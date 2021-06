Gobernador electo; el home port está en litigio

El pasado viernes el gobernador electo, Alfonso Durazo, dio su primera conferencia de prensa después de su visita a; México, donde sostuvo reunión con el presidente, le presentó proyectos, y sostuvo reuniones con secretarios, con dirigencia MORENA, todo esto en el marco de inicio de su sexenio en septiembre.

Hizo una relatoría de su reunión con AMLO; en lo que destacó la solicitud de ver lo del Pacto Social con la Etnia Yaqui, un tema como ya lo comentamos, delicado, por aquello de la tenencia de la tierra y respeto al Estado de Derecho, a la propiedad privada, lo bueno es que en la rueda de prensa enseguida de él estaba el senador Arturo Bours, es productor y de seguro dará seguimiento a que todo lo que se pueda venir a partir de septiembre, se dé en un marco de legalidad. Hablo de varios proyectos, Durazo, y quisiera opinar en primer lugar, algo que dijo sobre corredor turístico, cruceros, lo que parece interesante, para lo cual señaló que se concluirá con las obras del Home Port en Puerto Peñasco, y me causó extrañeza que comentara eso, no porque no se quisiera que se terminara esa obra tan importante, detonador del turismo de cruceros, sino que no tenga o no le han informado que el asunto está en litigio.

En el sexenio de Guillermo Padrés, una de las obras del Home Port, la escollera, o la otra, son dos, el contrato de licitación lo ganó una empresa IPIDSA, y una semana antes de que concluyera la administración, el entonces comisionado de Turismo, Javier Tapia, hizo un traspaso a otra constructora, COMSA, de Colima, por 54 millones de pesos, si mal no recuerdo, siguiendo instrucciones de uno de los Dagnino.

Obviamente, IPIDSA, se inconformó ante Secretarías correspondientes, a Tribunales, le dieron la razón, y hasta la fecha, ahí sigue parada y oxidándose, incluso la gobernadora Claudia Pavlovich, gestionó recursos, pero no se pudo, la llegada de AMLO al poder, no le aprobó nada desde que llegó, y porque la precitada obra está en litigio, suspendida por jueces. Así que, para continuar la obra, se tiene que desistir IPIDSA, pero hay que pagarle, ya sabrán el monto que pedirán, o el nuevo Gobierno que presidirá, Durazo, se va por la vía legal sobre la Constructora de Colima, o sobre, Tapia, para recuperar el dinero, le informó al gobernador, que hay denuncia en la FAS, y efectivamente se hizo el traspaso de dinero, ilegalmente, pero no le dieron seguimiento ¿Por qué? eso lo tendrán que averiguar.

COOPERATIVAS

Durante la rueda de prensa, Durazo, hizo mención a un proyecto, o proyectos, que me hicieron ruido, es sobre anuncio de creación de cooperativas como parte de un nuevo modelo de desarrollo social.

¿Qué opino de esto? Bueno, habrá que ver cómo lo visualiza el gobernador electo, pero si es como el modelo del siglo pasado, en las épocas de; Echeverría, López Portillo, De La Madrid, sobre todo, Echeverría, fue un total fracaso, Salinas, modificó eso, incluso lo Ejidal. Eso de que un negocio o un proyecto, que involucra a decenas o cientos de socios como copropietarios, como es el Modelo de Cooperativa, el sistema de Ejidos, no funciona, ni da para que tengan un buen nivel de vida.

¿Conocen a un ejidatario o excooperativista rico? Algunos líderes, quizás. Vayan ustedes por las carreteras del Yaqui, Mayo, sobre la Costa, al norte, y verán bodegas vacías, maquinaria oxidada, incluso con el nombre todavía, Cooperativa fulanito de tal, ahí quedaron para el olvido, como uno de tantos proyectos fallidos de gobiernos de la revolución. Si el Gobierno pone el dinero, si quienes presenten algún proyecto, no les cuesta, no ponen nada, sin aval, pues obviamente si falla, se irá a fondo perdido, y con cargo al contribuyente.

¿De dónde saldrá el dinero para tanta cooperativa? El Gobierno Estatal no lo tiene, a menos que en el PEF 2022 se refleje, y en los siguientes años, pero soy convencido de que el Gobierno debe ser facilitador de que lleguen inversiones, y que busquen para jóvenes, o proyectos emprendedores, de cualquier tipo, a empresarios que le entren con capital de riesgo, y hagan sociedad, si es viable, claro que le entrarán.

