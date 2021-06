Los pleitos en la Tribu Yaqui no son entre ellos; entonces, ¿Quiénes tienen negocios en su territorio?

ES NIETA DE UN MATRIMONIO CON el que tengo una antigua amistad. Le conocí siendo ella muy joven, tal vez andaría en los 16, un día que la chica vino a Cajeme a visitar a sus abuelos. Con el tiempo, mis amigos me hablaron de la nieta lejana. Estaba trabajando en Tijuana, en una empresa extranjera. El tiempo pasó y hoy ella andaría en los 30 años. Digo que andaría porque no hay certeza de que esté viva. Una tarde, desoyendo consejos de amigos y familiares, salió a caminar a un lugar considerado como peligroso. Desde entonces, hace una semana, no se tienen noticias de ella.

Y estamos hablando de Tijuana.

¿A qué viene esto?

Viene a que así se dio la desaparición de TOMÁS ROJO VALENCIA, un líder yaqui respetado y culto. Siempre hemos sostenido, los que somos de Cajeme, que nuestro municipio no es como Tijuana. Que aquí tenemos un margen amplio de seguridad.

Pero eso era antes. Ya no más.

Decir Vícam es decir el Valle del Yaqui o el sur de Sonora. O Bácum, de hecho, en otros tiempos había más seguridad en las comunidades yaquis, que en cualquier otro municipio de Sonora.

También esto se acabó. Un asiduo lector de estos Rumbos, me envió ayer un correo electrónico. De entrada, me saluda con estas preguntas: “¿Quién dejó crecer el problema yaqui? ¿Tienen relación las ejecuciones de estos dos liderazgos yaquis con la desaparición de Tomás Rojo Valencia?”

Y se hace esta reflexión: “Ya no es por el asunto de la tierra. Ni por el problema del agua. Ni por los servicios.” Y agrega: “Ahora es por cuestiones de drogas, del hampa, del huachicol, del narcotráfico”.

¡Gulp!

Pues sí: son las mismas preguntas que muchos nos hemos formulado. La diferencia es que no todos se atreven a decir lo que piensan públicamente. Y no se les puede criticar por ello. Tienen miedo, ya se ha dicho. Y a todos nos pasa. A fin de cuentas, no somos sino vulnerables seres humanos comunes indefensos ante el poderoso enemigo de la sociedad. ¿Cómo no tener miedo si todos los días nos desayunamos con las noticias de ejecutados donde no se menciona la participación, para contener un ataque, ni de la Guardia Nacional, ni de la Estatal, ni de la Judicial o Ministerial, mucho menos de la Municipal?

Es vox populi que cuando se recibe la denuncia de un ataque armado con saldo de muertos, la autoridad tarde en promedio media hora para acudir a la escena del crimen.

En sus protocolos, no existe el propósito de llegar en el momento de la agresión o ya de perdida con el suficiente tiempo para emprender una persecución. Esto no es una noticia nueva. Es algo que el pueblo conoce y hace mofa de las corporaciones por ello. El mismo lector que he mencionado al principio, se pregunta quién va a rendir cuentas por esta insólita conducta de las autoridades civiles y la Guardia Nacional. Se entiende que alguien debe rendir cuentas. Pero en este contexto, no se pueden abrigar muchas expectativas. El gobernador electo ALFONSO DURAZO, ya empezó mal. Nos ha informado a los sonorenses que va a construir varias instalaciones militares pata inhibir la presencia del crimen organizado. Volviendo con las preguntas de mi lector, menciona algunos actores de la región como los posibles voceros para el futuro cercano. Fundamentalmente son tres: El Estado, la Federación y los líderes. Pero el Estado no tiene la estatura para enfrentar al crimen organizado y la Federación ya hemos visto que no quiere enfrentar al narco.

Quedarían los líderes. Pero los están matando.

¿Entonces, a quién?

He ahí la cuestión.

Por primera vez en la historia de los pleitos relacionados con la Tribu Yaqui, se tiene una idea clara que el pleito de hoy no es entre yaquis. Esto abre la puerta a la especulación. Por ejemplo, quién se queda con lo que se recauda en los cuatro o cinco retenes que plantan todos los días desde el parque del monumento yaqui hasta Pótam.

¿Hay gente extraña trabajando en territorio yaqui? Y si la hay, ¿con quién está asociada, con quien se entiende y que tiene qué ver esta presumible situación con los asesinatos de tres líderes yaquis, incluyendo a Tomás Rojo?

Otra pregunta de mi acucioso lector: “¿Quién hace negocios en el territorio yaqui?”

Tal es la cuestión, caro amigo.

En la parte final de su carta cibernética, mi amable lector hace una consideración realista en este país, donde muchos ciudadanos se resignan a que el Gobierno de la República aplique el método de brazos caídos a su relación con el crimen organizado a cambio de que se garantice que no habrá violencia en las ciudades y poblaciones rurales.

Pero el problema es que este modus operandi ya no funciona porque no hay quien imponga respeto. Este es el punto. Queremos paz los mexicanos, pero no hay quién la garantice.

En fin, así las cosas.

DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ

¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! En Bácum ganó un priísta, pero con las siglas del partido Redes Sociales Progresistas, que quedó eliminado como partido, pues no logró el 3% de votación…

O sea, que SERGE ENRÍQUEZ en este momento es un alcalde sin partido, pues para contender por el partido Redes Sociales Progresistas se infiere que tuvo que renunciar al PRI… ¿O no?...

Claro: es bien sabido que la candidatura de Serge por el PRSP no fue sino una estrategia para poder salvar la candidatura, ya que el PRD se entercó en postular a uno de los suyos que, por supuesto, fue “desaparecido” del mapa electoral bacumense…

Serge ganó porque llevaba muchos años construyendo su propio proyecto, algo que le costó un gran esfuerzo sostenido, recursos económicos, despliegue de la inteligencia para mantener las relaciones políticas, y tenía qué ser hoy, pues él no podría sobrevivir a otros tres años…

No llega en el mejor momento, con un municipio empobrecido, invadido por delincuentes y con niveles de violencia al alza… Es posible que no fluyan recursos del Gobierno del Estado, pues todos sabemos que el federalismo en el Gobierno de López Obrador, no aportará recursos a los ayuntamientos como solía hacerse en otros tiempos…

Desde luego, Serge tiene un innato sentido empresarial y esto podría ayudarle a sacar adelante la economía del Ayuntamiento…

Puede hacerlo, y seguramente contaría con las relaciones que tiene en oficinas que pueden ser útiles llegado el caso…

A propósito del RSP, ¿qué ganaron los que se adhirieron a estas siglas como candidatos?... ¿Qué podrían esperar los que resultaron triunfadores en la elección para las alcaldías de Sáric y Quiriego?... El partido desapareció luego entonces, los alcaldes quedaron en la orfandad…

En el caso de Serge, no hay problema, él sabe cómo arreglárselas, ¿pero en los otros municipios?...

¿Cuál es la herencia que le heredan a Serge Enríquez?... Violencia, mucha violencia y malos manejos… Entre otras cosas…

