Afloran las primeras revelaciones sobre lo que sucedió en Sinaloa y en otras Entidades

EL SENADOR MARIO ZAMORA, que fuera candidato por la coalición Va por México, a la Gubernatura de Sinaloa, llegó puntual a la entrevista con CIRO GÓMEZ LEYVA.

Sereno, sin mostrar enojo, hizo una amplia expresión de una realidad que se sospecha, pero sobre la cual no hay un solo testimonio firmado por abogados, candidatos o candidatas, que se sabe fueron víctimas de intimidación, privación ilegal de la libertad o de cualquier otro método de presión.

El propio entrevistador tuvo que reconocer que Zamora estaba exponiéndose a una reacción violenta de grupos armados que pudieran sentirse señalados.

El senador sinaloense, fue muy comedido. No exageró, no fue imprudente ni especuló: comentó lo que se le había dicho en lugares donde hubo ese tipo de anomalías en Sinaloa, sin pedir revisión de nada. Lo hecho, hecho está.

Luego diría: “Lo que quiero, por lo que lucho, es que esto no se repita. Vi la entrevista completa. Creía que sería lo más arriesgado en materia de denuncias de ese día.

Me equivoqué.

Ayer mismo, antes de iniciar esta columna, leía dos diarios de la Ciudad de México. Y ¡Tómala! Que me topo con la columna “Estrictamente personal”, de RAYMUNDO RIVA PALACIO.

Su relato es muy extenso y muy amplio. Incluye Sinaloa, Sonora, Estado de México y otras zonas convulsionadas por la violencia. Va mucho más allá del testimonio de Mario Zamora.

Riva Palacio levanta la mira y toca al presidente AMLO. Cruza la línea fronteriza norte. Involucra a la CIA, a la Central de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y menciona las entrevistas recientes de AMLO con altos funcionarios estadounidenses.

Y la preocupación en el Gobierno de JOE BIDEN, por la relación laxa de AMLO con los grupos delincuenciales. Hasta aquí, solo me he referido por encimita del artículo de Riva Palacio y a la entrevista de Mario Zamora.

Ese no era el punto.

El punto es que lo que está saliendo a la luz pública rebasa cualquier sospecha por aventurada que yo haya concebido durante mis más de 50 años en este oficio.

Si solo fueran textos periodísticos de columnistas despechados contra el Gobierno de AMLO, bueno, sería comprensible y hasta imaginar que todo podría ser producto de la imaginación. Pero resulta que el propio AMLO ha revalidado esta presunción con sus frases en la mañanera.

El “se portaron bien” sigue rebotando en la memoria de quienes vieron y escucharon al presidente hace algunos días. Según Riva Palacio, el presidente no está acostumbrado a tratar con estos grupos armados. Los trata como si abrazaran una causa social y el suyo no fuera un negocio.

Habla de amnistía, pero no dice a cuenta de qué.

Total, el camino hacia adelante, en este sexenio, se vuelve cada vez más pedregoso. Y más riesgoso para quienes en uso de sus derechos constitucionales, quería señalar las cosas que amenazan la paz social y la seguridad de los ciudadanos.

Por cierto, el periodista CIRO GÓMEZ LEYVA, emplazó públicamente al gobernador de Sinaloa, QUIRINO ORDAZ COPPEL, a una breve entrevista, así sea de un minuto, solo para que responda una pregunta.

Seguramente hoy por la mañana habrá cierta expectación pues la pregunta tendría qué ver sobre la vulnerabilidad de la gobernanza en el estado.

Lo dicho: el miedo congela, muerde por dentro y hace polvo al que lo tiene.

En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

Y AQUÍ, LA NOTA TRISTE: ayer reportaron el deceso, en la ciudad de Nogales, del periodista AGUSTÍN VALLES…

La información agrega un detalle muy lamentable: la muerte de este colega se debió a que dio positivo para COVID-19, y según una versión, habría sido contagiado mientras desempeñaba su labor periodística cubriendo las campañas políticas…

¡Descanse en paz!...

MIENTRAS TANTO, QUIERO SUPONER que mis dos que tres lectores, leyeron la lista de los hombres y las mujeres que “nos” van a representar en la próxima legislatura local…

No me ocuparía de este tema ya trillado, de no ser porque, al ver la procedencia de cada uno de los nuevos diputados y diputadas, sentí algo acá, dentro, muy parecido a la tristeza…

No es una cuestión partidista ni nada por ese tenor. Simplemente es la costumbre de ver siempre el mismo logotipo a un lado del nuevo diputado, que no era otro que el del PRI…

Eso ya se acabó…

En 21 círculos con la efigie del correspondiente agraciado, solo en dos aparece el logo priísta. Las afortunadas, son KARINA ZÁRATE, a quien en otros tiempos conocí y tuve con ella algún trato profesional, y ELIA SALLARD…

La mayoría fueron para Morena –“haiga sido como haiga sido”—3 para el PT, 1 para el PAN y otro para el Verde…

La contienda de este 6 de junio pasará a la historia como un pasaje obscuro en la vida de este país…

Los mexicanos no son inocentes. Son suspicaces, y no se dejan curar en salud…

Dos muestras de ejemplo: los videos de fiestas celebradas en Sinaloa, donde con un micrófono y públicamente, agradecen los triunfos morenistas a los que mandan en cada región…

Según veo yo las cosas, vienen acontecimientos muy graves que surgirán de manera natural…

Lo que acaba de ocurrir en el país, es algo que, de un modo u otro, tendrá que alcanzar resonancia internacional y, según Raymundo Riva Palacio, en Estados Unidos ya se estarían tomando providencias…

¿En qué sentido?...

El tiempo lo dirá…

DÉJEME DECIRLO: YA DIJE que fui y vine a Guaymas. ¿Y qué de particular tiene que yo haya ido a Guaymas de un día para otro?... Bueno, en mi caso sería porque fue mi primera salida de Cajeme en un año…

Comenté con usted que, antes de instalarme en la Playa de Cortés, estuve a la mesa en el Armida, que ocupaban JULIÁN LUZANILLA, JESÚS SALDAÑA LÓPEZ (el hombre de los 42 mil votos), el colega AGUSTÍN RODRÍ- GUEZ LÓPEZ y MARCOS ULLOA, y de allí me retiré casi al mediodía…

Lo que no dije es que, en nuestra charla, no hubo voces de amargura, tal vez por aquello de que, a veces, perdiendo se gana…

Lo digo por el Negro Saldaña, que fue candidato a diputado federal por el 04 Distrito, que abarca 39 municipios, que no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos…

Saldaña no ganó, pero en estricto rigor de competitividad, tampoco fue un derrotado… Obtuvo 42 mil votos, que son muchos votos y que muchos candidatos en Guaymas no lograron obtener…

Tengo, para mí, que Jesús Saldaña queda bien parado para futuros eventos políticos… Claro, a menos que él decida llevar la fiesta en paz y mandar al diablo la política electoral… Digo, ¿no?...

Por cierto, por imponderables que no me esperaba, no me reuní con ARTURO MUNGARRO, gerente de Playa de Cortés. Obregonense él, es hombre privilegiado pues él mismo me lo dijo alguna vez, “vivo en un paraíso”…

Y estoy de acuerdo con él… Y POR ÚLTIMO, QUIEN TERMINARA su gestión como coordinador de Regulación Sanitaria en el sur del estado, con aplausos y reconocimientos, es el doctor ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO…

Siempre se lo he dicho: lo suyo, porque está en su esencia, es la medicina, el estar en el campo donde deba poner todo su conocimiento al servicio de la salud de los demás…

Es todo.

Le abrazo.