RASTRO

Anunció el gobernador electo, Durazo, la construcción de un Rastro, con empleo para ¡2 mil personas!, bien, que hay que darle valor agregado al ganado, y que hay que exportar cortes. Ante esto, creo que deben checar esto con ganaderos con la UGRS, que preside Héctor Platt, si es viable ¿Por qué la UGRS no lo tiene?, tengo entendido que; Rancho 17, SEDASA, Carranza, entre otros, procesan carnes, habría que ver con ellos si es factible esto. La construcción de un Rastro entra en el ámbito del sector empresarial privado, en este caso el ganadero, no es función del Estado, en sus tres niveles de Gobierno, crear empresas, sino facilitar las cosas a sectores, inversionistas, emprendedores.

Existe FIDESON, pero con la pandemia se acabaron los Fondos, no hay dinero, han cerrado miles de PYMES y Micros, y el panorama no luce alentador.

Aunado a esto, pues habrá que ver cuál es la posición de Durazo, ante la UGRS, en el pasado proceso interno donde se reeligió, Platt, tuvo un fuerte opositor, Daniel Baranzini, de hecho, fue muy cuestionada la asamblea, incluso hizo acto de presencia, recuerdo, el senador Bours, y se hablaba, respecto al sur, de crear otra Unión, porque decían eran desatendidos por la actual dirigencia.

En fin, llegó, Durazo, a la gubernatura, a ver cuál es su posición ante el sector, hoy hundido en una profunda sequía, ganado muriéndose y ganaderos sacando, vendiendo el ganado. Ahorita, en este momento, incluso el año que entra, es inviable la construcción de un Rastro, hay otras prioridades, sobre todo, si no llueve. AGUA ¿CIERRE ACUEDUCTO? Pues ya oficial, si no llueve en las próximas semanas, inminente el cierre de bomba del “Novillo” que surte el 30 por ciento de lo que consume la capital, más lo de Cajeme, su consumo, y la sustentabilidad del Valle del Yaqui, hoy en grave riesgo el siguiente ciclo 2021- 2022. No puede el “Novillo” sostener a dos regiones, imposible, urge ver otras alternativas, fuentes, y ante el cambio climático, que es un problema mundial, las futuras guerras serán por el agua. Que van a bombardear nubes con productos, para que llueva, es un paliativo, y lo que son las cosas, a partir de julio, Empalme y Guaymas, ya no tendrán problema de abastecimiento al entrar en operación la Desaladora “Cochórit”, con todo y el desperdicio que haya, por tener infraestructura obsoleta, pero habrá agua. Y pensar que, Hermosillo, hoy no tendría problemas, el proyecto de Desaladora estaba listo en el sexenio de Armando López Nogales, el proyecto lo iba realizar la empresa española, Unión FENOSA, pero el alcalde de la capital, en ese entonces, Francisco Búrquez, el PAN, se opuso férreamente. El hubiera, no existe, pero una mala decisión política, la falta de visión, intereses, hicieron que no se realizara tan importante obra, y años después, un gobernador del PAN, Guillermo Padrés, por intereses económicos, construyó lo que hoy es una obra ilegal, Acueducto Independencia, y vean las consecuencias. El alcalde electo de la capital, Antonio Astiazarán, ya está enterado de la situación, se encuentra trabajando en esto, ya sostuvo reunión con autoridad federal, viendo opciones, que no hay de otra, si no llueve copiosamente, más que abrir nuevos pozos.

Así pues, no hay de otra, las temperaturas suben, no se han dejado venir las lluvias, y el panorama, de confirmarse, desolador para el sector agropecuarios, en el sur, entre el Yaqui y Mayo, unas 150 mil hectáreas, sin sembrar, con el respectivo efecto de domino en la economía, este sería el recibimiento para el gobernador electo, Alfonso Durazo, y su plan de reactivación económica.

UNA CFE ESTATAL

Alfonso Durazo, habló también de construir un parque solar, una CFE estatal como dijo, con el fin de generar energía limpia, vendérsela a CFE, y con las utilidades, aplicarlas en los recibos de los sectores vulnerables.

Esto es un reconocimiento tácito, al excelente programa “Energía Limpia” y gestión que hizo el hoy alcalde electo, Antonio Astiazarán, con el par de Aerogeneradores instalados en Peñasco. Miles de familias recibieron los beneficios de varios municipios, incluyendo la capital, que se ve reflejado en los recibos que pagan a la CFE, pues tuvo efectos políticos para Toño, formó parte esto de la victoria que tuvo para obtener la Alcaldía de Hermosillo. Así que moraleja, para futuros candidatos en el 2024, hay que hacer trabajo comunitario desde ya, si nomás van a buscar el voto 3 meses antes de las elecciones, gente que ni los conoce, no ganarán, eso me queda bien claro, a eso súmenle la apatía de la gente. En fin, ahí está el proyecto de Durazo, de crear un parque solar, lo único que creo es que, Sonora, somos todos, y no solo un sector, aunque sea vulnerable, los recibos de la luz pegan a todos ¿O no?

