Ganó abstencionismo... Toño, Hermosillo... Restos Durazo... Deslindes

El domingo pasado se efectuaron las elecciones más grandes en la historia de México, y cuando se pensaba que, en el caso de Sonora, el sur sobre todo, se volcaría en las urnas, ante la pésima actuación de sus alcaldes, las pérdidas de apoyos sectores, crisis, pandemia, cierre de negocios, y sobre todo inseguridad, pues no, ganó el abstencionismo, en un rango del 34 al 40%, no se dio la alternancia, que era una cosa lógica, y arrasó MORENA de nuevo.

¿Qué pasó? Análisis vendrán e irán, pero el caso más patético, fue Cajeme, nula la participación ciudadana, no cumplieron con su deber, derecho, de elegir gobernantes, tuvieron al peor, Sergio Pablo Mariscal, el todavía legislador, Javier Lamarque, no hizo nada como diputado, ni campaña hizo por COVID… y ¡Ganó!

Que los programas clientelares de AMLO, que les pagaron para qué no fueran a votar o quienes salieran votaran por MORENA, quizás, pero las clases afectadas, la clase media, incluso buena parte del sector primario, de la gente pensante, de los afectados, en total apatía, prefirieron quedarse en casa, y que otros decidieran, entonces no se quejen, primero por falta de apoyos, y luego “¿Cómo me dueles Cajeme?” ante la ola de asesinatos, que reiniciaron el día siguiente.

Consecuencias

Primero, el cínico de Sergio Pablo Mariscal, colgándose la “medalla” y dando un informe, con sus datos, y teniendo enseguida al capitán Tarango, otro personaje con pésimos resultados, pero pues el edil negoció curul para su esposa, e impunidad, no pasará nada con los expedientes que hay en su contra en la FAS ante la llegada del nuevo Gobierno.

Llega, Javier Lamarque, pues a otorgarle el beneficio de la duda, el lunes pasado en radio le pregunté sobre inseguridad y su gabinete, porque en el actual están incrustados familiares directos y políticos, su respuesta algo ambigua, la clásica respuesta de políticos, pero ya lo veremos cuando dé a conocer los nombres, a ver cuántos familiares aparecen en la nómina.

Por cierto, recordé la anécdota que señaló Ricardo Bours, el día que llegó a la oficina como alcalde, recibió de Lamarque, y la secretaria le llega con dos sobres, de 20 mil pesos cada uno, para sus gastos de la semana y de gasolina, y que si quería que se los cambiara en efectivo los vales… Ricardo se los devolvió y canceló eso.

Ahora imagínense, años después, vuelve, Lamarque ¿De a cómo será el semanario que se pondrá? aparte del sueldo, y todo lo demás, pero pues eso decidieron quienes fueron a votar.

Seguridad

Pues en Seguridad, pues ya sabemos cómo andamos, primeros lugares en crímenes dolosos, feminicidios, de los municipios más peligrosos ya para vivir, en los peores rankings a nivel nacional e internacional

¿Van a cambiar las cosas con Lamarque? en lo personal lo dudo, por los antecedentes de lo que ocurre aquí, en el sur, y en Sonora, nomás vean que otra semana hemos tenido, de terror.

Hubo intento de privación de libertad de un productor, que quedó en robo, a par de cajemenses les quemaron dos tráilers en la zona de Altar, donde hubo balaceras, bloqueos, los productos que enviaban producto, papa y cebolla, pues me imagino perdieron el valor de su trabajo y esfuerzo. Aquí en Ciudad Obregón, reiniciaron los ataques, muertes, en Guaymas, en la morgue, 30 cadáveres sin identificar, sigue sin aparecer, Tomás Rojo, quien fuera vocero yaqui, asesinan a otro líder, Luis Urbano, que al igual que Rojo, defensor del agua ¿Qué intereses detrás de esto? Y algo que considero grave, el lunes en la mañanera, el presidente, felicitando a la “delincuencia organizada”, que se portó mejor que la de “cuello blanco”, en la elección del domingo.

Al día siguiente elimina la Guardia Costera, ya no habrá vigilancia en mares, costas y los Puertos, aduanas en total control de militares, a esto agréguenle que MORENA se quedó con todas las gubernaturas de la ruta del Pacífico, desde Nayarit, hasta BC, pues saquen conclusiones.

Como bien dijo, Manuel Clouthier, ¿Pacto? ¿Coincidencia? vía libre, así que ya sabrán lo que nos espera, los pleitos por las plazas de los diferentes grupos delincuenciales seguirán, y Cajeme, y sur, enclaves claves, por su posición geográfica, para el tráfico de indocumentados y el trasiego de drogas, al igual que la zona de Altar, Caborca, Sásabe, Sonoyta, vaya reto para el nuevo Gobierno que encabezará Alfonso Durazo.

