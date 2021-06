El cierre de Gándara, Anabel Acosta y los candidatos a diputados, será de antología

COMO DIRÍA EL CLÁSICO MURILLO, el de Hidalgo, en uno de los kilométricos actos públicos para informar del avance en la investigación del caso de los normalistas de Ayotzinapa.

--Ya me cansé

Estas tres breves palabras quedaron en el cotidiano lenguaje de muchos políticos. “ya me cansé”.

La de JESÚS MURILLO KARAM, entonces procurador general de la República, no fue un inesperado arrebato de frivolidad. Fue una expresión que le salió de lo profundo de su ser. No mentía. Quizá mientras alguien consumía las horas con un larguísimo discurso culpando al Gobierno Federal de un crimen que no se cometió en el ámbito del fuero federal y que en todo caso estaba demostrado que era un asunto en el que estaban involucrados alcaldes del PRD y el gobernador de Guerrero era perredista, el también ex-gobernador de Hidalgo, mientras sostenía su cabeza y en su rostro había un dejo de ensoñación, pensaba en su joven y bella esposa, con la que había contraído nupcias pocos años antes. Yo la recordaba porque la había conocido en tiempos— a principios—del sexenio de EDUARDO BOURS, en un evento celebrado en Magdalena de Kino.

Ella había despertado la admiración por su estilo juvenil y su don de gentes. Naturalmente, Murillo Karam fue la envidia de todos. Envidia de la buena.

De esta expresión del procurador Murillo me acordé ayer por la mañana mientras me despabilaba en mi cama. “Ya me cansé”, me repetía “No quiero saber más de eso”, reflexionaba.

En mis elucubraciones de esa mañana, desde las cinco de la madrugada, había caído en cuenta que lo que tantas veces comenté con mis dos que tres lectores, se había confirmado: ¡Al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no lo traicionan sus pobres “buenos y sabios”! Por convicción o por conveniencia, o por ambas cosas, están con él y apoyan todo aquello que lleva su “marca”. Esto no tiene vuelta de hoja.

Desde luego, esto no significa que todo el monte es de orégano ni que todo marchará como miel sobre hojuelas para los morenistas. En todo el país, hay puntos rojos para Morena. Y esto lo sabe AMLO. Y lo saben los operadores políticos de Morena. Y en esto radica el gran riesgo. La tentación de un fraude electoral está siempre latente.

De hecho, está demostrado que el presidente está determinado a lograr sus objetivos cueste lo que cueste. Ya se le vio esta actitud cuando no estaba en el poder. Y se le ha visto en los dos años y medio que lleva en el poder. Pues sí: “ya me cansé”, de ver todos los días encuestas patito, a cual más ofensivas para el ciudadano de la calle.

Pero, bueno, así es la política a la mexicana. Lo dije en los Rumbos de ayer y lo repito ahora: gane quien gane la Gubernatura tendrá que sumar a su causa el apoyo de todos los sonorenses para enfrentar los gravísimos problemas que tenemos en la entidad.

Algunos, tienen aristas que son difíciles de quitar porque hay intereses que se oponen a ello.

Otros. De plano, no están en las prioridades del Gobierno de la República.

Por lo pronto, me propongo no volver a ver encuestas. Es un juego de que no quiero jugar pero estoy consciente que el ciudadano común las seguirá viendo y en muchos casos pondrá en duda el destino de su voto.