SEGURIDAD

También comentó, Durazo, que sostuvo reuniones con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y la titular de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.

El plan crear bases militares en Caborca, Yécora, entre otros puntos, y dentro de la corporación estatal, así lo entendí, crear un grupo como de élite, para combatir al crimen. Como ciudadano, como sonorense, espero se cumplan las expectativas que tiene sobre este tema, él las vivió como titular de Seguridad, y sabe cómo está la situación en la entidad. Sobre todo, también, y él lo reconoce, y me lo confirmó en una reunión con columnistas cuando le pregunté sobre el “crimen uniformado” espero que lo combata y apoye la limpieza en corporaciones de elementos que no han pasado exámenes de control de confianza y siguen ahí… en dos nóminas.

CONAGO ¿EN DOS?

También, Alfonso Durazo, en compañía de gobernadores electos, asistieron a la sede del CEN del MORENA y firmaron pacto de establecer la 4T en las entidades a gobernar, más claro ni el agua, con todo y la sequía que hay.

¿Consecuencias? Pues la CONAGO se parte en dos, o desaparecen los de oposición, ni modo que; Enrique Alfaro, Samuel García, Maru Campos, Mauricio Kuri, Miguel Riquelme, y demás suscriban algo así. Viene más polarización, y se pondrá peor, si en el PEF del 2022, nomás se concretan proyectos de gobernadores de MORENA, siendo que MC, gobernará las dos entidades que aportan más al Fisco; Jalisco y Nuevo León.

JALISCO Y SUFRAGIO

Excelente nota dada a conocer por TRIBUNA; de algo que comentamos varias veces en estos años, la corrupción que hubo detrás de la rehabilitación de tan importantes rúas, que costó cientos de millones de pesos, quedó inconclusa, y la Constructora de Puebla, ESNEA, ligada al Gober “precioso” Mario Marín, se fue, dejando tirado todo… y no les pasó nada. Esta obra fue adjudicada directamente, sin licitación, metió la mano también una poblana, Vázquez Mota ¿Les suena el apellido?, y hoy también las consecuencias, una pésima imagen. NO se rehabilitó red de agua, no se construyó drenaje pluvial, no hubo modernización de semáforos, puentes peatonales, introducción subterránea de; luz, cable TV, electricidad, la construcción de cárcamo para evitar inundaciones.

Total, que penoso pasar por ahí, las esquinas abiertas, bueno, ni banquetas bien hechas, y en tramos ni hay, y ya ni decir de las calles que unen a las dos vías, unas ya casi de tierra, ni pavimento hay, y esto no lo manejan en sus “datos”, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, ni el titular de Obras, José Carlos Galindo, no fueron obras de ellos, cierto, pero era su obligación dar seguimiento ante SCT, son Gobierno local y federal.

GASODUCTO… SE MUEVE

Pues también como resultado del Pacto Social con la Etnia Yaqui, como los de Loma de Bácum, se “emularon” a pesar de que todos los gobernadores recibieron millones por parte de IENOVA, para permiso de que pasara la línea del Gasoducto, pues intereses, ni tan oscuros, se impusieron, y se moverá la línea. ¿SE acuerdan de aquel tramo que cortaron con una Retro? Bueno pues nomás por eso, y por lo precitado de intereses, por unos metros trozados, van a tirar una línea por el mar, o por atrás del Bacatete, o por donde ustedes gusten.

¿El costo? Cientos de millones de pesos o dólares, claro, con cargo a la CFE, y aparte hay que pedirle perdón a los Yaquis, faltaba más, a eso vendrá el presidente en su siguiente gira, es increíble, inadmisible, es un capricho con venia presidencial, ojo, si así están actuando con esto ¿Cómo vendrá lo de los deslindes?

¡Ah! pero no hay dinero para el campo, guarderías, medicinas contra el cáncer y un largo etcétera, pero no hay que quejarse, Sonora, solo 4 de cada 10 ciudadanos, salió a votar, y en Cajeme, en particular, el 35% aproximadamente, de un padrón estatal de 2 millones 190 mil ciudadanos, así que saquen cuentas.

19 MUJERES

Serán 19 féminas quienes integren la próxima legislatura en el Congreso de Sonora, el empoderamiento de la mujer, serán mayoría, esto si es algo inédito, que sea para bien.

Correo; arturoballesteros@hotmail.com

Twitter; @ABN58