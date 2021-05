EL CRIMEN EN CABORCA; DESNUDA CRIMEN UNIFORMADO, INSEGURIDAD

En un hecho grave sucedido esta semana, al margen de la inseguridad que hay en la entidad, elementos de la Guardia Nacional, dispararon a mansalva a una unidad de la Fiscalía del Estado, sin seguir protocolo, matando a un secretario escribiente y hiriendo a una hermana, agente del MP.

Como todos sabemos, la Guardia Nacional, es una creación y “orgullo” de Alfonso Durazo, extitular de Seguridad, aunque son los mismos policías federales, y militares, nomás les cambiaron de uniforme y pintaron de blanco las unidades.

El crimen fue perpetrado sobre una brecha en Caborca, municipio con alta incidencia de trasiego de drogas, tráfico de personas, andaban haciendo su trabajo, investigando, y que les sale una patrulla de la GN, y sin más ni más, les disparan, ahí está la foto de la unidad, ningún disparo de adentro hacia afuera.

Han de haber creído que mataron a todos, les falló, la agente, vivió, entre otras, y es obvio que dio información de lo ocurrido, y ante esto inmediato el traslado de la gobernadora, Claudia Pavlovich, con datos, estos sí duros me imagino, junto con la fiscal, Claudia Indira Contreras, el secretario de Seguridad, David Anaya, a reunión urgente con la titular de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, para exigir justicia.

Como era de esperarse hubo reacción de la secretaria de Seguridad, que por cierto se la ha llevado limpiando el “cochinero” que dejó, Durazo, y ya están a disposición de la FGJES, los elementos de la GN involucrados, cabe recalcar que, al término del encuentro, la fiscal, Claudia Indira Contreras, se trasladó a las oficinas de la GN en la Ciudad de México, y puso al tanto a altos mandos de lo acontecido, Caborca.

¿Qué sigue? pues la vinculación a proceso, y seguramente muchos años de cárcel para estos malos elementos, que los hay en todos los niveles ¿Por qué actuaron así? ¿A qué intereses sirvieron? ¿Si esto hacen? ¿Qué andarán haciendo todos los elementos que hay en la entidad y en las bases? Baste recordar el video que circuló aquí en Obregón, de elementos de la GN, chantajeando a un tirador, exigiendo el pago de cuota.

Y ojo, ese día, en el debate sostenido aquí en Ciudad Obregón, “Porque el Sur Decide” y que rechazó, Durazo, cuando hay un 37 por ciento de electores, más indecisos, que son dos dígitos, el candidato de MC, Ricardo Bours, dijo algo cierto, que todos lo saben, pero él lo señaló, Cajeme, Guaymas, Empalme, Caborca, todo el norte, sufriendo los estragos de la inseguridad, ¡menos…! ¡Navojoa!

Y no precisamente porque tenga mano firme la alcaldesa, Rosario Quintero, una buena reflexión hecha por Ricardo, candidato, que va para Ernesto Gándara, y también para los 3 niveles de Gobierno, es increíble la indefensión ciudadana en municipios, los cárteles en control del 43 por ciento del territorio nacional, lo dicho por el exembajador, Christopher Landau, Sonora, no es ajeno a eso y Navojoa, un ejemplo de control y… pacto.

Así que vaya reto para Ricardo Bours o Ernesto Gándara, del “rajón” no digo nada, no quiero que llegue, no por él, sino porque lo representa, la instauración de la 4T en Sonora ¿Eso queremos? Estamos viendo cómo vamos como país ¿Vas a levantarte con tu familia a hacer cola para votar por MORENA? te invito a que reflexiones, quedan pocas semanas.

Y ojo también ciudadanos, si vuelve a quedar MORENA en control de la Cámara de Diputados, otra vez AMLO sin contrapesos, quien sabe cómo entregue el 2024, ya no tengamos régimen de libertades, patrimonio, propiedades, etc… este presidente, autoritario y centralista, va por todo, y contra todos, Venezuela a la vista, así que no salgan a votar por MORENA para diputados federales, vota para ¡botarlos!

Encuestas a la ¡carta!

Esta semana sostuvimos reunión un grupo de columnistas con el dirigente del PRI, Ernesto De Lucas, quien por cierto me aceptó que todas las decisiones del partido se toman en el Hotel Gándara, a pregunta expresa, no es grilla.

Hizo una exposición, con “power point” y toda la cosa, concorde con él, como estamos como país, en todos los rubros, y es cierto, un desastre MORENA y AMLO como Gobierno, pero donde la puerca torció el rabo fue casi al final cuando habló de Cajeme, que mandó hacer una encuesta y dijo que la Alianza y Anabel Acosta, muy bien en la pelea, y que tenía datos, y para pronto le brinqué.