En todo caso, ya se verá.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ ¡EUREKA! Y VIENE LA CEREZA EN EL pastel, señor mío…

El cierre de campaña de ERNESTO GÁNDARA, El Borrego, de ANABEL ACOSTA ISLAS y de los candidatos a diputados locales de Cajeme, se llevará a cabo en la Plaza Álvaro Obregón a partir de las 17:00 horas, y el broche de oro corre por cuenta de la Banda Regional de El Paso, el Grupo Musical Laberinto y TONY CARRION Jr… Por si usted no lo sabe, la Plaza Álvaro Obregón está ubicada frente al Palacio Municipal de Cajeme…

La tradición en México: Música para empezar, pero mucho más cuando se acaban las campañas… Un candidato puede regatear precios durante el ejercicio de la promoción de la candidatura, pero jamás lo va a hacer en el cierre de campaña…

Es el último empujón y nadie hace regateos. Después de todo, es una forma de gratificar la lealtad de los simpatizantes y agradecerles haber estado con la causa durante todo el trayecto electoral…

Creo que a esto se debe la tradición de la música en las campañas…

Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, aunque supongo que usted ya se habrá enterado en los noticieros televisivos, de todos modos, se lo voy a contar brevemente…

Ella es de Argentina y es presentadora en el canal 26 de Buenos Aires; hace varios días anunció la muerte del primer británico que se vacunó contra el coronavirus y lamentaba su reciente fallecimiento a los 81 años de edad…

Hasta aquí todo iba bien hasta que se refirió al nombre del occiso: WILLIAM SHAKESPEARE, el más grande escritor inglés en toda la historia del Reino Unido…

Lo dijo en forma muy solemne y hasta afirmó que le dolía mucho la partida de este gran personaje de las letras inglesas…

Le faltó leer que el personaje en cuestión murió hace más de cuatro siglos…

La presentadora ya se disculpó ante su audiencia y a través de su cuenta de twitter, y naturalmente su error le dio la vuelta al mundo…

Mire usted, errores se cometen diariamente en el periodismo escrito y en el de televisión, pero hasta donde recuerdo, jamás nadie se equivocó como esta atractiva comunicadora… Mintió desde el principio pues dijo que Shakespeare siempre le ha parecido un personaje extraordinario y es su favorito… Una gran contradicción sin duda…

MIENTRAS TANTO, HAGO VOTOS PARA QUE TOMÁS ROJO VALENCIA, uno de los liderazgos más notables de la Tribu Yaqui, regrese a casa sano y salvo… Las expectativas no se presentan buenas, pues ayer se informaba que elementos de distintas corporaciones realizaban una intensa búsqueda del dirigente por brechas y veredas, lo que sugiere que se le busca de cualquier forma, vivo o muerto…

No sé usted, dilecto lector, pero no me acostumbro a la pérdida de vidas notables, y esto, por desgracia, se está volviendo una constante, no solo en Sonora sino en todo el país… Se ha perdido en este país el sentido del orden y de la ley y lo más preocupante es que el presidente de la República dice que la violencia debe combatirse con la violencia…

¡Gulp!

¡RECÓRCHOLIS! FUENTES DE HERMOSILLO me llamaron ayer para hacerme una pequeña— muy pequeña—observación. A saber: es verdad que la Alianza PRI, PAN y PRD, va abajo de Morena en los Distritos 04 y 06 federales, pero por muy poco…

Acuso recibo…

En este contexto, debería de ser empate técnico, como lo acreditan en los números de la estatal…

¿Qué les queda a los candidatos que están empatados con su contraparte?...

Meter el sprint en la última etapa… No queda de otra y esto se espera de todos los candidatos, y sobre todos, que se pongan ¡ojo de chícharo!, a la hora de la votación…

Se oyen rumores…

Y VOLVIENDO AL TEMA DE LA violencia, ayer un amigo mío me leyó por el teléfono el texto de una nota policiaca de un hecho sangriento ocurrido en las proximidades de Cócorit: sujetos armados llegaron a un domicilio donde estaban velando a un familiar.

Dispararon indiscriminadamente e hirieron a tres personas, incluyendo a dos mujeres, una de las cuales murió y los demás fueron hospitalizados…

Me dicen que un joven fue muerto a balazos en Ciudad Obregón, que fue víctima de una bala perdida… Lo que en la jerga criminal se conoce como daño colateral… ¿Qué hacer?...

Es todo.

Le abrazo.

m.rivastribuna@gmail.com