Rubén Rocha Moya: la historia de un hombre bueno que no se merece lo que pasó

EL GOBERNADOR ELECTO DE SINALOA, RUBÉN ROCHA MOYA, tal vez no merezca lo que se podría venir encima. En ese estado “reventó” un escándalo de proporciones jamás vistas.

Y apenas empieza a cobrar forma.

Sin importar que el mandatario electo no tenga ninguna responsabilidad en los hechos que se están documentando, de comprobarse la veracidad, impactaría directamente en Rocha Moya.

Tengo la impresión que alguno de mis dos que tres lectores, se estaría preguntando qué diablos tiene que ver el caso Sinaloa, y principalmente, el gobernador electo, con el municipio de Cajeme, y en particular, con Ciudad Obregón.

Para su conocimiento, dilecto amigo, tiene cosas por entrañables con esta tierra de Dios.

Rubén Rocha Moya tiene raigambre cajemense. Profunda, de esa raigambre que crea recuerdos que no mueren. Que viven por décadas, a veces para siempre.

Rocha nació en la comunidad de Batequitas, en Baridaguato, Sinaloa. Esta es una zona que alcanzó notoriedad internacional porque de ahí son algunos de los más emblemáticos capos del narcotráfico.

Aquí, en Batequitas, nació el 15 de junio de 1949, el hombre que, posiblemente ayudado por el narco, llegará a la gubernatura sinaloense.

Como digo: aunque él no lo deseara.

De niño, Rubén Rocha Moya fue algo así como un trashumante. Su familia se movió constantemente de un lugar a otro. Terminó su instrucción primaria en Pericos, Sinaloa, un pueblo enclavado a la vera de la vieja carretera libre de Sinaloa.

Con el tiempo la familia emigró a Ciudad Obregón. Rubén estudió la normal básica en la Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles”, de Etchojoa, mejor conocida como “El Quinto”.

La prepa la estudió en la Escuela Cultural México, de Ciudad Obregón y al culminar esto, inició su trayectoria magisterial en la Escuela Primaria Federal “Héroes de Nacozari”, del sector Plano Oriente (hoy colonia Benito Juárez, de Ciudad Obregón).

Rubén rondaba los 19 años.

Tres años laboró en esa escuela. Regresó a Sinaloa, de donde ya no regresaría a Sonora, como no fuera solamente de visita. Rocha Moya superó todas las expectativas. Fue un muy buen estudiante que logró Doctorados y Menciones Honoríficas. Esto le permitió ser un brillante y constructivo rector de la Universidad de Sinaloa, y a partir de entonces su prestigio no ha disminuido.

Este singular personaje con rostro bonachón, tuvo una inevitable formación izquierdista. Desde su estadía en “El Quinto”, ya apuntaba para ello.

Y llegar a la rectoría de la Universidad de Sinaloa, no hizo sino revalidar sus con vicciones sociales.

Así se entendería por qué, cuando conoció a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, la química entre ellos no se hizo esperar.

Para cuando Rubén Rocha se convirtió en diputado local por la vía plurinominal, por el Partido Izquierdista Sinaloense, un poco antes de 1969, su destino de hecho ya estaba sellado. El PSUM lo arropó y lo hizo su mejor carta, pero en esos tiempos la izquierda mexicana personificaba al legendario personaje cinematográfico en la película “Nacidos para perder”.

En 1998, el PRD postuló a Rocha Moya candidato a la gubernatura de Sinaloa. A la toma de protesta vino a Culiacán el flamante dirigente nacional del PRD, Andrés Manuel López Obrador, todavía con un rostro juvenil.

Por segunda vez Rocha Moya perdió la oportunidad de ser gobernador.

Esto no lo supimos antes. Ahora que lo sabemos, comprendemos que su amigo López Obrador, todo poderoso presidente de la República, no repararía en medios para que su talentoso amigo alcanzara su máxima y permanente aspiración: ganar la gubernatura del estado.

¿Aunque para ello tuviese que hacer pacto con el diablo?, Yo no quiero creer eso. En todo caso, pienso que el presidente dejó hacer. Dejó que las cosas pasaran. Quiero creerlo así.

Definitivamente, de Rubén Rocha Moya no lo creo. Sé de él que es un hombre bueno, talentoso, empecinado en un objetivo y que esto le ha valido para alcanzar metas que para otros serían imposibles.

Quise dejar para el final de este texto, la historia política de su hermano ALFONSO, tal vez el mayor de los 6 hermanos, cinco hombres y MARTHA ELENA.

Me dicen que Alfonso vive en Navojoa, municipio de cuya Secretaría del Ayuntamiento fue titular, en el trienio que encabezó DANIEL ACOSTA CÁZARES, por cierto, un buen amigo mío, con quien viví una anécdota en los tiempos de la campaña presidencial de LUIS DONALDO COLOSIO.

Alfonso Rocha Moya, sería después, en el trienio 1982—1985, presidente municipal de Navojoa.

Como verá usted, caro lector, la política no es un factor casual en la vida de estos hermanos, sino algo parecido a la vocación.

Por lo demás, lo que tenga que suceder en el caso Sinaloa, será otra historia.

En fin.