Le pido los datos al final del encuentro, y me salió con que; Javier Lamarque con 27%, Anabel Acosta con 24.3%, Rodrigo Bours 23.2%, Abel Murrieta, con 8.1% Está más que “cuchareada” ya ni la amuelas “Pato” le dije, tú mismo me dijiste, Rodrigo Bours nos saca entre 17 y 19 puntos, y la Alianza está mal en Cajeme ¿Y ahora me sales con esto?, es que era la fotografía del momento, y ya incursionó, Abel Murrieta.

O sea que en unas semanas ¿Anabel le dio la vuelta? ¡Por favor! obvio, hago una investigación y ¡Toma! que tu encuesta no la ordenó el CDE, fue aquí en Obregón, a la “carta” avalada por la candidata, y su padre, mi estimado “gato volador” que se la sabe en estos menesteres, vagancia pues, parte de la estrategia.

¿Objetivo? Dar la percepción que Anabel, va en segundo, y en las siguientes encuestas se dará el “cruce” y se irá al ¡primer lugar!, lo cual es y será falso, el puntero es, Rodrigo Bours, y quien va a cerrar la contienda es el candidato de MC, Abel Murrieta, obviamente los candidatos opositores ya saben quién se aventó la encuesta, y como me dijo un político, que no creyó en la precitada encuesta “Hay hambre, y tiene que comer” (el que la inventó).

¿Javier Lamarque al frente? ¿27 por ciento?, ¿La marca MORENA? ¿La gente está contenta con Sergio Pablo Mariscal?, ¿Y sectores productivos, sobre todo productores, muy temprano se van a levantar a votar por Lamarque? ¡Por favor! no hizo nada por ellos, por Cajeme, como diputado federal, solo una elección de estado y coacción de voto, carrusel, podría dar posibilidades a este personaje.

Por cierto, de vuelta a campaña, Lamarque, después de haber tenido COVID, que riesgo para la gente que tenga contacto con él, pero pues allá él y la gente que se le acerque.

En resumen, y para que reflexionen, sobre todo para quienes quieran mandar una percepción equivocada en encuestas para la gubernatura, la verdadera encuesta es la del 6 de junio, Ricardo Bours, está en la pelea, y Abel Murrieta en Cajeme.

Lo que, si es un hecho, la tasa de indecisos, es alta anda rondando el 19 por ciento, vamos a ver quién se los lleva, ¿Ricardo? ¿Ernesto? ellos harán la diferencia, eso las encuestas no lo miden, ni la decisión de último minuto o previa al entrar a la mampara y votar.

¡Cuidado!

Anda rondando en la campaña del PRIAN, un exfuncionario de CONAPESCA, yo estuve ahí un año, se apellida, Gutiérrez, se robó millones de pesos, y actualmente vive en el sector más lujoso de Hermosillo… La Jolla, aunado a que compró más propiedades, y tiene mucho efectivo.

Y ni modo que diga que miento el extitular de CONAPESCA, Ramón Corral, varios sonorenses, la batearon, estuvo casi 9 años al frente, sexenio de FOX y Calderón, y mejor les fue cuando se integraron a la campaña y Gobierno de Guillermo Padrés, y hoy viven en el retiro, gozando de la lana que se robaron, y de múltiples propiedades para renta, sobre todo, por el Colosio.

Rodarte

Interesante charla, vía zoom, con el consejero del IEE, Daniel Rodarte, el único que mostró inconformidad en lo sucedido en el debate de candidatos, ante el hackeo que hubo, intervención externa, y que no debería de repetirse.

Desafortunadamente confirmó que será la misma empresa la que se encargará del siguiente debate, de la cual no sabemos de quién es, costos, etc… total opacidad del organismo electoral, del ¡árbitro! de quién debe dar ejemplo de transparencia.

Comentó Rodarte, de propuesta que hizo para dar certeza al debate, fueron rechazadas, y lo otro que es preocupante, es que el IEE, aprobó que el Centro del Artes de la UNISON, contra esquina de las oficinas del órgano electoral, sea habilitado como recinto externo para recibir paquetes electorales.

¿La UNISON? ¿Quién tendrá las llaves? ¿Y si se le ocurre estallar huelga uno de los sindicatos STEUS, STAUS? Y ojo, no olvidar que hay un maestro, con fuertes ligas, que no da clases hace 2 o 3 años, pero sigue cobrando, y hoy es super delegado de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei, primo también de la presidenta del IEE, Guadalupe Taddei… piensa mal y acertarás, los paquetes deben estar a resguardo del Ejército, pero, en fin, que interpongan quejas los partidos… MORENA no lo hará.

Sonora en Verde

No soy doctor, pero creo que poner a Sonora, en verde, al igual que otras entidades, a escasas semanas de las elecciones, tiene más trasfondo político que de salud, máxime que no ha concluido la fase de vacunación, faltan años para terminar con este Gobierno, somos 130 millones, y un pésimo manejo.

¿NO le salen las cuentas a MORENA y AMLO? ¿Quieren más contagios? ¿Quieren que salgan o no a votar? ¿Cuál es la jugada?, está de por medio la salud, la vida, el virus está ahí, hay nuevas cepas.

