en mi WhatsApp, un texto, acompañado de una fotografía de grupo, en la que alguien cuyo nombre no menciona, convoca a compartir el escrito con los amigos… Disqué porque fue detenido un barco de Andorra con 48 mil millones de pesos de mexicanos de filiación priísta…

Leí de nuevo el texto. Era reenviado sabe Dios cuantas veces y por supuesto no aparece ningún nombre que identifique una autoría confiable…

En la foto aparecen varios prominentes priístas pero nada más… Es la línea que extrategas anónimos operan desde la obscuridad.

Como diría ya saben quién: váyanse al carajo con su texto y su fotografía…

¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS ¡Sigue asombrando en Etchojoa por su gran arrastre el candidato aliancista RAMÓN GUADALUPE PALACIOS, que busca la Presidencia Municipal, hoy en manos del expriísta y ahora morenista, JUDAS MENDÍVIL…!

La verdad sea dicha, yo no sé si Guadalupe Palacios tenga la suficiente mecha para sacar del Palacio Municipal a Judas, pero a juzgar por las multitudes que se han visto en sus eventos, creo que podrán bien afanarse con esta otra frase, de ya saben quién: “me canso ganso?

Y POR ÚLTIMO, SE CONFIRMA que andarán desde hoy por tierras cajemenses, BEATRIZ PAREDES, CLAUDIA RUIZ MASSIEU, e ISMAEL HERNÁNDEZ, líder nacional de la CNC y senador de la República, para participar en el magno evento de este domingo en la Palapa del Distrito de Riego del Río Yaqui, allá por la 200…

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com

Fuente: Mario Rivas