Tierra…tenencia

Se ha incrementado el número de funcionarios de SEDATU, Guardia Nacional, y hasta miembros de la Etnia Yaqui, armados, ya no nomás en ranchos, ya llegaron a predios agrícolas privados, con notificaciones, y técnicos haciendo mediciones.

Ahí están las fotos, videos, en redes ¿Por qué tanto despliegue y amague? En la lista aparecen ya productores y familias de bien, que pasaron por lo mismo en 1976.

Esto está generando mucha incertidumbre, inquietud, aseguran autoridades que no habrá atropellos, así lo hizo saber el senador Arturo Bours, al dirigente de propietarios rurales y productores del Valle del Yaqui, Juan Gerardo Gándara y al dirigente de AOASS, Álvaro Bours. El detalle, el problema, no es desconfiar de la palabra de Arturo, ¿Pero en qué posición está AMLO? ¿Cómo está esto del Pacto de Justicia con los Yaquis? ¿Estará por encima del Estado de Derecho y respeto a la propiedad privada?

Con el triunfo del pasado domingo, pues más fortalecido salió AMLO, y si da luz verde, y los Yaquis ponen sus banderas en predios privados, no los sacarán de ahí, por más amparos que interpongan, Alejandro Olea, Benito Ramos y demás abogados que contraten familias afectadas.

No quiero ni pensar lo que harán las Uniones y productores cuando la Etnia en el Yaqui y Mayo, se metan a un campo que esté en regla sus títulos ¿Otro 1976? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Otro San Ignacio Río Muerto?

NO me cabe la menor duda, la tensión e incertidumbre irán en ascenso los próximos días, semanas, meses, en el que entramos en período de transición, esto, reitero, más la desaparición de Tomás Rojo, el asesinato de Urbano, más el papel que están jugando los funcionarios del INPI, Adelfo y Aguilar, dificultan las cosas.

Creo que la gobernadora Claudia Pavlovich, y el virtual electo Alfonso Durazo, deben hacer algo estos meses para tener una transición pacífica en el sur.

Agua

Otro problema, junio, sigue sin llover, temperaturas al alza, presas secas en el Mayo, la del Oviáchic, no tarda, y solo quedará el “Novillo” para el Valle del Yaqui y consumo humano, más la extracción que hacen para la capital.

El problema es que esta semana el director de AGUAH, sostuvo reunión en la CEA, para solicitar incremento en la extracción que asegure ¡1200 litros por segundo! del vital líquido para la capital, que, de no llover pondrá en riesgo la sustentabilidad del Valle del Yaqui.

Ya no estaríamos hablando de 80 mil hectáreas menos de siembra, como aseguró Miguel Borbón, y 4 mil millones menos de derrama económica, sino más para el siguiente ciclo agrícola 2021- 2022.

Habría que abrir más pozos, lo ha comentado el dirigente del DRRY, Miguel Anzaldo, pero se han topado con burocracia de CONAGUA, y eso que ellos absorberían costo… y ni así.

Así pues, he aquí, otro reto, para el nuevo Gobierno que encabezará Alfonso Durazo, más bien retos, que hará con temas; agua, seguridad, tenencia tierra en el sur de la entidad y ya ni decir los problemas que hay en el norte, todo esto incide en llegada de nuevas inversiones, reactivar la economía de PYMES.

Toño

Pues de lo rescatable para la Alianza que formaron empresarios con el PRI-PAN-PRD, uno de sus pocos logros en Sonora se dio ayer, al entregarse constancia de alcalde electo de Hermosillo, a Antonio Astiazarán, quien ganó la joya de la corona en municipios… Hermosillo.

Será alcalde de la capital, sin ser militante del PAN; pero apoyado por ellos, un político con gran capacidad, lo conocemos de años, exalcalde, diputado, candidato a senador, un buen gestor de recursos y de “bolsas” para bajar recursos, aunque con AMLO y su sed de recursos las ha extinguido.

Hace años inició con una plataforma, “Energía Limpia” y promovió un par de aerogeneradores en Puerto Peñasco, cuyo logro, gestión, se reflejó en recibos de la CFE de habitantes de varios municipios, incluidos la capital, y ahí está, la gente no olvida, porque no es una torta, dádiva, gorra, dinero, que se acaba en unos días, sino beneficio a bolsillo sobre todo a gente de condición humilde que ve ahorros de 150, 200 pesos en su recibo que paga a la CFE.

Bien merecido el triunfo de Toño, ahora a enfrentar retos; infraestructura, seguridad, por cierto, va por mando civil, la deuda, agua, esto último serio problema, más agregar las diferencias que hay con el sur por el Novillo, la capital sigue creciendo, y necesita agua, que gran disyuntiva.