Así que a partir del lunes, ¿Vida normal? El mismo secretario de Salud, Enrique Clausen, señaló que hay que seguir cuidándose y tomando medidas preventivas, pero conociendo la idiosincrasia del sonorense, del mexicano ¿Qué creen que harán?

Ya parece que estoy viendo desde mañana; camiones urbanos llenos, centros comerciales, el centro, bares, cantinas, de vuelta a la actividad económica, abriendo todos los negocios, micros y PyMes ¿Tomarán medidas preventivas? Quizás unos días, pero no hay dinero, vendrá el relajamiento, y que hablen las estadísticas.

Debates

Hubo 3 debates en la semana, dos en la capital, uno en el sur, ganó Sonora, por los que se presentaron, sobre todo en el del sur; Ricardo Bours, Ernesto Gándara, y la señora, Rosario Robles, quien por cierto ha estado a la altura de los debates, a pesar del partido, y de sus posibilidades, de hecho, Ricardo, tuvo deferencias hacia ella, de que es una persona de valía, y debe participar en el Gobierno.

¿Las propuestas? Ya las conocemos, tanto las de, Ricardo, como las de Ernesto, dos sonorenses de bien, arraigados, y no como el rajón, como le señaló, Ricardo, que tiene 30 o 40 años fuera, y como si fuera decisión papal, ya se siente gobernador, los sonorenses no lo vamos a permitir, bien lo señaló, Ernesto Gándara.

Ricardo Bours, ha reiterado, los símbolos de Sonora en riesgo; agricultura, ganadería, pesca y minería, (el Litio se lo quiere agandallar AMLO), y algo que mucho le duele, la seguridad, ha reiterado en gira por esta semana, que devolverá la paz a los sonorenses, y pues me hizo recordar el sexenio de su hermano, Eduardo, a raya tuvo al crimen organizado.

Ernesto Gándara, con un plan de reactivación interesante, todos los días presenta uno, aunque todos esos significan erogaciones millonarias, y ahorita a como está el centralismo, autoritarismo de AMLO, difícil, no imposible, pero hay que recuperar Cámara de Diputados.

Ernesto comentó que todas sus propuestas tienen soporte financiero; Ricardo también, aunque más cauto, ambos en los debates han ponderado su desempeño como alcaldes, sus trayectorias, que todos conocemos.

Tienen visión en cuanto al tema y demanda que más hay de la sociedad; seguridad, agua, empleo, en lo del agua, respeto al Estado de Derecho, desalinización como solución, pero antes que eso, reponer la infraestructura, micro medición.

¿Vean lo que pasa en Hermosillo? Hay desperdicio de agua del Novillo, porque antes no se repuso la infraestructura colapsada hace años, y es lo mismo que pasará en Guaymas y Empalme, ahora que el 30 de julio, después de pruebas, entre en función la Desaladora el “Cochórit” ¿Cuánta agua se desperdiciará? ¿30%? ¿40%? ¿50%? Y con las mismas tarifas, colonias que no pagan, lo comentamos.

Vaya presión para finanzas de la CEA cuando lleguen los recibos de la CFE por el bombeo, en cuanto a desalación, sí ¿pero dinero de dónde? Es una obra, para, Hermosillo, que tiene que ser financiada por el Gobierno Federal, CONAGUA, a donde, por cierto, acaba de llegar a la Dirección un “chamaco” de ayudantía de AMLO ¿Así cómo pues? Y luego traspasar el costo a la ciudadanía, vía tarifa ¿Se imaginan?

Lo que, si debe quedar claro, para Ricardo y Ernesto, si no llueve este próximo verano, estamos hablando de más de ¡130! mil hectáreas sin sembrar en Valles del Yaqui y Mayo, cualquier plan de reactivación se derrumba ante esto.

En cuanto a Seguridad, coincido con Ricardo y Ernesto, mejorar; prestaciones, sueldos, equipamiento, becas, créditos a vivienda, seguros, etc… pero el FORTASEG desapareció, se puede compensar con una mejor recaudación y eficiencia en el Gobierno, pero si hay “Narcopolítica” arriba, “abrazos y no balazos” ¿Qué pueden hacer los gobiernos estatales, municipales? A esto agréguenle el crimen uniformado.

En resumen, ante los debates, seguimiento de campaña, propuestas, las mejores opciones son; Ricardo Bours, sus candidatos y alianza es con la sociedad y Ernesto Gándara, aunque no me gusta su asociación con corruptos del pasado, y reciclaje de candidatos, hay confianza en él, pero si votas por MORENA y Durazo, es un voto contra Sonora y México.

Y prometer no empobrece, por eso no votes por candidatos a diputados federales por MORENA, urge contrapesos, porque si AMLO se queda con el control de Cámara de Diputados, difícil, no imposible, que candidatos cumplan sus promesas de campaña, AMLO destinará el dinero para presupuesto social, control político y luego se irá por el INE, y adiós democracia, la instauración del socialismo como modelo de Gobierno.