Toño, un alcalde comprometido con Energías limpias y renovables, de seguro sentará las bases para el futuro de la capital, lo que significará inversiones y ahorros para el futuro.

Lo que son las cosas, hoy Toño, es el principal activo del PAN, sin ser su militante, y de hacer buen papel, pues el Senado en el 2024 o a buscar reelección, lo que se asegurará el futuro de la marca como partido, por el bien de la capital, le deseamos el mayor de los éxitos.

En el Congreso del Estado, pues contará con un buen número de diputados, no son mayoría, pero hay capacidad para gestionar recursos para la capital, veremos en qué papel y rol estén las diputadas federales de MORENA; Wendy Briseño, que trae su agenda personal, y Lorena Valles, solo han votado en línea lo que manda AMLO a la Cámara, veremos si son gestoras para la capital, y si no, pues el mismo alcalde, capacidad la tiene para tocar las puertas indicadas.

Engaño ¿Quién será Judas?

Pues sí, coincido con los senadores, Damián Zepeda, Gustavo Madero, no hay mucho que festejar, fue un triunfo casi arrollador de AMLO y MORENA, se llevaron la mayoría de gubernaturas, el gran perdedor el PRI… 8.

La Alianza Va por México, no ganó una sola, Maru Campos de Chihuahua, fue sola por el PAN, por ejemplo, en la ruta del Pacífico, incluido las dos Bajas, terribles les fue, MORENA avasalló.

ES cierto, no hay la mayoría para que AMLO reforme la Constitución, pero ya coqueteó y guiñó el ojo al PRI para revivir la Alianza PRIMOR y ni modo que no se ponga a modo, Alito, ya lo han hecho en votaciones.

Así pues ¿Quién será el partido Judas? ¿PRI? ¿PAN? ¿MC? ¡Ah! y olvídense de que habrá redirección de presupuesto, como bien lo dijo AMLO, antes de la elección, a mí el PEF 2021, no me lo cambian, ni una coma, con el triunfo del domingo, más el apoyo de sus aliados, hará lo que quiera con el presupuesto, tiene más gubernaturas, Congresos locales, aunque perdió algunas.

México, sí voto por alternancia

Quienes sí se volcaron a las urnas fueron en la Ciudad de México, MORENA perdió 9 alcaldías, diputados en la Asamblea, etc… ahí sí la ciudadanía, clase media, pobres, afectados, castigaron a MORENA, y en el Estado de México, Alfredo del Mazo, recuperó el Congreso, esto le da un respiro al PAN y PRI rumbo al 2024.

MC

Sin duda uno de los grandes victoriosos, al ser una opción ciudadana, fue MC, con la victoria de Samuel García en Nuevo León, tienen en su poder las dos entidades, industriales, comerciales, que más aportan al Fisco, y también se quedaron con alcaldías de Guadalajara, Monterrey, está en manos de Luis Donaldo Colosio Riojas, que empieza a forjar una carrera que lo llevará en el futuro a gubernatura o candidatura presidencial.

Hoy, en estos momentos, pensando en el 2024, el candidato natural de una gran alianza opositora lo es sin lugar a dudas el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, si PAN-PRI-PRD van por su lado y MC por el suyo, difícil que derroten a MORENA.

Pluris Congreso

Con el triunfo de Armando Gutiérrez, el “Bigotes”, por 21 votos, más el triunfo de Alejandra López Noriega, el PAN asegura bancada; PRI, Natalia Rivera y Ernesto De Lucas, más las diputadas por mayoría; Karina Zárate, Elly Sallard, también con bancada, MC, Rosa Elena Trujillo y Jorge Russo, más alguna que otra que caiga en los partidos, no habrá sobre representación.

Tienen que unirse, MORENA, tendrá mayoría de nuevo, con el Gobierno del Estado en su poder, veremos qué pasa en el Poder Legislativo, ya ven lo que sucedió este trienio con los cambios internos que quisieron hacer para acomodar a sus gentes, y no se pudo, pero, sobre todo, que no sea en MORENA, que los asesores sean los que hagan la agenda, y diputados nomás suban a leer.

Cucurpe

Ganó un ciudadano, Edgar Palomino, la Alcaldía, 399 ciudadanos pusieron su nombre en la boleta, sin estar registrado, ningún partido lo quiso, le entregaron constancia, y ahora resulta que el PAN impugnó, que no estaba registrado, y quieren la Alcaldía para su candidato que recibió, 288 votos. Palomino hizo campaña, solo, con un folder bajo el brazo, tocando puerta por puerta de su pequeño municipio ¿Y la voluntad ciudadana? ¿No cuenta? mal la actitud del PAN y que poca vocación democrática.

Palomino, que es abogado, luchará ante el TEE para que le confirmen su triunfo.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58